На Рівненщині за добу виявили 43 нові випадки COVID-19, загалом - 4740, з них 84 - летальні, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 13 липня, підтвердили 43 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 13 липня на Рівненщині зареєстровано 23 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 13 липня на Рівненщині підтверджено 20 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 7 до 73 років.

Загалом в області зареєстровано 4740 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 84 випадки - летальні. Перемогли COVID-19 - 2908 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 280 зразків.







