Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу готовності країн до запровадження е-Уряду

Україна посіла 69-те місце в рейтингу найбільш готових до впровадження електронного уряду країн від 2020 року, що на 13 позицій вище, ніж у попередньому рейтингу 2018 року.

Про це свідчать дані Організації Об'єднаних Націй за 2020 рік, опубліковані на офіційному вебсайті організації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в період із 2018 по 2020 рік Україна просунулася в рейтингу і зараз класифікується як країна з високим індексом онлайн-сервісів, її бал становить 0.6824.

Крім цього, в рейтингу країн з найбільш розвиненою електронною участю громадян у комунікації з державою Україна посіла 46-те місце, що на 29 позицій вище, ніж у рейтингу 2018 року. Лідерами в цьому рейтингу є Естонія, Південна Корея, США, Японія та Нова Зеландія.

Лідирують у рейтингу Данія, Південна Корея, Естонія, Фінляндія та Австралія. США на 9 місці, Росія на 36.

Згідно з даними ООН, організація досліджувала ситуацію з впровадженням електронного уряду та електронною участю громадян у 193 країнах світу.