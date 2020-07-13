Є два шляхи побороти скручування ПДВ - притягнути до відповідальності злочинців або знизити ставку до економічно їм невигідної, - голова ДПС Любченко

Голова Державної податкової служби Олексій Любченко впевнений, що можна "вибити основу" у споживачів готівки, які беруть участь у тіньових схемах.

В інтерв'ю Цензор.НЕТ він розповів, що на засіданні податкового комітету ВР прозвучала пропозиція про зниження ставки податку до 14%.

"Я сказав абсолютно чітко, що реально є два шляхи побороти це все, про що я говорю ("скручування "ПДВ, - Ред.). Або притягнути до відповідальності цих товаришів, або знизити ставку ПДВ до економічно невигідної для злочинців. Це 12-16%. Це абсолютна ставка стає. А різницю добрати податком із продажів. По суті - піти в гібридну систему", - пояснив Любченко.

Читайте також: Голова ДПС Любченко підтвердив, що на скручуваннях ПДВ крадуть 40 мільярдів на рік: "Уманський мав рацію"

Він упевнений, що нічого в цьому страшного немає.

"Я вважав, можна двома шляхами піти. Вибити основу у споживачів кеша, прибрати зарплати в конвертах, знизити ПДФО (18%) і ЄСВ (22%) до 20%. І 5% добрати на касі податком із продажів", - уточнив голова ДПС.

Водночас запропонований варіант - 14% по зерну - не здається йому хорошим.

Читайте повне інтерв'ю: "Уманський мав рацію. Ми говоримо про 40 млрд грн "скрученого" ПДВ на рік", - голова ДПС Олексій Любченко