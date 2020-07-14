Основна схема прикриття скруток ПДВ - продаж сигарет за готівку, - глава ДПС Любченко
У дистриб'юторів сигарет своя база і практично в кожній області. Далі сигарети надходять ще на якісь компанії, а потім ще на одну ланку, де і відбувається скручування ПДВ.
Про це глава Державної податкової служби Олексій Любченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Основна схема прикриття - це продаж сигарет за готівку. Я вам називав суму 4,3 млрд грн ПДВ, це точна сума, вона порахована. Мабуть, це одна з таких ємних схем", - зазначив Любченко.
За його словами, фізично самі сигарети беруться з легальних фабрик.
"Зазвичай з товаром йде паперовий податковий кредит. І на кінцевого споживача, коли товар оплачений, ПДВ надходить в бюджет. А якщо товар за готівку проданий? У такому випадку товар йде покупцеві, а папір з податковим кредитом залишається. Далі цей папір можна перепродати, зареєструвати вже на іншого суб'єкта", - пояснив глава ДПСУ.
Любченко підкреслив, що це зараз працює на реальному ринку сигарет.
"У нас чотири великі виробники. Плюс Львів наздоганяє. Сигарети надходять на оптові бази, а потім розходиться на різних суб'єктів. І там уже творять кожен, як хоче. Основна частина сигарет йде через "Тедіс"(монопольний дистриб'ютор сигарет), у львівської фабрики своя база і своя дистрибуція практично в кожній області. Далі з "Тедіса" безпосередньо сигарети надходить ще на якісь компанії, а потім ще на одну ланку, де і відбувається скручування ПДВ", - додав глава податкової.
"Ми абсолютно всіх моніторимо. Ми шукаємо ці 4,3 млрд. Тому що від цих сигарет має бути акциз. І ми через цей акциз розуміємо, що відбувається продаж сигарет без сплати ПДВ. Тобто множимо кількість проданих сигарет, яке ми відстежили за допомогою акцизу, і розуміємо, що - 4,3 млрд грн ПДВ немає", - підсумував Любченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На практике чепешники под ментами (а как иначе?) торгуют сигаретами и бухлом без РРО что за наличку, что через терминал - какая опять жеж разница в форме оплаты?