Будівництво станції з виробництва питної води почали в Маріуполі, - посол Франції Понсен

У Маріуполі за підтримки посольства Франції почали будувати станцію питної води, повідомив голова посольства Етьєн де Понсен.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, про це Понсен написав у своєму Твіттері.

Він зазначив, що запуск будівництва відбувся за участі міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

"Французьке фінансування в обсязі 64 млн євро від Казначейства Франції на реалізацію цього великого проєкту допомоги Франції Сходу України. Підписання фінансової угоди між Міністерством фінансів України та містом Маріуполь є останнім адміністративним етапом. Нашою єдиною метою Франції та України відтепер є початок робіт, щоб у 2023 -2024 роках Маріуполь отримав питну воду", - написав посол.

Читайте також: В окупованому Криму немає проблем з водою для населення, її бракує для промисловості, - Данілов

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков також прокоментував запуск проєкту.

"Дякуємо нашим добрим друзям і партнерам за підтримку", - написав він.

13 липня Міністерство фінансів повідомило, що міністр Сергій Марченко підписав Субкредитний договір з міською владою Маріуполя і комунальним підприємством "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

Договір передбачає залучення пільгового кредиту від уряду Франції в особі компанії Natixis у розмірі 64 млн євро.