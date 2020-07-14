УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5071 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 229 6

Пацієнти з COVID-19 отримують медичну допомогу навіть за відсутності декларації з сімейним лікарем, - Степанов

Пацієнти з COVID-19 отримують медичну допомогу навіть за відсутності декларації з сімейним лікарем, - Степанов

Вся медична допомога для пацієнта з COVID-19 надається безкоштовно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

Водночас Степанов зазначив, що декларацію зараз можна укласти онлайн, і закликав всіх зробити це.

"Що стосується безпосередньо COVID-19, якщо є ознаки хвороби, особливо підвищення температури вище 38, ускладнення дихання, біль в грудній клітці, вам потрібно викликати екстрену медичну допомогу. Вам буде надана медична допомога незалежно від того, чи є у вас договір з сімейним лікарем. Також госпіталізації підлягають всі, у кого є супутні захворювання", - сказав міністр охорони здоров'я.

Степанов також додав, що вся медична допомога для пацієнта з COVID-19 надається безкоштовно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 638 нових випадків COVID-19, померли 14 осіб, загалом - 54 771 випадок

"Все лікування безкоштовне. У нас прийнято відповідні нормативні акти, є фінансування лікарень, які лікують пацієнтів із коронавірусною хворобою. У вартість лікування, яка забезпечується з держбюджету, входить як вартість всіх лікзасобів, маніпуляцій, так і підвищена зарплата в розмірі 300% для медпрацівників", - пояснив глава МОЗ.

Автор: 

декларація (1453) карантин (18172) МОЗ (5419) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Пациенты с COVID-19 получают медпомощь даже при отсутствии декларации с семейным врачом, - Степанов" - и какова стоимость этой медпомощи?
показати весь коментар
14.07.2020 11:07 Відповісти
вранье! каждый день дают списочек для покупки лекарств. ладно лекарства, так еще и бинт, марля, пластырь, шприцы, шапочки,маски, бахилы,одноразовые халаты и тд. суки
показати весь коментар
14.07.2020 11:08 Відповісти
рідке мило, паперові рушнички і купувати тільки в аптеці лікарні.
показати весь коментар
14.07.2020 11:12 Відповісти
неа! дают бумажку с телефоном Дарьи перечисляешь на карту, но всей этой хрени не видишь-все якобы в манипуляционной....
показати весь коментар
14.07.2020 11:26 Відповісти
А Уляна Супрун два роки умовляла: «Виберіть свого лікаря, і укладіть договір з с ним». Ніяких «заносів», чи хабарів.
Розумна частина 24,45%, так і зробила. І зараз, у разі чого звонить йому, домовляється, куди, до кого йти, і т.д.
А зрітєлі «Скотов», товпляться в поліклініках чхаючи, і з соплями у чергах, і проклинають Порошенка.
показати весь коментар
14.07.2020 11:46 Відповісти
врёт цука
показати весь коментар
14.07.2020 12:02 Відповісти
 
 