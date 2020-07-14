УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5170 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 911 10

В Україні 638 нових випадків COVID-19, померли 14 осіб, загалом - 54 771 випадок

В Україні 638 нових випадків COVID-19, померли 14 осіб, загалом - 54 771 випадок

Станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19. За добу - 638 нових випадків. 14 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"За минулу добу захворіли 638 осіб, з них 26 дітей та 74 медпрацівники. Зафіксовано 14 летальних випадків. Видужав 651 пацієнт. Всього за весь час пандемії захворіли 54 771 осіб, з них 3 906 дітей і 7 499 медпрацівників. Всього одужали 27 154 особи, а летальних випадків 1 412. За минулу добу всього були зроблені 22 846 тестів, з них 9 711 досліджень методом ПЛР і 13 394 - методом ІФА", - розповів Степанов.

"За минулу добу найбільша кількість зареєстрованих випадків у Львівській області (147), Закарпатській області (67) і Києві (112)", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривалого імунітету до коронавірусу немає: особи, які перехворіли, швидко втрачають антитіла, ймовірність повторного інфікування є високою, - Інститут Коха

Автор: 

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Сейчас вряд ли, а вот перед выборами даже жесткий карантин объявят
показати весь коментар
14.07.2020 09:32 Відповісти
+2
Зачем. Их интересует только карантины и вакцины
показати весь коментар
14.07.2020 11:07 Відповісти
+1
Не не не! Нужно ужесточение карантина, а то вирус нападет
показати весь коментар
14.07.2020 09:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну что,Максимка,стабилка?
показати весь коментар
14.07.2020 09:17 Відповісти
Стабілка зламалась.
показати весь коментар
14.07.2020 09:22 Відповісти
Не не не! Нужно ужесточение карантина, а то вирус нападет
показати весь коментар
14.07.2020 09:23 Відповісти
Сейчас вряд ли, а вот перед выборами даже жесткий карантин объявят
показати весь коментар
14.07.2020 09:32 Відповісти
Выборы очень мешают зеленозадым ,ведь понимают "ЛУБОВЬ" народную ,которую эти мрази честно заслужили .Поэтому жесткий карантин-это луч света для этих поганей.
показати весь коментар
14.07.2020 09:40 Відповісти
Если человек на улице идет в маске - знайте это коронапсихозник. Если читаете в интернете людей у которых 2-3 или 4-5 знакомых переболело ковидом то знайте это скорее всего пишут с психушки, потому что судя по новостям вспышки на корону только в психушках)
показати весь коментар
14.07.2020 10:24 Відповісти
Напишите конкретнее от спида столько от передоза столько от короны столько от туберкулёза стллько и тогда полная картина без лишнего !!!!
показати весь коментар
14.07.2020 10:59 Відповісти
Зачем. Их интересует только карантины и вакцины
показати весь коментар
14.07.2020 11:07 Відповісти
коронозомбаки притихли, но может к концу недели воспрянут духом, если к тысяче приблизимся
показати весь коментар
14.07.2020 20:58 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показати весь коментар
15.07.2020 01:56 Відповісти
 
 