Кулеба щодо заяв Саакашвілі про Грузію: "Приватна особа виступає, а держава за це відгрібає"

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що заяви жодної приватної особи не можуть підірвати відносини українського і грузинського народів. У випадку із заявами глави виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі "відгрібає держава".

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають у МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Дисбаланс у чому: приватна особа виступає, а держава за це, перепрошую, відгрібає", - сказав Кулеба.

Він запевнив, що Україна розуміє "чутливу ситуацію" в Грузії напередодні виборів і надзвичайно цінує дружбу з грузинськими партнерами та сусідами по Чорному морю.

"Розраховуємо на стабілізацію стосунків та усунення цього подразника, тому що я глибоко переконаний, що заяви жодної приватної особи не можуть зруйнувати або підважити ані стосунки між нашими народами, ані відносини між нашими державами", - сказав Кулеба.

"Позиція МЗС максимально чітка: пан Саакашвілі є приватною особою і у своїх коментарях щодо ситуації в Грузії не представляє позицію України", - додав міністр.