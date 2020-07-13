Є два шляхи побороти скручування ПДВ - притягнути до відповідальності злочинців або знизити ставку до економічно їм невигідної, - голова ДПС Любченко
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко впевнений, що можна "вибити основу" у споживачів готівки, які беруть участь у тіньових схемах.
В інтерв'ю Цензор.НЕТ він розповів, що на засіданні податкового комітету ВР прозвучала пропозиція про зниження ставки податку до 14%.
"Я сказав абсолютно чітко, що реально є два шляхи побороти це все, про що я говорю ("скручування "ПДВ, - Ред.). Або притягнути до відповідальності цих товаришів, або знизити ставку ПДВ до економічно невигідної для злочинців. Це 12-16%. Це абсолютна ставка стає. А різницю добрати податком із продажів. По суті - піти в гібридну систему", - пояснив Любченко.
Він упевнений, що нічого в цьому страшного немає.
"Я вважав, можна двома шляхами піти. Вибити основу у споживачів кеша, прибрати зарплати в конвертах, знизити ПДФО (18%) і ЄСВ (22%) до 20%. І 5% добрати на касі податком із продажів", - уточнив голова ДПС.
Водночас запропонований варіант - 14% по зерну - не здається йому хорошим.
Самим себя садить противоестественно.
Снижать ставку - а где же тогда харчоваться?!
Налог с продаж при снижении НДС- уничтожение мелкого бизнеса в пользу крупного.
А вот в сфере услуг тут без вопросов. Это добьет мелкий бизнес окончательно.
Хотели бы-быстро бы перекрыли контрабанду.Не увидеть, что в контейнере перевозятся например 10 отверток, не может или слепой или тупой или мотивированный
Но анархия самая устойчивая система как броунское движение. Главное иметь заряд для инертных она не подходит там нужен повадырь.
ну как же ты их привлечешь если они твои товарищи и ты с ними в доле
Таковы современные реалии.