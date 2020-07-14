Прізвище кандидата на пост глави Нацбанку назвемо в середу, - "слуга народу" Качура

У фракції "Слуга народу" вже визначили двох основних кандидатів на посаду голови Національного банку.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є кілька кандидатів, двоє вже вийшли у фінал. Але на засіданні фракції керівництво нас просило, щоб ми не озвучували жодних прізвищ до середи. В середу буде вже остаточне рішення. Якщо я зараз озвучу - це може погіршити або поліпшити чиєсь становище, можуть почати інформаційні кампанії щодо того чи іншого кандидата", - сказав Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами"

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.