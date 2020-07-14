УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5300 відвідувачів онлайн
Новини
5 327 46

"Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами"

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що питання про призначення віцепрем'єра з питань промисловості та оборонно-промислового комплексу може бути розглянуте у Верховній Раді в п'ятницю, 17 липня.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова". передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на питання щодо недоукомплектованості уряду, зокрема, відсутності очільників Антимонопольного комітету та Національного банку, Арахамія сказав: "У п'ятницю всі будуть з головами".

"Він (уряд. - Ред.) доукомплектований майже на 100%. Вже зараз залишився віцепрем'єр з питань промисловості та ОПК, який буде проголосований у п'ятницю", - зазначив депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосування щодо кандидатури голови НБУ може відбутися 17 липня, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

На питання щодо сьогоднішнього засідання фракції СН та кадрових питань, Арахамія відповів: "На посаду віцепрем'єра з питань промисловості та ОПК - це буде Олег Уруський, на посаду голови Антимонопольного комітету України - це буде Ольга Піщанська, на посаду НБУ - ще немає фінального, остаточного рішення".

За його словами, питання щодо кандидатури на очільника НБУ вирішуватиметься у найближчі 2-3 дні.

Також читайте: Подання на призначення Уруського віцепрем'єром знову внесуть у Раду в разі позитивного рішення фракції "Слуги народу", - нардепка Кравчук

Автор: 

ВР (15177) призначення (2342) НБУ (10615) Арахамія Давид (1111) Уруський Олег (159)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
А мозги в тех головах будут?? Или как у арахамии там будет вакуум??
показати весь коментар
14.07.2020 08:38 Відповісти
+18
"Слуга народа" Арахамия о кадровых назначениях: "В пятницу все будут с головами" - Цензор.НЕТ 5380
показати весь коментар
14.07.2020 08:42 Відповісти
+14
"Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами" - Цензор.НЕТ 27
показати весь коментар
14.07.2020 09:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мозги в тех головах будут?? Или как у арахамии там будет вакуум??
показати весь коментар
14.07.2020 08:38 Відповісти
этот штрык недавно чуть не озолотился,
собирался воду в крым продавать,
свою выгоду он знает
...............
показати весь коментар
14.07.2020 08:46 Відповісти
Хоч не крадуть як поросьонкі..Вже плюс в карму
показати весь коментар
14.07.2020 09:44 Відповісти
Та да, только денег в бюджете меньше чем при "тех что крали". Лапоть, шо жы мыши зерно сьели?
показати весь коментар
14.07.2020 10:01 Відповісти
а для кого ж тепер свинарчуки крадуть.Раніше вони ділилися з Порошенком.А тепер з ким.
показати весь коментар
14.07.2020 10:08 Відповісти
Ну да, крадуть вже не як жалюгідні поросьонки, а як справжні кабани... "Кінець епохи бідності"...
показати весь коментар
14.07.2020 10:34 Відповісти
А откуда они столько голов наберут, если в "Слуге урода", сплошь - "безголовые"? Разве что на рынке, свиных, прикупят...
показати весь коментар
14.07.2020 08:49 Відповісти
Всі будут зеленоголові, як Шреки !!)))
показати весь коментар
14.07.2020 08:59 Відповісти
я вже читала бігборд-----''ідіть з нами в депутати''-зе.
показати весь коментар
14.07.2020 10:09 Відповісти
Просто поміняють місцями попу і пику. Яка різниця.
показати весь коментар
14.07.2020 10:24 Відповісти
А в головках есть мозги?
показати весь коментар
14.07.2020 09:07 Відповісти
- Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак спустили за ним. Под конец выяснилось, что человек этот был депутат-радикал, который поехал погулять в Ланские леса, когда ему опротивело сидеть в парламенте, - закончил свой рассказ Швейк (с)
показати весь коментар
14.07.2020 10:04 Відповісти
"в пятницу все будут с головами", на которых в субботу будут кокошники...
показати весь коментар
14.07.2020 08:39 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о кадровых назначениях: "В пятницу все будут с головами" - Цензор.НЕТ 8190
показати весь коментар
14.07.2020 08:39 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о кадровых назначениях: "В пятницу все будут с головами" - Цензор.НЕТ 5380
показати весь коментар
14.07.2020 08:42 Відповісти
Пацан "ноги делать" собрался... Имущество, квартиру, продал, съехал на съёмную...
показати весь коментар
14.07.2020 08:51 Відповісти
Схоже на те. Рояль уже в Ростові.
Хоча, можливо з дружиною ділять перед розлученням
показати весь коментар
14.07.2020 09:06 Відповісти
БАБАДА БАБАДА БАБАДА АББАДА БАБАДА
показати весь коментар
14.07.2020 08:43 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о кадровых назначениях: "В пятницу все будут с головами" - Цензор.НЕТ 3112
показати весь коментар
14.07.2020 08:44 Відповісти
Проффесор географіі !!)))
показати весь коментар
14.07.2020 08:57 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами" - Цензор.НЕТ 27
показати весь коментар
14.07.2020 09:01 Відповісти
Хорошо что не отдали московской Орде
показати весь коментар
14.07.2020 09:28 Відповісти
З головами, то так... Але ж, якщо в тих головах мозок равликів, то кому ці виродки потрібні? Прошу вибачення у равликів...
показати весь коментар
14.07.2020 08:48 Відповісти
Странно, этот подонок считает ЗЕжопы головами. Впоочем от одночйцевого брата Галустяна ни чего другого не ожидал.
показати весь коментар
14.07.2020 08:49 Відповісти
Он перепутал, у зе команды вместо головы задница.
показати весь коментар
14.07.2020 08:49 Відповісти
Безголовые головы...
показати весь коментар
14.07.2020 08:54 Відповісти
россия и ее наемники совершили очередное гнусное, подлое военное преступление.
Игнорируя договоренности через ОБСЕ, расстреляли медика и бойцов, экипированных в белые каски, медик с красным крестом.

Заявлений от преZЕдента ZERO, от сосен и сосунов из офиса преZEдента ZERO, от поцоватого Кулебы из МИДа ZERO, от арахамий-разумковых ZERO, от типа патриотов Донбасса и ненавистников рашистов Казанского и Гармаша, членов переговорной группы в Минске ZERO.

Делят корыта и не хотят обидеть фюрера из кремля.
показати весь коментар
14.07.2020 09:10 Відповісти
Зеленский срочно поедет к путлеру, посмотреть ему в глаза.
показати весь коментар
14.07.2020 09:10 Відповісти
сподіваюся, що до нового року ви будете вже без голів
показати весь коментар
14.07.2020 09:16 Відповісти
ара знов щось нюхнув добротно
показати весь коментар
14.07.2020 09:19 Відповісти
*Безголовые ублюдки* - новый блокбастер от сосен народа
показати весь коментар
14.07.2020 09:23 Відповісти
макака
показати весь коментар
14.07.2020 09:28 Відповісти
Скорей бы Хочу стать миллиардером!
показати весь коментар
14.07.2020 09:40 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами" - Цензор.НЕТ 7043
показати весь коментар
14.07.2020 09:41 Відповісти
У кого-то большая стройка, у кого-то томос... У каждого свои способы не говорить о войне.
показати весь коментар
14.07.2020 09:54 Відповісти
О преступлениях рашистов заявляли громко и четко.
Кто из властных зебуинов прокомментировал это военное преступление оккупантов?
показати весь коментар
14.07.2020 09:56 Відповісти
Пресслужба ООС к сожалению заявляет почти каждый день.
У Петра на излёте каденции так же о войне старались скромно помалкивать. Не нужно выдумывать.
показати весь коментар
14.07.2020 10:11 Відповісти
https://censor.net/user/439305 - "У каждого свои способы не говорить о войне"

"Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты."
"Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами" - Цензор.НЕТ 4006
показати весь коментар
14.07.2020 09:59 Відповісти
Речь о том, чего по факту не случилось. А вот, если бы удалось развести войска и прекратить обстрелы, этих смертей действительно можно было избежать. Что не так?
показати весь коментар
14.07.2020 10:08 Відповісти

"А вот, если бы удалось развести войска....."
Якщо вам так подобається постійно наступати на граблі - можете ще спробувати на них пострибати.
- Зееее, как-же ты мог нас обмануть? Мы ведь так верили тебе!
- А как бы я вас смог обмануть, если бы вы мне не поверили?
показати весь коментар
14.07.2020 10:24 Відповісти
Вместо Зеее легко можно вписать Пеее. Тоже ведь когда-то было 54%.
Да и не обманывает Зееее. Он скорее не может. Ну не получается у парнишки, как ни старается. Не на своём месте просто. Хотя человек хороший.
показати весь коментар
14.07.2020 10:32 Відповісти
#опоголовы...
показати весь коментар
14.07.2020 10:22 Відповісти
Ара все знает.
показати весь коментар
14.07.2020 12:00 Відповісти
 
 