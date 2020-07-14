Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ не означає звільнення Ситника, - "слуга народу" Качура
Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура каже, що законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ не дозволить зараз звільнити чинного главу бюро.
Про це сказав Качура в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Це не означає, що його буде звільнено. Це закладає на майбутнє, закон не має зворотної сили. Якщо він уже був притягнутий до адміністративної відповідальності як корупціонер, внесений до реєстру корупціонерів, це значить, що він вже не може, якщо ви ухвалите закон, нести відповідальність за те, що він колись зробив це правопорушення. Якби це було в законі, як це в нормальних країнах, то він би був звільнений, але зараз цього немає", - сказав Качура.
- Нет
- А он есть!
А нахрена вы тогда вы в такой спешке этот закон принимали?
Кстати, требование о независимости НАБУ было одним из главных условий получения Украиной безвиза. Подомните под себя еще НАБУ и посмотрим, что скажет вам на это Европа. От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене.
лучше было бы, чтобы парламентарии ничего не делали и тупо пуза грели на курортах, как в шоколадно-региональные времена?..
Закон не имеет обратной силы.
это новость для кого-то?