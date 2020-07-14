Для в'їзду українців в умовах пандемії відкрито вже 25 країн, - Кулеба. ПЕРЕЛІК
Для українських туристів уже відкрито 25 напрямків для подорожей.
Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, до яких могли поїхати українці. Зараз таких країн стало 25 – додалися Багамські острови і Ліван", - сказав Кулеба.
Також він розповів, що змінився рейтинг найпопулярніших країн. На першому місці, за кількістю переглядів на сайті МЗС про мандрівки, зараз Угорщина. На другому - Туреччина, на третьому - Росія. Далі Польща і Німеччина, пише РБК-Україна.
Як повідомлялося, глава МЗС 7 липня оголосив, що для в'їзду українців в умовах пандемії відкрито 23 країни. Це, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови. Але щоб потрапити в частину з них, необхідно отримати в'їзну візу.
зелені потвори знущаються з нас...Оман де Оман
Мені просто цікаво, чи ведеться цими "гумористами" статистика по відвідуванню українцями таких дірок як Танзанія чи Сомалі, чи Іран, де українські літаки збивають??
Ну, и вооруженный гид...
Цікаво також виглядає сплеск патріоттчної зацікавленості турпоходами в Росію - це часом не в Кримняш позагорать?
В который не заманят и награды,
Открыт хорватский Главосток,
Судан открыт, - но мне туда не надо!
Взлетим мы, распогодится - теперь запреты снимут!
Напрягся лайнер, слышен визг турбин...
А я уже не верю ни во что - меня не примут, -
Опять найдется множество причин.
Над Мурманском - ни туч, ни облаков,
И хоть сейчас лети до Ашхабада.
Открыты Киев, Харьков, Кишинев,
И Львов открыт, - но мне туда не надо!