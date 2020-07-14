Кулеба щодо заяв Саакашвілі про Грузію: "Приватна особа виступає, а держава за це відгрібає"
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що заяви жодної приватної особи не можуть підірвати відносини українського і грузинського народів. У випадку із заявами глави виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі "відгрібає держава".
Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають у МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Дисбаланс у чому: приватна особа виступає, а держава за це, перепрошую, відгрібає", - сказав Кулеба.
Він запевнив, що Україна розуміє "чутливу ситуацію" в Грузії напередодні виборів і надзвичайно цінує дружбу з грузинськими партнерами та сусідами по Чорному морю.
"Розраховуємо на стабілізацію стосунків та усунення цього подразника, тому що я глибоко переконаний, що заяви жодної приватної особи не можуть зруйнувати або підважити ані стосунки між нашими народами, ані відносини між нашими державами", - сказав Кулеба.
"Позиція МЗС максимально чітка: пан Саакашвілі є приватною особою і у своїх коментарях щодо ситуації в Грузії не представляє позицію України", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Саакашвілі не посада, а "участь у роботі Комітету на громадських засадах" - https://www.president.gov.ua/documents/1692020-33573 .
Бо кожне ваше висловлювання потім має неприємні наслідки..
Михо всего лишь частный шаурмятник при ЗЕбене😂
Михо всего лишь частный шаурмятник при ЗЕбене😂
Якщо "глава исполнительного комитета Национального совета реформ" частное лицо,то хто тоді офіційне?Баба Дуня на базарі?
Такими темпами далеко ,зебіли,підете.Виходить,що вся маячня ваших чиновників і бубочки в тому числі нічого не варта,ви ж "частные лица",які по дурості народній,сидите на офіційних посадах.
Хто з притомних країн з такими захоче стправи мати?
Ты забыл из за чего в прошлом году в Грузии были протесты? При этом Бурджанадзе обвинила Саакашвили. Но разве он российского чиновника в парламент приглашал?
ну взагалі то міхушвіллі спочатку планували на віце-прем'єра...
а в чому проросійскість влади Грузії, можеш поточнити?
Михо, шухер, ховайся на крыше.
Саакашвили частное лицо? А кто его назначил главреформатором, кто платит ему зарплату?
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии, экс-главу ОГА Михеила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ.
Соответствующий указ № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ" президент подписал 7 мая, сообщает http://www.censor.net/ Цензор.НЕТ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/prezident-priznachiv-miheila-saakashvili-golovoyu-vikonavcho-61073 официальный сайт главы государства.
Источник: https://censor.net/n3194141
"Призначити:
СААКАШВІЛІ Міхеіла Ніколозовича головою Виконавчого комітету реформ (за згодою)".
https://www.president.gov.ua/documents/1692020-33573
Сракашвили - волонтёр.
Доречі, Саакашвілі грозився за 70 днів реформувати Україну.
Від його призначення, від 7 травня 2020 року, через пару днів сплинуть ці самі 70 днів.
Він вже провів реформи? Які?
Відповідь: приватна.
Усе інше теревені.
Бо Міхо назвав самопідмахльовану промосковську владу в Грузії тим, ким вона є насправді.
Зараз парашні платні шлюхи почнуть мене спамити.
Посадив би би самих чорноротих на бюджетну зарплату, (в сенсі з бюджету) і всьо пропала в країні ко-ко-рупція. Як сьодні всі "правдоруби" позатикались, - лещенко наєм, саака, шабунін тільки рохкають біля коритця..
Травку на аналіз...
первый раз такую должность слишу...
иии какие там у нас при нем реформы?
Тут, як на мене, проблема в іншому. Чи має право держаний чиновник висловлювати позицію, яка суперечить офіційній позиції держави? (риторично)
Ще й цього "рехворматра" з пропелером взяли...