Міністри оборони США і Норвегії обговорили загрози з боку Росії на півночі Європи
Загроза безпеці країн НАТО на півночі Європи з боку Росії стала однією з головних тем переговорів міністрів оборони США Марка Еспера і його норвезького колеги Франка Бакке-Єнсена.
Як повідомили в Пентагоні, розмова відбулася телефоном у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Обговорювалося спільне занепокоєння загрозами у сфері безпеки, в тому числі з боку Росії, Китаю, а також ситуація на Крайній Півночі", - зазначили в американському військовому відомстві.
Як повідомляється, глава міноборони США висловив вдячність за те, що Норвегія приймає підрозділи американської морської піхоти на своїй території.
Міністри підтвердили стратегічний рівень відносин між двома країнами у сфері оборони та обговорили широке коло питань. Зокрема йшлося про справедливий розподіл фінансових обов'язків у межах НАТО, підтримку боєготовності та зміцнення двосторонніх відносин, уточнили в оборонному відомстві США.
