Цього тижня має вирішитися, хто буде кандидатом у мери Києва від "Слуги народу", у мене непогані шанси, - Качура

Цього тижня має вирішитися, хто буде кандидатом у мери Києва від

Партія "Слуга народу" цього тижня визначиться зі своїм кандидатом на мера Києва.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"По Києву буквально цього тижня має вже вирішитися питання з тим, хто буде кандидатом у мери Києва. У мене непогані шанси насправді, і у Верещук, і в інших кандидатів. У нас рівні шанси для того, щоб очолити боротьбу в Києві за крісло мера столиці", - розповів нардеп.

Також читайте: Основна боротьба на виборах мера Києва буде між Кличком і представником партії "Слуга народу", - заступник голови ОП Тимошенко

Нагадаємо, раніше народні депутати фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський і Олександр Качура запропонували однопартійцям-кандидатам на пост майбутнього мера Києва відкриті дебати на каналі ZIK.

"Ми запрошуємо інших учасників праймеріз, які заявили і можуть заявити (про участь у праймеріз. - Ред.). Це Ірина Верещук, Микола Тищенко та (ходять такі чутки) Віктор Ляшко", - сказав Качура.

Топ коментарі
+16
Лучше уж кандидат от ЕС, чем малороссийский зебил
14.07.2020 12:01 Відповісти
+14
Зараз по Г+Г почнуть розповідати про те, як Клічко з братом вбили третього брата..
14.07.2020 12:03 Відповісти
+10
У вас там у всех в "междусобойчике" шансы неплохие, но не в Киеве и не в Украине.
14.07.2020 12:02 Відповісти
14.07.2020 12:01 Відповісти
качура----У ТЕБЯ БОЛЬШЕ ШАНСОВ ПОПАСТЬ В ДУРДОМ,чем выйграть выборы в Киеве ! Сначала научись говорить,ИШАК !!!
показати весь коментар
14.07.2020 14:56 Відповісти
- Я решил заняться самообразованием и пошёл в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться cамообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришёл красть шубы. (с)
показати весь коментар
14.07.2020 12:02 Відповісти
14.07.2020 12:02 Відповісти
14.07.2020 12:03 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:11 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:03 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:07 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:28 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2020 00:22 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:07 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:11 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:12 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:11 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:29 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:36 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:48 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:59 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 13:04 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 13:08 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 13:12 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:20 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:22 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:22 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:23 Відповісти
Тільки від якої партії він балотуватиметься? Від "український вибір" мертвечука (головою київського осередку він є досі) чи від слуг уродів?
показати весь коментар
14.07.2020 12:25 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:31 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:41 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:38 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 13:55 Відповісти
На кінець червня чинний мер столиці Віталій Кличко має підтримку 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився з вибором, на другому місці - Андрій Пальчевський з 11% підтримки
Опитування громадської думки киян провів Центр Разумкова з 20 червня по 2 липня.
Якби вибори мера Києва пройшли наприкінці червня-початку квітня, найбільшу підтримку киян отримав би чинний очільник столиці Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.
На другому місці за рівнем підтримки киян - Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%).
Головний санлікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко має відповідно 6% підтримки та 8% серед тих, хто визначився.Далі в рейтингу йдуть Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%), Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%), Сергій Притула (відповідно 4% і 4%), Олександр Попов (відповідно 3% і 4%), Олексій Гончаренко (відповідно 3% і 4%), Євген Червоненко (відповідно 3% і 3%), Андрій Іллєнко (відповідно 2% і 3%), Олександр Дубінський (відповідно 2% і 3%), Борислав Береза (відповідно 2% і 2%), Віталій Нестор (відповідно 2% і 2%), Микола Томенко (відповідно 2% і 2%), Юрій Левченко (відповідно 1% і 1%).
14.07.2020 12:49 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:52 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 13:51 Відповісти
Забыли? На президентских выборах в Киеве Зеля получил БОЛЬШИНСТВО!
Типерь на кого он пальцем покажет - тот и будет мэром!
показати весь коментар
14.07.2020 13:08 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 13:09 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 13:53 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 14:08 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 16:36 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2020 00:57 Відповісти
 
 