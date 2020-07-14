УКР
Медична рада, створена для реформування системи охорони здоров'я, почала свою роботу, - МОЗ

Медична рада, створена для реформування системи охорони здоров'я, почала свою роботу, - МОЗ

Відбулося перше засідання медичної ради при Міністерстві охорони здоров'я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Мета і головна функція Медичної ради - консультація з приводу впровадження та реструктуризації медичної системи України, використання медичних технологій та організації наукових досліджень. Завданнями Медичної ради є розробка та внесення пропозицій Міністру охорони здоров’я щодо реформування системи охорони здоров’я, а також надання пропозицій щодо визначення пріоритетів стосовно міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено МОЗ.

Глава міністерства Максим Степанов запропонував проводити засідання два рази на місяць: "Пропоную зустрічатися двічі на місяць. Медициною і реформами в медицині повинні займатися лікарі. Ваша допомога потрібна нам для того, щоб побудувати реальну медицину, яка буде працювати на благо медиків і пацієнтів".

Також читайте: Психіатричні лікарні дофінансують на рівні минулого року, - Степанов

В ході засідання ради учасники обговорили актуальні питання порядку денного: прогрес України в боротьбі з COVID-19, умови вступу на навчання до медичних вишів і проходження інтернатури, а також питання функціонування трансплантаційної, кардіологічної та онкологічної галузей.

+7
І ще, обов'язково, створіть декілька штабів!
14.07.2020 09:23 Відповісти
+6
О,ещё одна кормушка для степашек...
14.07.2020 09:27 Відповісти
+4
тю - я думал реформу делают для пациентов - а по факту для врачей - мало мы платим сейчас - где логика?
14.07.2020 09:29 Відповісти
- На военной службе меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо. - И меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, - ответил Швейк,- нет ли у меня триппера.(с)
14.07.2020 10:00 Відповісти
Головне- гарненько доплатити "за труди"
14.07.2020 10:37 Відповісти
Мафия от медицины зашевелилась. Потоки бюджетных денег мимо них проходят.
14.07.2020 09:35 Відповісти
шас еще разрешать лекарства через интернет продавать - и все - нет контроля качества - шо они творят - завал
14.07.2020 09:37 Відповісти
Надеюсь. Камаровского и спеца по анализам Пальчевского включили в совет? Они помогут.
14.07.2020 09:30 Відповісти
Камаровский-спец по намордникам с клапанами,нужный чел...
14.07.2020 09:34 Відповісти
Некомплект без Радуцкого и Богатыревой.

Без этих советников зеленое здравоохранение опасносте.
14.07.2020 09:34 Відповісти
Не пойняв, - так Питро вже давно все реформував.
14.07.2020 09:39 Відповісти
Медицинский совет, созданный для реформирования системы здравоохранения, начал свою работу, - Минздрав...

Боже спаси і сохрани медицину. Те , що зараз робиться с компютеризацією, електронізацією, похоже на пародію. Медики завантажені роботою , яку лікарі не повинні виконувати, бо вони в переважній більшості не мають відношення до компютера і тих дебільних програм , які впроваджують.. Цю роботу повинні виконувати спеціально навчені люди . А лікарі повинні мати час лікувати пацієнтів.
14.07.2020 09:42 Відповісти
В усьому світі вже давно медики працюють з комп`ютерами.
14.07.2020 09:48 Відповісти
Згоден, це так. Компютер у них змалечку, люди на "ти" з ним.У нас 80% медпрацівників не знають компютерної мови. Але це поправимо. Навчитись можна.Суть не в цьому. Навіть молоді приходять і вони не завжди можуть опанувати ці дебільні програми. Зідрані вони з австралійської охорони здоров"я, машинний переклад.Коди , термінологія , назви маніпуляцій і т.д. в австралійському менталітеті, їхні класифікації. Крім того, у них спеціаліст , який працює в даній сфері 5 років вивчає медицину, щоб розуміти її, і компютерізацію медицини , Він не лікар. Приходить на роботу навчений і працює, отримуючи за це зарплату. А лікар там лікує, тобто виконує свою роботу і отримує свою зарплату. У нас , думаю з економії щоб не готовити спеціально підготовлених, скинули все на працюючих медиків, які поняття не мають як з цими програмами працювати.Часу підійти до хворого нема. Ви не чули всі ті вирази, в основному нецензурні, які звучать по всій країні.
14.07.2020 20:48 Відповісти
Намагаються усунути наслідки "рехформи" яку проводила "доктор смерть" за часів правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
14.07.2020 09:54 Відповісти
як класно сказано.Майже по рабіновичу.Тільки трішки з когось іншого---вона ж медсестра.А своєю головою думати не можете.Чи там немає чим.
14.07.2020 10:05 Відповісти
Вам нравится рехворма? Чем?
14.07.2020 10:10 Відповісти
Ну судя по тому кого в этот совет набрали - тупо дерибан!!!!
14.07.2020 10:42 Відповісти
А фамилии светил можно в студию? опять воры с 30 летним стажем? Или возвращение воров с 30 летним стажем?
14.07.2020 10:46 Відповісти
 
 