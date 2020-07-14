Україна не може погодитися, що літак МАУ був збитий унаслідок людської помилки: необхідне об'єктивне розслідування, - Кулеба

Україна поки не може погодитися з тим, що літак МАУ в Ірані був збитий внаслідок людської помилки. Країна вимагає всебічного і неупередженого розслідування події, результати якого мають встановити точну причину трагедії.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україна має багато питань, що ж насправді сталося в Ірані.

"Стверджувати, що це була людська помилка, зарано. Ми маємо багато об'єктивних питань та ми потребуємо багато авторитетних і об'єктивних відповідей щодо того, що сталося. Україна не може погодитися з тим, що літак був збитий внаслідок людської помилки", - заявив Кулеба.

Також читайте: Катастрофа літака МАУ під Тегераном: Іран заявляє про помилку системи ППО

У МЗС переконані, що це питання має вирішуватися в межах кримінального розслідування з встановленням усіх фактів.

"Після цього можна буде стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака", - додав Кулеба.

"Стверджувати, що літак було збито внаслідок людської помилки, зарано. Нав'язування інтерпретацій є помилковим. Збиття цивільного літака є протиправним діянням, Іран буде відповідати згідно з міжнародним правом", - зауважив міністр, пише lb.ua.

Кулеба підкреслив, що Україна наполягатиме, щоб Іран заплатив найвищу ціну.

"Ми отримали інформацію, що іранська сторона готова прибути з 20 по 30 липня для перемовин щодо компенсацій", - додав голова МЗС.

Також читайте: Іран відмовився від переговорів про компенсації сім'ям загиблих у катастрофі збитого під Тегераном літака МАУ, - Єнін

Він також повідомив, що участь у розшифровці "чорних скриньок" літака братимуть експерти з України, США, Канади, Франції, Великої Британії.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Читайте також: Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з Іраном про збитий літак МАУ

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.