У червні 2020 року з ПДВ Україна отримала майже вдвічі більше надходжень до бюджету, ніж рік тому, - глава ДПС Любченко

Платники, попри карантин, свідомі і платять податки.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Державної податкової служби Олексій Любченко.

За словами Любченка, попри коронавірус, ПДФО збільшився.

"Люди розуміють, що ніде взяти готівку, щоб виплатити зарплату в конверті. Потрібно нараховувати зарплату, а легкого доступу до готівки немає. Доводиться нараховувати офіційно. З ПДВ учервні 2019 року країна отримала в бюджет 4,6 млрд грн, а в 2020 році - 8,5 млрд грн. Плюс майже 4 млрд, тобто майже в 1,9 раза", - пояснив глава ДПС.

Крім того, Любченко розповів, що в червні заявка на відшкодування ПДВ була в розмірі 9,3 млрд грн, а відшкодували 11,6 млрд грн, оскільки гасили накопичені залишки.

"Цього року заявка з початку року була на 63,5 млрд грн, а 75,1 млрд грн ПДВ відшкодували. На 11,5 млрд грн погасили залишки на початок року", - додав глава податкової служби.

