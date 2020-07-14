Мінкульт сформував дорожню карту розвитку туризму в Україні, - Ткаченко на нараді в Зеленського

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з міжнародними експертами сформувало дорожню карту розвитку туризму, яка ляже в основу стратегії розвитку туризму і курортів, розробити яку доручив президент України Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Про ситуацію відзвітував на нараді президента із членами Кабінету Міністрів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко і деталізував стратегічне бачення розвитку туризму в Україні.

"Стратегічними завданнями (дорожньої карти) є запровадження системи туристичної статистики, новий законопроєкт про туризм, який уже розроблено, вдосконалення системи управління галуззю, діджиталізація, створення реєстру суб’єктів туристичної діяльності", – зазначив Ткаченко.

Міністр згадав і про ініціативу президента "Туристичні магніти", яку активно розробляє кожна область України.

"Зокрема – "Велике будівництво" самих "об’єктів тяжіння". Йдеться про музеї, театри, замки. Я думаю, що ця програма може не тільки об’єднати країну, а й слугувати, серед іншого, туристичній галузі", – зауважив Ткаченко.

Міністр нагадав, що 12 червня презентовано промокампанію #МандруйУкраїною. Спільно з Офісом Президента проведено два рекламно-інформаційні тури Одеською та Херсонською областями. Спільно з обласними державними адміністраціями ведеться робота з формування туристичних маршрутів у регіонах. Також триває робота над створенням багатомовного порталу Visit Ukraine.

