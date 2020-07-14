УКР
Новини
2 745 13

Маас про "нормандський формат": Переговори є нелегкими, прогрес обмежений

Маас про

Політика щодо України і Росії буде одним із пріоритетів для Німеччини під час головування в Раді ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), представляючи в понеділок, 13 липня, на засіданні комітету в закордонних справах Європарламенту пріоритети Берліна під час головування в Раді ЄС, яке розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Маас нагадав, що всередині Євросоюзу зберігається "мінімальний консенсус" у політиці щодо Росії, він полягає у регулярному подовженні санкцій.

"Я вважаю, що ми потребуємо більшого. (…) Тому ми хочемо підготуватися до часу, коли з Росією можна буде знову інтенсивніше говорити про стратегічні відносини. Я вважаю, це треба підготувати. Тому це тема, якою ми займатимемося в межах нашого головування в Раді ЄС", - зазначив Маас, додавши, що для зміни або відновлення стратегічних відносин ЄС з Росією "потрібне рішення в Україні".

Глава німецького МЗС розповів, що переговори у "нормандському форматі" щодо реалізації Мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просуваються повільно. "Переговори є нелегкими, прогрес є обмеженим, але рішення на Сході України буде передумовою для того, щоб всередині ЄС взагалі можна було говорити про тему Росії", - наголосив Маас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо нових точок розведення сил на Донбасі остаточного рішення немає, - Єрмак про переговори в Берліні

Зокрема, він нагадав, що повного припинення вогню так і не досягнуто, а домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі щодо розведення сил не виконані.

Водночас Маас не відповів на запитання зовнішньополітичного речника фракції Європейської народної партії Міхаеля Ґалера (Michael Gahler), чи вважає він за потрібне запровадити додаткові санкції проти Росії за її дії в Сирії, подібні до тих, які діють щодо дестабілізації Москвою України.

Прокоментував Маас і питання газопроводу "Північний потік-2", який "Газпром" хоче прокласти дном Балтійського моря до Німеччини. "Для нас це передусім питання економічної політики. (…) Щодо цього проєкту ми зараз не змінюватимемо нашого рішення. Ми вважаємо, що це питання диверсифікації наших джерел постачання енергоносіїв", - зазначив міністр.

Автор: 

Німеччина (7661) нормандська четвірка (1526) Гайко Маас (201)
+7
https://citaty.info/quote/75456

выражаясь более понятным бытовым языком https://citaty.info/quote/75456 ситуация
такая : кацапы в 2014 -м всадили нам в спину нож, а в 2020-м они просят нас,
вытащить нож из спины, чтобы нарезать себе капусты и вернуть нож на место…
показати весь коментар
14.07.2020 07:37 Відповісти
+5
Что значит "вопрос диверсификации наших источников энергоносителей"? Ведь как получали от кацапни газ так и хотят получать. А вот в маршрутах поставок вопрос. Просто гансы увидели риски в транзите через Украину. Мало ли что. Ещё лапти полезут,повзрывают трубы. А немчуре надо греться. Короче,лживые лицемерные бюргерские подонки.
показати весь коментар
14.07.2020 07:37 Відповісти
+2
Перемовини стають неможливими, бо вбивства українців на Донбасі продовжуються.
показати весь коментар
14.07.2020 07:37 Відповісти
А странно так, в след. новости коменты закрыты. Берегут психику зебилоидов?
показати весь коментар
14.07.2020 07:42 Відповісти
фрицы обращаются с нами, как будто кацапы, а не мы, являются их европейськими братьями...апомнитесь!...
показати весь коментар
14.07.2020 07:47 Відповісти
Маас о "нормандском формате": Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен - Цензор.НЕТ 579
показати весь коментар
14.07.2020 07:52 Відповісти
Посмотрите новость чуть выше, на фронте явно горячее стало. Будете только зря с фрицами время терять. С ним можно вести переговоры только о том, что бы срезанный чернозем нам вернуть.
показати весь коментар
14.07.2020 08:05 Відповісти
Маас про "нормандський формат": Переговори є нелегкими, прогрес обмежений - Цензор.НЕТ 9930
показати весь коментар
14.07.2020 08:06 Відповісти
Вооружите украинскую армию и тогда прогресс будет.
показати весь коментар
14.07.2020 08:27 Відповісти
да у них с оружием и у самих небогато, бо свою защиту они делегировали США... не те уже немцы, не те...хотя танки у них по-прежнему неплохи, хотя конечно уже не дотягивают до кацапского Т-90МС, да и стрелковка традиционно качественная...
показати весь коментар
14.07.2020 08:37 Відповісти
Хтось когось дипломатично послав.

А потім ще й додав: "Північний потік-2" для нас це передусім питання економічної політики. (…) Щодо цього проєкту ми зараз не змінюватимемо нашого рішення. Ми вважаємо, що це питання диверсифікації наших джерел постачання енергоносіїв"
показати весь коментар
14.07.2020 08:34 Відповісти
Нічого дивного, не можна до безкінечності видавати себе за миротворця і дружити з агресором. Настав момент, коли аморальність вже не сховаєш за політикою.
показати весь коментар
14.07.2020 08:38 Відповісти
"Я считаю, что мы нуждаемся в большем. (...) Поэтому мы хотим подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в совету ЕС",- вот чем будут заниматся немецкие подельники рашиста ,создавшие совместно с ним и французами, войну и кровопролитие .,которое ежедневно забирает жизни украинцев...не миром в Украине, и прекращение ,созданной ими в Минске ,войны и восстановление территориальной целосности Украины ,которую сами же нарушили в Минске,нарезав по плану рашистскому ,линии разграничения .,,,а как торговать с рашистом
показати весь коментар
14.07.2020 09:44 Відповісти
 
 