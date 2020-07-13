Лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю і Індії потрібно провести якомога швидше, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що лібералізацію візового режиму для туристів з Китаю і Індії потрібно провести якомога швидше.
Про це Цензор.НЕТ, повідомили в пресслужбі глави держави.
Таку заяву він зробив на нараді з членами Кабінету міністрів у понеділок, на якій міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що уряд активно працює над питанням лібералізації візового режиму для туристів із цих країн.
Eugene Homenko
13.07.2020 23:23
Игорь Монахов
13.07.2020 23:26
Scorpman Y
13.07.2020 23:31
После обосранца с инвесторами. провала с МВФ - у шмаркли новая идея-фикс: "миллиарды туристов" принуст шмаркле "многа-многа денех!"))
Билла?Коломойского?)
безусловно, заслуги были, не отрицаю. но нужно двигаться вперёд, свежая кровь. Момент только будет нормальный не очень скоро, да и его опосрут. ладно, сумбурно.
Порошенко - это выразитель идеологии людей.
Идеология этих людей отличается от идеологии других ( СН, БЮТ и тп) тем, что она ведёт нас к цивилизации.
Идеология опзж, шария, свободы и т.п - это противоположность.
Не станет Порошенко, найдётся Дорошенко, Вайсберг, Абдурахманалиев, Бздынь или Попеску, но порохоботы не исчезнут. Для Порохоботов фамилия лидера не важна. Важна идеология.
ок, нормальных людей, которых 0.1%, олигархов
Идеология этих людей отличается от идеологии других ( СН, БЮТ и тп) тем, что она ведёт нас к цивилизации.
ого! всегда считал, что смысл развития цивилизации - прогресс, а не поклонение лидерам )
Идеология опзж, шария, свободы и т.п - это противоположность.
а вот за это можно получить и в глаз ) не нужно смешивать опзж, шария, прочую хрень и Свободу, ок?
Не станет Порошенко, найдётся Дорошенко, Вайсберг, Абдурахманалиев, Бздынь или Попеску, но порохоботы не исчезнут. Для Порохоботов фамилия лидера не важна. Важна идеология.
предлагаю Вам сначала ознакомиться с программой Свободы, а потом выразить своё мнение. к тому же прошу учесть, что я не член её, а просто симпатизирую. о программах прочих даже не буду спрашивать. и только не нужно о зашкварах лидеров писать, ок?
руководство формирует и проводит идеологию партии. не получается так что руководство бяки а "пешки" цяци. так не бывает
руководство избираемое, идеология описана в программе.
Вы читали или потрындеть? и Вы же не дурак, тогда зачем?
ок, для дебилов задам вопрос, сколько партий в Украине имеют программу? не херню собачью , а программу? где стратегическая херня? у слуг - нет, у порошенко - нет, у вонючего опзж - чужая. о чем вообще речь? тыкать мне в морду, что Тягнибок - лох, спонсор - бандит, а минутный генпрокурор усрался? - глупо. все у Свободы правильно, ... если ты не строиш из себя румына Дубинского или Кондитера Всея Руси )
За-для начала, ребята-октябрята, сообщаю - 100% порохоботов не считают Порошенко своим. кумиром.
https://censor.net/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste
Хотите новых экспериментов?
Боюсь,Украина не выдержит и взорвётся !!!
С е н а т о р (в своем кабинете): Конечно, события на Вавилоне 5 во время вашего последнего визита стали символом того, что беспокоило многих из нас в течение некоторого времени. Земная станция оказалась между двумя воюющими сторонами, и мы рискуем быть вовлеченными в конфликт, который не имеет отношения ни к нам, ни к интересам Земли. Если бы станции не было там, мы избежали ужасных смертей. Т о р к м а н: С другой стороны, сенатор, они воюют друг с другом. На войне умирают. С е н а т о р: Да, но мы бы оставались в стороне. Случившееся позднее было одобрено Землей, но сотни смертей... не понимаю, как мы можем поддерживать такое. Я рад, что вы выбрались оттуда живой, Синтия. Нам нужны хорошие журналисты.
поэтому нюхать его надо очень много
Порох открыл Европу для украинцев, а этот закрыл, и китайцев с индусами в Украину завезти хочет.
********...
Ленка к мамке, Мендельша пригрозила назвать сына Зеленсим-2
посмотрел для расслабухи под коксом пару фильмов про Брюса Ли и Танцора Диско.
Пропёрло.
А кто бы так не поступил на его месте ?
Там сейчас в Китае какраз, помимо второго штамма коронавируса, бубонную чуму обнаружили, но говорят, что она даже полезна.
Так что саме время нечистоплотных и непереборчивых в еде азиатов сюда завозить.
Китая и Индии нет в этом списке и быть пока не может по понятным причинам.
Мєндель! Дай йому кокоса!
І додав: "А то в Монголії появилась бубонна чума, необхідно щоб якнайшвидше щоб вона добралась до України."
112 тыс. Вместо того чтобы заставить всех прилетающих с Дели пройти тесты, он про либерализацию
Одумайтесь!!!
Население Индии (индийцы), по состоянию на октябрь 2019 года, составляет 1,3 млрд человек, что являет собой одну шестую населения Земли.
И ВСЕ ТУРИСТЫ С ВАЛЮТОЙ!