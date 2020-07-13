Будівництво станції з виробництва питної води почали в Маріуполі, - посол Франції Понсен
У Маріуполі за підтримки посольства Франції почали будувати станцію питної води, повідомив голова посольства Етьєн де Понсен.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, про це Понсен написав у своєму Твіттері.
Він зазначив, що запуск будівництва відбувся за участі міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.
"Французьке фінансування в обсязі 64 млн євро від Казначейства Франції на реалізацію цього великого проєкту допомоги Франції Сходу України. Підписання фінансової угоди між Міністерством фінансів України та містом Маріуполь є останнім адміністративним етапом. Нашою єдиною метою Франції та України відтепер є початок робіт, щоб у 2023 -2024 роках Маріуполь отримав питну воду", - написав посол.
Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков також прокоментував запуск проєкту.
"Дякуємо нашим добрим друзям і партнерам за підтримку", - написав він.
13 липня Міністерство фінансів повідомило, що міністр Сергій Марченко підписав Субкредитний договір з міською владою Маріуполя і комунальним підприємством "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".
Договір передбачає залучення пільгового кредиту від уряду Франції в особі компанії Natixis у розмірі 64 млн євро.
Тільки чи вистачить продуктивності станції, щоб забезпечити питною водою Марик і прилеглі населені пункти?
чьи дальше летят и точнее долетают?