Прізвище кандидата на пост глави Нацбанку назвемо в середу, - "слуга народу" Качура
У фракції "Слуга народу" вже визначили двох основних кандидатів на посаду голови Національного банку.
Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У нас є кілька кандидатів, двоє вже вийшли у фінал. Але на засіданні фракції керівництво нас просило, щоб ми не озвучували жодних прізвищ до середи. В середу буде вже остаточне рішення. Якщо я зараз озвучу - це може погіршити або поліпшити чиєсь становище, можуть почати інформаційні кампанії щодо того чи іншого кандидата", - сказав Качура.
Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.
Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.
2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.
Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.
Правление Национального банка https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-o-glave-nbu-nuzhno-obsuzhdat-ne-otstavku-smoliya-ego-posadku переводит работников НБУ на трудовой контракт. Об этом говорится в решении регулятора №450-рш от 8 июля, текст которого https://www.facebook.com/ukrjournalist/posts/10158722910584078 опубликовала депутат в Facebook . А также несколько выдержек из данного соглашения.
Цель такого шага очевидна - усложнить увольнения в рядах нацбанковцев после смены правления НБУ, и вынудить платить им крупные компенсации.
Нацбанк просто пи..дить наші гроші.
Заставили уйти Сытника, а замены ему до сих пор не нашли.
Даже собственные "схемы" они планируют как... КЛОУНЫ!
Сытник так много воровал, что и курс гривны держался, и ЗВР рос, и инвестиции были, и с МВФ успешно работали, ...
Теперь придет "честный" СЛУГА и сразу "закончится эпоха бедности":
и гривна пойдет в гору, и инвестиции сбегут, и "дефолт это не страшно".
13.07.2020 18:28 985
10 июля Нацбанк предоставил долгосрочные (5-летние) https://dubinsky.pro/news/kredity-nacbanka-nabirayut-gosudarstvennyy-oshchadbank-i-byvshiy-bank-gontarevoy кредиты рефинансирования 7 банкам на общую сумму 5,1 млрд грн. Средства выделяются под 6% годовых.
Больше всего получили два банка: https://bank.gov.ua/files/Shareholders/328209/328209_20200101.pdf «Пивденный» Юрия Родина (еще владеет ФК «Теком», «ТИС-Минудобрения» и др.) и https://bank.gov.ua/files/Shareholders/334851/334851_20200101.pdf ПУМБ Рината Ахметова . Они получили 2,5 млрд грн и 1,9 млрд грн, соответственно.
На что пойдут крупные суммы - точно неясно. Хотя известно, что многие банки https://dubinsky.pro/news/krupneyshimi-poluchatelyami-novogo-refinansirovaniya-nacbanka-stali-avangard-i-akkordbank тратят нацбанковское рефинансирование , чтобы зарабатывать на облигациях внутреннего госзайма по 10-12% годовых.
Вместе с «Пивденным» и ПУМБом долгосрочное рефинансирование Нацбанка в пятницу получил бывший банк Валерии Гонтаревой, которая руководила Нацбанком, - банк «Авангард».
Теперь его контролируют ее партнеры из инвесткомпании ICU.
«Авангард» получил не самую крупную сумму кредита от НБУ - 200 млн грн, однако тревожит та частота, с которой он ходит за рефинансированием регулятора. Редко пропускает его аукционы, https://dubinsky.pro/news/kredity-nacbanka-nabirayut-gosudarstvennyy-oshchadbank-i-byvshiy-bank-gontarevoy регулярно запрашивает кредиты :
10 июля - 200 млн грн;
3 июля - 200 млн грн;
19 июня - 150 млн грн;
12 июня - 20 млн грн;
22 мая - 525 млн грн;
15 мая - 305 млн грн.
Полный список получателей рефинансирования Нацбанка 10 июля выглядит так:банк «Пивденный» - 2,5 млрд грн;ПУМБ - 1,9 млрд грн;банк «Глобус» - 400 млн грн;банк «Авангард» - 200 млн грн;КИБ - 57 млн грн;Айбокс Банк - 41 млн грн;Креди Агриколь Банк - 10 млн грн.
Андрей Пшеничный для сайта https://dubinsky.pro/ dubinsky.pro
Сейчас ходят усиленные слухи в кулуарах, что экс власть объединилась с западным лобби и пытается заблокировать любое назначение «не своего человека» на пост Главы НБУ.
Их всех устраивает Рожкова, которая сейчас в статусе и.о. Главы НБУ.
На Зеленского и Офис Президента оказывается колоссальное непубличное давление. Все Зе-оппоненты пугают тем, что искусственно устроят на неделю такие качели на валютном рынке, что Зеленский получит себе майдан в течении 72-х часов.