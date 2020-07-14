УКР
У західних областях через паводки залишаються зруйнованими 202 км доріг і 95 мостів, - ДСНС

Станом на сьогодні, 14 липня, в західних областях немає підтоплених населених пунктів, підвалів або присадибних ділянок. Однак залишаються зруйнованими і пошкодженими дороги і мости.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, унаслідок паводків в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях залишаються зруйнованими 95 мостів. Крім того, в перших двох областях зруйновано 202,4 км автодоріг, а також ще 549 км автодоріг і 213 мостів залишаються пошкодженими.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як повідомляється, від початку проведення робіт співробітники ДСНС врятували 478 осіб, евакуювали 721 людину та ще 1324 особи були відселені. Також відомо, що вони відкачали 575 м куб. води від початку доби. Загалом до робіт залучено 64 рятувальники та 40 одиниць техніки.

Автор: 

міст (1257) повінь (173) паводок (233) ДСНС (5249)
Коментувати
Коли пенькі у владі - то і дороги розмиті.
14.07.2020 10:10 Відповісти
каждый день не стоит об этом говорить.
14.07.2020 10:22 Відповісти
а есть ли ли смысл там строить, если все тут же смывает как в унитаз?
14.07.2020 13:06 Відповісти
 
 