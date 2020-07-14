УКР
Новини
На поточному тижні Рада проведе позачергове засідання щодо законопроєкту про оборонні закупівлі, - Арахамія

Верховна Рада на цьому пленарному тижні збереться на позачергове засідання для того, щоб проголосувати законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Цього тижня ми будемо робити позачергове засідання щодо законопроєкту про оборонні закупівлі. Індустрія дуже чекає позбавлення від радянських рудиментів, які є в системі закупівель", - сказав Арахамія.

Депутат також анонсував ухвалення вже на четвертій сесії ВР у вересні нового закону про СБУ.

"Я думаю, ви маєте на увазі новий законопроєкт про СБУ, який напрацьовується в нашому комітеті і ми у вересні виносимо цей законопроєкт на голосування", - сказав глава фракції "Слуга народу".

Згадав Арахамія і проєкт закону про розвідку: "Зокрема і новий закон про розвідку, який всі так давно чекали". Наразі ухваленим у першому читанні є документ з реєстраційним номером №2412-д "Про розвідку" авторства Арахамії і членів комітету з нацбезпеки і оборони від фракції "Слуга народу".

Читайте: Законопроєкт про оборонні закупівлі відклали через технічну проблему, а не через правки, - Разумков

оборона (4881) зброя (7694) закупівлі (3541) Держоборонзамовлення (62)
За 6 років ще не дійшло що з орками домовлятись собі дорожче?
14.07.2020 07:51 Відповісти
Министр Таран полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор то как Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы. Здесь уместно еще задаться напрашивающимся вопросом: а это точно всего лишь «разгильдяйство и безответственность» - или кое-что похуже?..(с)
14.07.2020 01:07 Відповісти
На текущей неделе Рада проведет внеочередное заседание по законопроекту об оборонных закупках, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5726
14.07.2020 01:02 Відповісти
14.07.2020 01:02 Відповісти
14.07.2020 01:07 Відповісти
Дан приказ отечественную оборонку по х ерить окончательно.
14.07.2020 01:33 Відповісти
Дан приказ отечественную оборонку по х ерить окончательно.

...и повысить зарплату пуштуну и прочим прихлебателям...: )
Крышей будет клетчатое одеяло и какие-то жалкие 300 миллионов...
14.07.2020 07:56 Відповісти
Эти зеленые твари просто поражают своим цинизмом. Разве не их предводитель говорил о том, что "надо просто перестать стрелять"? Результатом этой безответственности стала сегодняшняя наглая выходка рашистских боевиков. Порошенко бы уже, как минимум, Совбез созвал. А зеленое чмо молчит ..
14.07.2020 02:09 Відповісти
14.07.2020 07:51 Відповісти
Они специально убивают украинских военных медиков, умышленно.
14.07.2020 10:15 Відповісти
зрада, без сумніву
14.07.2020 06:47 Відповісти
***, ну де ара і де оборона (((
14.07.2020 07:37 Відповісти
І як завжди про Тимоху ні слова.
14.07.2020 07:53 Відповісти
іносрана хламідія сказала що "необхідно" довалити залишки промисловості ...
14.07.2020 10:16 Відповісти
 
 