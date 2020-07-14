УКР
Тривалого імунітету до коронавірусу немає: особи, які перехворіли, швидко втрачають антитіла, ймовірність повторного інфікування є високою, - Інститут Коха

Імунітет до нового типу коронавірусу доволі низький, тому ніхто не може почуватися в безпеці.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного вченими Інституту Роберта Коха (RKI), які презентував на брифінгу в Берліні президент RKI Лотар Вілер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перші результати дослідження антитіл до вірусу серед донорів крові показали низький імунітет в обстежених", - зазначив Вілер.

Він поінформував, що протестовано було 12 тисяч людей, а антитіла були виявлені лише у 1,3 відсотка з них. Цей проміжний результат засвідчує, з одного боку, те, що більшість людей у ​​Німеччині, очевидно, ще не контактували з вірусом, а з іншого - що вірус все ще може широко поширюватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імунітет до COVID-19 в осіб, які перехворіли, знижується через три місяці, - вчені Королівського коледжу Лондона

У тих, хто вже перехворів, рівень антитіл знижується доволі швидко, про що свідчать результати дослідження, проведеного мюнхенськими вченими.

"У чотирьох із дев'яти пацієнтів (які лікувалися в січні) ми бачимо зниження нейтралізуючих антитіл", - сказав головний лікар Мюнхенської інфекційної клініки Клеменс Вендтнер.

Таким чином, імунітет до коронавірусу є також нетривалим, а вірогідність повторного інфікування доволі високою.

У цьому зв'язку у німецькому МОЗ наголошують на необхідності бути пильними до інших штамів вірусу, а також до грипу. За словами міністра Єнса Шпана, Німеччина має наразі 25 мільйонів доз вакцини від грипу.

карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
+8
Карантин вводили виродки в усіх країнах. )))
14.07.2020 09:30 Відповісти
+7
Тоді питання: А нах... виродки з української влади вводили т.з. карантин? Вони цим недолугим рішенням вбили набагато більше людей, чим померло від COVID-19.
14.07.2020 09:04 Відповісти
+7
Не более 1% от всех кейсов - тяжелые и критические.
На ИВЛ лежат под наркозом и ничего не чувствуют. Вы, коронабесы, достали уже с этой дешевой страшилкой. Она уже не актуальна
14.07.2020 10:13 Відповісти
Как страшно жить.
14.07.2020 08:56 Відповісти
Та ладно, фармацевты и медики ничего не боятся, бери пример с них.
14.07.2020 08:57 Відповісти
гораздо страшнее умирать от коронавируса - особенно когда человек, бегавший всего 7-10 дней назад без маски со слезами на глазах лежит под ИВЛом от, все понимающий что с ним происходит и чувствующий ужасную боль в груди от умирающих легких, заполняемых жидкостью. И эту боль невозможно ни облегчить не прекратить - лишь пережить.. или нет.. и прекрасно осознаешь, что можно было избежать либо еще немного пожить....
14.07.2020 09:53 Відповісти
Особливо коли він ще й розуміє що леталбність від ШВЛ -80%!
14.07.2020 09:58 Відповісти
Не более 1% от всех кейсов - тяжелые и критические.
На ИВЛ лежат под наркозом и ничего не чувствуют. Вы, коронабесы, достали уже с этой дешевой страшилкой. Она уже не актуальна
14.07.2020 10:13 Відповісти
у нас в январе пульмонология была забита . освобождали ещё одно отделение под больных . школа одна была закрыта на карантин .болели целыми классами . пневмония тоже заразное заболевание и как раз при пневмонии жидкость в лёгких собирается . на 12 февраля в городе от пневмонии умерло за 1 месяц 3 чл. и за 4.5 месяца от короны умерло 2 чл . бабка 91 год парализованная и ещё одна 80 с чем то лет. так теперь из-за этого коронобесия от лёгочных умрёт больше чем если бы его не было
14.07.2020 10:33 Відповісти
Вы так красочно все описываете, как вроде бы сами переболели. Но все же живы. Или нет? Привет с того света?
14.07.2020 11:15 Відповісти
У 10% населения есть антитела. Означает ли это, что они все были инфицированы? Для справки в Германии официально 200 тыс заболевших или 0,3 % населения. Что-то не бьется!
14.07.2020 08:58 Відповісти
Конечно не бьется! Пока не было зарегистрировано случаев повторного заражения, а по выводам Института Коха уже должны были быть. Просто всем правительствам очень понравилась тема с карантинами....
14.07.2020 09:20 Відповісти
А почему это должно нравиться правительствам? Возможно я упрощаю, но по факту беднеют - люди, больше безработных, и соответственно социальная напряженность, пустеющие бюджеты и как следствие протесты против властей.
14.07.2020 10:01 Відповісти
так мацква считает...бо мацкве на руку ковид-можно беспредельничать.
14.07.2020 10:08 Відповісти
У нас второй год то же самое.
14.07.2020 10:19 Відповісти
В мацкве и до ковида убить или посадить за инокомыслие, проблемой никогда не было, вряд ли дело в этом
14.07.2020 10:58 Відповісти
Страдают люди, а что касается правительств то доверие к ним при этом растет, а не падает! И это факт!!!
Кроме того правительства получают возможность протаскивать решения, которые бы раньше вызвали протесты (теперь будет полная тишина). Многие правительства раньше не могли закрыть свои границы для мигрантов (не позволяли права человека, внешние договоренности, внутренние протесты....) - теперь пожалуйста! Германия так вообще наулыбаться не может!!!!
14.07.2020 10:18 Відповісти
Германия живёт за счёт экспорта так хорошо. И он теперь рухнул чуть ли не на 30% процентов, все говорят о рецессии и о крупнейшем спален экономики со времен второй мировой войны. Весьма сомнительная выгода.
14.07.2020 10:23 Відповісти
Вы не понимаете или не хотите понимать.
В обычной ситуации, это было бы катастрофой для правительства и закончилось бы снижением рейтингов, отставкой, перевыборами.......Но это не обычная ситуация и можно валить все на короновирус, принимать не популярные решения, закрывать границы, разгонять митинги (чтобы не распространяли короновирус).....глядишь рейтинг еще больше выростет! Но через 1,5-2 года ситуация качнет в другую сторону (страх перед короновирусом приесться) Это обычная психология человекообезьян!!!
14.07.2020 11:25 Відповісти
Таковы условия, поставленные банкирами, для получения кредитов: или непрерывная самоизоляция - или кредитов не будет.
А кому щаз легко, промышленность то все вывели в Китай, да и там падение производства на 70% (для того и "отжали" сейчас китайские коммуняки Гон-Конг, прикончив "одна страна - две системы"; Гон-Конг - один из крупнейших финансовых (обменных) центров, китайским узкоглазым коммунякам очень деньги нужны, имперские понты дорого обходятся).
14.07.2020 10:24 Відповісти
Мне кажется, то, что сделали китайцы с Гонконгом, вообще к теме вируса отношения не имеет. Просто они видят, что закон джунглей работает. Наплевав на Будапештский меморандум Запад открыл ящик пандоры. Но кому весь этот капец с вирусом в глобальном плане может быть выгоден, да никому, кроме производителей масок. Все остальные беднеют и слабеют и мир становится всё опаснее. Если не рассматривать всерьёз теории заговора, что дескать Негодяй Билл Гейтс, весь этот вирус придумал, наверное это просто shit happens, пандемии случались в истории человечества и раньше и не раз. но люди как всегда хотят найти" того самого единственного виноватого". Тысячу лет назад они бы начали за это с большим усердием жечь ведьм на кострах, ведь кто то же должен быть во всем этом виноват.
14.07.2020 10:39 Відповісти
Ви просто не розумієте цілей які повинні бути досягнуті, реально якщо подумати то більшість професій автоматизується і роботизується а що робити з іншими, буде велика кількість безробітних..
Війна як було зроблено на початку минулого століття коли прийшла індустріалізація, тепер це не вихід тому що зброя занадто потужна, єдиний вихід і для екології і для надлишку робочої сили це фіксований дохід..
Якщо люди посидять на карантині і будуть отримувати допомогу 50-60% відсотків не хочуть працювати лиш б їм платили нормальні для проживання гроші, інша частина повинна перевчитись...
А карантин це якраз спосіб щоб люди привикли сидіти і нічого не робити і хто ще боявся то під час карантину зрозуміє що боятись не потрібно..
Як будуть це все оплачувати друкувати гроші і податки на ту частину що залишиться працювати, з часом частина працюючих напевно буде зменшуватись..
14.07.2020 11:06 Відповісти
Ведьм на кострах жгли не просто так, а со смыслом: нужно было рождаемость уменьшить, а то жрать было в Европе нечего. После эпидемии чумы, когда население выкосило, ведьм жгли уже редко и выборочно.
Презервативов же не было, ну не в монахи же всех мужиков отправлять.
Потому жгли баб.
14.07.2020 12:25 Відповісти
Ну так реальное число переболевших возможно в десятки раз выше, дети вообще безсимптомно чаще всего переносят
14.07.2020 09:56 Відповісти
Тоді питання: А нах... виродки з української влади вводили т.з. карантин? Вони цим недолугим рішенням вбили набагато більше людей, чим померло від COVID-19.
14.07.2020 09:04 Відповісти
Карантин вводили виродки в усіх країнах. )))
14.07.2020 09:30 Відповісти
Ну да, "зелені виродки" также заставили все остальные страны мира ввести у себя карантин. Они просто всесильны 😁
14.07.2020 09:36 Відповісти
петькам постійно хтось в штани сре
14.07.2020 09:46 Відповісти
петькам постійно хтось в штани зеленим лайном сре
14.07.2020 10:41 Відповісти
Мы все умрём!
Не сегодня и не через коронавирус - но умрём обязательно.
14.07.2020 09:12 Відповісти
Толкования на 1 Кор. 15:51Свт. Григорий Нисский
Ст. 51-52 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся
14.07.2020 09:25 Відповісти
Слабо, лучше про иные вселенные, перерождение душ в зверях ну и там ещё есть интересные версии от давно умерших и ныне пока здравствующий, но тоже умрущих.
14.07.2020 09:32 Відповісти
перождение душ в вирусах...
14.07.2020 09:42 Відповісти
Даже эта версия никому не поможет жить вечно. Но она очень интересная, вы сами её придумали или это новый цикл на тв разоблачение всемирных заговоров?
14.07.2020 09:49 Відповісти
Людина латинською vir. Ми всі віруси.
14.07.2020 10:36 Відповісти
Гениальная версия и гениальное доказательство! Жаль только сдохнуть все равно прийдется.
15.07.2020 15:48 Відповісти
Федорыч, уже до пропаганды гомосексуализма докатился или куда там менятся собрался?
14.07.2020 09:46 Відповісти
ета у тєбя Святоє Пісаніє с ЕТІМ ассациіруєцца???
14.07.2020 10:40 Відповісти
Святое Писание описывает вещи и почище этого, особенно Ветхий Завет.
14.07.2020 10:45 Відповісти
Каждый таскает за собой свою смерть до первого удобного случая...
14.07.2020 09:17 Відповісти
У четырёх из девяти... Офигительная выборка
14.07.2020 09:21 Відповісти
невнимательно читаете:
"Он проинформировал, что протестированы были 12 тысяч людей, а антитела были обнаружены только у 1,3 процента из них. "
12 тысяч - Вам мало???
14.07.2020 10:19 Відповісти
Глобалістам сподобалося дурантінити людей. Цю цілеспрямовану кампанію з упокорення можна зупинити лише масовими протестами.
14.07.2020 09:25 Відповісти
лаптерогий, иди вздрачни на лысину *****
14.07.2020 09:33 Відповісти
90 дней (на себе проверено) переболел в середине марта и середине июня (второй раз даже тяжелее), может действительно иммунитет непродолжительный или мутация нового штамма!
14.07.2020 09:27 Відповісти
если в первый раз не было сомнений, что "выкарабкаюсь", то во второй бывали моменты сомнения, что переживу (до того было плохо и муторно)!
14.07.2020 09:36 Відповісти
А осложнения есть или всё проходит?
14.07.2020 09:47 Відповісти
остаточный (но редкий) кашель
14.07.2020 17:30 Відповісти
Здоровья тебе
14.07.2020 18:39 Відповісти
Ярик, нам кизда!!
14.07.2020 09:30 Відповісти
https://youtu.be/0GcCV-Vcg3A Гейтц,сначала будем вакцинировать первой вакциной всех БЕДНЫХ и обездоленных.
14.07.2020 09:31 Відповісти
Т.е. вакцинация до одного места, раз она не даёт устойчивого иммунитета!
14.07.2020 09:41 Відповісти
На странице RKI сказано, что данные получены от доноров сдававших кровь, а не от переболевших Covid. То есть речь идёт о коллективном иммунитете. И да он пока к сожалению не высок
14.07.2020 09:44 Відповісти
Это и послужило в своё время причиной молниеносного спада "испанки", вирус слишком быстро мутировал и в результате сжёг сам себя.
14.07.2020 09:46 Відповісти
""Первые результаты исследования антител к вирусу среди доноров крови показали низкий иммунитет у обследованных", - отметил Вилер."
Ну, и спрашивается, нахрена тогда прививать от макароновируса то?
Если антитела исчезают???
Чтобы распилить бюджет?
Или чтобы выполнить приказания "глав-вакцинатора", Билла Гейтса, по уменьшению числа населения за счет 'вакцинации"?
14.07.2020 10:18 Відповісти
Так працювали ж фахівці обєднань міжнародних фармкорпорацій CEPI та іншх, і особисто вкладав велике бабло в проект коронавірусу дядько Білл Гейтс і тітка Мелінда. Навіть китайця грохнули за те, що він нарив в структурі короновіруса фрагмент кажана, панголіна і віруса СНІДу. О сюжет з фронтів біологічної війни.
14.07.2020 10:24 Відповісти
Хто з ким воює?
14.07.2020 10:53 Відповісти
Илон Маск, возьми меня на Марс!
14.07.2020 10:31 Відповісти
про те, що імунітет до ковіду базується на недовговічних лімфоцитах-В було відомо ще півроку тому…
14.07.2020 10:37 Відповісти
Вывод один: надо создавать лекарства,которые действие короновируса преобразовывают в действие обычного гриппа. Грипп лечится в обычном порядке. Вакцины будут малоэффективны.
14.07.2020 11:53 Відповісти
А деякі кричали що потрібно швидко захворіти і імунітет отримати, во дебіли.
14.07.2020 16:08 Відповісти
 
 