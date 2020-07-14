Сьогодні в Україну прибуде 300 портативних апаратів ШВЛ із В'єтнаму як гуманітарна допомога, - Кулеба
Велика партія із 300 портативних апаратів штучної вентиляції легень прибуде з В'єтнаму до Києва у вівторок.
Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Це гуманітарна допомога в’єтнамської компанії Vingroup JSC. Про неї домовилося МЗС України в координації з причетними органами влади. Загальна вартість першої партії - 2 млн 373 тис. дол. США. До кінця серпня планується передати Україні ще 600 одиниць апаратів ШВЛ виробництва Vingroup JSC", - написав Кулеба.
За його словами, апарати ШВЛ моделі Vsmart VFS-510 виробляються на підприємствах Vingroup за технологією американської компанії медичного обладнання Medtronic і сертифіковані Міністерством охорони здоров’я В’єтнаму. Після митного оформлення, державне підприємство "УкрМедПостач" проведе перевірку та сертифікацію апаратів в Україні, після чого вони будуть невідкладно розподілені серед медичних закладів України.
"Отримання цієї гуманітарної допомоги стало можливим завдяки справжньому другу українського народу - Голові правління корпорації Vingroup пану Фам Нят Вионгу. Держава не заплатить за ці ШВЛ жодної копійки. Йдеться виключно про гуманітарну допомогу. Тож нам вдалося зберегти мільйони доларів для бюджету та інших потреб українців", - додав Кулеба.
В Китаї так.. ))
америкоси їх поставили щоб макакам було ссикотно повномаштабно атакувати
елинами били сразу по Мацкве?
Вспомните сколько шума было, когда сепары захватили части контрбатарейного радара!!!! И хоть захватили они только его запчасти, но в рашинских СМИ рассказывали, что захвачен радар и попробуй докажи партнерам, что это не так (доверие все равно подрывается)
Зеля встречать будет?
Дякуємо!!
))
До речі в мене планшет самсунг маде ін вєтнам...
Весело....
А реальный 220 (у Украины 130)
Даже Вьетнам, бл@дь, понимает, что "Тимур и его команда" недееспособны.
Нет конечно же власть у нас не тупая, про себя они неплохо побеспокоились, все чиновники и министры, депутаты зарабатывают больше, чем в Европе, а народ , как оказалось беднее чем во Вьетнаме, так зачем им в Европу, когда им Украину грабить можно.
Взяли гуманитарной помощи на 2,5 миллиона и гордятся,в место того, что бы наладить выпуск лекарств и аппаратов в Украине, к нам со всей душей относится та жа Япония, Корея, да и в Европе помочь могли, а их тянет к международным финансовым спекулянтам , спекулянты прогнозировано фигу скрутили и в обмен за помощь Землю,природные ресурсы и и гос.активы хотят,так власть к Вьетнаму обратилась за помощью.
Украина вывела ядерное оружие и стоит во время пандемии с протянутой рукой, а ей в ответ, на тебе Боже, что самим не гоже, конечно же это не относится к Вьетнаму, а в прочем посмортрим власть то в Украине компрадорская, торгует всем, что бы что то не провернуть без грабежа Украины маловеррятно.
В'єтнамцям Слава !!!
Слава Ханою !!!
Смерть ворогам !!!
Гуманітарка - Понад усе !!!