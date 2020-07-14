На поточному тижні Рада проведе позачергове засідання щодо законопроєкту про оборонні закупівлі, - Арахамія

Верховна Рада на цьому пленарному тижні збереться на позачергове засідання для того, щоб проголосувати законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Цього тижня ми будемо робити позачергове засідання щодо законопроєкту про оборонні закупівлі. Індустрія дуже чекає позбавлення від радянських рудиментів, які є в системі закупівель", - сказав Арахамія.

Депутат також анонсував ухвалення вже на четвертій сесії ВР у вересні нового закону про СБУ.

"Я думаю, ви маєте на увазі новий законопроєкт про СБУ, який напрацьовується в нашому комітеті і ми у вересні виносимо цей законопроєкт на голосування", - сказав глава фракції "Слуга народу".

Згадав Арахамія і проєкт закону про розвідку: "Зокрема і новий закон про розвідку, який всі так давно чекали". Наразі ухваленим у першому читанні є документ з реєстраційним номером №2412-д "Про розвідку" авторства Арахамії і членів комітету з нацбезпеки і оборони від фракції "Слуга народу".

