У червні 2020 року з ПДВ Україна отримала майже вдвічі більше надходжень до бюджету, ніж рік тому, - глава ДПС Любченко
Платники, попри карантин, свідомі і платять податки.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Державної податкової служби Олексій Любченко.
За словами Любченка, попри коронавірус, ПДФО збільшився.
"Люди розуміють, що ніде взяти готівку, щоб виплатити зарплату в конверті. Потрібно нараховувати зарплату, а легкого доступу до готівки немає. Доводиться нараховувати офіційно. З ПДВ учервні 2019 року країна отримала в бюджет 4,6 млрд грн, а в 2020 році - 8,5 млрд грн. Плюс майже 4 млрд, тобто майже в 1,9 раза", - пояснив глава ДПС.
Крім того, Любченко розповів, що в червні заявка на відшкодування ПДВ була в розмірі 9,3 млрд грн, а відшкодували 11,6 млрд грн, оскільки гасили накопичені залишки.
"Цього року заявка з початку року була на 63,5 млрд грн, а 75,1 млрд грн ПДВ відшкодували. На 11,5 млрд грн погасили залишки на початок року", - додав глава податкової служби.
Повне інтерв'ю з головою Державної податкової служби Олексієм Любченком читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Итого получили 8.5 возместили 11.6 - адназначна зеперемога!
" в июне заявка на возмещение НДС была в размере 9,3 млрд грн, а возместили 11,6 млрд грн"
То есть НДС остается убыточным для бджета налогом и схемы воровства денег налогоплательщиков при помощи НДС продолжают работать и процветать. Так может быть - отменить этот НДС нафиг с точки зрения наполннения бюджета? Честные экспортеры не пострадают - тк им возвращают то, что они уплатили, а мужиков всяких - нахер.
а жуликов всяких
Так вот где собака порылась!