1 859 24

Мінкульт сформував дорожню карту розвитку туризму в Україні, - Ткаченко на нараді в Зеленського

Мінкульт сформував дорожню карту розвитку туризму в Україні, - Ткаченко на нараді в Зеленського

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з міжнародними експертами сформувало дорожню карту розвитку туризму, яка ляже в основу стратегії розвитку туризму і курортів, розробити яку доручив президент України Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Про ситуацію відзвітував на нараді президента із членами Кабінету Міністрів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко і деталізував стратегічне бачення розвитку туризму в Україні.

"Стратегічними завданнями (дорожньої карти) є запровадження системи туристичної статистики, новий законопроєкт про туризм, який уже розроблено, вдосконалення системи управління галуззю, діджиталізація, створення реєстру суб’єктів туристичної діяльності", – зазначив Ткаченко.

Міністр згадав і про ініціативу президента "Туристичні магніти", яку активно розробляє кожна область України.

"Зокрема – "Велике будівництво" самих "об’єктів тяжіння". Йдеться про музеї, театри, замки. Я думаю, що ця програма може не тільки об’єднати країну, а й слугувати, серед іншого, туристичній галузі", – зауважив Ткаченко.

Міністр нагадав, що 12 червня презентовано промокампанію #МандруйУкраїною. Спільно з Офісом Президента проведено два рекламно-інформаційні тури Одеською та Херсонською областями. Спільно з обласними державними адміністраціями ведеться робота з формування туристичних маршрутів у регіонах. Також триває робота над створенням багатомовного порталу Visit Ukraine.

Зеленський Володимир (25197) Ткаченко Олександр (509) туризм (1572)
+5
страна катится в пропасть. экономика в жопе. эти уроды карты разрабатывают туристические....
показати весь коментар
14.07.2020 00:28 Відповісти
+4
Надеюсь, Кривой Рог, дом Ткаченко, на Трухановом острове, квартиру Лещенко, включили, в карту, необходимых, для посещения, туристами, мест?
показати весь коментар
14.07.2020 00:13 Відповісти
+4
На дорогах практически нет указателей на английском языке

А кому нужны кацапские туристы ?
показати весь коментар
14.07.2020 00:23 Відповісти
14.07.2020 00:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PNtkSfFEc6c
зелепупенко, сколько еще мертветчуковская мразь будет 7рать в Украине ???
показати весь коментар
14.07.2020 00:47 Відповісти
Минкульт сформировал дорожную карту развития туризма в Украине, - Ткаченко на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 5052
показати весь коментар
14.07.2020 00:53 Відповісти
Минкульт сформировал дорожную карту развития туризма в Украине, - Ткаченко на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 7277
показати весь коментар
14.07.2020 00:55 Відповісти
Туризм це звісно непогано і може служити додатковим джерелом наповнення бюджету і розвитку малого та середнього бізнесу. Але, в першу чергу, треба вкладати кошти в високотехнічні галузі + ефективне сільськогосподарське виробництво (продукту а не сировини). У нас є достатній для цього потенціал.
показати весь коментар
14.07.2020 00:16 Відповісти
Сосенки Зеленского в перечень брендов надеюсь не забыли включить .
показати весь коментар
14.07.2020 00:20 Відповісти
... и места для курения айкосов .
показати весь коментар
14.07.2020 00:21 Відповісти
Минкульт сформировал дорожную карту развития туризма в Украине, - Ткаченко на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 9933
показати весь коментар
14.07.2020 00:21 Відповісти
14.07.2020 00:23 Відповісти
Дороги , начиная с границы - жто просто позор после вылизанного Евросоюза
ОБОЧИНЫ вообще не покошены
Сделайте людям СПД и пусть косят с утра и до вечера
показати весь коментар
14.07.2020 00:25 Відповісти
14.07.2020 00:28 Відповісти
Так и "туристы" одыдаютса не простые. На тех картах будут указаны места расположения дивизионов ПВО с актуальной информацией о наличии у них клистронов...
показати весь коментар
14.07.2020 00:35 Відповісти
Не говоря уже о том, шо за дорожную карту может разработать говорящая голова с Г+Г.
Арифметика Пупкина с картинками - ничего сложного.
показати весь коментар
14.07.2020 00:43 Відповісти
хм.. та вам уже в пору составлять дорожную карту побега с Украины...турЫсты куевы...
показати весь коментар
14.07.2020 00:29 Відповісти
есть интересные маршруты 866-летней давности, согласно книги рожера работы идриси...
пешие, водные, многодневные
показати весь коментар
14.07.2020 00:45 Відповісти
Минкульт сформировал дорожную карту развития туризма в Украине, - Ткаченко на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 8351
показати весь коментар
14.07.2020 00:52 Відповісти
турізма,-шо вони курять?
показати весь коментар
14.07.2020 00:57 Відповісти
Під час пандемії ці довбоЗЕби вирішили зайнятися туризмом. Шо вони нюхають?
показати весь коментар
14.07.2020 01:13 Відповісти
Просит денег из фонда борьбы с короновирусом. Оттуда уже "стянули" почти 60 млрд якобы на строительство дорог. Теперь еще нужно вытянуть деньги на строительство замков.
показати весь коментар
14.07.2020 07:15 Відповісти
Що з ти такий у нас увесь не логічний?
показати весь коментар
14.07.2020 07:24 Відповісти
Дорожна карта проста - вон з України малороси і все буде добре.
показати весь коментар
14.07.2020 08:35 Відповісти
Не для того мы капитализм строили, что бы работать посудомойками, уборщиками ... (с) Народ.
показати весь коментар
14.07.2020 09:19 Відповісти
казлы думают нарисуют планы и графички в штабах, и все заколоситься...
показати весь коментар
14.07.2020 09:28 Відповісти
 
 