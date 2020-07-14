УКР
ДБР розслідує силове затримання патрульними пенсіонера в Чернівцях, який торгував у невстановленому місці

ДБР розслідує силове затримання патрульними пенсіонера в Чернівцях, який торгував у невстановленому місці

На підставі повідомлення в ЗМІ та соціальних мережах слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливого перевищення влади співробітниками Управління патрульної поліції в Чернівецькій області під час затримання чоловіка, який здійснював торгівлю на одній з вулиць Чернівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За наявною інформацією, подія трапилася 12 липня 2020 року. Правоохоронці прибули за викликом на одну із вулиць міста, де із застосуванням кайданок затримали чоловіка пенсійного віку, який здійснював незаконну торгівлю. Також правоохоронці склали щодо громадянина адмінматеріали за фактами дрібного хуліганства, злісної непокори поліцейському та порушенню правил щодо карантину (ст. 173, ст. 185 та ст. 44-3 Кодексу України про Адміністративні правопорушення).

"У результаті дій правоохоронців пенсіонеру стало зле. Наразі встановлюється ступінь завданих ушкоджень", - йдеться в повідомленні ДБР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські затримали на Київщині озброєну банду за вчинення розбійного нападу на підприємця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Попередня правова кваліфікація дій правоохоронців - перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

З відео інциденту можна ознайомитися тут.

Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Чернівці (574) патрульна поліція (1447) ДБР (3701)
+22
Уроды.
14.07.2020 00:15
+21
Ну, да.
Петрушку дед, небось продавал.
В наручники его и ногами по печени, негодяя!
14.07.2020 00:15
+18
Или, к примеру, собаку, чтобы коммуналку оплатить, по совету Брагара.
14.07.2020 00:17
Уроды.
14.07.2020 00:15
- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
14.07.2020 10:07
точно !
если так пойдет дальше, завтра они придушат урку-негра
14.07.2020 12:39
Ну, да.
Петрушку дед, небось продавал.
В наручники его и ногами по печени, негодяя!
14.07.2020 00:15
Или, к примеру, собаку, чтобы коммуналку оплатить, по совету Брагара.
14.07.2020 00:17
-Оскільки події в Чернівцях (коли поліцейські жорстоко скрутили пенсіонера за незаконну вуличну торгівлю), набули широкого суспільного резонансу, а поліція оправдала свої дії законом про Нацполіцію, то я хочу повернутися до аналізу феномену вуличної торгівлі та й до "закону" про поліцію.
Скрутили ж, як і мали претензію лише до одного, коли аналогічних продавців був десяток, до яких претензій не було, яких на "пакували". Скрутили - бо відмовився заплатити?
1. Які причини вуличної масовості торгівлі (у всіх містах України)? - Безгрошів'я створене державою в т.ч. за участю шість років "нєпотопляємого" Авакова!
2. Хто торгує? - Бідні пенсіонери, та безробітна молодь! Ким створені бідність пенсіонерів та безробіття - дивись п.1.
3. Що людям з безгрошів'ям залишається робити в умовах безробіття ? - Ставати самозайнятими виробниками та торгівцями, або емігрувати, або брати в руки біту, ніж, відмичку від квартири і грабувати, або згуртовуватися і достроково переобирати (скидаючи стару) владу.
4. Що найвигідніше для держави і людей? - Держава має забезпечити робочі місця розширивши виробництво, зріст з/плат, пенсій, в т.ч і за рахунок справедливого і цивілізованого розподілу національного доходу між державою, працюючими, та роботодавцями ( в більшості з них - баригами-олігархами).
5. Що зробила Держава з переліченого в п.4? - За участю того ж Авакова - завалила економіку., розширила масштаби безробіття. відкрила безвіз для еміграції, бо попити каву в Парижі - можуть не ті, кого в'яжуть мєнти Авакова за вуличну торгівлю.... І ввела жорстокі норми в закон про поліцію, якої і яких ДО Авакова не існувало!
6. Кому вигідна (окрім самих торгівців) вулична торгівля? - Населенню, бо продукти якісні, ціни доступні, близько до місця проживання (чи роботи - працюючим) Так і мєнтам, які побираються на торгівцях.
7. Кому НЕ вигідна вулична торгівля? Тим мєнтам, яким люди відмовляються платити, конкурентам, які мали кошти, щоб у цих же місцях побудувати кіоски і отримати (купити)
ліцензію на торгівлю, які платять мєнтам, бо стають неконкурентними (мусять мати вищі ціни від "фрілансерів" навколо них.) Вони ж і викликають (за "подяку") поліцію, а не покупці.
8. Якщо розглядати конфлікт через походження товару, то це - конкуренція бариг у верхах. Бо продукція в кіосках - імпортна+ українська переробка, часто з "липовими" касовими апаратами. У фрілансерів - продукція домашнього вирощування+ імпортна+ українська переробка, яку вони закупляють дрібним оптом - і закупдяють також у бариг.... до яких немає претензій в ментів, бо дрібних бариг -кришування - у тих же мєнтів та й у "дуже високих" бариг (які з боку закону - чомусь недоторканні).
9. Питання тіньової діяльності бариг - глохнуть не розпочавшиь, або справи закриваються - розпочавшись. - бо "глушилки" - аж на Печерських пагорбах. Скажіть,було скільки щомісячних повідомлень , що поліція накрила, припинила діяльність обмінників з кількасот-мільйонним оборотом ... А ви чули, бодай раз щоб не лише посадили, а хоча б найшли, виявили .... самих високих організаторів і кураторів обмінників, як явища? То-то же...
10. Тому й ставлю питання ширше- чи потрібні державі бариги, їх криша - нинішня влада (включно з Аваковим), бо закони, які вона "видає на гора" в турборежимі, рішення, постанови уряду про держ закупівлі, міжнародну торгівлю ел.енергією яка душить внутнрішеіх виробниеів, освячує мономолізацію, про бюджет, субсидії, тарифи, навіть маски в період пандемії чи штучний дефіцит дитячих "пакетів" для новонароджених .... то є всього лиш результат задоволення інтересів бариг і спрямовані на їх же замовлення. Прийняті закони забезпечують "правовий фон" - ніби-то мародери діють в "законному полі" чи на "законних підставах", як і закони для оправдання розгулу мєнтів! Але ніяк не на задоволення інтересів розквіту держави і її "пересічних"...
14.07.2020 13:37
чем отличаются незаконные торговли деда и Коли Тищенка ?
да ничем !
обе они незаконны



полиция это орган насилия, малята
14.07.2020 12:47
Для цього створювали ГБР? Мда...
показати весь коментар
Супер реформаторы в действии 🤮 Полная деградации власти 🤮
14.07.2020 00:17
Оні дєлалі "іх".Вмєстє.
14.07.2020 00:22
За кого дєдушка голосував...
Що там по Чернівцях за 21.04.2019 ?
14.07.2020 00:24
ВИБОРИ 2019: ПІДСУМКИ /

У Чернівецькій області опрацьовано 100% протоколів у другому турі президентських виборів.

Відповідні дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, згідно з оприлюдненими даними, перемогу в регіоні здобув кандидат у президенти Володимир Зеленський. Його підтримали 75.87% (282 223 виборці). Чинного президента підтримали 21.64% (80 509 виборців).

На виборчому окрузі №201 з центром у Чернівцях Зеленського підтримали 68.89% (68 289 виборців). За Петра Порошенка проголосували 28.31% (28 061 виборців).
14.07.2020 01:06
https://censor.net/user/445623 Хіба поліціянти раніше були кращі? В них і раніше були зашквари.
14.07.2020 03:17
Це ж треба було хряку сивочолому так "дістати" Українців, що вони на виборах кинули цього "батька нації". Пять років "непреривних реформ", і гнійник, який наривав ці пять років, прорвало... Походу, Україні, з такими виборцями, НІКОЛИ не вибратись з болота, в яке її затягували ВСІ "презики", обрані даунами.Головне - "АБИНЕЮЛЬКА"!
показати весь коментар
14.07.2020 07:22
Зате тепер - краса!Всі реформи проводяться на раз-два,зарплати в простих вчителів 4000 доларів,комуналка дешевшає не по днях,а по годинах,коротше кажучи,простий нарід їсть осетровий кав'яр столовими ложками і запиває дом периньоном.Одна біда - бабжулю до владного корита не пускають.😁
показати весь коментар
''Зате тепер - краса!,, Так, завдяки вашому "баризі", який не завадив ригонутій швалі пройти в зРаду, а дехто з цих ГНИД став його торговими партнерами. І це - під час війни, яка і почалась завдяки старанням цих ГНИД, місце яких - в тюрьмі, а не в Парламенті України. Ну бидлоту такий розклад, походу, влаштовує - головне "АБИНЕЮЛЬКА", бо вона "вфффсьо вкрала!" Далі - риг бойко - презик, потім знову - брехло сивочоле і т. д.
показати весь коментар
14.07.2020 11:10
привет, АБИНЕЮЛЬКА !
показати весь коментар
+ 100
АБИНЕЮЛЬКА !!!!!!!!!!!
набралась як ***** блох зозуля кремльовская !
показати весь коментар
14.07.2020 12:37
Привіт, риго-барижний прихвостень! Тільки довбо...оби, двічі наступають на одні і ті ж "граблі". Як же вас тоді назвати, ви ж вже тричі - на одні і ті ж граблі? Спочатку - хам, потім - барига, потім - блазень... "Абинеюльки", ви хто? По логіці, довбой...би, від вас розумніші,а ви вже вчетверте готуєтесь, щоб вам граблями - по тупій довбешці! Кого вчетверте, "АБИНЕЮЛЬКА", оберете? бойка, рабіновича чи торгового партнера бариги - мертвечука?
показати весь коментар
Мабуть голосував за пана Порошенка, за якого і було "потужно" реформовано поліцію
показати весь коментар
14.07.2020 04:19
І тому Зе хвалить Авакова, якого залишив при владі?
показати весь коментар
100% або за Сявіка Поспівайчика
показати весь коментар
показати весь коментар
+100%
показати весь коментар
Голосовали по приколу . Но многие сейчас в недоумении когда этот прикол им аукается .
показати весь коментар
14.07.2020 00:26
А голий за баню
показати весь коментар
Т.е. при Порошенко такого не было?
показати весь коментар
14.07.2020 09:54
Напомните, кто и по какому приколу голосовал за Авакова и чем же им сейчас этот прикол аукается?
показати весь коментар
Это пенсионера за торговлю .. а кто не будь попадал к этим садистам в ровд ночью !? нет!? и не советую..
показати весь коментар
14.07.2020 00:31
кто не будь и кто нибудь это разные слова.
показати весь коментар
да какая разница!
показати весь коментар
Почему в патрульной полиции вафлёныши от такие 20+ летние служат? Какой у них авторитет может быть в процессе общения с гражданами в подобных сложных ситуациях? Смотришь в США или Европе - там как правило взрослые зрелые мужики. Человек с жизненным опытом, устоявшимися ценностями (вопрос в том, какими, но за 10-20 лет службы есть время отсеять моральных уродов при желании). Такая соплячня, ряженая в форму - это само по себе генератор конфликтных ситуаций.
показати весь коментар
14.07.2020 00:36
В Штатах из за подобной ситуация пол страны разгромили, а тут ... Они суки ещё на дедулю и материалы нашкрябали! Уволить их обоих ещё вчера нужно было! На старике твари выпендрились! А с закладчиками так слабо???
показати весь коментар
https://censor.net/user/86833 Там закінчений рецідивіст.Тут постійно пишуть,щоб зі злочинцями жорстко вчиняли. А піднялися там ліваки і комуняки,нормальні люди не підтримували погроми.
показати весь коментар
14.07.2020 03:21
Пол страны нелегально торгуют. Но , лучше не давать полиции выполнять законы, чем платить деду достойную пенсию.
показати весь коментар
Цезор, растолкуй: расследование начали "На основании сообщения в СМИ и социальных сетях..."
По ходу, у этих полицаев камер на себе нет, и их работу никто не контролирует, только СМИ и соцсети???Источник: https://censor.net/n3207884
показати весь коментар
14.07.2020 00:52
Подивіться як працюють аваковські пси у Чернівцях. До речі там більшість голосувала за ЗЕ' Ну що їште не ************.https://www.facebook.com/msolovan/videos/2567269196936900/
показати весь коментар
В нас більшість голосувала за Зе. По всіх областях окрім самої продвинутої. Не знав?
показати весь коментар
14.07.2020 06:41
тому на "окрім самої продвинутої" все гаразд, а всі останні в ЗЕЛЕНІЙ ЖОПЄ!
показати весь коментар
Пока одним замыливают глаза льготным проездом в транспорте, возможностью продавать петрушку у метро, другие воруют энергетику Украины и пенсию на которую дедушки бабушки уложили свою жизнь, она уходит в карманы трёх человек.
показати весь коментар
14.07.2020 00:57
Сначала павинуйся а потом обжалуй. А могли и изнасиловать в отделении
показати весь коментар
У Дизель Шоу була така собі гротескна пародія на те як діда арештовували, зате що він картоплею торгував! Памятаєте!! Так ось це ж вже у реальному житті! А ви кажете гротеск і юмор! Це життя, воно таке в Україні!!
показати весь коментар
14.07.2020 01:34
Ганьба поліціянтам.Сміялися з московитів,а тут майже таке саме.
показати весь коментар
та, мабуть, гірше.
щоб діда вже ламали за пучок петрушки?????!!!
Це деградація влади Зеленського!
показати весь коментар
14.07.2020 06:59
Це і є справжня реформа Авакова!
показати весь коментар
Тотальна деградація влади при Зеленському.
показати весь коментар
14.07.2020 07:00
Зате він став "видатною постаттю в історіі ******** України". Гадаю, що за подібні і більш дикі "зашквари" поліціянтів.
показати весь коментар
Повна деградація влади Зеленського.... всього за рік!!!
показати весь коментар
14.07.2020 06:56
Из текста не вижу никакого нарушения со стороны полицейских.
И у коментов выше странная логика. Т е деду можно нарушать закон, а вот чиновникам ни-ни.
показати весь коментар
14.07.2020 07:05
Де ти бачив щоб чиновнику поліцаі руки заламували?
показати весь коментар
14.07.2020 07:28
Текст це не відео. На відео видно, що було зстосовано спецзасоби - кайданки до особи похилого віку, яка не чинила спротиву, зовсім не чинила і потреби в застосуванні цих спе.засобів не було. Неправомірне застосування сили до особи, яке по тягнуло наслідки - ушкодження здоров'я - є кримінально караним діянням.
показати весь коментар
Якраз з пенсіонерами "рехформовані" поліцаі і здатні боротись.
показати весь коментар
14.07.2020 07:26
Посмотрите видео . Сначала шёл спокойный разговор . Потом псы начали дедушку ломать . Изначальная версия была , что за маску . Предусматриваются ли за это наручники ?
показати весь коментар
видать дед отказался отстегнут полицейским...
показати весь коментар
14.07.2020 07:36
Одно радует . Что с пса слетела маска . И родители увидели своё чадо , а односельчане своего знакомого . И теперь этим стыдобищем ещё долго будут поучать детей , как нельзя поступать .
показати весь коментар
У Полтаві поліція лояльна до пенсіонерів. На центральному ринку багато точок торгівлі цигарками без акцизних марок, і ніхто нікого не чіпає, ось де повага до старшого покоління!
показати весь коментар
14.07.2020 08:00
показати весь коментар
З одного боку ми всі хочемо, щоб жерстко навели порядок.
А з іншого, щоб ми могли жодні норми не виконувати і поліція на це не звертала уваги.
Ну і дякуючи зомбоящику- авторитет влади нижче нуля.
Ви уявляєте, щоб совєти дозволили по ТВ насміхатися над поліцією, судами і т.д.?
Влада повинна мати елемент сакральності. Ідеологія штука серйозна.
А в нас в голові суцільний 95 квартал. А за вікном - Сомалі.
І влада лише зеркало народу.
P.S. Дєдушку жалко звичайно
14.07.2020 08:04
14.07.2020 08:04 Відповісти
"Гражданин Крысюк! Нарушаем?"
показати весь коментар
Ну не коррупционеров же им задерживать, всамом деле!..
показати весь коментар
14.07.2020 08:38
Не, ну пенсионеров так ломать... это еще хорошо, что дед оклемался...
а чем торговал то?
14.07.2020 08:44 Відповісти
Клята Хатія (Деканоїдзе), наробила "дєлов" - тепер самий тимчасовий і ссучений головний Мусор мусить за неї розгрібати, а хряк Геращенко взагалі вже не знає що хрюкати.
14.07.2020 09:23
14.07.2020 09:23 Відповісти
Для таких розслудувань є "Внутрішня безпека поліції". ДБР має займатися корупціонерами, які розікрали бюджет і держрезерви, а також колаборатнів серед правоохоронців, які і на сьогоднішній день співпрацюють з окупантом і його терористами.
показати весь коментар
По всей стране стоят нелегальные киоски и всякие МАФы, которые крышуются всякой быдлотой из МВД, прокуратуры и СБУ и никого это не волнует, а вот пенсионера привлечь за нелегальную торговлю - милое дело. Вот так менты и борются с нелегальной торговлей.
показати весь коментар
14.07.2020 11:58
Правоохоронці прибули за викликом на одну із вулиць міста, де із застосуванням кайданок затримали чоловіка пенсійного віку, який здійснював незаконну торгівлю. Джерело: https://censor.net/ua/n3207884 Тобто, ці ****** аваковські силою затримали свого діда? Та я за свого діда тим ***** аваковським точно дістав би шмайсер! І авакову , і жабі зеленій!
показати весь коментар
Де такий непотріб беруть....реформа авакова і Порошенка міліції як були мусора так і лишилися
показати весь коментар
15.07.2020 11:03
 
 