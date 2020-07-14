Цього тижня має вирішитися, хто буде кандидатом у мери Києва від "Слуги народу", у мене непогані шанси, - Качура
Партія "Слуга народу" цього тижня визначиться зі своїм кандидатом на мера Києва.
Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"По Києву буквально цього тижня має вже вирішитися питання з тим, хто буде кандидатом у мери Києва. У мене непогані шанси насправді, і у Верещук, і в інших кандидатів. У нас рівні шанси для того, щоб очолити боротьбу в Києві за крісло мера столиці", - розповів нардеп.
Нагадаємо, раніше народні депутати фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський і Олександр Качура запропонували однопартійцям-кандидатам на пост майбутнього мера Києва відкриті дебати на каналі ZIK.
"Ми запрошуємо інших учасників праймеріз, які заявили і можуть заявити (про участь у праймеріз. - Ред.). Це Ірина Верещук, Микола Тищенко та (ходять такі чутки) Віктор Ляшко", - сказав Качура.
Тільки від якої партії він балотуватиметься? Від "український вибір" мертвечука (головою київського осередку він є досі) чи від слуг уродів?
Опитування громадської думки киян провів Центр Разумкова з 20 червня по 2 липня.
Якби вибори мера Києва пройшли наприкінці червня-початку квітня, найбільшу підтримку киян отримав би чинний очільник столиці Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.
На другому місці за рівнем підтримки киян - Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%).
Головний санлікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко має відповідно 6% підтримки та 8% серед тих, хто визначився.Далі в рейтингу йдуть Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%), Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%), Сергій Притула (відповідно 4% і 4%), Олександр Попов (відповідно 3% і 4%), Олексій Гончаренко (відповідно 3% і 4%), Євген Червоненко (відповідно 3% і 3%), Андрій Іллєнко (відповідно 2% і 3%), Олександр Дубінський (відповідно 2% і 3%), Борислав Береза (відповідно 2% і 2%), Віталій Нестор (відповідно 2% і 2%), Микола Томенко (відповідно 2% і 2%), Юрій Левченко (відповідно 1% і 1%).
Забыли? На президентских выборах в Киеве Зеля получил БОЛЬШИНСТВО!
Типерь на кого он пальцем покажет - тот и будет мэром!