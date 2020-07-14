Сьогодні в Україну прибуде 300 портативних апаратів ШВЛ із В'єтнаму як гуманітарна допомога, - Кулеба

Велика партія із 300 портативних апаратів штучної вентиляції легень прибуде з В'єтнаму до Києва у вівторок.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це гуманітарна допомога в’єтнамської компанії Vingroup JSC. Про неї домовилося МЗС України в координації з причетними органами влади. Загальна вартість першої партії - 2 млн 373 тис. дол. США. До кінця серпня планується передати Україні ще 600 одиниць апаратів ШВЛ виробництва Vingroup JSC", - написав Кулеба.

За його словами, апарати ШВЛ моделі Vsmart VFS-510 виробляються на підприємствах Vingroup за технологією американської компанії медичного обладнання Medtronic і сертифіковані Міністерством охорони здоров’я В’єтнаму. Після митного оформлення, державне підприємство "УкрМедПостач" проведе перевірку та сертифікацію апаратів в Україні, після чого вони будуть невідкладно розподілені серед медичних закладів України.

"Отримання цієї гуманітарної допомоги стало можливим завдяки справжньому другу українського народу - Голові правління корпорації Vingroup пану Фам Нят Вионгу. Держава не заплатить за ці ШВЛ жодної копійки. Йдеться виключно про гуманітарну допомогу. Тож нам вдалося зберегти мільйони доларів для бюджету та інших потреб українців", - додав Кулеба.