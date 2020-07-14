"Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами"

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що питання про призначення віцепрем'єра з питань промисловості та оборонно-промислового комплексу може бути розглянуте у Верховній Раді в п'ятницю, 17 липня.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова". передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на питання щодо недоукомплектованості уряду, зокрема, відсутності очільників Антимонопольного комітету та Національного банку, Арахамія сказав: "У п'ятницю всі будуть з головами".

"Він (уряд. - Ред.) доукомплектований майже на 100%. Вже зараз залишився віцепрем'єр з питань промисловості та ОПК, який буде проголосований у п'ятницю", - зазначив депутат.

На питання щодо сьогоднішнього засідання фракції СН та кадрових питань, Арахамія відповів: "На посаду віцепрем'єра з питань промисловості та ОПК - це буде Олег Уруський, на посаду голови Антимонопольного комітету України - це буде Ольга Піщанська, на посаду НБУ - ще немає фінального, остаточного рішення".

За його словами, питання щодо кандидатури на очільника НБУ вирішуватиметься у найближчі 2-3 дні.

