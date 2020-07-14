Пацієнти з COVID-19 отримують медичну допомогу навіть за відсутності декларації з сімейним лікарем, - Степанов

Вся медична допомога для пацієнта з COVID-19 надається безкоштовно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Водночас Степанов зазначив, що декларацію зараз можна укласти онлайн, і закликав всіх зробити це.

"Що стосується безпосередньо COVID-19, якщо є ознаки хвороби, особливо підвищення температури вище 38, ускладнення дихання, біль в грудній клітці, вам потрібно викликати екстрену медичну допомогу. Вам буде надана медична допомога незалежно від того, чи є у вас договір з сімейним лікарем. Також госпіталізації підлягають всі, у кого є супутні захворювання", - сказав міністр охорони здоров'я.

"Все лікування безкоштовне. У нас прийнято відповідні нормативні акти, є фінансування лікарень, які лікують пацієнтів із коронавірусною хворобою. У вартість лікування, яка забезпечується з держбюджету, входить як вартість всіх лікзасобів, маніпуляцій, так і підвищена зарплата в розмірі 300% для медпрацівників", - пояснив глава МОЗ.