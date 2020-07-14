За добу в Києві 112 нових випадків COVID-19, серед інфікованих - вісім медиків. Одна людина померла, - Кличко

Кількість мешканців столиці, у яких підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 112 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За словами мера за минулу добу один хворий помер. Загалом коронавірус забрав життя 125 киян.

На сьогодні в столиці вже 6350 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед захворілих: 50 жінок віком від 20 до 79 років, 56 чоловіків віком від 22 до 84 років, 4 дівчинки від 4 до 15 років і 2 хлопчика - 12 і 16 років.

Захворіли в тому числі і 8 медиків.

Крім того, Кличко повідомив, що до лікарень столиці госпіталізували 9 хворих. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 15 осіб. Всього коронавірус перемогли 2124 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 31, у Деснянському - 21, у Дніпровському районі -14 випадків.

"Не ставтеся легковажно до свого здоров'я, не нехтуйте елементарними правилами! Бережіть себе!" - додав Кличко.

Як повідомлялося, станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 133 випадки COVID-19. За добу - 612 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.



