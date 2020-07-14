Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти

Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає всі українські сили парламент об'єднатися і не допустити розгляд "мовного" закону нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Замість того, щоб засудити російську агресію, замість того, аби боротися проти російського окупанта – ви тут в серці України боретеся проти української мови. Сьогодні зранку ми прощалися з Тарасом Матвієвим. А вісім років тому Тарас Матвієв провів всі ночі на мовному Майдані біля Українського дому. Тоді ми захищали мову від закону Колісніченка – Ківалова. Бо і для Тараса Матвієва, і для будь-якого патріота боротьба за українську мову і війна проти Росії на передовій – це та ж сама війна. Бо війна проти України і Росії і політичні переслідування, які робить теперішня влада – це та сама ж частина гібридної атаки Росії проти України", - зазначив Парубій.

Від імені "Європейської Солідарності" Парубій звернувся до всіх українських сил у парлементе із закликом об'єднатися і не дозволити винесення і розгляд законопроєкту 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".

"Я хочу від "Європейської Солідарності" звернутися до усіх українських сил – ми повинні об’єднатися і не дозволити винесення і розгляду законопроєкту 2362 тут в залі. Я хочу звернутися до всіх українців 16 липня в 9 ранку прийти сюди під стіни ВРУ, аби спільно захистити українську мову. І хочу звернутися також до "слуг народу", до монобільшісті. Напевно, багато хто з вас був на мовному Майдані 8 років тому, або тримав кулаки за тих, хто ночував біля Українського дому. Сьогодні і від нас залежить, і від кожного з вас залежить, чи буде це питання винесене, чи не буде? Воно отримало негативний висновок комітету, Міністерство освіти проти, Міністерство фінансів проти. Переконайте своє керівництво не виносити його на розгляд. А ініціатором цього законопроєкту я хочу сказати: не чіпайте мову! Як посієте московський вітер – пожнете українську бурю. Слава Україні!" - підсумував ексспікер.

Як повідомлялося, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення щодо законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня - відправив документ на доопрацювання. Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 р. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 року на 2023 р. перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.