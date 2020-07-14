Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти
Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає всі українські сили парламент об'єднатися і не допустити розгляд "мовного" закону нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Замість того, щоб засудити російську агресію, замість того, аби боротися проти російського окупанта – ви тут в серці України боретеся проти української мови. Сьогодні зранку ми прощалися з Тарасом Матвієвим. А вісім років тому Тарас Матвієв провів всі ночі на мовному Майдані біля Українського дому. Тоді ми захищали мову від закону Колісніченка – Ківалова. Бо і для Тараса Матвієва, і для будь-якого патріота боротьба за українську мову і війна проти Росії на передовій – це та ж сама війна. Бо війна проти України і Росії і політичні переслідування, які робить теперішня влада – це та сама ж частина гібридної атаки Росії проти України", - зазначив Парубій.
Від імені "Європейської Солідарності" Парубій звернувся до всіх українських сил у парлементе із закликом об'єднатися і не дозволити винесення і розгляд законопроєкту 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".
"Я хочу від "Європейської Солідарності" звернутися до усіх українських сил – ми повинні об’єднатися і не дозволити винесення і розгляду законопроєкту 2362 тут в залі. Я хочу звернутися до всіх українців 16 липня в 9 ранку прийти сюди під стіни ВРУ, аби спільно захистити українську мову. І хочу звернутися також до "слуг народу", до монобільшісті. Напевно, багато хто з вас був на мовному Майдані 8 років тому, або тримав кулаки за тих, хто ночував біля Українського дому. Сьогодні і від нас залежить, і від кожного з вас залежить, чи буде це питання винесене, чи не буде? Воно отримало негативний висновок комітету, Міністерство освіти проти, Міністерство фінансів проти. Переконайте своє керівництво не виносити його на розгляд. А ініціатором цього законопроєкту я хочу сказати: не чіпайте мову! Як посієте московський вітер – пожнете українську бурю. Слава Україні!" - підсумував ексспікер.
Як повідомлялося, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".
Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення щодо законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня - відправив документ на доопрацювання. Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 р. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 року на 2023 р. перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
02-07-2017 15:23
А також відновлять українські військово-морські бази на півострові.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що українські військові моряки прийдуть до анексованого Росією півострову Крим та повернуть його Україні, передає https://ukr.media/ Ukr.Media . Про це йдеться в його привітанні з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України, опублікованому на сайті парламенту.
"Переконаний, що українські військові моряки прийдуть до Криму, повернуть його Україні та відновлять наші військово-морські бази на півострові. Будьте завжди вірні синьо-жовтому прапору, який підняли ваші героїчні попередники на кораблях Українського військово-морського флоту у Криму в 1918 році", - закликав спікер ВР.
Він також перелічив переломні випадки в історії України, які можуть слугувати причинами відзначення Дня українського військово-морського флоту саме у липні.
"Саме у липні 907 року відбувся видатний морський похід великого київського князя Олега на Константинополь. Якраз після цього походу Олег залишив на воротах Царгороду свій щит - символ перемоги. У липні 1918 року було створено перше постійно діюче з'єднання кораблів ВМФ Української Держави, яке започаткувало модерний український військовий флот. Саме у липні, але вже 1996 року, відбулися перші в історії ВМС України оперативно-тактичні навчання "Море-96", - розповів Парубій.
При цьому спікер пригадав ще одну видатну подію з історії військово-морського флоту України, яка відбулася у липні 1992 року.
"Повстання на кораблі СКР-112. Військові моряки, які склали присягу на вірність України, одразу після проголошення Незалежності України піддавалися тиску і переслідуванню з боку командування Чорноморського флоту, яке зберігало вірність Москві. Росіяни не захотіли відпустити СКР-112. Розпочалися переслідування та перестрілка між кораблями, були задіяні навіть військові літаки. Та тільки завдяки мужності та відданості присязі й Україні сторожовий корабель СКР-112 підняв український державний прапор та перейшов до складу ВМС України. Ця подія стала символом народження нового військово-морського флоту України", - наголосив Парубій.
Но, чому особисті проблеми Парубія повіни бути проблемами всієї держави?
а вот лаптеляндии он бы пригодился за высший сорт
Если кто-то, живя в Украине не может или не хочет выучить украинский, он либо идиот, либо ватная сволочь.
Но разговаривать в быту или в неформальной обстановке - это право каждого выбирать язык общения.
А русский язык тоже бывает разным. Есть язык Сахарова, Галича, Ахеджаковой, а есть путина, дугина и жириновского. И это две большие разницы. Точно так же, как немецкий Гитлера отличается от немецкого Гете.
А вот ты, Алексей Иванович и есть собака, потому что правильно говорить не "на державній мові", а "державною мовою". Не плюндруй мову, скотино!
свинособака звичайно палить я в першому ж реченні.))
Да русский входит в семёрку мировых языков, но для Украины это язык оккупанта-агрессора и значит необязательно его изучение.
Кнут никогда ещё ничего хорошего не давал, а вот пряники всегда делали доброе.
Так, что изучайте все английский язык, русский уже не нужен.
Хочеться спитати у ВОНИ, а якщо половина громадян України будуть розмовляти на англійській мові, що тоді, хтось посміє рота відкривати?
Ніколи, ніхто не казав про "розмовляти тільки Українською" то мокшанські казки для ідіотів. Довго ж ти прокидався Українцем тут.
вот потому вам ,лахте,никогда не замаскироваться.все равно кокошник стырчить
дуй в свою избу и ***** обнуляй.пока он тебя не обнулил.
А портянки - нюхати, то твоє покликання і улюблена робота. Не можу тобі відмовити в тому - нюхай.
И хиба это не угнетение якутов, мордвы или удмуртов?
А шо делает украинская диаспора на расии? Правильно, ничего. И почему мы должны переживать за тех, кому пох...
должен выбирать обучающийся. Есть же в некоторых вузах группы, где обучение на английском, немецком. А сколько нашей молодежи обучается в Европе? И не на украинском. Это нас не волнует? А вот мотивация к изучению украинского языка должна быть просто прописана в правилах (требованиях) приема на работу.
Думай, шо пишешь.
Са свои деньги - как в предыдущем комменте написано - учитесь хоть на фарси или суахили.
Нагнуть, запрещать, нипущщать ...
У вас землю вже забрали.
Нема землі - нема країни...((((((( То для чого вам мова?
Що ви колотитесь про мову і не колотитесь за землю?
Чи це відволікаючий момент від головного - кражі злодіями нашої української землі?
***
У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
https://bykvu.com/ua/bukvy/rada-podderzhala-zakonoproekt-o-rynke-zemli/