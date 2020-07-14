УКР
Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу готовності країн до запровадження е-Уряду

Україна посіла 69-те місце в рейтингу найбільш готових до впровадження електронного уряду країн від 2020 року, що на 13 позицій вище, ніж у попередньому рейтингу 2018 року.

Про це свідчать дані Організації Об'єднаних Націй за 2020 рік, опубліковані на офіційному вебсайті організації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в період із 2018 по 2020 рік Україна просунулася в рейтингу і зараз класифікується як країна з високим індексом онлайн-сервісів, її бал становить 0.6824.

Крім цього, в рейтингу країн з найбільш розвиненою електронною участю громадян у комунікації з державою Україна посіла 46-те місце, що на 29 позицій вище, ніж у рейтингу 2018 року. Лідерами в цьому рейтингу є Естонія, Південна Корея, США, Японія та Нова Зеландія.

Лідирують у рейтингу Данія, Південна Корея, Естонія, Фінляндія та Австралія. США на 9 місці, Росія на 36.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри планує за три роки перевести всі держпослуги в онлайн-формат, - Федоров

Згідно з даними ООН, організація досліджувала ситуацію з впровадженням електронного уряду та електронною участю громадян у 193 країнах світу.

в апреле 2019 года, Украина заняла первую позицию в категории "Зе-дебилы" и уверенно удерживает лидерство вот уже год..
14.07.2020 11:11 Відповісти
У нас не е-Правительство, а зе-правительство
14.07.2020 11:11 Відповісти
e-правительство, пи-депутаты, йо-президент - у нас уже все есть...
14.07.2020 11:14 Відповісти
Оце Перемога! Оце можна на хліб намастити нарешті!
14.07.2020 11:09 Відповісти
Только вот бєда, нєчєво в карман положить.
14.07.2020 11:13 Відповісти
Зато в рейтинге ебэ-Правительства она прочно занимает лидирующие позиции...
14.07.2020 11:10 Відповісти
У нас не е-Правительство, а зе-правительство
14.07.2020 11:11 Відповісти
в апреле 2019 года, Украина заняла первую позицию в категории "Зе-дебилы" и уверенно удерживает лидерство вот уже год..
14.07.2020 11:11 Відповісти
e-правительство, пи-депутаты, йо-президент - у нас уже все есть...
14.07.2020 11:14 Відповісти
Так держать!
14.07.2020 11:19 Відповісти
если раиська на 36 месте-то ну его нафиг ее догонять с этим е-правительством.
14.07.2020 11:26 Відповісти
да у нас уже год как едрено-правительство.
14.07.2020 11:29 Відповісти
Готовьте свои уши к поголовному чипированию
14.07.2020 11:43 Відповісти
Какие интересные цацки для нищего, глупого, наивного лохтората.... Как яркие стеклянные бусы для диких племён, отдающих за них золото,алмазы, меха.... Зе-мародёрам - бюджет, а глупому "мудрому народу" - голод, диджитализация, болезни, платные тюрьмы, дружба с кремлём, стерилизация бедняков, игромания, наркотики. монопольные цены на комуналку.... Этого вы, зебилы, добивались, выбирая путенского скомороха?
14.07.2020 11:55 Відповісти
Между Брунеем и Ливаном.
А были ниже Южной Африки.
14.07.2020 12:43 Відповісти
Что именно вас смущает?
14.07.2020 15:51 Відповісти
Компания не нравится. Хочу между Японией и США.
14.07.2020 16:12 Відповісти
 
 