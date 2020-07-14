УКР
Гідроксихлорохін виключили з протоколу лікування дітей і важких пацієнтів з COVID-19, але залишили для пацієнтів середньої тяжкості, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я виключило зі стандартів надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою препарат "гідроксихлорохін" для пацієнтів з важким перебігом хвороби та дітей, але залишив можливим для використання для пацієнтів середньої тяжкості.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Над оновленням протоколу лікування COVID-19 працює 31 експерт. В стандарт надання медичної допомоги при COVID-19 буде включено "дексаметазон" і додаток з антикоагулянтної терапії. Крім цього, буде виключений "лопінавір", "ритонавір", а також буде розширена можливість використання "ремдесивіру". Виключений "гідроксихлорохін" з протоколу надання допомоги тяжкого перебігу COVID-19 і для дітей. Але ми залишаємо можливість його використання для пацієнтів середнього ступеня тяжкості групи ризику. Відповідний наказ МОЗ незабаром буде підписаний", - сказала Садов'як.

Ну,раз закупили з запасом,то якось треба витрачати-списувати.
І чому Супрун так погано попереджувала,що це неперевірений для лікування ковідки,й іноді небезпечний препарат ?
14.07.2020 11:29 Відповісти
Ну и шо, что доказана его полная НЕ эффективность и даже ВРЕДНОСТЬ?
Закупили, значит надо потратить!
14.07.2020 11:46 Відповісти
А зачем для пациентов средней тяжести? Его же с самого начала рекомендовали только для самых тяжелых, типа последнего шанса?
14.07.2020 11:47 Відповісти
Так вроде ж рекомендация ВООЗ это дексаметазон.
03.11.2020 10:37 Відповісти
 
 