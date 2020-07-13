УКР
Будівництво станції з виробництва питної води почали в Маріуполі, - посол Франції Понсен

Будівництво станції з виробництва питної води почали в Маріуполі, - посол Франції Понсен

У Маріуполі за підтримки посольства Франції почали будувати станцію питної води, повідомив голова посольства Етьєн де Понсен.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода, про це Понсен написав у своєму Твіттері.

Він зазначив, що запуск будівництва відбувся за участі міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

"Французьке фінансування в обсязі 64 млн євро від Казначейства Франції на реалізацію цього великого проєкту допомоги Франції Сходу України. Підписання фінансової угоди між Міністерством фінансів України та містом Маріуполь є останнім адміністративним етапом. Нашою єдиною метою Франції та України відтепер є початок робіт, щоб у 2023 -2024 роках Маріуполь отримав питну воду", - написав посол.

Читайте також: В окупованому Криму немає проблем з водою для населення, її бракує для промисловості, - Данілов

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков також прокоментував запуск проєкту.

"Дякуємо нашим добрим друзям і партнерам за підтримку", - написав він.

13 липня Міністерство фінансів повідомило, що міністр Сергій Марченко підписав Субкредитний договір з міською владою Маріуполя і комунальним підприємством "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

Договір передбачає залучення пільгового кредиту від уряду Франції в особі компанії Natixis у розмірі 64 млн євро.

Маріуполь (3262) вода (1194) Резніков Олексій (1451) Понсен Етьєн де (59)
Топ коментарі
+5
Пройшло 6 років і нарешті дійшло. Потім відімкнути ДЬІРУ від постачання води.
показати весь коментар
13.07.2020 23:49 Відповісти
+4
Ось воно обличчя "русского мира". Французи, англічани, німці, шведи, американці, литовці, поляки... щось допомагають українцям, будують, направляють кошти, а кацапи направляють снаряди, міни і пропаганду і вимагають, щоб їх любили.
показати весь коментар
14.07.2020 08:40 Відповісти
+2
А кацапня крысчанам разве что в глаза поссыт очередной раз.
показати весь коментар
13.07.2020 23:51 Відповісти
само собою...
показати весь коментар
13.07.2020 23:50 Відповісти
При этой власти? Ты серьезно в это веришь?
показати весь коментар
14.07.2020 08:21 Відповісти
предыдущей мешали торговые партнеры, и тогда бы *йло точно напал бы.....
показати весь коментар
14.07.2020 08:28 Відповісти
А Волноваху...Покровск....и еще под сотню городов и сел тоже отключить?? Да и вода будет очищаться из того же самого канала по которому она и сейчас поступает в Мариуполь...
показати весь коментар
14.07.2020 08:42 Відповісти
оце діло!
Тільки чи вистачить продуктивності станції, щоб забезпечити питною водою Марик і прилеглі населені пункти?
показати весь коментар
13.07.2020 23:49 Відповісти
Якщо беруться за будівництво, то мабуть все розраховано.
показати весь коментар
13.07.2020 23:59 Відповісти
Якщо ця вода не піде до використання як технична то можливо й вистачить
показати весь коментар
14.07.2020 00:55 Відповісти
Носитимуть воду відрами по мосту. Для того ж його і збудували.
показати весь коментар
14.07.2020 00:02 Відповісти
в ответ на завоз "труб" в крым, нато снабжает своими мариуполь...
чьи дальше летят и точнее долетают?
показати весь коментар
14.07.2020 00:37 Відповісти
ЭТО ОПРЕСНЕНИЕ МОРСКОЙ ВОДЫ ?
показати весь коментар
14.07.2020 07:28 Відповісти
Нет...это очистка той воды которая есть...из того же самого канала....
показати весь коментар
14.07.2020 08:40 Відповісти
с чего ты это взял? в Мариуполе есть два своих источника. Насколько я знаю, речь шла именно о очистке воды из старокрымского водохранилища Без использования воды из трубы
показати весь коментар
14.07.2020 10:34 Відповісти
Не могли почекати до грудня, а якщо РФ попре на Крим і забере станцію? Після виборів в США орді не дозволять анексій, а до виборів при тупій імпотентній владі в Україні, при пофіїзмі ООН і ЄС тільки лінивий не вдарить у напрямку Криму. А влада агентів ФСБ з контори олігофрена буде закликати не відкривати вогонь по ворогу , та вимагати від військових ходити в розових шортах з прапорцем і співати гімни "Ще не вмерла...."
показати весь коментар
14.07.2020 07:59 Відповісти
Ось воно обличчя "русского мира". Французи, англічани, німці, шведи, американці, литовці, поляки... щось допомагають українцям, будують, направляють кошти, а кацапи направляють снаряди, міни і пропаганду і вимагають, щоб їх любили.
показати весь коментар
14.07.2020 08:40 Відповісти
""Французьке фінансування в обсязі 64 млн євро від Казначейства Франції..." для розкрадання владою Маріуполя. P.S. Або Зе... коли він переїхав туди жити.
показати весь коментар
14.07.2020 10:37 Відповісти
 
 