Тривалого імунітету до коронавірусу немає: особи, які перехворіли, швидко втрачають антитіла, ймовірність повторного інфікування є високою, - Інститут Коха
Імунітет до нового типу коронавірусу доволі низький, тому ніхто не може почуватися в безпеці.
Про це свідчать дані дослідження, проведеного вченими Інституту Роберта Коха (RKI), які презентував на брифінгу в Берліні президент RKI Лотар Вілер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перші результати дослідження антитіл до вірусу серед донорів крові показали низький імунітет в обстежених", - зазначив Вілер.
Він поінформував, що протестовано було 12 тисяч людей, а антитіла були виявлені лише у 1,3 відсотка з них. Цей проміжний результат засвідчує, з одного боку, те, що більшість людей у Німеччині, очевидно, ще не контактували з вірусом, а з іншого - що вірус все ще може широко поширюватися.
У тих, хто вже перехворів, рівень антитіл знижується доволі швидко, про що свідчать результати дослідження, проведеного мюнхенськими вченими.
"У чотирьох із дев'яти пацієнтів (які лікувалися в січні) ми бачимо зниження нейтралізуючих антитіл", - сказав головний лікар Мюнхенської інфекційної клініки Клеменс Вендтнер.
Таким чином, імунітет до коронавірусу є також нетривалим, а вірогідність повторного інфікування доволі високою.
У цьому зв'язку у німецькому МОЗ наголошують на необхідності бути пильними до інших штамів вірусу, а також до грипу. За словами міністра Єнса Шпана, Німеччина має наразі 25 мільйонів доз вакцини від грипу.
