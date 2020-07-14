На Рівненщині за добу виявили 43 нові випадки COVID-19, загалом - 4740, з них 84 - летальні, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Рівненській області за минулу добу, 13 липня, підтвердили 43 нові випадки коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 13 липня на Рівненщині зареєстровано 23 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 13 липня на Рівненщині підтверджено 20 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 7 до 73 років.
Загалом в області зареєстровано 4740 випадків захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 84 випадки - летальні. Перемогли COVID-19 - 2908 осіб.
У роботі лабораторій області залишаються 280 зразків.
Джерело: '45
