В Одесі посилили карантин: клубам і ресторанам заборонено працювати вночі, - мерія

В Одесі у зв'язку з посиленням карантину заборонять клубам, кафе і ресторанам працювати вночі - з 23:00 до 07:00.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила посилити в Одесі запроваджений через епідемію коронавірусу карантин. Про це повідомляє пресслужба одеської мерії, передає Цензор.НЕТ.

Тепер із 23:00 і до 07:00 буде заборонено роботу нічних клубів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв тощо) і закладів культури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одеській області зафіксували значний стрибок захворюваності на COVID-19: за добу - 65 нових випадків

Водночас нові заборони не поширюються на кінотеатри і ті заклади громадського харчування, які працюють на винос або ж займаються адресною доставкою їжі.

У комісії також заначили, що необхідно посилити контроль за карантином у прибережній зони і в торгово-розважальних центрах.

карантин (18172) клуб (44) Одеса (5601) ресторани (339) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
правильно . с 23 до 7 вирус становится особенно злобным
Всі у "Вєлюр"! Тіко швиденько, бо місця може не вистачить - "слуги" вони такі!
Под шумок карантина создаются рабочие места, только не в Украине, а для других стран. Скоро вся молодёжь уедет из страны с этими покращеннями.
14.07.2020 08:55 Відповісти
правильно . с 23 до 7 вирус становится особенно злобным
и апасным.
да еще начинает передаваться не теми путями...
Всі у "Вєлюр"! Тіко швиденько, бо місця може не вистачить - "слуги" вони такі!
Под шумок карантина создаются рабочие места, только не в Украине, а для других стран. Скоро вся молодёжь уедет из страны с этими покращеннями.
не уїде. Всіх пригвоздили карантином. Чекають поки нарід видихне від голоду не на чужині, а у власній країні. ((
Ночные клубы будут работать с 8:00 до 13:00.
і переіменовані в "дитячі" )))
Пристойні ресторани і без карантину після 24-ї години ніде не працюють до 12-ї наступного дня.
Шо робицця!!! Знедоленим збіднілим українцям вже не можна і розслабитись на останні 20 гривень.
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
Вирус ,как вампир нападает только ночью,🤔с девушкой только до 11-ти🤦
Гостям міста це не сподобається, бо більшість тільки заради нічних розваг іде до Одеси.
