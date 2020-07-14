Медична рада, створена для реформування системи охорони здоров'я, почала свою роботу, - МОЗ

Відбулося перше засідання медичної ради при Міністерстві охорони здоров'я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Мета і головна функція Медичної ради - консультація з приводу впровадження та реструктуризації медичної системи України, використання медичних технологій та організації наукових досліджень. Завданнями Медичної ради є розробка та внесення пропозицій Міністру охорони здоров’я щодо реформування системи охорони здоров’я, а також надання пропозицій щодо визначення пріоритетів стосовно міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої визначено МОЗ.

Глава міністерства Максим Степанов запропонував проводити засідання два рази на місяць: "Пропоную зустрічатися двічі на місяць. Медициною і реформами в медицині повинні займатися лікарі. Ваша допомога потрібна нам для того, щоб побудувати реальну медицину, яка буде працювати на благо медиків і пацієнтів".

Також читайте: Психіатричні лікарні дофінансують на рівні минулого року, - Степанов

В ході засідання ради учасники обговорили актуальні питання порядку денного: прогрес України в боротьбі з COVID-19, умови вступу на навчання до медичних вишів і проходження інтернатури, а також питання функціонування трансплантаційної, кардіологічної та онкологічної галузей.