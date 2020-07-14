Ефективна ставка ПДВ в 2019-му обвалилася до рівня 2013 року, - глава ДПС Любченко

У 2019 питома вага надходжень ПДВ до ВВП впала на 1%. Це 40 млрд грн, саме стільки недоотримав бюджет України від ПДВ минулого року.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Державної податкової служби Олексій Любченко.

"Ефективна ставка ПДВ (з урахуванням пільг і скруток) в 2010 році була на рівні 16,2%, в 2013 році вона обвалилася до 13,6%. У 2015 році вдалося її підняти до 16,6%, але в 2019 році вона обвалилася до 12,7%. Ось до чого, на жаль, ми прийшли", - зазначив глава ДПСУ.

Любченко навів статистику питомої ваги надходжень від ПДВ до ВВП (митниця + податкова).

"У 2010 році питома вага надходжень ПДВ до ВВП була на рівні 9,5%, в 2013 році - обвал до 8,8%. У 2015 році з'явилося електронне адміністрування ПДВ і почалося зростання - в 2016 році 9,9%, а в 2017 - 10,5%. У 2018 року теж, начебто, 10,5%, але тут є лукавство, оскільки стався приріст невідшкодованого ПДВ. У 2019 стався обвал питомої ваги ПДВ до 9,5% до ВВП. Що таке 1% ВВП? Це 40 млрд грн. Ось стільки ми не отримали від ПДВ в минулому році", - пояснив Любченко.

При цьому, за словами глави податкової, Україна має унікальну систему адміністрування ПДВ.

"Я прийняв на 1 квітня більше 11,5 млрд грн відставання у виконанні за 4 місяці. Зараз я чітко розумію, що у мене залишилося 1,7 млрд грн невиконання за півріччя вже. Тобто ми скоротили відставання на 10 млрд грн. Це одне тільки джерело - ПДВ. Я чітко розумію, що в липні ми скоротимо і це відставання", - зазначив Любченко.

