УКР
Є два шляхи побороти скручування ПДВ - притягнути до відповідальності злочинців або знизити ставку до економічно їм невигідної, - голова ДПС Любченко

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко впевнений, що можна "вибити основу" у споживачів готівки, які беруть участь у тіньових схемах.

В інтерв'ю Цензор.НЕТ він розповів, що на засіданні податкового комітету ВР прозвучала пропозиція про зниження ставки податку до 14%.

"Я сказав абсолютно чітко, що реально є два шляхи побороти це все, про що я говорю ("скручування "ПДВ, - Ред.). Або притягнути до відповідальності цих товаришів, або знизити ставку ПДВ до економічно невигідної для злочинців. Це 12-16%. Це абсолютна ставка стає. А різницю добрати податком із продажів. По суті - піти в гібридну систему", - пояснив Любченко.

Читайте також: Голова ДПС Любченко підтвердив, що на скручуваннях ПДВ крадуть 40 мільярдів на рік: "Уманський мав рацію"

Він упевнений, що нічого в цьому страшного немає.

"Я вважав, можна двома шляхами піти. Вибити основу у споживачів кеша, прибрати зарплати в конвертах, знизити ПДФО (18%) і ЄСВ (22%) до 20%. І 5% добрати на касі податком із продажів", - уточнив голова ДПС.

Водночас запропонований варіант - 14% по зерну - не здається йому хорошим.

Читайте повне інтерв'ю: "Уманський мав рацію. Ми говоримо про 40 млрд грн "скрученого" ПДВ на рік", - голова ДПС Олексій Любченко

Держприкордонслужба ДПСУ (6331) ПДВ (636) Любченко Олексій (114)
Топ коментарі
+7
Да уберите вы уже ето НДС. Ето налог придумала мафия чтобы тырить из бюджета деньги а не платить налоги.
13.07.2020 23:13 Відповісти
+4
Вот это заворот!
Самим себя садить противоестественно.
Снижать ставку - а где же тогда харчоваться?!
13.07.2020 23:09 Відповісти
+3
Ну, раз понимаешь что делать-доноси свои мысли до вышестоящего руководства.
13.07.2020 23:03 Відповісти
Ну, раз понимаешь что делать-доноси свои мысли до вышестоящего руководства.
13.07.2020 23:03 Відповісти
О,люди "пашут".Бабло из воздуха делают
13.07.2020 23:04 Відповісти
На борьбу еще почти четыре года есть .
13.07.2020 23:04 Відповісти
Продолжают изобретать велосипед. Ослы они такие.
13.07.2020 23:04 Відповісти
Есть третий вариант,можно возглавить скрутки,так было всегда
13.07.2020 23:13 Відповісти
А де ж налогова, СБУ, МВД харчуватися буде?
13.07.2020 23:13 Відповісти
Если кто вдумался...
Налог с продаж при снижении НДС- уничтожение мелкого бизнеса в пользу крупного.
13.07.2020 23:21 Відповісти
Налог с продаж позволит мелкому бизнесу закупать ЛЕГАЛЬНЫЙ товар дешевле, так что в торговле не все так однозначно.
А вот в сфере услуг тут без вопросов. Это добьет мелкий бизнес окончательно.
13.07.2020 23:30 Відповісти
Ничего подобного. Нет времени на подробные выкладки, но если Вы покупаете товар за 120 грн (включая 20 грн НДС), а продаёте за 180 грн (включая 30 грн НДС), то "первые" 20 грн Вам возмещаются. "Налог с продаж" Вы не возместите (для этого нужна новая процедура, которую зебилы "забудут ввести").
14.07.2020 05:57 Відповісти
Мелкий бизнес, в большинстве своем, не является плательщиком НДС. Это значит, первые 20 грн им не возмещаются сейчас. В отличие от крупного бизнеса
14.07.2020 09:39 Відповісти
Но самое страшное, что это убьёт экспорт
13.07.2020 23:33 Відповісти
При экспорте налог с продаж в нормальной стране не платится (а НДС возмещается). Но это в нормальной. Вроде tax free, который я всегда забираю, когда еду с (новыми) покупками в Украину.
14.07.2020 06:00 Відповісти
В том то и дело, что НДС возмещается. Но не налог с продаж, который был уплачен при покупке товара. Автоматически вырастет себестоимость украинского товара, который экспортируется
14.07.2020 09:42 Відповісти
Есть 2 способа побороть воровство:первый-привлечь к ответственности расхитителей,но мы не ищем лёгких путей,понаблюдаем ещё!
13.07.2020 23:21 Відповісти
Больше всего НДСа скручивается при импорте. По большинству группе товаров контейнеры приходят в Одесский порт полупустые по документам или декларируется не то, что ввозится.
Хотели бы-быстро бы перекрыли контрабанду.Не увидеть, что в контейнере перевозятся например 10 отверток, не может или слепой или тупой или мотивированный
13.07.2020 23:23 Відповісти
Есть два стула.
13.07.2020 23:30 Відповісти
Якою б малою не була ставка знайдуться ті хто захоче зробити податкове навантаження ще меншим. Той хто звик красти ніколи не зупинеться сам, ніяка свідомість в нього не проснеться. Якщо податкова в своїх реформах рухається до моделі сервісної служби, то має бути орган який наділений контролюючими. Не можна одночасно бути «білим і пухнастим» і щоб тебе боялися. Престиж служби голосними заявами не піднімеш, потрібні реальні кроки. Через детектор брехні усіх керівників вищої та середньої ланки, а ті що його пройдуть мають не очолити «скрути», а розпочати з ними боротьбу.
13.07.2020 23:51 Відповісти
Примечательно что "схемщиков" он называет "товарищи" такая себе замшелая советская риторика, все эти ментально глубоко совдеповские чиновники ничего изменить не могут в принципе, т.к. выросли в советской системе лжи и двоемыслия, да и вся власть Зеленского плоть от плоти советская и мёртворожденная.
13.07.2020 23:54 Відповісти
Он говорит надо узаконить воровство и проблема решена. Государство это ОПГ если оно само себя контролирует и устанавливает правила. Республика громад и управленцы по найму вполть до премьера. А в громадах прямая демократия или то что они сами захотят.
Но анархия самая устойчивая система как броунское движение. Главное иметь заряд для инертных она не подходит там нужен повадырь.
14.07.2020 06:57 Відповісти
Идиоты, популисты зелёные - на непонимающий пипл рассчитан вброс...Каких преступников вы собрались привлекать? Идиоты. Если минимизация уплаты НДС дозволена законом, есть лазейки - почему бы и не воспользоваться? Цирк... Как откаты за выигранные тендеры им заносить - пытань нэма, как во время камералки "чем-то помочь", или "я ж не только для себя" - нэма питань... Так что и тут не будет пытань))) На камеру поумничают, побулькают и фсё)))
14.07.2020 07:09 Відповісти
ли привлечь к ответственности товарищей

ну как же ты их привлечешь если они твои товарищи и ты с ними в доле
14.07.2020 09:03 Відповісти
Прикрыть воровство НДС могут только воры НДС.
Таковы современные реалии.
14.07.2020 09:22 Відповісти
А шо хіба ще скруті не побороли? Уманського вже ж вигнали. Ах да - залишилась Ю. Тимошенко з Крулько!
14.07.2020 09:57 Відповісти
А можно и то и другое?
14.07.2020 11:01 Відповісти
 
 