Голова ДПС Любченко підтвердив, що на скручуваннях ПДВ крадуть 40 мільярдів на рік: "Уманський мав рацію"

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявляв, що в Україні діє масштабна система скруток ПДВ. Нинішній голова Державної податкової служби Олексій Любченко підтверджує цю інформацію.

"На жаль, Уманський мав рацію. Він був близький щодо суми (в травні 2020 року, за даними ексміністра, скручування ПДВ становили 1,9 млрд грн. - Ред.). Чиста класика: попит на скручування ПДВ формує пропозицію. А попит - є. Величину цього попиту я приблизно вже порахував", - повідомив він в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Любченка, є кілька галузей, які "формують тіньову потребу".

"Перше - це сільгосппродукція. Та, яку треба легалізувати. Звідки береться ця сільгосппродукція? У нас 10,4 млн га землі з 16, які розпайовані, виявляється, обробляються дрібними фермерами ("одноосібниками"). Я теж був по той бік барикад від держави і бачив, як воювали за межу, за кожну ділянку. Я розумію, що це не опрацьовується неофіційно. Відповідно, не складно порахувати, що навіть "безрукий" господар за рік буде мати мінімум 15 тис. з гектара. Тобто з 10,4 млн га землі ми можемо мати зерна на 150 млрд грн, які треба легалізувати. А це 25 млрд ПДВ. Ось вони 100% формують попит. Наступна ситуація - тютюнова продукція. Це цифра точна, абсолютна, вся пробита вже щодо всіх втрат, на поточний рік це 4,3 млрд ПДВ треба легалізувати товаришам, які продають сигарети в кіосках, але потім нібито їх повертають непродані. (Насправді цигарки продають за готівку.) Крім цього ще є відома всім контрабанда. Всі про це знають. Офіційно визнано рівень тіньової економіки - 28-30% в країні. Контрабандного товару в Україні треба легалізувати, за нашими підрахунками, ще на 15 млрд грн в ПДВ. Ось тільки на цих прикладах я легко нараховую 40 млрд "скрученого" ПДВ", - підрахував голова ДПС.

Тіньову потребу в скрутці ПДВ треба якось задовольнити.

"Головні товари (які беруть участь у скручуванні ПДВ) - добрива і господарські товари: фарби, лаки, хімія побутова. Тобто те, що користується постійним стабільним попитом і може бути продано за готівку. Наступна група - пиво і продовольчі товари, які теж формують (податковий кредит) і продаються за готівку. Починаючи від стегенець відомих виробників. Я впевнений, що господарі холдингів про це не знають. Це працює на рівні дрібних постачальників, які продали товар за готівку, їм оформили повернення, а далі вони продали за безнал, але вже порожні папери, тобто продали ПДВ. На цих прикладах ми говоримо про 40 млрд грн "скрученого" ПДВ на рік, які не отримує бюджет. З них тільки по імпорту близько 27 млрд ПДВ", - зазначив Любченко.

Нагадаємо, у квітні колишній міністр фінансів Уманський уточнив, що державний бюджет щомісяця втрачає близько 10 млн млрд гривень, і пояснив, звідки бере ці цифри. "5 млрд грн на місяць" - це мова лише щодо ПДВ. Раз. Сума в різні місяці різна - це округлена середня за періодами. Наведено для розуміння обсягу проблеми. Два. Щоб "оптимізувати" такий обсяг ПДВ, необхідний обсяг самих операцій "в оптимізації" в рази більше. І це - "уникнення" оподаткування прибутку 2-3 млрд грн. Три. "Ігри" з податковим боргом (його "надування", оспорювання, списання ...) - ще близько 2-3 на місяць. Чотири", - написав Уманський.

