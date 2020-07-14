Міністри оборони США і Норвегії обговорили загрози з боку Росії на півночі Європи

Загроза безпеці країн НАТО на півночі Європи з боку Росії стала однією з головних тем переговорів міністрів оборони США Марка Еспера і його норвезького колеги Франка Бакке-Єнсена.

Як повідомили в Пентагоні, розмова відбулася телефоном у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Обговорювалося спільне занепокоєння загрозами у сфері безпеки, в тому числі з боку Росії, Китаю, а також ситуація на Крайній Півночі", - зазначили в американському військовому відомстві.

Як повідомляється, глава міноборони США висловив вдячність за те, що Норвегія приймає підрозділи американської морської піхоти на своїй території.

Міністри підтвердили стратегічний рівень відносин між двома країнами у сфері оборони та обговорили широке коло питань. Зокрема йшлося про справедливий розподіл фінансових обов'язків у межах НАТО, підтримку боєготовності та зміцнення двосторонніх відносин, уточнили в оборонному відомстві США.