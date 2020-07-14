За добу в ЗСУ 11 нових випадків COVID-19, хворіють 128 осіб, - командування Медсил

Станом на 10:00 14 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 128 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу зареєстровано 11 нових випадів захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров'я перебуває 3 людини (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, перебіг хвороби легкий, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 8 осіб (Львівська область - 1 військовослужбовець, Тернопільська область - 1 військовослужбовець, Київська область - 3 військовослужбовці та 2 працівники ЗСУ, Житомирська область - 1 працівник ЗСУ). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом за час пандемії одужали 469 осіб, летальних випадків - 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 465 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 62 людини.

Також читайте: Таран провалює поставки боєприпасів у ЗСУ, - Бутусов