Мінсоцполітики спільно з ЮНІСЕФ запустили в Україні проєкт з підтримки дітей, яких у зв'язку з карантином повернули з інтернатів у сім'ї

Міністерство соціальної політики спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) запустили пілотний проєкт з підтримки дітей, яких через карантинні заходи, запроваджені в межах протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, повернули з інтернатів у сім'ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Заступник міністра соціальної політики України Борис Лебедцов на пресконференції повідомив, що проєкт "Оцінка і реагування на виклики щодо захисту дітей під час пандемії COVID-19" передбачає, що в п'яти пілотних областях - Волинській, Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській та Харківській - надаватиметься психологічна, соціальна і матеріальна підтримка сім'ям, проводитиметься низка навчань для фахівців про особливості соціальної роботи в умовах карантину та багато інших заходів.

Він зазначив, що за результатами проєкту перед новим навчальним роком будуть отримані рекомендації щодо подальших дій місцевих органів виконавчої влади стосовно повернення або неповернення дітей в установи інституційного догляду; надання матеріальної та психологічної підтримки сім'ям для подолання складних життєвих обставин; підготовки фахівців із соцдопомоги і служб у справах дітей до роботи із сім'ями в складних життєвих обставинах, зокрема в складних фінансових умовах.

Цей проєкт буде спільно реалізовуватися Міністерством соцполітики, ЮНІСЕФ та Українською мережею за права дитини. Він спрямований на розвиток і зміцнення потенціалу соціальних працівників, щоб вони могли оцінити ситуацію кожної дитини, яку повернули в сім'ю, визначити її потреби і надати необхідну підтримку.

Як повідомлялося раніше, через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 42 тис. дітей з інтернатних закладів повернули в сім'ї, не перевіривши місцеві умови проживання.