Кількість активних хворих на COVID-19 за добу знизилася в 14 областях України, - РНБО

Кількість тих, що вилікувалися від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила кількість хворих за минулу добу в 14 з 24 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області та в Києві (понад 100), найбільше одужалих - у Рівненській області (132). Водночас у 16 із 24 областей не зареєстровано нових випадків смерті від CОVID-19.

У 18 областях кількість одужалих з початку пандемії перевищує кількість тих, що хворіють нині.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 26 нових випадків захворювання на COVID-19 і 9 випадків одужання раніше захворілих, зараз в області хворіє 548 людей (на 17 більше, ніж днем раніше);

- у Волинській області підтверджено 9 нових випадків захворювання COVID-19, 2 випадки смерті і 63 випадки одужання, зараз в області хворіють 1 325 людей (на 56 менше за добу);

- у Дніпропетровській області 2 нові випадки захворювання і 12 випадків одужання, зараз хворіє 78 людей (на 10 менше за добу);

- у Донецькій області 6 нових випадків захворювання і 3 випадки одужання, хворіє 503 людини (на 3 більше за добу);

- у Житомирській області 28 людей одужали, нових випадків захворювання і смерті не було, зараз хворіє 351 людина;

- у Закарпатській області 67 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 36 випадків одужання, зараз хворіють 2 614 людей (на 30 більше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 638 нових випадків COVID-19, померли 14 осіб, загалом - 54 771 випадок

- у Запорізькій області 3 одужалих, нових випадки захворювання і смерті не було, зараз хворіє 81 людина;

- в Івано-Франківській області 56 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 17 випадків одужання, зараз хворіють 1 770 людей (на 37 більше за добу);

- у Києві 112 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 16 одужали, зараз хворіє 4 101 людина (на 95 більше за добу);

- у Київській області 22 нових хворих, 87 людей одужали, зараз хворіють 1 107 людей (на 65 менше за добу);

- у Кіровоградській області 2 випадки одужання, зараз хворіють 54 людини;

- у Луганській області 2 випадки захворювання і 1 - смерті, хворіє 21 людина (на 1 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 147 нових випадків захворювання на COVID-19, 2 випадки смерті і 29 випадків одужання, зараз хворіють 5 924 людини (на 116 більше за добу);

- у Миколаївській області 5 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 16 - одужання, зараз хворіє 90 людей (на 12 менше за добу);

- в Одеській області 50 нових випадків захворювання і 42 - одужання, зараз хворіє 1 198 людей (на 8 більше за добу);

- у Полтавській області 2 випадки одужання, хворіє 22 людини;

Також читайте: Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 575,6 тис. осіб, інфікованих - 13,2 млн. ІНФОГРАФІКА

- у Рівненській області 43 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 132 випадки одужання, зараз хворіють 1 753 людини (на 91 менше за добу);

- у Сумській області 2 випадки одужання, зараз хворіє 38 людей;

- у Тернопільській області 16 нових випадків захворювання і 16 - одужання, зараз хворіють 811 людей, як і днем раніше;

- у Харківській області 46 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 32 людини одужали, зараз хворіють 1 135 людей (на 12 більше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області випадків одужання, захворювання і смерті не було, хворіє 15 людей;

- у Хмельницькій області 1 новий випадок захворювання і 14 - одужання, зараз хворіють 119 людей (на 13 менше за добу);

- у Черкаській області 1 людина захворіла і 8 одужали, зараз хворіють 122 людини (на 7 менше за добу);

- у Чернівецькій області 23 нові випадки захворювання, 72 людини одужали, зараз хворіє 2 119 людей (на 49 менше за добу);

- у Чернігівській області 4 нові випадки захворювання і 10 випадків одужання, зараз хворіє 306 людей (на 6 менше за добу).