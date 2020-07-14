УКР
Новини
Міністри оборони США і Норвегії обговорили загрози з боку Росії на півночі Європи

Міністри оборони США і Норвегії обговорили загрози з боку Росії на півночі Європи

Загроза безпеці країн НАТО на півночі Європи з боку Росії стала однією з головних тем переговорів міністрів оборони США Марка Еспера і його норвезького колеги Франка Бакке-Єнсена.

Як повідомили в Пентагоні, розмова відбулася телефоном у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Обговорювалося спільне занепокоєння загрозами у сфері безпеки, в тому числі з боку Росії, Китаю, а також ситуація на Крайній Півночі", - зазначили в американському військовому відомстві.

Як повідомляється, глава міноборони США висловив вдячність за те, що Норвегія приймає підрозділи американської морської піхоти на своїй території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кораблі НАТО готуються до навчань у Чорному морі із заходом у порт Одеси

Міністри підтвердили стратегічний рівень відносин між двома країнами у сфері оборони та обговорили широке коло питань. Зокрема йшлося про справедливий розподіл фінансових обов'язків у межах НАТО, підтримку боєготовності та зміцнення двосторонніх відносин, уточнили в оборонному відомстві США.

НАТО (6719) Норвегія (811) оборона (4881) Пентагон (1455) США (24092) Еспер Марк (33)
Расєйська свиня пхає свій писок у всі шпарини.
14.07.2020 08:01 Відповісти
Министры обороны США и Норвегии обсудили угрозы со стороны России на севере Европы - Цензор.НЕТ 1862
14.07.2020 08:05 Відповісти
НАТО признало Украину КЛЮЧЕМ к евроатлантической безопасности

https://youtu.be/kMVNh5UmMXM

и правда, сколько ещё дикая кацапская орда будет кошмарить соседей
14.07.2020 08:13 Відповісти
Україна, волею долі,повсякчас опинялась в епіцентрі боротьби євроцивілізаціі з московською ордою !!!)))
14.07.2020 08:25 Відповісти
що таке ідеологія московіїї

Міністри оборони США і Норвегії обговорили загрози з боку Росії на півночі Європи - Цензор.НЕТ 773
14.07.2020 08:16 Відповісти
Панівною ідеологією Московіі повсякчас була маячня параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
14.07.2020 08:29 Відповісти
кстати, там в хабаровске сильніе волнения, кремляди слегка нервничают

В Хабаровск прилетел представитель Пуйла,по фамилии ТРУТНЕВ..Он уговаривает силовиков АРЕСТОВЫВАТЬ протестующих..Те идут в ОТКАЗ..
14.07.2020 08:19 Відповісти
фуле там обсуждать,соплежуи - обставляйте паРашу базами по периметру, да поскорей , а то -не успеете
14.07.2020 08:30 Відповісти
А наші в очах терориста побачили мир. Так і живемо і кожного дня гинуть військові.
14.07.2020 08:34 Відповісти
Головне жодної агресіі стасовно агресора !!!)))
14.07.2020 08:37 Відповісти
Міністри оборони США і Норвегії обговорили загрози з боку Росії на півночі Європи - Цензор.НЕТ 4015
14.07.2020 08:37 Відповісти
Калининград - это польский город Królewiec. Калининград имеет право на самоопределение и выход из мухосранской россии и присоединение к Европе!
14.07.2020 09:37 Відповісти
Królewiec - to polski miasto! Rosja muszę zostać tylko na terytorium bagn!!!
14.07.2020 09:40 Відповісти
 
 