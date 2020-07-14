УКР
Новини
1 246 25

Прізвище кандидата на пост глави Нацбанку назвемо в середу, - "слуга народу" Качура

Прізвище кандидата на пост глави Нацбанку назвемо в середу, -

У фракції "Слуга народу" вже визначили двох основних кандидатів на посаду голови Національного банку.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є кілька кандидатів, двоє вже вийшли у фінал. Але на засіданні фракції керівництво нас просило, щоб ми не озвучували жодних прізвищ до середи. В середу буде вже остаточне рішення. Якщо я зараз озвучу - це може погіршити або поліпшити чиєсь становище, можуть почати інформаційні кампанії щодо того чи іншого кандидата", - сказав Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про кадрові призначення: "У п'ятницю всі будуть з головами"

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ. 3 липня депутати підтримали відставку Смолія. "За" проголосували 286 народних обранців.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Автор: 

призначення (2342) НБУ (10615) Слуга народу (2844) Качура Олександр (171)
+6
Это будет очередной зашквар.
14.07.2020 10:52 Відповісти
14.07.2020 10:52 Відповісти
+4
а что тут скрывать - Коломойский
14.07.2020 10:45 Відповісти
14.07.2020 10:45 Відповісти
+4
Юзик! Юзик! Юзик...
14.07.2020 10:52 Відповісти
14.07.2020 10:52 Відповісти
Дубилет и тигипко....
14.07.2020 10:45 Відповісти
14.07.2020 10:45 Відповісти
Тугибко
14.07.2020 10:46 Відповісти
14.07.2020 10:46 Відповісти
Тигилет и Дубипко.
14.07.2020 11:17 Відповісти
14.07.2020 11:17 Відповісти
Рожкова...
14.07.2020 15:54 Відповісти
14.07.2020 15:54 Відповісти
а что тут скрывать - Коломойский
14.07.2020 10:45 Відповісти
14.07.2020 10:45 Відповісти
опередил
14.07.2020 10:47 Відповісти
14.07.2020 10:47 Відповісти
Это будет очередной зашквар.
14.07.2020 10:52 Відповісти
14.07.2020 10:52 Відповісти
Юзик! Юзик! Юзик...
14.07.2020 10:52 Відповісти
14.07.2020 10:52 Відповісти
не удивлюсь, это просто п****ц
14.07.2020 10:58 Відповісти
14.07.2020 10:58 Відповісти
З старої обойми..
14.07.2020 11:01 Відповісти
14.07.2020 11:01 Відповісти
Работников Нацбанка переводят на трудовые контракты, чтобы обеспечить им компенсации за увольнения

Правление Национального банка https://dubinsky.pro/news/dubinskiy-o-glave-nbu-nuzhno-obsuzhdat-ne-otstavku-smoliya-ego-posadku переводит работников НБУ на трудовой контракт. Об этом говорится в решении регулятора №450-рш от 8 июля, текст которого https://www.facebook.com/ukrjournalist/posts/10158722910584078 опубликовала депутат в Facebook . А также несколько выдержек из данного соглашения.
Цель такого шага очевидна - усложнить увольнения в рядах нацбанковцев после смены правления НБУ, и вынудить платить им крупные компенсации.Прізвище кандидата на пост глави Нацбанку назвемо в середу, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 3506

Нацбанк просто пи..дить наші гроші.
14.07.2020 11:56 Відповісти
14.07.2020 11:56 Відповісти
Лысый...им очень удобно играть на клавишах-избиратах.
14.07.2020 11:03 Відповісти
14.07.2020 11:03 Відповісти
Прізвище кандидата на пост глави Нацбанку назвемо в середу, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 3197Этот?
14.07.2020 11:17 Відповісти
14.07.2020 11:17 Відповісти
А если будете хорошо себя вести, то будет Лысый не из "Квартала".
14.07.2020 11:20 Відповісти
14.07.2020 11:20 Відповісти
Мож лучє коляна-котлєту?
14.07.2020 11:17 Відповісти
14.07.2020 11:17 Відповісти
Идиоты:
Заставили уйти Сытника, а замены ему до сих пор не нашли.
Даже собственные "схемы" они планируют как... КЛОУНЫ!
14.07.2020 11:17 Відповісти
14.07.2020 11:17 Відповісти
КОРУПЦІОНЕР Ситник(часів Порошенко-Зеленського) так і не пішов.
14.07.2020 11:23 Відповісти
14.07.2020 11:23 Відповісти
Да-да, зе-тыпил.
Сытник так много воровал, что и курс гривны держался, и ЗВР рос, и инвестиции были, и с МВФ успешно работали, ...
Теперь придет "честный" СЛУГА и сразу "закончится эпоха бедности":
и гривна пойдет в гору, и инвестиции сбегут, и "дефолт это не страшно".
14.07.2020 11:40 Відповісти
14.07.2020 11:40 Відповісти
Ситник утримував курс гривні...))))
14.07.2020 11:51 Відповісти
14.07.2020 11:51 Відповісти
Значит зеленой банде предлагать будут каких-то мошенников. Достойным,честным людям нечего скрывать
14.07.2020 11:41 Відповісти
14.07.2020 11:41 Відповісти
5-летние кредиты НБУ получили банки Ахметова, Гонтаревой и еще пятеро
13.07.2020 18:28 985

10 июля Нацбанк предоставил долгосрочные (5-летние) https://dubinsky.pro/news/kredity-nacbanka-nabirayut-gosudarstvennyy-oshchadbank-i-byvshiy-bank-gontarevoy кредиты рефинансирования 7 банкам на общую сумму 5,1 млрд грн. Средства выделяются под 6% годовых.

Больше всего получили два банка: https://bank.gov.ua/files/Shareholders/328209/328209_20200101.pdf «Пивденный» Юрия Родина (еще владеет ФК «Теком», «ТИС-Минудобрения» и др.) и https://bank.gov.ua/files/Shareholders/334851/334851_20200101.pdf ПУМБ Рината Ахметова . Они получили 2,5 млрд грн и 1,9 млрд грн, соответственно.

На что пойдут крупные суммы - точно неясно. Хотя известно, что многие банки https://dubinsky.pro/news/krupneyshimi-poluchatelyami-novogo-refinansirovaniya-nacbanka-stali-avangard-i-akkordbank тратят нацбанковское рефинансирование , чтобы зарабатывать на облигациях внутреннего госзайма по 10-12% годовых.

Вместе с «Пивденным» и ПУМБом долгосрочное рефинансирование Нацбанка в пятницу получил бывший банк Валерии Гонтаревой, которая руководила Нацбанком, - банк «Авангард».
Теперь его контролируют ее партнеры из инвесткомпании ICU.
«Авангард» получил не самую крупную сумму кредита от НБУ - 200 млн грн, однако тревожит та частота, с которой он ходит за рефинансированием регулятора. Редко пропускает его аукционы, https://dubinsky.pro/news/kredity-nacbanka-nabirayut-gosudarstvennyy-oshchadbank-i-byvshiy-bank-gontarevoy регулярно запрашивает кредиты :
10 июля - 200 млн грн;
3 июля - 200 млн грн;
19 июня - 150 млн грн;
12 июня - 20 млн грн;
22 мая - 525 млн грн;
15 мая - 305 млн грн.

Полный список получателей рефинансирования Нацбанка 10 июля выглядит так:банк «Пивденный» - 2,5 млрд грн;ПУМБ - 1,9 млрд грн;банк «Глобус» - 400 млн грн;банк «Авангард» - 200 млн грн;КИБ - 57 млн грн;Айбокс Банк - 41 млн грн;Креди Агриколь Банк - 10 млн грн.
Андрей Пшеничный для сайта https://dubinsky.pro/ dubinsky.pro
14.07.2020 11:53 Відповісти
14.07.2020 11:53 Відповісти
225+ "Шариковых" изберут кандидата на должность условного профессора Преображенского! И, что ещё противнее, реально утверждать его будет не Янелох, а Беня.
14.07.2020 12:33 Відповісти
14.07.2020 12:33 Відповісти
Лысого что ли
14.07.2020 12:36 Відповісти
14.07.2020 12:36 Відповісти
#кулуарные_слухи
Сейчас ходят усиленные слухи в кулуарах, что экс власть объединилась с западным лобби и пытается заблокировать любое назначение «не своего человека» на пост Главы НБУ.
Их всех устраивает Рожкова, которая сейчас в статусе и.о. Главы НБУ.
На Зеленского и Офис Президента оказывается колоссальное непубличное давление. Все Зе-оппоненты пугают тем, что искусственно устроят на неделю такие качели на валютном рынке, что Зеленский получит себе майдан в течении 72-х часов.
14.07.2020 13:07 Відповісти
14.07.2020 13:07 Відповісти
Боже! Яка ж інтрига! І який сенс "темнити", чи там кіт в мішку?
14.07.2020 16:22 Відповісти
14.07.2020 16:22 Відповісти
 
 