ДБР розслідує силове затримання патрульними пенсіонера в Чернівцях, який торгував у невстановленому місці

На підставі повідомлення в ЗМІ та соціальних мережах слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого перевищення влади співробітниками Управління патрульної поліції в Чернівецькій області під час затримання чоловіка, який здійснював торгівлю на одній з вулиць Чернівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За наявною інформацією, подія трапилася 12 липня 2020 року. Правоохоронці прибули за викликом на одну із вулиць міста, де із застосуванням кайданок затримали чоловіка пенсійного віку, який здійснював незаконну торгівлю. Також правоохоронці склали щодо громадянина адмінматеріали за фактами дрібного хуліганства, злісної непокори поліцейському та порушенню правил щодо карантину (ст. 173, ст. 185 та ст. 44-3 Кодексу України про Адміністративні правопорушення).

"У результаті дій правоохоронців пенсіонеру стало зле. Наразі встановлюється ступінь завданих ушкоджень", - йдеться в повідомленні ДБР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські затримали на Київщині озброєну банду за вчинення розбійного нападу на підприємця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Попередня правова кваліфікація дій правоохоронців - перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

З відео інциденту можна ознайомитися тут.