УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10670 відвідувачів онлайн
Новини
10 016 40

Голова ДПС Любченко підтвердив, що на скручуваннях ПДВ крадуть 40 мільярдів на рік: "Уманський мав рацію"

Голова ДПС Любченко підтвердив, що на скручуваннях ПДВ крадуть 40 мільярдів на рік:

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявляв, що в Україні діє масштабна система скруток ПДВ. Нинішній голова Державної податкової служби Олексій Любченко підтверджує цю інформацію.

"На жаль, Уманський мав рацію. Він був близький щодо суми (в травні 2020 року, за даними ексміністра, скручування ПДВ становили 1,9 млрд грн. - Ред.). Чиста класика: попит на скручування ПДВ формує пропозицію. А попит - є. Величину цього попиту я приблизно вже порахував", - повідомив він в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Любченка, є кілька галузей, які "формують тіньову потребу".

"Перше - це сільгосппродукція. Та, яку треба легалізувати. Звідки береться ця сільгосппродукція? У нас 10,4 млн га землі з 16, які розпайовані, виявляється, обробляються дрібними фермерами ("одноосібниками"). Я теж був по той бік барикад від держави і бачив, як воювали за межу, за кожну ділянку. Я розумію, що це не опрацьовується неофіційно. Відповідно, не складно порахувати, що навіть "безрукий" господар за рік буде мати мінімум 15 тис. з гектара. Тобто з 10,4 млн га землі ми можемо мати зерна на 150 млрд грн, які треба легалізувати. А це 25 млрд ПДВ. Ось вони 100% формують попит. Наступна ситуація - тютюнова продукція. Це цифра точна, абсолютна, вся пробита вже щодо всіх втрат, на поточний рік це 4,3 млрд ПДВ треба легалізувати товаришам, які продають сигарети в кіосках, але потім нібито їх повертають непродані. (Насправді цигарки продають за готівку.) Крім цього ще є відома всім контрабанда. Всі про це знають. Офіційно визнано рівень тіньової економіки - 28-30% в країні. Контрабандного товару в Україні треба легалізувати, за нашими підрахунками, ще на 15 млрд грн в ПДВ. Ось тільки на цих прикладах я легко нараховую 40 млрд "скрученого" ПДВ", - підрахував голова ДПС.

Тіньову потребу в скрутці ПДВ треба якось задовольнити.

"Головні товари (які беруть участь у скручуванні ПДВ) - добрива і господарські товари: фарби, лаки, хімія побутова. Тобто те, що користується постійним стабільним попитом і може бути продано за готівку. Наступна група - пиво і продовольчі товари, які теж формують (податковий кредит) і продаються за готівку. Починаючи від стегенець відомих виробників. Я впевнений, що господарі холдингів про це не знають. Це працює на рівні дрібних постачальників, які продали товар за готівку, їм оформили повернення, а далі вони продали за безнал, але вже порожні папери, тобто продали ПДВ. На цих прикладах ми говоримо про 40 млрд грн "скрученого" ПДВ на рік, які не отримує бюджет. З них тільки по імпорту близько 27 млрд ПДВ", - зазначив Любченко.

Нагадаємо, у квітні колишній міністр фінансів Уманський уточнив, що державний бюджет щомісяця втрачає близько 10 млн млрд гривень, і пояснив, звідки бере ці цифри. "5 млрд грн на місяць" - це мова лише щодо ПДВ. Раз. Сума в різні місяці різна - це округлена середня за періодами. Наведено для розуміння обсягу проблеми. Два. Щоб "оптимізувати" такий обсяг ПДВ, необхідний обсяг самих операцій "в оптимізації" в рази більше. І це - "уникнення" оподаткування прибутку 2-3 млрд грн. Три. "Ігри" з податковим боргом (його "надування", оспорювання, списання ...) - ще близько 2-3 на місяць. Чотири", - написав Уманський.

Читайте повне інтерв'ю: "Уманський мав рацію. Ми говоримо про 40 млрд грн "скрученого" ПДВ на рік", - голова ДПС Олексій Любченко

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6331) ПДВ (636) Любченко Олексій (114)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав" - Цензор.НЕТ 1967
показати весь коментар
13.07.2020 22:34 Відповісти
+11
Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав" - Цензор.НЕТ 7177
показати весь коментар
13.07.2020 22:49 Відповісти
+7
Зебила это устраивает---воровство наших пенсий, пособий, стипендий и зарплат. С Зебилом естественно делятся. ПОДОНОК ИЗРАИЛЬСКИЙ.
показати весь коментар
13.07.2020 22:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зебила это устраивает---воровство наших пенсий, пособий, стипендий и зарплат. С Зебилом естественно делятся. ПОДОНОК ИЗРАИЛЬСКИЙ.
показати весь коментар
13.07.2020 22:33 Відповісти
А почему израильский аааааааа?
показати весь коментар
13.07.2020 22:47 Відповісти
так цей механізм відшліфував король шоколаду.
показати весь коментар
13.07.2020 23:42 Відповісти
Голова ДПС Любченко підтвердив, що на скручуваннях ПДВ крадуть 40 мільярдів на рік: "Уманський мав рацію" - Цензор.НЕТ 2205
показати весь коментар
13.07.2020 23:45 Відповісти
Организм всех этих "скрутчиков" посадил?
показати весь коментар
13.07.2020 22:34 Відповісти
новое поганяло шакалу-прилипале...
показати весь коментар
13.07.2020 23:50 Відповісти
Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав" - Цензор.НЕТ 1967
показати весь коментар
13.07.2020 22:34 Відповісти
Ну вот вам-нам и Бальцерович! И второй Бальцерович тоже есть. Один в запасе как бы если что. Пожинать нам скоро плоды увесисто-сочные! Ох и быстро всё попёрло. В смысле вода в хату!
показати весь коментар
13.07.2020 22:37 Відповісти
40 миллиардов в год... как раз столько, сколько МФВ потом "компенсирует", а народ - отработает, или за что рассчитается землёй
показати весь коментар
13.07.2020 22:39 Відповісти
мда... уж....
претензій до зеленського немає.
претензії є до 73% клінічних ідіотів.
показати весь коментар
13.07.2020 22:40 Відповісти
Та да при Порошенко такого не было.
показати весь коментар
14.07.2020 16:20 Відповісти
ну, так доведіть.
докази в студію!
показати весь коментар
14.07.2020 16:24 Відповісти
Доказы чего,что на ндс гроши заробляли.? Вы с какой планеты?
показати весь коментар
14.07.2020 16:48 Відповісти
тади не п...и.
показати весь коментар
14.07.2020 16:59 Відповісти
Ну пля надоел уже этот приблатнённый сарказм.
показати весь коментар
14.07.2020 17:02 Відповісти
ну так не п...и.
показати весь коментар
14.07.2020 17:04 Відповісти
(I)
показати весь коментар
14.07.2020 17:08 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 17:09 Відповісти
Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав" - Цензор.НЕТ 5475
показати весь коментар
13.07.2020 22:41 Відповісти
Еще б ему не подтвердить, если сам и крутил эти схемы
показати весь коментар
13.07.2020 22:48 Відповісти
Глава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав" - Цензор.НЕТ 7177
показати весь коментар
13.07.2020 22:49 Відповісти
Та да, .......................... .
показати весь коментар
13.07.2020 22:53 Відповісти
Меня тошнит от слова "зеленский", но произнесённые человеком слова не должны быть пустыми, как лай дворняжки.
Войдёт в историю когда? Или в 2023 история Украины закончится? Или Вы, правда уверены, что избиравшие президентами зеленского и януковича украинцы, обязательно теперь выберут достойного президента, который поведёт страну к процветанию?
И главное, по сути вашего утверждения - каковы критерии сравнения тех же зеленского и януковича? Кто более бездарен туп и наглее грабит страну? Вопрос очень не прост.
По крайней мере человек мыслящий, и достаточно откровенный не напечатает этого утверждения жирным шрифтом в розовой рамочке.
показати весь коментар
14.07.2020 00:09 Відповісти
На скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год, нужно увеличить эту цыфру.
показати весь коментар
13.07.2020 22:54 Відповісти
Глава ГНС Любченко подтвердил,... нужно ещё законспектироватьГлава ГНС Любченко подтвердил, что на скрутках НДС крадут 40 миллиардов в год: "Уманский был прав" - Цензор.НЕТ 7272
показати весь коментар
13.07.2020 23:00 Відповісти
Молодец Зеленский! Души врагов України!
показати весь коментар
13.07.2020 23:03 Відповісти
Ага, оні прям задихаютса со смєху, відя как мудрий нарід, словно клавіши піаніни, отзиваєтся на очєрєдниє порциі такого желанного і долгожданного ім зєльоного турборєжимного дєрьма.
показати весь коментар
13.07.2020 23:43 Відповісти
Рузге едь в хабаровск! У нас- в спам
показати весь коментар
14.07.2020 00:25 Відповісти
"У вас" ето гдє? Под кришкой піаніни?
показати весь коментар
14.07.2020 00:31 Відповісти
ПДВ є досить складним в адмініструванні податком, не дивлячись на запроваджений автоматизований контроль, залишаються питання людського фактору в його адмініструванні. Даний податок завжди був найбільш привабливим для мінімізації сплати. Питома вага ПДВ в наповненні держбюджету є ключовою. А де великі гроші, там і не прості схеми. Якою б досконалою не була автоматизована програма, достатньо буде однієі комісії з розблокування податкових накладних, щоб вона почала діяти в зворотньому напрямку.
показати весь коментар
14.07.2020 00:09 Відповісти
кто сказал что нет в гробу карманов?...
там - костюм, а в нём...аж восемь их
показати весь коментар
14.07.2020 00:10 Відповісти
потужные папередние схемы.
показати весь коментар
14.07.2020 05:13 Відповісти
не тужься
показати весь коментар
14.07.2020 07:59 Відповісти
я не тужусь.
ты не тужься.
показати весь коментар
14.07.2020 08:21 Відповісти
40 лярдів ? Знову бубочку оббрехали . І знову свої . А 40 лярдів відіб'ють на штрафах і їх теж украдуть . І буде в карманах 80 лярдів.
показати весь коментар
14.07.2020 07:58 Відповісти
не обзывай петрушу бубочкой.
показати весь коментар
14.07.2020 08:24 Відповісти
А хто це краде і "скручує" мільярди? Хто мародер, тільки не словесний, а реальний? Нові такі чесні, що навіть не можу на них подумати. Повивозив всі запаси, які лежали з початку проголошення незалежності. Мабуть вони кражу назвали бізнесом? Як генеральну прокупатуру перейменували в офіс прокурора?
показати весь коментар
14.07.2020 08:47 Відповісти
Потужный и его свинарчуковская шайка.
показати весь коментар
14.07.2020 09:48 Відповісти
НДС давно нужно упразднить! Налог, с которого бюджет ничего не получает - нонсенс.
показати весь коментар
14.07.2020 09:27 Відповісти
 
 