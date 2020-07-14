УКР
Новини
1 687 8

Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ не означає звільнення Ситника, - "слуга народу" Качура

Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ не означає звільнення Ситника, -

Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура каже, що законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ не дозволить зараз звільнити чинного главу бюро.

Про це сказав Качура в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це не означає, що його буде звільнено. Це закладає на майбутнє, закон не має зворотної сили. Якщо він уже був притягнутий до адміністративної відповідальності як корупціонер, внесений до реєстру корупціонерів, це значить, що він вже не може, якщо ви ухвалите закон, нести відповідальність за те, що він колись зробив це правопорушення. Якби це було в законі, як це в нормальних країнах, то він би був звільнений, але зараз цього немає", - сказав Качура.

Також читайте: На позачерговому засіданні 14 липня Рада розгляне законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника, - нардеп "Голосу" Железняк

 

Ситник Артем (863) Слуга народу (2844) Качура Олександр (171)
Коментувати
Ролик Джулиані дивіться... ))
показати весь коментар
14.07.2020 11:37 Відповісти
- Вы суслика видите?
- Нет
- А он есть!
А нахрена вы тогда вы в такой спешке этот закон принимали?
Кстати, требование о независимости НАБУ было одним из главных условий получения Украиной безвиза. Подомните под себя еще НАБУ и посмотрим, что скажет вам на это Европа. От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене.
показати весь коментар
14.07.2020 11:38 Відповісти
Hennessy+Chivas+Regal+Grey Goose - 2Bagi BRP 1000 = статья 172-5 УК Украины

Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ не означає звільнення Ситника, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8760
показати весь коментар
14.07.2020 11:52 Відповісти
бред, но здесь это можно..
лучше было бы, чтобы парламентарии ничего не делали и тупо пуза грели на курортах, как в шоколадно-региональные времена?..
показати весь коментар
14.07.2020 11:59 Відповісти
грамотно говорит. так оно и есть.
Закон не имеет обратной силы.
это новость для кого-то?
показати весь коментар
14.07.2020 11:55 Відповісти
))))) ну конечно же
показати весь коментар
14.07.2020 13:24 Відповісти
А шо це означає?
показати весь коментар
14.07.2020 14:24 Відповісти
Не вигідно зараз звільняти таких посадовців, грошей Європа не дасть, стадо не зрозуміє, потрібно лише важелі впливу.
показати весь коментар
14.07.2020 16:01 Відповісти
 
 