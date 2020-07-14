УКР
Основна схема прикриття скруток ПДВ - продаж сигарет за готівку, - глава ДПС Любченко

У дистриб'юторів сигарет своя база і практично в кожній області. Далі сигарети надходять ще на якісь компанії, а потім ще на одну ланку, де і відбувається скручування ПДВ.

Про це глава Державної податкової служби Олексій Любченко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Основна схема прикриття - це продаж сигарет за готівку. Я вам називав суму 4,3 млрд грн ПДВ, це точна сума, вона порахована. Мабуть, це одна з таких ємних схем", - зазначив Любченко.

За його словами, фізично самі сигарети беруться з легальних фабрик.

"Зазвичай з товаром йде паперовий податковий кредит. І на кінцевого споживача, коли товар оплачений, ПДВ надходить в бюджет. А якщо товар за готівку проданий? У такому випадку товар йде покупцеві, а папір з податковим кредитом залишається. Далі цей папір можна перепродати, зареєструвати вже на іншого суб'єкта", - пояснив глава ДПСУ.

Любченко підкреслив, що це зараз працює на реальному ринку сигарет.

"У нас чотири великі виробники. Плюс Львів наздоганяє. Сигарети надходять на оптові бази, а потім розходиться на різних суб'єктів. І там уже творять кожен, як хоче. Основна частина сигарет йде через "Тедіс"(монопольний дистриб'ютор сигарет), у львівської фабрики своя база і своя дистрибуція практично в кожній області. Далі з "Тедіса" безпосередньо сигарети надходить ще на якісь компанії, а потім ще на одну ланку, де і відбувається скручування ПДВ", - додав глава податкової.

"Ми абсолютно всіх моніторимо. Ми шукаємо ці 4,3 млрд. Тому що від цих сигарет має бути акциз. І ми через цей акциз розуміємо, що відбувається продаж сигарет без сплати ПДВ. Тобто множимо кількість проданих сигарет, яке ми відстежили за допомогою акцизу, і розуміємо, що - 4,3 млрд грн ПДВ немає", - підсумував Любченко.

Держприкордонслужба ДПСУ (6335) ПДВ (636) цигарки (996) Любченко Олексій (114)
Власть обнаглевшего ворья. Руководитель налоговой службы Любченко, по вине и при содействии которой в результате махинаций за год из бюджета страны украли 40 миллиардов гривен рассуждает о "наказании налогоплательщиков" и о снижении НДС паралельно с введением налога на продажи ! А кто из аппарата налоговой привлечен к ответственности за содействие расхищению государственного бюджета в таких масштабах? https://timeze2019.blogspot.com/
показати весь коментар
14.07.2020 10:37 Відповісти
Идет 6 год войны, фирмы и темы Курченко как работали, так и работают. Хорошо что карточки пополнения счетов уже не актуальны.
показати весь коментар
14.07.2020 10:38 Відповісти
продажа сигарет за наличные, это тема господина Холодова из партии "Слуга Урода"..
показати весь коментар
14.07.2020 10:41 Відповісти
Это сюр какойта. Сигареты не могут быть проданы без РРО, а раз так, то форма оплаты без разницы. Это теория.

На практике чепешники под ментами (а как иначе?) торгуют сигаретами и бухлом без РРО что за наличку, что через терминал - какая опять жеж разница в форме оплаты?
показати весь коментар
14.07.2020 10:45 Відповісти
Основна схема прикриття скручування ПДВ - продаж сигарет за готівку, - глава ДПС Любченко - Цензор.НЕТ 8931Основна схема прикриття скручування ПДВ - продаж сигарет за готівку, - глава ДПС Любченко - Цензор.НЕТ 5292 это полный .... слышать подобное от главы ДПС
показати весь коментар
14.07.2020 11:04 Відповісти
Що за термінологія у цього "слугі народу"? Не знаю, якою мовою він говорив, але що російською, що українською в викладенні ЦН:"скрутки", "скручування"...Якийсь пацанячий лексикон
показати весь коментар
14.07.2020 11:07 Відповісти
Журналісти привчають нас до фені, якою ботають злочинці, що уникають оподаткування? Що це ще за "скрутки"? А чи не краще було б поцікавитися у юристів, як називається цей злочин і називати його так, як це роблять чесні люди? Чому журналістів так притягає всяке лайно?
показати весь коментар
14.07.2020 11:13 Відповісти
 
 