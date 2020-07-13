"Лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю і Індії потрібно провести якомога швидше, - Зеленський..."

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю і Індії потрібно провести якомога швидше.

Про це Цензор.НЕТ, повідомили в пресслужбі глави держави.

Таку заяву він зробив на нараді з членами Кабінету міністрів у понеділок, на якій міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд активно працює над питанням лібералізації візового режиму для туристів із цих країн.

