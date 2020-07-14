П'ятеро людей, зокрема троє дітей, потрапили в реанімацію внаслідок ДТП на Житомирщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок перекидання легкового автомобіля в Коростенському районі травм зазнали 5 осіб, троє з яких - діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Подія трапилася близько опівдня 13 липня на автодорозі між селами Коростенського району.

Попередньо відомо, що поблизу с. Обиходи водій автомобіля ЗАЗ "Славута", 25-річний житель с. Берестовця Коростенського району, рухаючись у напрямку с. Сарновичів, не впорався з керуванням і з’їхав з проїзної частини дороги. Після цього транспортний засіб перекинувся.

"Унаслідок ДТП постраждали пасажири автівки, 54-річний чоловік і двоє дітей віком 6-ти та 10-ти років, усі жителі с. Берестовця. Згодом до медичного закладу були доставлені інші потерпілі від ДТП: 27-річна жінка та її 3-річна донька. Усі п’ятеро госпіталізовані до реанімаційного відділення лікарні із серйозними травмами", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи Коростенського відділу.

Правова кваліфікація події - ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває з'ясування всіх обставин і причин, що призвели до ДТП.



Фото: сайт поліції