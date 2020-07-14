Цього тижня має вирішитися, хто буде кандидатом у мери Києва від "Слуги народу", у мене непогані шанси, - Качура

Партія "Слуга народу" цього тижня визначиться зі своїм кандидатом на мера Києва.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"По Києву буквально цього тижня має вже вирішитися питання з тим, хто буде кандидатом у мери Києва. У мене непогані шанси насправді, і у Верещук, і в інших кандидатів. У нас рівні шанси для того, щоб очолити боротьбу в Києві за крісло мера столиці", - розповів нардеп.

Нагадаємо, раніше народні депутати фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський і Олександр Качура запропонували однопартійцям-кандидатам на пост майбутнього мера Києва відкриті дебати на каналі ZIK.

"Ми запрошуємо інших учасників праймеріз, які заявили і можуть заявити (про участь у праймеріз. - Ред.). Це Ірина Верещук, Микола Тищенко та (ходять такі чутки) Віктор Ляшко", - сказав Качура.