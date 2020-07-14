В Одесі посилили карантин: клубам і ресторанам заборонено працювати вночі, - мерія

В Одесі у зв'язку з посиленням карантину заборонять клубам, кафе і ресторанам працювати вночі - з 23:00 до 07:00.

Міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила посилити в Одесі запроваджений через епідемію коронавірусу карантин. Про це повідомляє пресслужба одеської мерії, передає Цензор.НЕТ.

Тепер із 23:00 і до 07:00 буде заборонено роботу нічних клубів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв тощо) і закладів культури.

Водночас нові заборони не поширюються на кінотеатри і ті заклади громадського харчування, які працюють на винос або ж займаються адресною доставкою їжі.

У комісії також заначили, що необхідно посилити контроль за карантином у прибережній зони і в торгово-розважальних центрах.