УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5169 відвідувачів онлайн
Новини
1 967 33

У червні 2020 року з ПДВ Україна отримала майже вдвічі більше надходжень до бюджету, ніж рік тому, - глава ДПС Любченко

У червні 2020 року з ПДВ Україна отримала майже вдвічі більше надходжень до бюджету, ніж рік тому, - глава ДПС Любченко

Платники, попри карантин, свідомі і платять податки.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Державної податкової служби Олексій Любченко.

За словами Любченка, попри коронавірус, ПДФО збільшився.

"Люди розуміють, що ніде взяти готівку, щоб виплатити зарплату в конверті. Потрібно нараховувати зарплату, а легкого доступу до готівки немає. Доводиться нараховувати офіційно. З ПДВ учервні 2019 року країна отримала в бюджет 4,6 млрд грн, а в 2020 році - 8,5 млрд грн. Плюс майже 4 млрд, тобто майже в 1,9 раза", - пояснив глава ДПС.

Крім того, Любченко розповів, що в червні заявка на відшкодування ПДВ була в розмірі 9,3 млрд грн, а відшкодували 11,6 млрд грн, оскільки гасили накопичені залишки.

"Цього року заявка з початку року була на 63,5 млрд грн, а 75,1 млрд грн ПДВ відшкодували. На 11,5 млрд грн погасили залишки на початок року", - додав глава податкової служби.

Повне інтерв'ю з головою Державної податкової служби Олексієм Любченком читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є два шляхи побороти скручування ПДВ - притягнути до відповідальності злочинців або знизити ставку до економічно їм невигідної, - голова ДПС Любченко

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6335) ПДВ (636) Любченко Олексій (114)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Типа пятилетку Сралина за 2 годда
показати весь коментар
14.07.2020 09:56 Відповісти
+5
Ээто так надо умудриться в услових карантина и самоизоляции,и по факту угробленной экономики насобирать столько бабосов.... Сказочники
показати весь коментар
14.07.2020 09:54 Відповісти
+5
Справа навіть не в зарплатні, цікаво подивитись цифри по відшкодуванню ПДВ.
показати весь коментар
14.07.2020 09:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це перемога?
показати весь коментар
14.07.2020 09:53 Відповісти
Бреше, як дише.
показати весь коментар
14.07.2020 10:02 Відповісти
это вранье. государство-аферист, в июне блочили все подряд нн и рк, чхали на решения судов о разблокировке нн и рк. этот "член" из дфс врет
показати весь коментар
14.07.2020 10:23 Відповісти
Ээто так надо умудриться в услових карантина и самоизоляции,и по факту угробленной экономики насобирать столько бабосов.... Сказочники
показати весь коментар
14.07.2020 09:54 Відповісти
Типа пятилетку Сралина за 2 годда
показати весь коментар
14.07.2020 09:56 Відповісти
Питання: а враховувалась затримка виплат у минулі місяці? Бо якщо курка у квітні-травні не неслась, а у червні знесла на 10 яєць більше, аніж у червні 2019, то чи краща вона за минулорічну, що неслась рівномірно протягом 3-х місяців?
показати весь коментар
14.07.2020 09:56 Відповісти
Справа навіть не в зарплатні, цікаво подивитись цифри по відшкодуванню ПДВ.
показати весь коментар
14.07.2020 09:58 Відповісти
Ета 5. Це правильне питання, але зелебобіки не розуміють про що це.
показати весь коментар
14.07.2020 10:01 Відповісти
Кагбе вот: Кроме того, Любченко рассказал, что в июне заявка на возмещение НДС была в размере 9,3 млрд грн, а возместили 11,6 млрд грн,

Итого получили 8.5 возместили 11.6 - адназначна зеперемога!
показати весь коментар
14.07.2020 10:02 Відповісти
Тобто діра в бюджеті виросла додатково на 3.1 мільярди гривень.Казкові довбодятли.
показати весь коментар
14.07.2020 10:10 Відповісти
То нехай тепер цим "успіхом" в 4 лярди залатають діру в 300 лярдів.))) Доречі, ПДВ - це така хитра штука, що нею можна вертіти як циган сонцем.))
показати весь коментар
14.07.2020 10:00 Відповісти
"По НДС в июне 2019 года страна получила в бюджет 4,6 млрд грн, а в 2020 году - 8,5 млрд грн."
" в июне заявка на возмещение НДС была в размере 9,3 млрд грн, а возместили 11,6 млрд грн"

То есть НДС остается убыточным для бджета налогом и схемы воровства денег налогоплательщиков при помощи НДС продолжают работать и процветать. Так может быть - отменить этот НДС нафиг с точки зрения наполннения бюджета? Честные экспортеры не пострадают - тк им возвращают то, что они уплатили, а мужиков всяких - нахер.
показати весь коментар
14.07.2020 10:00 Відповісти
*а мужиков всяких

а жуликов всяких
показати весь коментар
14.07.2020 10:01 Відповісти
Ну типу да, приходиш такий в податкову і кажеш, "дайте мені 9 млрд", а вони кажуть" на тобі 11 і йди звідси". Можу навіть спрогнозувати структури, кому відшкодували більше.
показати весь коментар
14.07.2020 10:11 Відповісти
ПДВ - це фактично податок зі всіх споживачів товарів і послуг на користь олігархів-експортерів.Хто його відмінить,призначена цими ж олігархами монобільшість?
показати весь коментар
14.07.2020 10:14 Відповісти
Та ви шо-о-о-о-о! Не вірю-ю-ю--ю-ю! Невже хоч якась перемога "зелених" чи як змії задушили Лаокоона?
показати весь коментар
14.07.2020 10:00 Відповісти
Курс доллпара вырос на 50 копеек за сутки
показати весь коментар
14.07.2020 10:04 Відповісти
где деньги,зин?
показати весь коментар
14.07.2020 10:13 Відповісти
Гыг, это сИкрет от покращунов
показати весь коментар
14.07.2020 10:30 Відповісти
Посадить налоговиков, которые это всё крышевали и поступления возрастут в разы !!!
показати весь коментар
14.07.2020 10:19 Відповісти
"Люди понимают, что негде взять наличку, чтобы выплатить зарплату в конверте. Нужно начислять зарплату, а легкого доступа к наличным нет. Приходится начислять официально"

Так вот где собака порылась!
показати весь коментар
14.07.2020 10:33 Відповісти
Надо срочно дать ему премию в миллиард!
показати весь коментар
14.07.2020 10:48 Відповісти
Какие брехуны собрались в КМ. Все в шмарклю.
показати весь коментар
14.07.2020 10:54 Відповісти
А причем НДС к НДФЛ? Что-то этот чувак свалил все в кучу.
показати весь коментар
14.07.2020 11:00 Відповісти
Почему то НДС (налог на ДОБАВЛЕННУЮ стоимость) берется не с заложенной прибыли после себестоимости, а с полной отпускной цены. Так государство не хера не делаючи, имеет на товаре больше чем производитель, да еще создает (НДСом) двойное налогообложение.
показати весь коментар
14.07.2020 11:18 Відповісти
А насправді в нас не економічний спад, а економічний прорив. І це в умовах карантину, зменшення Мінфіном планових показників надходжень на другий квартал 2020 року, збільшення відшкодування ПДВ від запланованих в червні. Так от для чого нам всі ці освітні реформи - країні потрібні не освідчені громадяни, а дурні, котрі дві цифри не здатні зплюсувати.
показати весь коментар
14.07.2020 22:40 Відповісти
 
 