Кулеба щодо заяв Саакашвілі про Грузію: "Приватна особа виступає, а держава за це відгрібає"

Кулеба щодо заяв Саакашвілі про Грузію:

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що заяви жодної приватної особи не можуть підірвати відносини українського і грузинського народів. У випадку із заявами глави виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі "відгрібає держава".

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Кожна його заява закінчується тим, що українського посла викликають у МЗС Грузії і висловлюють йому там своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Дисбаланс у чому: приватна особа виступає, а держава за це, перепрошую, відгрібає", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі заявив, що не визнає легітимність влади Грузії, Тбілісі збирається вимагати у Києва роз'яснень

Він запевнив, що Україна розуміє "чутливу ситуацію" в Грузії напередодні виборів і надзвичайно цінує дружбу з грузинськими партнерами та сусідами по Чорному морю.

"Розраховуємо на стабілізацію стосунків та усунення цього подразника, тому що я глибоко переконаний, що заяви жодної приватної особи не можуть зруйнувати або підважити ані стосунки між нашими народами, ані відносини між нашими державами", - сказав Кулеба.

Також читайте: Посла України Долгова викликали в МЗС Грузії через заяви Саакашвілі на адресу грузинської влади

"Позиція МЗС максимально чітка: пан Саакашвілі є приватною особою і у своїх коментарях щодо ситуації в Грузії не представляє позицію України", - додав міністр.

МЗС (4245) Саакашвілі Міхеіл (2155) Кулеба Дмитро (3605)
+22
"Частному" лицу вернули гражданство, чтобы не экстрадировать в Грузию и назначили на должность, вопреки протестам в Грузии.
14.07.2020 10:56 Відповісти
+15
та вам усім зеленим баранам краще жувати, ніж щось говорити
Бо кожне ваше висловлювання потім має неприємні наслідки..
14.07.2020 10:58 Відповісти
+12
Дебил ,а других слов кроме как отгребает у кадрового дипломата нет? Зедебильная шобла неучей,просто рыгать хочется от каждого их выступления!
14.07.2020 10:58 Відповісти
14.07.2020 10:56 Відповісти
А яка посада у Міхо?
14.07.2020 11:08 Відповісти
Хороший парень с нашего двора, который поёт песни, рассказывает исполнительной и законодательной власти - что делать, т.к. его избрали сразу в законодательную и исполнительную ветвь власти...
14.07.2020 11:11 Відповісти
То, усе ж таки, яка(-і) посада(-и)?
14.07.2020 11:16 Відповісти
Такая же, как и у Ермака, который исполняет обязанности презедента...
14.07.2020 11:18 Відповісти
У негідника єрмака є посада, визначена в указі - https://www.president.gov.ua/documents/4362019-27681 .
У Саакашвілі не посада, а "участь у роботі Комітету на громадських засадах" - https://www.president.gov.ua/documents/1692020-33573 .
14.07.2020 18:55 Відповісти
статью почитай. или там знакомых букафф нету?
14.07.2020 11:12 Відповісти
Тебе, дебільне ********** хамло, ніхто не питає.
14.07.2020 11:17 Відповісти
Пришей кобыле хвост!
14.07.2020 11:15 Відповісти
Посада у Міхєїла Ніколозовіча: «Перший помічник Портнова, з посадки Порошенка».
14.07.2020 11:48 Відповісти
Та щось вроді гри на піаніно.
14.07.2020 16:11 Відповісти
14.07.2020 10:58 Відповісти
14.07.2020 11:02 Відповісти
14.07.2020 10:58 Відповісти
14.07.2020 11:00 Відповісти
А тут дехто дужже топив за нього.
14.07.2020 11:02 Відповісти
Св. Генератор Випадкових Слів.
14.07.2020 11:00 Відповісти
Це "частное лиТЦО" отримало посаду, ососбисто, від зеленського.
14.07.2020 11:05 Відповісти
14.07.2020 11:01 Відповісти
з зарплатою в півмільйона за рахугок наших податків...
14.07.2020 11:07 Відповісти
Мели Ємеля,твоя неділя.
Якщо "глава исполнительного комитета Национального совета реформ" частное лицо,то хто тоді офіційне?Баба Дуня на базарі?
Такими темпами далеко ,зебіли,підете.Виходить,що вся маячня ваших чиновників і бубочки в тому числі нічого не варта,ви ж "частные лица",які по дурості народній,сидите на офіційних посадах.
Хто з притомних країн з такими захоче стправи мати?
14.07.2020 11:02 Відповісти
Ось тут Бубачкє стало абідна.
14.07.2020 11:06 Відповісти
Там шиза уже вовсю

14.07.2020 11:03 Відповісти
У овоща или миши?
14.07.2020 11:48 Відповісти
У обоих
14.07.2020 11:49 Відповісти
То есть если ты послушаешь бредни психа,то ты сам псих?
14.07.2020 12:10 Відповісти
Гы, дык это чмо шаурму на вокзале продает, а не занимает госдолжность и получает зарплату из бюджета?
14.07.2020 11:03 Відповісти
"Отгребает"....Как министр может позволить себе выражаться таким образом???
14.07.2020 11:05 Відповісти
Шпана з криворізької підворотні.
14.07.2020 11:08 Відповісти
Глава украинской дипломатии!..
14.07.2020 11:27 Відповісти
А це не було зрозуміло з самого початку ? Своїх дурнів і запроданців вистачає , так ще й імпортованих не можемо витурити . А цю свиню обгашену тільки в Грузію - бо з інших країн повертається .
14.07.2020 11:06 Відповісти
Изначально давайте подытожим что в Грузии, в данный момент, пророссийское правительство. И именно по этой причине, и из личных политических выгод, они осуществляют нападки на Саакашвили. Грузинская сторона первая начала нападки по назначении Саакашвили главой исполнительного комитета.
14.07.2020 11:08 Відповісти
В чем оно проросийское? В том ,что за воровство хочет посадить сракашвили? Так пусть поедет и в суде докажет ,что он не виновен.Он как раз тут совсем недавно рассказывал как он там свой суд Грузинский переделал и он стал самым честным и нам советует так сделать! А сам боится. ,честного реформированного грузинского суда?! Получается ,что на самом деле он простой зедебильный пи-бол!
14.07.2020 11:22 Відповісти
Потому что они давно хотят замирится с россией. Грузины воют от того что бизнес диаспоры пострадал, винные санкции, запрет перелетов, туристическая отрасль пострадала, запрет на денежные переводы.
Ты забыл из за чего в прошлом году в Грузии были протесты? При этом Бурджанадзе обвинила Саакашвили. Но разве он российского чиновника в парламент приглашал?
14.07.2020 12:12 Відповісти
Если они прокацапские ,то тогда кто наши зедебилы у которых служит сракашвили?
14.07.2020 13:41 Відповісти
Были просоросятские. Но номенклатура, Ахметов, Коломойский и прочие постепенно выдавливают соросят и грантоедов. Ну может и правильно раз они денег не приносят и предприятий не держат, напротив Ахметов - предприятия, налоги в бюджет, зарплаты рабочим.
14.07.2020 13:50 Відповісти
пєрвая начала? проросійская?.. уровєнь зєбота
ну взагалі то міхушвіллі спочатку планували на віце-прем'єра...
а в чому проросійскість влади Грузії, можеш поточнити?
14.07.2020 11:53 Відповісти
"устранение этого раздражителя"

Михо, шухер, ховайся на крыше.
14.07.2020 11:08 Відповісти
14.07.2020 11:08 Відповісти
"Голова Виконавчого комітету реформ та його заступник беруть участь у роботі Комітету на громадських засадах."
"Призначити:
СААКАШВІЛІ Міхеіла Ніколозовича головою Виконавчого комітету реформ (за згодою)".
https://www.president.gov.ua/documents/1692020-33573
14.07.2020 11:14 Відповісти
14.07.2020 11:18 Відповісти
Без зарплати? Молодца. Але ж призначений преЗедентом, тобто не дядько з базару.

Доречі, Саакашвілі грозився за 70 днів реформувати Україну.
Від його призначення, від 7 травня 2020 року, через пару днів сплинуть ці самі 70 днів.
Він вже провів реформи? Які?
14.07.2020 11:21 Відповісти
дайте йому ще сто днiв. вiн на стiльцi для свого офiсу ще милостинi не назбирав.
14.07.2020 11:27 Відповісти
Питання: приватна особа чи посадовець?
Відповідь: приватна.
Усе інше теревені.
14.07.2020 19:01 Відповісти
А, заворушилось ********** кубло.
Бо Міхо назвав самопідмахльовану промосковську владу в Грузії тим, ким вона є насправді.
Зараз парашні платні шлюхи почнуть мене спамити.
14.07.2020 11:11 Відповісти
14.07.2020 11:16 Відповісти
так вы же сами это "лицо" взяли на работу? Зебилы, вы там совсем что ли "четкого плана" упоролись?
14.07.2020 11:12 Відповісти
От Порох не додумався.
Посадив би би самих чорноротих на бюджетну зарплату, (в сенсі з бюджету) і всьо пропала в країні ко-ко-рупція. Як сьодні всі "правдоруби" позатикались, - лещенко наєм, саака, шабунін тільки рохкають біля коритця..
14.07.2020 11:16 Відповісти
Автора в дурдом...
Травку на аналіз...
14.07.2020 11:19 Відповісти
первый раз такую должность слишу...
иии какие там у нас при нем реформы?
14.07.2020 11:21 Відповісти
Ну как какие, офис переименовал, чем не результат за 2 месяца?
14.07.2020 11:34 Відповісти
ого, ниче се... потужно!
14.07.2020 11:40 Відповісти
Ибо нефиг с этим "частным лицом" было связываться.Вернуть его в Грузию и пусть там с придурком разбираются.
14.07.2020 11:25 Відповісти
Саакашвілі є Головою виконавчого комітету Національної ради реформ України та отримує заробітну платню з бюджету України! То я ка він в біса приватна особа?! Пан Кулеба круте фактами я к циган сонцем.
14.07.2020 11:56 Відповісти
В принципі Кулеба правий. Офіійну позицію держави висловлюють лише Президент, Прем"єр-міністр і Міністр іноземних справ.
Тут, як на мене, проблема в іншому. Чи має право держаний чиновник висловлювати позицію, яка суперечить офіційній позиції держави? (риторично)
14.07.2020 12:10 Відповісти
В чому правий Кулеба? Саакашвілі приватна особа чи державний службовець? Державний службовець високого рангу, засуджений у Грузії за кримінальні злочини, назвав владу Грузії, обрану на демократичних виборах, нелегітимною. Має праве чи ні ? Ні не має! Бо отримує заробітню платню з наших податків. Тому має запхати свою особисту образу у своє особисту дупу, та думати над тим як виправдати витрачені на нього кошти.
14.07.2020 12:47 Відповісти
Так вам засранцам из слуг народа и надо . Не хрен было это гов... возвращать в Украину!! Теперь получайте по полной . Это только цветочки.. этот неадекват Сааакашвили как разойдётся мало место Будет всем!!
14.07.2020 12:40 Відповісти
И вот какое частное лицо? Тебе не известно, что Президент остаётся навсегда Президентом? Хоть и екс., но Президентом. Это ты-приший кобыле хвост.
14.07.2020 12:41 Відповісти
В нас припіздєнт - "комора мудрості", вам мало було???
Ще й цього "рехворматра" з пропелером взяли...
14.07.2020 13:33 Відповісти
Интересно у зебилов. Значит, Мишико имеет право на высказывания. И вроде Грузия тут виновата. А Дерьмак имел право нагло врать двум Конгрессменам США плюс Волкер и Тэйлор?
14.07.2020 15:54 Відповісти
 
 