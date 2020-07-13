Ресторан "слуги народу" Тищенко далі ігнорує карантинні обмеження і працює цілу ніч, - нардепка Устінова
У ресторані "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, далі ігнорують карантинні обмеження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.
Вона зазначила: "Слуга Народу Микола Тищенко та його ресторан "Велюр" знову начхали на правила для всіх, тому що коли ти народний депутат, то правила тобі неписані!
Плював він і його ресторан знову на рішення Кабміну, яке забороняє працювати закладам з 23 до 7 ранку. Мало того, тепер кандидат у мери не тільки не робить це за закритими дверима, а й рекламу свого елітного ресторану в інстаграмі дає.
"Місто засинає, але не "Велюр" Це вже знущання над усіма порядними бізнесменами, які виживають, як можуть. Плювали вони нам всім в обличчя.
Це той приклад, коли всі рівні, але є свої - рівніші. І поки весь бізнес банкрутує, якщо ти депутат - ти не те, що не ховаєшся, а ще й рекламу даєш, а якщо ти син міністра в клубі, то клуб не те, що не оштрафують, а й охороняти поліцію надішлють.
Рішення Кабміну про посилення карантину від 8 липня.
