Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 575,6 тис. осіб, інфікованих - 13,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 14 липня у світі зареєстрували 195 878 заражень COVID-19 за добу, понад 13,2 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 7,7 млн ​​осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 13 240 434 випадки інфікування та 575 601 смерть через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 138 247 (+465 за добу), хворих - 3 479 483 (+65 488 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 887 959 інфікованих (+21 783 за добу) і 72 921 (+770 за добу) летальний випадок.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 907 645 осіб (+28 179 за добу), кількість смертей - 23 727 (+540 за добу).

У Росії 733 699 хворих (+6537 за добу) і 11 439 летальних випадків (+104 за добу).

У Перу кількість інфікованих уже досягла 330 123 осіб (+3797 за добу), кількість смертей - 12 054 (+184 за добу).