УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5169 відвідувачів онлайн
Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
1 087 21

Україна не може погодитися, що літак МАУ був збитий унаслідок людської помилки: необхідне об'єктивне розслідування, - Кулеба

Україна не може погодитися, що літак МАУ був збитий унаслідок людської помилки: необхідне об'єктивне розслідування, - Кулеба

Україна поки не може погодитися з тим, що літак МАУ в Ірані був збитий внаслідок людської помилки. Країна вимагає всебічного і неупередженого розслідування події, результати якого мають встановити точну причину трагедії.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україна має багато питань, що ж насправді сталося в Ірані.

"Стверджувати, що це була людська помилка, зарано. Ми маємо багато об'єктивних питань та ми потребуємо багато авторитетних і об'єктивних відповідей щодо того, що сталося. Україна не може погодитися з тим, що літак був збитий внаслідок людської помилки", - заявив Кулеба.

Також читайте: Катастрофа літака МАУ під Тегераном: Іран заявляє про помилку системи ППО

У МЗС переконані, що це питання має вирішуватися в межах кримінального розслідування з встановленням усіх фактів.

"Після цього можна буде стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака", - додав Кулеба.

"Стверджувати, що літак було збито внаслідок людської помилки, зарано. Нав'язування інтерпретацій є помилковим. Збиття цивільного літака є протиправним діянням, Іран буде відповідати згідно з міжнародним правом", - зауважив міністр, пише lb.ua.

Кулеба підкреслив, що Україна наполягатиме, щоб Іран заплатив найвищу ціну.

"Ми отримали інформацію, що іранська сторона готова прибути з 20 по 30 липня для перемовин щодо компенсацій", - додав голова МЗС.

Також читайте: Іран відмовився від переговорів про компенсації сім'ям загиблих у катастрофі збитого під Тегераном літака МАУ, - Єнін

Він також повідомив, що участь у розшифровці "чорних скриньок" літака братимуть експерти з України, США, Канади, Франції, Великої Британії.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Читайте також: Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах з Іраном про збитий літак МАУ

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.

Автор: 

Іран (2326) літак (3004) МАУ (826) Кулеба Дмитро (3605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Іранцям не треба вірити взагалі по простій причині - від самого початку вони почали брехати. Тепер вони будуть видумквати нові версії, подібно тому як це робили їх братушки-кацапи з МН17.
показати весь коментар
14.07.2020 10:43 Відповісти
+2
Не ищите злой умысел там, где все можно объяснить глупостью (с)

Да, можно заявить, что кацапский ТОР не очень то различает где гражданский самолёт, а где ракета. Можно заявить, что надо было отработать взаимодействие между гражданским еропортом и вояками ПВО. Токо на этом всё.

Никому оно не нада сбивать гражданский самолёт у себя в столице под десятками камер.
показати весь коментар
14.07.2020 11:22 Відповісти
+1
По підказці «браттєв», почнуть шукати винуватцями США.
показати весь коментар
14.07.2020 10:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это была сверхчеловеческая ошибка.
показати весь коментар
14.07.2020 10:41 Відповісти
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-07/uov-cip070720.php
показати весь коментар
14.07.2020 10:42 Відповісти
Іранцям не треба вірити взагалі по простій причині - від самого початку вони почали брехати. Тепер вони будуть видумквати нові версії, подібно тому як це робили їх братушки-кацапи з МН17.
показати весь коментар
14.07.2020 10:43 Відповісти
Не п..ди, первая официальная версия иранцев -сбили зенитной ракетой по ошибке, более никаких версий не было
показати весь коментар
14.07.2020 15:26 Відповісти
Вау, у Украины есть МИД! Давно его не слышно было из-за широкой ермаковско-зеленской задницей.
показати весь коментар
14.07.2020 10:45 Відповісти
По підказці «браттєв», почнуть шукати винуватцями США.
показати весь коментар
14.07.2020 10:47 Відповісти
Да собственна так оно и было. Чуваки ждали омериканского томагавка и немношка нервничали.
показати весь коментар
14.07.2020 10:48 Відповісти
О.
Перший пішов.
показати весь коментар
14.07.2020 10:53 Відповісти
казки іранців виглядають дуже незграбно: як можна переплутати невійськовий борт, що злетів з аеропорту Тегерану та пішов з набором висоти з американською крилатою ракетою: немає нічого схожого ні у швидкісних характеристиках, ні у напрямку вірогідної атаки. Це більш схоже на відверту нахабну атаку за допомогою ************, бо за пультом оператора 100% сидів лапоть
показати весь коментар
14.07.2020 10:56 Відповісти
Давай щаз тоже самое спой про АН26 и малазийский боинг.
показати весь коментар
14.07.2020 10:59 Відповісти
Про птічкопад, Ан-26 відрапортували Гіркін і Лай Ньюз.
А в Нідерландах щаз поют про Рашу і збитий нею малазійський Боїнг .
показати весь коментар
14.07.2020 11:07 Відповісти
читайТе уважніше..
іранці брешуть..
це - справа рук ********.
ТАК зрозуміло?
показати весь коментар
14.07.2020 11:15 Відповісти
Не ищите злой умысел там, где все можно объяснить глупостью (с)

Да, можно заявить, что кацапский ТОР не очень то различает где гражданский самолёт, а где ракета. Можно заявить, что надо было отработать взаимодействие между гражданским еропортом и вояками ПВО. Токо на этом всё.

Никому оно не нада сбивать гражданский самолёт у себя в столице под десятками камер.
показати весь коментар
14.07.2020 11:22 Відповісти
Идея Кулебы понятна. С очень большой вероятностью, система ПВО в Иране российская. И если сбой в рус.железе, то это очередной плевок в лицо россии. Идея хорошая, но боюсь что все-таки "человеческий фактор", т.к. профессионализм иранских военных ... мягко говоря, вызывает вопросы.
показати весь коментар
14.07.2020 10:58 Відповісти
Да намеренно чел этот нажал на кнопку, покуражиться. типо всем если шо покажем. и и это плохое предзнаменование, если орка не убрать, будет то же самое, приснится ему, что с омерики ракета летит...
показати весь коментар
14.07.2020 10:59 Відповісти
Конечно намеренно. Токо тот лапоть воображал, что как минимум томагавка сбил, а может и аж целый Northrop Grumman B-2 Spirit и уже дырку для ордена сверлил.
показати весь коментар
14.07.2020 11:15 Відповісти
Засунь свои несоглашения тому кто говорил ,что это техническая неисправность!
показати весь коментар
14.07.2020 11:00 Відповісти
Не треба забувати, що ЗРК "Тор" Ірану продала Раша. І це її інструктори готували екіпажі. Якщо інструктор випустив некваліфікований екіпаж - то його провина в катастрофі теж є.
показати весь коментар
14.07.2020 11:00 Відповісти
Кулеба как то слишком дипломатично и обтекаемо выражает мысли. Дипломатия дипломатией, но вещи нужно называть своими именами
показати весь коментар
14.07.2020 11:36 Відповісти
Поздно уже дёргаться. Персы отпетляли от трамповскх люлей, пнув слабака. Нужно было жёстко и сразу американцев подключать, тогда был бы шанс на какую-нибудь компенсацию. А теперь - просто утритесь. Зечмошная власть
показати весь коментар
14.07.2020 15:28 Відповісти
 
 