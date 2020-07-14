УКР
Для в'їзду українців в умовах пандемії відкрито вже 25 країн, - Кулеба. ПЕРЕЛІК

Для українських туристів уже відкрито 25 напрямків для подорожей.

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, до яких могли поїхати українці. Зараз таких країн стало 25 – додалися Багамські острови і Ліван", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали Болгарію

Також він розповів, що змінився рейтинг найпопулярніших країн. На першому місці, за кількістю переглядів на сайті МЗС про мандрівки, зараз Угорщина. На другому - Туреччина, на третьому - Росія. Далі Польща і Німеччина, пише РБК-Україна.

Як повідомлялося, глава МЗС 7 липня оголосив, що для в'їзду українців в умовах пандемії відкрито 23 країни. Це, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови. Але щоб потрапити в частину з них, необхідно отримати в'їзну візу.

карантин (18172) подорож (92) туризм (1572) Кулеба Дмитро (3605) туристи (277) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
+19
Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Источник: https://censor.net/n3207934

зелені потвори знущаються з нас...Оман де Оман
показати весь коментар
14.07.2020 11:11 Відповісти
+14
Оце сиджу і думаю куди поїхати відпочивати в Сомалі, Іран чи Афганістан?
показати весь коментар
14.07.2020 11:07 Відповісти
+9
Ось такий він безвиїзд замість безвізу.
показати весь коментар
14.07.2020 11:30 Відповісти
Оце сиджу і думаю куди поїхати відпочивати в Сомалі, Іран чи Афганістан?
показати весь коментар
14.07.2020 11:07 Відповісти
Їдьте у Бєларусь, там всі свої.
показати весь коментар
14.07.2020 11:28 Відповісти
Только в Южный Судан! МАлАдАя рИспублика и все такое... прям как лугандония.
показати весь коментар
14.07.2020 15:54 Відповісти
Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Источник: https://censor.net/n3207934

зелені потвори знущаються з нас...Оман де Оман
показати весь коментар
14.07.2020 11:11 Відповісти
Сомалі-хороший вибір для гастарбайтерів..

Для в'їзду українців в умовах пандемії відкрито вже 25 країн, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3000
показати весь коментар
14.07.2020 11:19 Відповісти
Ось такий він безвиїзд замість безвізу.
показати весь коментар
14.07.2020 11:30 Відповісти
сомалі??? Мдааа... Там "відпочинок" буде вдалий, можна навіть на рік чи два "затриматись". Тобто, цивілізованих країн у цьому переліку немає.. І це сумно ((
показати весь коментар
14.07.2020 11:51 Відповісти
ні.. дивлюсь якимось дивом там опинилась Америка та Британія)))
Мені просто цікаво, чи ведеться цими "гумористами" статистика по відвідуванню українцями таких дірок як Танзанія чи Сомалі, чи Іран, де українські літаки збивають??
показати весь коментар
14.07.2020 12:04 Відповісти
Каникулы Бонифация у берегов Сомали

Для в'їзду українців в умовах пандемії відкрито вже 25 країн, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1398
показати весь коментар
14.07.2020 11:57 Відповісти
Кто знает, в Сомали виза нужна?
показати весь коментар
14.07.2020 12:54 Відповісти
можно попасть без визы, если руки связаны и мусорный пакет на голове...
Ну, и вооруженный гид...
показати весь коментар
14.07.2020 13:05 Відповісти
Там еще тебе доплачивают, чтоб ты въехал. Ну, и справка от психиатра - обязательно!
показати весь коментар
14.07.2020 15:55 Відповісти
...Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Замбия, Танзания, Бурунди... - типун на язык тому, кто назвал эти страны "странами для путешествий".
показати весь коментар
14.07.2020 13:01 Відповісти
Наш Безвіз стабілізувавсь разом з Нашою Епідемією.
Цікаво також виглядає сплеск патріоттчної зацікавленості турпоходами в Росію - це часом не в Кримняш позагорать?
показати весь коментар
14.07.2020 13:47 Відповісти
Открыли самый дальний закуток,
В который не заманят и награды,
Открыт хорватский Главосток,
Судан открыт, - но мне туда не надо!
Взлетим мы, распогодится - теперь запреты снимут!
Напрягся лайнер, слышен визг турбин...
А я уже не верю ни во что - меня не примут, -
Опять найдется множество причин.

Над Мурманском - ни туч, ни облаков,
И хоть сейчас лети до Ашхабада.
Открыты Киев, Харьков, Кишинев,
И Львов открыт, - но мне туда не надо!
показати весь коментар
14.07.2020 14:23 Відповісти
Фух, слава Богу теперь хоть можно спокойно в Замбию и Бурунди поехать!
показати весь коментар
14.07.2020 15:08 Відповісти
я наверное тоже за бурундію ,туда даже без масок пустють
показати весь коментар
14.07.2020 15:58 Відповісти
и шо енто нет в єтих списках подельников рашистских по"минско- нормандскому формату" ????
показати весь коментар
14.07.2020 15:40 Відповісти
 
 