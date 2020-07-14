"Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами"
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що питання про призначення віцепрем'єра з питань промисловості та оборонно-промислового комплексу може бути розглянуте у Верховній Раді в п'ятницю, 17 липня.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова". передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на питання щодо недоукомплектованості уряду, зокрема, відсутності очільників Антимонопольного комітету та Національного банку, Арахамія сказав: "У п'ятницю всі будуть з головами".
"Він (уряд. - Ред.) доукомплектований майже на 100%. Вже зараз залишився віцепрем'єр з питань промисловості та ОПК, який буде проголосований у п'ятницю", - зазначив депутат.
На питання щодо сьогоднішнього засідання фракції СН та кадрових питань, Арахамія відповів: "На посаду віцепрем'єра з питань промисловості та ОПК - це буде Олег Уруський, на посаду голови Антимонопольного комітету України - це буде Ольга Піщанська, на посаду НБУ - ще немає фінального, остаточного рішення".
За його словами, питання щодо кандидатури на очільника НБУ вирішуватиметься у найближчі 2-3 дні.
собирался воду в крым продавать,
свою выгоду он знает
...............
Хоча, можливо з дружиною ділять перед розлученням
Игнорируя договоренности через ОБСЕ, расстреляли медика и бойцов, экипированных в белые каски, медик с красным крестом.
Заявлений от преZЕдента ZERO, от сосен и сосунов из офиса преZEдента ZERO, от поцоватого Кулебы из МИДа ZERO, от арахамий-разумковых ZERO, от типа патриотов Донбасса и ненавистников рашистов Казанского и Гармаша, членов переговорной группы в Минске ZERO.
Делят корыта и не хотят обидеть фюрера из кремля.
Кто из властных зебуинов прокомментировал это военное преступление оккупантов?
У Петра на излёте каденции так же о войне старались скромно помалкивать. Не нужно выдумывать.
"Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты."
"А вот, если бы удалось развести войска....."
Якщо вам так подобається постійно наступати на граблі - можете ще спробувати на них пострибати.
- Зееее, как-же ты мог нас обмануть? Мы ведь так верили тебе!
- А как бы я вас смог обмануть, если бы вы мне не поверили?
Да и не обманывает Зееее. Он скорее не может. Ну не получается у парнишки, как ни старается. Не на своём месте просто. Хотя человек хороший.