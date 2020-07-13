УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10670 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 771 35

Ресторан "слуги народу" Тищенко далі ігнорує карантинні обмеження і працює цілу ніч, - нардепка Устінова

У ресторані "Велюр", який належить народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку, далі ігнорують карантинні обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.

Вона зазначила: "Слуга Народу Микола Тищенко та його ресторан "Велюр" знову начхали на правила для всіх, тому що коли ти народний депутат, то правила тобі неписані!

Плював він і його ресторан знову на рішення Кабміну, яке забороняє працювати закладам з 23 до 7 ранку. Мало того, тепер кандидат у мери не тільки не робить це за закритими дверима, а й рекламу свого елітного ресторану в інстаграмі дає.

Ресторан слуги народу Тищенко далі ігнорує карантинні обмеження і працює цілу ніч, - нардепка Устінова 01

"Місто засинає, але не "Велюр" Це вже знущання над усіма порядними бізнесменами, які виживають, як можуть. Плювали вони нам всім в обличчя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Велюр" заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - "слуга народу" Тищенко. ФОТО

Це той приклад, коли всі рівні, але є свої - рівніші. І поки весь бізнес банкрутує, якщо ти депутат - ти не те, що не ховаєшся, а ще й рекламу даєш, а якщо ти син міністра в клубі, то клуб не те, що не оштрафують, а й охороняти поліцію надішлють.

Рішення Кабміну про посилення карантину від 8 липня.

Ресторан слуги народу Тищенко далі ігнорує карантинні обмеження і працює цілу ніч, - нардепка Устінова 02

Автор: 

карантин (18172) ресторани (339) Тищенко Микола (353) Устінова Олександра (113) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Ресторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 6188

Ресторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 8986
показати весь коментар
13.07.2020 23:14 Відповісти
+25
Ресторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 8915
показати весь коментар
13.07.2020 23:25 Відповісти
+23
Треба ж десь блазням "зароблене" витрачати...
Ресторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 7730
показати весь коментар
13.07.2020 23:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То цілодобова блатхата (штаб).
показати весь коментар
13.07.2020 23:03 Відповісти
Малина
показати весь коментар
13.07.2020 23:32 Відповісти
"вы пашите на заводах, ну а мне и тут ништяк!"))) (С)
показати весь коментар
13.07.2020 23:04 Відповісти
Треба ж десь блазням "зароблене" витрачати...
Ресторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 7730
показати весь коментар
13.07.2020 23:04 Відповісти
Новость вроде как бы и не новость .
показати весь коментар
13.07.2020 23:06 Відповісти
Все должны работать, платить налоги, иначе не будет Украины, если кто-то этого не понял
показати весь коментар
13.07.2020 23:06 Відповісти
Это же все ради народа
показати весь коментар
13.07.2020 23:07 Відповісти
Дешёвый бандит и рэкетир 90-х при зеле уважаемый чел.
показати весь коментар
13.07.2020 23:11 Відповісти
похеру тот несчастный Тищенко, если серьёзно. Если речь о самосознании - нужно игнорировать подобные заведения. Пусть бы они оставались закрытого типа "козырных нулей", перетекая услугами из левого кармана одного слуги в правый другого. Но если речь идёт уже о широкой рекламе и призыву в секту (по факту) - то это таки статья/штрафы )
показати весь коментар
13.07.2020 23:11 Відповісти
да эти заведения не для тебя придуманы, они тебя игнорируют!
показати весь коментар
14.07.2020 10:09 Відповісти
Велюрич не підводить. Жыть и умерэть в луцкой областиРесторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 1956
показати весь коментар
13.07.2020 23:14 Відповісти
Не всем видно. При зеле жЫть будут только Рабиновичи.
показати весь коментар
13.07.2020 23:16 Відповісти
Ресторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 6188

Ресторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 8986
показати весь коментар
13.07.2020 23:14 Відповісти
Їм ср...ти на всіх. Слуги...
показати весь коментар
13.07.2020 23:15 Відповісти
А хто йому накаже ?
През - імпотент чи гуляка авакян молодший ?
показати весь коментар
13.07.2020 23:19 Відповісти
Когда все устанут от этого бедлама, будет настоящая революция. Странные "элиты" не хотят этого, что 100 лет назад было, делайте для простых людей что-то или что-то простой народ сделает с вами.
показати весь коментар
13.07.2020 23:20 Відповісти
Ресторан "слуги народа" Тищенко продолжает игнорировать карантинные ограничения и работает всю ночь, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 8915
показати весь коментар
13.07.2020 23:25 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2020 23:27 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 09:41 Відповісти
Не заздріть! Микола-каклєта жеж не лох, не для цього він йшов у депутати, щоб бути слухняним хлопчиком. А якщо зебільня обере його мером, от тоді й почнеться саме цікаве.
показати весь коментар
13.07.2020 23:27 Відповісти
Либерастическая собачарня Авакова не боится только деда, торгующего картошкой.
facebook.com/msolovan/videos/2567269196936900/
показати весь коментар
13.07.2020 23:35 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 06:18 Відповісти
Зебилы любят, когда их барин им на головы ...плюет. Они за Котлету аж вприпрыжку побегут голосовать.
показати весь коментар
13.07.2020 23:37 Відповісти
Ну о чем говорить, к власти в Украине пришел охлос, которых привела та же толпа, к кому у вас претензии, охлократия, тайная мечта толпы, получили то, что заслужили, как теперь исправить катастрофичеческую ситуацию, надо еще раз проголосовать по приколу, только включить мозги.
показати весь коментар
13.07.2020 23:41 Відповісти
кто сказал что нет в гробу карманов?...
там - костюм, а в нём...аж восемь их
показати весь коментар
14.07.2020 00:07 Відповісти
Так а зачем нам этот депутат (читай: избранный представитель народа) просто рассказывает это? Она, как законодатель, должна знать законы и что делать в ситуациях, когда законы нарушаются.
Пусть покажет пример, а то одни статисты.
показати весь коментар
14.07.2020 00:11 Відповісти
Истинно ветви власти в Украине независимы - законодательная власть не подчиняется исполнительной...
показати весь коментар
14.07.2020 00:59 Відповісти
А що тут дивного? Він незайманий Слуга при владі злодюг ЗЕбілов.
показати весь коментар
14.07.2020 06:16 Відповісти
ВЕЛЮР ИЗБРАННЫХ В ДЕЙСТВИИ, а УКРАИНУ ПОБОКУ!!!
показати весь коментар
14.07.2020 08:05 Відповісти
Тищенко образец для для остальных ночных клубов. Так держать и не сдаваться.
показати весь коментар
14.07.2020 08:28 Відповісти
А не філіал це кулуарів ВР де можна "розслабитися" після турборежима. Не всякий організм витримає такий "напружений" режим роботи.
показати весь коментар
14.07.2020 08:29 Відповісти
вы открываете дверь в АП пинком? нет? а толя-котлета могет! так что молчать, смерды!
показати весь коментар
14.07.2020 08:37 Відповісти
Ну,на реакцию полиции,сами понимаете,рассчитывать не приходится(для того и нужен пес Аваков при любой власти).А вот где реакция мэра?Или неприязнь шоколадных папиредников и зеленых завершателей эпохи бедности-просто дешевые понты на публику?Разделяют народ(что прошлые,что нынешние),а под шумок творят,что хотят.Это МЫ клоуны,а не власть:создаем себе кумиров и готовы глотку грызть тем,у кого другие кумиры,а они всячески подогревают эту взаимную неприязнь в обществе и смеются над нашей тупостью
показати весь коментар
14.07.2020 09:53 Відповісти
А есть еще клуб Перфект Плейс, где тусит сын министра Авакова. А в это время 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы 120- и 82-мм калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Трое погибших. 10 июля во время вражеского обстрела 31-летний Тарас Матвиив спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место. К сожалению, сам погиб от вражеской мины (сегодня на Майдане было прощание с ним). Получается, одним, Вип-персонам, можно все, а другие, молодые, единственные дети в семье, в это время погибают.
показати весь коментар
14.07.2020 10:05 Відповісти
 
 