В Україні 638 нових випадків COVID-19, померли 14 осіб, загалом - 54 771 випадок

Станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19. За добу - 638 нових випадків. 14 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"За минулу добу захворіли 638 осіб, з них 26 дітей та 74 медпрацівники. Зафіксовано 14 летальних випадків. Видужав 651 пацієнт. Всього за весь час пандемії захворіли 54 771 осіб, з них 3 906 дітей і 7 499 медпрацівників. Всього одужали 27 154 особи, а летальних випадків 1 412. За минулу добу всього були зроблені 22 846 тестів, з них 9 711 досліджень методом ПЛР і 13 394 - методом ІФА", - розповів Степанов.

"За минулу добу найбільша кількість зареєстрованих випадків у Львівській області (147), Закарпатській області (67) і Києві (112)", - додав Степанов.

