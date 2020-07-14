Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ не означає звільнення Ситника, - "слуга народу" Качура

Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура каже, що законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ не дозволить зараз звільнити чинного главу бюро.

Про це сказав Качура в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це не означає, що його буде звільнено. Це закладає на майбутнє, закон не має зворотної сили. Якщо він уже був притягнутий до адміністративної відповідальності як корупціонер, внесений до реєстру корупціонерів, це значить, що він вже не може, якщо ви ухвалите закон, нести відповідальність за те, що він колись зробив це правопорушення. Якби це було в законі, як це в нормальних країнах, то він би був звільнений, але зараз цього немає", - сказав Качура.

