Медична рада, створена для реформування системи охорони здоров'я, почала свою роботу, - МОЗ
Відбулося перше засідання медичної ради при Міністерстві охорони здоров'я України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Мета і головна функція Медичної ради - консультація з приводу впровадження та реструктуризації медичної системи України, використання медичних технологій та організації наукових досліджень. Завданнями Медичної ради є розробка та внесення пропозицій Міністру охорони здоров’я щодо реформування системи охорони здоров’я, а також надання пропозицій щодо визначення пріоритетів стосовно міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено МОЗ.
Глава міністерства Максим Степанов запропонував проводити засідання два рази на місяць: "Пропоную зустрічатися двічі на місяць. Медициною і реформами в медицині повинні займатися лікарі. Ваша допомога потрібна нам для того, щоб побудувати реальну медицину, яка буде працювати на благо медиків і пацієнтів".
В ході засідання ради учасники обговорили актуальні питання порядку денного: прогрес України в боротьбі з COVID-19, умови вступу на навчання до медичних вишів і проходження інтернатури, а також питання функціонування трансплантаційної, кардіологічної та онкологічної галузей.
Без этих советников зеленое здравоохранение опасносте.
Боже спаси і сохрани медицину. Те , що зараз робиться с компютеризацією, електронізацією, похоже на пародію. Медики завантажені роботою , яку лікарі не повинні виконувати, бо вони в переважній більшості не мають відношення до компютера і тих дебільних програм , які впроваджують.. Цю роботу повинні виконувати спеціально навчені люди . А лікарі повинні мати час лікувати пацієнтів.