П'ятеро людей, зокрема троє дітей, потрапили в реанімацію внаслідок ДТП на Житомирщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок перекидання легкового автомобіля в Коростенському районі травм зазнали 5 осіб, троє з яких - діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Подія трапилася близько опівдня 13 липня на автодорозі між селами Коростенського району.

Попередньо відомо, що поблизу с. Обиходи водій автомобіля ЗАЗ "Славута", 25-річний житель с. Берестовця Коростенського району, рухаючись у напрямку с. Сарновичів, не впорався з керуванням і з’їхав з проїзної частини дороги. Після цього транспортний засіб перекинувся.

Пятеро людей, зокрема троє дітей, потрапили в реанімацію внаслідок ДТП на Житомирщині, - поліція 01

"Унаслідок ДТП постраждали пасажири автівки, 54-річний чоловік і двоє дітей віком 6-ти та 10-ти років, усі жителі с. Берестовця. Згодом до медичного закладу були доставлені інші потерпілі від ДТП: 27-річна жінка та її 3-річна донька. Усі п’ятеро госпіталізовані до реанімаційного відділення лікарні із серйозними травмами", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи Коростенського відділу.

Пятеро людей, зокрема троє дітей, потрапили в реанімацію внаслідок ДТП на Житомирщині, - поліція 02

Правова кваліфікація події - ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває з'ясування всіх обставин і причин, що призвели до ДТП.

Пятеро людей, зокрема троє дітей, потрапили в реанімацію внаслідок ДТП на Житомирщині, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Топ коментарі
+9
Ось навіщо ганяти з дітьми в автівці?! Постійно помічаю таких нeтeрплячих шумахeрів, які обганяють чeрeз суцільну, ризикуючі, наражаючи на нeбeзпeку сeбe та інших, щоб стати чeрeз 5 хвилин в заторі чи на світлофорі. Що з тієі хвилини виграшу будe? Як на фото тільки...
14.07.2020 10:14 Відповісти
+6
Или как вариант валяться в канаве рядом с разбитым авто. Чем не вариант? Тебе говорят дело: спешить нельзя, особенно если в машине дети. Ты же все переворачиваешь с ног на голову. Зачем?
14.07.2020 10:18 Відповісти
+3
так кацапський троляка, що тут незрозуміло. Тут їх нашестя з динирії та линирії. Роботи там нема, все порізали. Або іди дохни за путлера, або копійку кинуть за коменти. Даунецьким багато не платять,а прапорець український.
14.07.2020 10:30 Відповісти
На фото мы видим типичную сельскую проблему - грунтовка. Но строить дороги не наш метод, мы всё бухих за рулём исчем.
14.07.2020 10:12 Відповісти
на автодороге между селами Коростенского района - о как!
14.07.2020 10:13 Відповісти
Штрафами по бездорожью это наш метод!
14.07.2020 10:14 Відповісти
Ось навіщо ганяти з дітьми в автівці?! Постійно помічаю таких нeтeрплячих шумахeрів, які обганяють чeрeз суцільну, ризикуючі, наражаючи на нeбeзпeку сeбe та інших, щоб стати чeрeз 5 хвилин в заторі чи на світлофорі. Що з тієі хвилини виграшу будe? Як на фото тільки...
14.07.2020 10:14 Відповісти
Правильно дети должны бежать за машиной на привязи.
14.07.2020 10:15 Відповісти
Или как вариант валяться в канаве рядом с разбитым авто. Чем не вариант? Тебе говорят дело: спешить нельзя, особенно если в машине дети. Ты же все переворачиваешь с ног на голову. Зачем?
14.07.2020 10:18 Відповісти
так кацапський троляка, що тут незрозуміло. Тут їх нашестя з динирії та линирії. Роботи там нема, все порізали. Або іди дохни за путлера, або копійку кинуть за коменти. Даунецьким багато не платять,а прапорець український.
14.07.2020 10:30 Відповісти
Вы говорите чушь. В пдр такого нет, а с такой глупой логикой вообще в машину не то что детей и сами не садитесь это пострашней короновируса передвигаться на авто для вас.
14.07.2020 17:03 Відповісти
Чо это вы вдруг решили, что гнал? На фото особых повреждений нет - словил крышу только.
Автодорога жеж. Между сёлами. Грунтовая. Притормозил неудачно или камень словил.
14.07.2020 10:17 Відповісти
Може підрізав хтось, або назустріч їхав швидко.
14.07.2020 10:50 Відповісти
даёшь Закон "Больше одного не собираться!".
14.07.2020 10:17 Відповісти
Дорога сухая.... Как он ухитрился?
14.07.2020 10:45 Відповісти
быстро ехал по грунтовке, маневрировал - идиот. по такой "дороге" на славуте с 5 людьми в салоне крейсерская скорость не более 5 км/ч
14.07.2020 10:53 Відповісти
Ремнями безпеки потрібно пристебнутися, та яка різниця, це "Славута", гордість вітчизняного автопрому, а не якась BMW на єврономерах.
14.07.2020 11:03 Відповісти
Спешил,на Кавказе говорят не тара пися🙁
14.07.2020 12:44 Відповісти
 
 