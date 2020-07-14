Кількість пацієнтів з коронавірусом у лікарнях Чернівецької області скоротилася до 300, - ОДА

Станом на 13 липня загальна чисельність інфікованих коронавірусом людей у Чернівецькій області становить 5184 особи.

Як передає Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомив глава ОДА Сергій Осачук.

Він зазначив: "На Буковині 13 липня офіційно підтверджено ще 23 випадки зараження коронавірусом. Загалом лабораторний центр обробив 219 зразків.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5184 людини.

72 буковинці сьогодні одужали від COVID-19.

Кількість пацієнтів у лікарнях за останній місяць зменшилася. Якщо на початку червня з коронавірусом у медичних закладах перебувало понад 400 хворих, то зараз їх близько 300. Цього результату ми досягли разом. Але важливо ще і закріпити його. Тому пам'ятайте про засоби захисту".

Також читайте: За добу в Чернівецькій області зафіксовано 22 нові випадки зараження COVID-19, а вилікувалося 109 осіб, - ОДА