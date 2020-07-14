ДБР розслідує силове затримання патрульними пенсіонера в Чернівцях, який торгував у невстановленому місці
На підставі повідомлення в ЗМІ та соціальних мережах слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого перевищення влади співробітниками Управління патрульної поліції в Чернівецькій області під час затримання чоловіка, який здійснював торгівлю на одній з вулиць Чернівців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За наявною інформацією, подія трапилася 12 липня 2020 року. Правоохоронці прибули за викликом на одну із вулиць міста, де із застосуванням кайданок затримали чоловіка пенсійного віку, який здійснював незаконну торгівлю. Також правоохоронці склали щодо громадянина адмінматеріали за фактами дрібного хуліганства, злісної непокори поліцейському та порушенню правил щодо карантину (ст. 173, ст. 185 та ст. 44-3 Кодексу України про Адміністративні правопорушення).
"У результаті дій правоохоронців пенсіонеру стало зле. Наразі встановлюється ступінь завданих ушкоджень", - йдеться в повідомленні ДБР.
Попередня правова кваліфікація дій правоохоронців - перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
З відео інциденту можна ознайомитися тут.
если так пойдет дальше, завтра они придушат урку-негра
Петрушку дед, небось продавал.
В наручники его и ногами по печени, негодяя!
Скрутили ж, як і мали претензію лише до одного, коли аналогічних продавців був десяток, до яких претензій не було, яких на "пакували". Скрутили - бо відмовився заплатити?
1. Які причини вуличної масовості торгівлі (у всіх містах України)? - Безгрошів'я створене державою в т.ч. за участю шість років "нєпотопляємого" Авакова!
2. Хто торгує? - Бідні пенсіонери, та безробітна молодь! Ким створені бідність пенсіонерів та безробіття - дивись п.1.
3. Що людям з безгрошів'ям залишається робити в умовах безробіття ? - Ставати самозайнятими виробниками та торгівцями, або емігрувати, або брати в руки біту, ніж, відмичку від квартири і грабувати, або згуртовуватися і достроково переобирати (скидаючи стару) владу.
4. Що найвигідніше для держави і людей? - Держава має забезпечити робочі місця розширивши виробництво, зріст з/плат, пенсій, в т.ч і за рахунок справедливого і цивілізованого розподілу національного доходу між державою, працюючими, та роботодавцями ( в більшості з них - баригами-олігархами).
5. Що зробила Держава з переліченого в п.4? - За участю того ж Авакова - завалила економіку., розширила масштаби безробіття. відкрила безвіз для еміграції, бо попити каву в Парижі - можуть не ті, кого в'яжуть мєнти Авакова за вуличну торгівлю.... І ввела жорстокі норми в закон про поліцію, якої і яких ДО Авакова не існувало!
6. Кому вигідна (окрім самих торгівців) вулична торгівля? - Населенню, бо продукти якісні, ціни доступні, близько до місця проживання (чи роботи - працюючим) Так і мєнтам, які побираються на торгівцях.
7. Кому НЕ вигідна вулична торгівля? Тим мєнтам, яким люди відмовляються платити, конкурентам, які мали кошти, щоб у цих же місцях побудувати кіоски і отримати (купити)
ліцензію на торгівлю, які платять мєнтам, бо стають неконкурентними (мусять мати вищі ціни від "фрілансерів" навколо них.) Вони ж і викликають (за "подяку") поліцію, а не покупці.
8. Якщо розглядати конфлікт через походження товару, то це - конкуренція бариг у верхах. Бо продукція в кіосках - імпортна+ українська переробка, часто з "липовими" касовими апаратами. У фрілансерів - продукція домашнього вирощування+ імпортна+ українська переробка, яку вони закупляють дрібним оптом - і закупдяють також у бариг.... до яких немає претензій в ментів, бо дрібних бариг -кришування - у тих же мєнтів та й у "дуже високих" бариг (які з боку закону - чомусь недоторканні).
9. Питання тіньової діяльності бариг - глохнуть не розпочавшиь, або справи закриваються - розпочавшись. - бо "глушилки" - аж на Печерських пагорбах. Скажіть,було скільки щомісячних повідомлень , що поліція накрила, припинила діяльність обмінників з кількасот-мільйонним оборотом ... А ви чули, бодай раз щоб не лише посадили, а хоча б найшли, виявили .... самих високих організаторів і кураторів обмінників, як явища? То-то же...
10. Тому й ставлю питання ширше- чи потрібні державі бариги, їх криша - нинішня влада (включно з Аваковим), бо закони, які вона "видає на гора" в турборежимі, рішення, постанови уряду про держ закупівлі, міжнародну торгівлю ел.енергією яка душить внутнрішеіх виробниеів, освячує мономолізацію, про бюджет, субсидії, тарифи, навіть маски в період пандемії чи штучний дефіцит дитячих "пакетів" для новонароджених .... то є всього лиш результат задоволення інтересів бариг і спрямовані на їх же замовлення. Прийняті закони забезпечують "правовий фон" - ніби-то мародери діють в "законному полі" чи на "законних підставах", як і закони для оправдання розгулу мєнтів! Але ніяк не на задоволення інтересів розквіту держави і її "пересічних"...
да ничем !
обе они незаконны
полиция это орган насилия, малята
АБИНЕЮЛЬКА !!!!!!!!!!!
набралась як ***** блох зозуля кремльовская !
По ходу, у этих полицаев камер на себе нет, и их работу никто не контролирует, только СМИ и соцсети???
щоб діда вже ламали за пучок петрушки?????!!!
Це деградація влади Зеленського!
И у коментов выше странная логика. Т е деду можно нарушать закон, а вот чиновникам ни-ни.
Так не бывает. Пока " низы" не начнут соблюдать закон, в " верхах" ничего не поменяется.
А з іншого, щоб ми могли жодні норми не виконувати і поліція на це не звертала уваги.
Ну і дякуючи зомбоящику- авторитет влади нижче нуля.
Ви уявляєте, щоб совєти дозволили по ТВ насміхатися над поліцією, судами і т.д.?
Влада повинна мати елемент сакральності. Ідеологія штука серйозна.
А в нас в голові суцільний 95 квартал. А за вікном - Сомалі.
І влада лише зеркало народу.
P.S. Дєдушку жалко звичайно
а чем торговал то?