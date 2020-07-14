УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5140 відвідувачів онлайн
Новини Мовне питання
7 895 95

Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти

Парубій про

Ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає всі українські сили парламент об'єднатися і не допустити розгляд "мовного" закону нардепа "Слуги народу" Максима Бужанського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Замість того, щоб засудити російську агресію, замість того, аби боротися проти російського окупанта – ви тут в серці України боретеся проти української мови. Сьогодні зранку ми прощалися з Тарасом Матвієвим. А вісім років тому Тарас Матвієв провів всі ночі на мовному Майдані біля Українського дому. Тоді ми захищали мову від закону Колісніченка – Ківалова. Бо і для Тараса Матвієва, і для будь-якого патріота боротьба за українську мову і війна проти Росії на передовій – це та ж сама війна. Бо війна проти України і Росії і політичні переслідування, які робить теперішня влада – це та сама ж частина гібридної атаки Росії проти України", - зазначив Парубій.

Від імені "Європейської Солідарності" Парубій звернувся до всіх українських сил у парлементе із закликом об'єднатися і не дозволити винесення і розгляд законопроєкту 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".

Також читайте: Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх"

"Я хочу від "Європейської Солідарності" звернутися до усіх українських сил – ми повинні об’єднатися і не дозволити винесення і розгляду законопроєкту 2362 тут в залі. Я хочу звернутися до всіх українців 16 липня в 9 ранку прийти сюди під стіни ВРУ, аби спільно захистити українську мову. І хочу звернутися також до "слуг народу", до монобільшісті. Напевно, багато хто з вас був на мовному Майдані 8 років тому, або тримав кулаки за тих, хто ночував біля Українського дому. Сьогодні і від нас залежить, і від кожного з вас залежить, чи буде це питання винесене, чи не буде? Воно отримало негативний висновок комітету, Міністерство освіти проти, Міністерство фінансів проти. Переконайте своє керівництво не виносити його на розгляд. А ініціатором цього законопроєкту я хочу сказати: не чіпайте мову! Як посієте московський вітер – пожнете українську бурю. Слава Україні!" - підсумував ексспікер.

Як повідомлялося, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення щодо законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня - відправив документ на доопрацювання. Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ був зареєстрований в парламенті 31 жовтня 2019 р. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 року на 2023 р. перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту в свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Автор: 

Парубій Андрій (1290) українська мова (845) мова (749) російська мова (325)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 1077
показати весь коментар
14.07.2020 11:53 Відповісти
+44
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
показати весь коментар
14.07.2020 11:48 Відповісти
+40
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 4516
показати весь коментар
14.07.2020 11:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" (Муравьёв-Вешатель)
показати весь коментар
14.07.2020 11:48 Відповісти
воняет...
показати весь коментар
14.07.2020 12:03 Відповісти
Можно в Украине говорить - " Здесь советский дух, здесь советским пахнет."..( у русских и советских нет своего государства ссср распалось,осталась только столицы Мацква на которую они молятся) Я одного не пойму как советские попали в управление независимым государством Украина? Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 9305
показати весь коментар
14.07.2020 12:04 Відповісти
А ну, на державній мові, кремлівській собако! Хаяти росіян російською! Ну и розумний ти дурень!
показати весь коментар
14.07.2020 12:16 Відповісти
Ватани ,ви де? йдiть ви усi у дупу!
показати весь коментар
14.07.2020 13:13 Відповісти
От, курва, Бузині з Кобздоном навіть немає з ким і в очко зіграти
показати весь коментар
14.07.2020 12:07 Відповісти
"Пытаясь угодить всем после самых разнообразных и нереалистичных популистских обещаний, у Зеленского в итоге решили ставку сделать на избирателей Януковича. Сегодня Голобородько поменял маску паяца на русский кокошник", - пишет Таран.
показати весь коментар
14.07.2020 12:11 Відповісти
-Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. (с)
показати весь коментар
14.07.2020 12:53 Відповісти
кацапа,дуй на дальний восток,там сила сибири разваливается
показати весь коментар
14.07.2020 12:04 Відповісти
А ну, на державній мові, кремлівській собако!
показати весь коментар
14.07.2020 12:17 Відповісти
пшло
показати весь коментар
14.07.2020 12:22 Відповісти
Парубій: українські ВМС повернуть Крим Україні.
02-07-2017 15:23

А також відновлять українські військово-морські бази на півострові.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що українські військові моряки прийдуть до анексованого Росією півострову Крим та повернуть його Україні, передає https://ukr.media/ Ukr.Media . Про це йдеться в його привітанні з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України, опублікованому на сайті парламенту.
"Переконаний, що українські військові моряки прийдуть до Криму, повернуть його Україні та відновлять наші військово-морські бази на півострові. Будьте завжди вірні синьо-жовтому прапору, який підняли ваші героїчні попередники на кораблях Українського військово-морського флоту у Криму в 1918 році", - закликав спікер ВР.
Він також перелічив переломні випадки в історії України, які можуть слугувати причинами відзначення Дня українського військово-морського флоту саме у липні.
"Саме у липні 907 року відбувся видатний морський похід великого київського князя Олега на Константинополь. Якраз після цього походу Олег залишив на воротах Царгороду свій щит - символ перемоги. У липні 1918 року було створено перше постійно діюче з'єднання кораблів ВМФ Української Держави, яке започаткувало модерний український військовий флот. Саме у липні, але вже 1996 року, відбулися перші в історії ВМС України оперативно-тактичні навчання "Море-96", - розповів Парубій.
При цьому спікер пригадав ще одну видатну подію з історії військово-морського флоту України, яка відбулася у липні 1992 року.
"Повстання на кораблі СКР-112. Військові моряки, які склали присягу на вірність України, одразу після проголошення Незалежності України піддавалися тиску і переслідуванню з боку командування Чорноморського флоту, яке зберігало вірність Москві. Росіяни не захотіли відпустити СКР-112. Розпочалися переслідування та перестрілка між кораблями, були задіяні навіть військові літаки. Та тільки завдяки мужності та відданості присязі й Україні сторожовий корабель СКР-112 підняв український державний прапор та перейшов до складу ВМС України. Ця подія стала символом народження нового військово-морського флоту України", - наголосив Парубій.
показати весь коментар
14.07.2020 11:58 Відповісти
Я розумію кортового Парубія. Його прабабці постраждали. Дуже постраждалі за першою світовою.. Царська Росія напала на Австрію. Історичний документ. «Пригоди бравого вояка Швейка» . Брусилівський прорив. Австрійськи вояки оскаженіли. Зрозуміло вони не ******* росіян і їх мову. 41 рік. Львів. Погроми. Зараз багатьом соромно. Поляки та українці мстили за чекістів. Я, також, вважаю, відновні «совети». Більшість сталінських чекістів. Розумієте.
Но, чому особисті проблеми Парубія повіни бути проблемами всієї держави?
показати весь коментар
14.07.2020 13:56 Відповісти
Она тихой сапой уже идет вовсю

Парубий о "языковом" законопроекте Бужанского: Призываю все украинские силы не допустить русификацию образования - Цензор.НЕТ 6582
показати весь коментар
14.07.2020 11:51 Відповісти
А разве не для этого за Зелемойского голосовали те, кто его и сейчас поддерживает, т.к. Зелемойский им рассказал, что Порошенко - бяка?
показати весь коментар
14.07.2020 11:55 Відповісти
А чем плохой Владимир Зеленский?
показати весь коментар
14.07.2020 12:01 Відповісти
он не плохой...он просто не за тот народ и не в той стране.
а вот лаптеляндии он бы пригодился за высший сорт
показати весь коментар
14.07.2020 12:05 Відповісти
Хороший, очень хороший! Забери его себе, еще и приплатим!
показати весь коментар
14.07.2020 12:08 Відповісти
а чем хорош,для украинского народа? хотя впрочем "какая разница"
показати весь коментар
14.07.2020 15:36 Відповісти
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 4516
показати весь коментар
14.07.2020 11:52 Відповісти
пора йому ходити з битою пикою в кращому випадку...
показати весь коментар
14.07.2020 11:53 Відповісти
та він за бабу-да й айкосікі зельки радий не тільки вовці українському лизати
показати весь коментар
14.07.2020 12:08 Відповісти
Языковый закон нужно ПЕРЕСМАТРИВАТЬ! ОДНОЗНАЧНО! что это за паскудная квота на украинский язык вАЖ В 80%? Накуй! 100% украинского языка! И НИ НА 1% МЕНЬШЕ!
показати весь коментар
14.07.2020 11:53 Відповісти
А, слабо, на державній мові, кремлівській собако!
показати весь коментар
14.07.2020 12:19 Відповісти
Чем больше языков знает человек, тем богаче его внутренний мир.
Если кто-то, живя в Украине не может или не хочет выучить украинский, он либо идиот, либо ватная сволочь.
Но разговаривать в быту или в неформальной обстановке - это право каждого выбирать язык общения.
А русский язык тоже бывает разным. Есть язык Сахарова, Галича, Ахеджаковой, а есть путина, дугина и жириновского. И это две большие разницы. Точно так же, как немецкий Гитлера отличается от немецкого Гете.
А вот ты, Алексей Иванович и есть собака, потому что правильно говорить не "на державній мові", а "державною мовою". Не плюндруй мову, скотино!
показати весь коментар
14.07.2020 12:27 Відповісти
Воно тупа Мокшанська тварюка, яка прикидається українцем.
показати весь коментар
14.07.2020 12:34 Відповісти
Всё правильно, Игорёк... Приказы о сожжении миллионов жизней писались языком Гейне... Говорят, Гейне был еврей...
показати весь коментар
14.07.2020 17:33 Відповісти
Игорек не кокетничай. Своей фразой я режу насмерть бессовестных кремлевских провокаторов. Языковый вопрос сложный. А они, злорадно, мутят воду. Под одним логином гадят на русский язык. Под другим, тупо, удивляются «украинцам». Язык Путина и Пушкина один, великий и могучий. Без кавычек. И в неумелой защите не нуждается.
показати весь коментар
14.07.2020 20:28 Відповісти
Продолжение. Игореха. Государственный язык, может быть один. А вот квота на ТВ, и закрытие национальных школ для венгров, румын и поляков? Это пахнет провокацией. Эти народы попали в Украину по воле Риббентропа и Молотова. Имеют и опыт сожжения Моквы, чуда на Висле.
показати весь коментар
14.07.2020 21:25 Відповісти
лЯксей, кацапсина номерная, не На державой мове, а державною мовою.

свинособака звичайно палить я в першому ж реченні.))
показати весь коментар
15.07.2020 07:03 Відповісти
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 1077
показати весь коментар
14.07.2020 11:53 Відповісти
Треба вчити англійську, добре вчити тому, що війна не скінчиться ніколи.
показати весь коментар
14.07.2020 11:54 Відповісти
Мова наших союзників.
показати весь коментар
14.07.2020 11:59 Відповісти
Черчилль сказал, что нет вечных друзей и нет вечных врагов. Кто спорит, что английский неплохо бы хорошо выучить. Но у этого хорошего, есть маленькая ложечка дегтя. Хороший английский нужен в самую первую очередь специалистам точных и естественных наук, чтобы читать специальную литературу. журналы, общаться с зарубежными коллегами. Но нужно понимать, что талантливые молодые специалисты из этих сфер с хорошим знанием английского не останутся в Украине. Потом мы, конечно, будем гордиться ими, продвигающими мировую науку на Западе. А кто будет двигать науку и технику в Украине?
показати весь коментар
14.07.2020 20:40 Відповісти
А российская баба-яга против,да?
Да русский входит в семёрку мировых языков, но для Украины это язык оккупанта-агрессора и значит необязательно его изучение.
Кнут никогда ещё ничего хорошего не давал, а вот пряники всегда делали доброе.
Так, что изучайте все английский язык, русский уже не нужен.
показати весь коментар
14.07.2020 21:57 Відповісти
Есть такое индейское правило: не нравится - не ешь. А кто говорит об обязательном изучении? Никто не заставляет и не будет заставлять учить русский язык. И английский всем - без нужды. Для качественного изучения английского нужна англоговорящая среда. То есть давайте в Украине все говорить на английском? Кстати, об оккупантах. Английский язык - это также язык оккупантов и колонизаторов (которые, например, только в Индии поубивали сотни тысяч человек). Тем не менее, бывшие колонии не отказываются от английского языка
показати весь коментар
15.07.2020 10:52 Відповісти
В Украине должен быть один официальный язык - украинский . Пусть все говорят на каком угодно , а государственный - украинский . Точка .
показати весь коментар
14.07.2020 11:54 Відповісти
Та воно так і є, та тільки ВОНИ хочуть, щоб взагалі розмовляли тільки українською мовою.
Хочеться спитати у ВОНИ, а якщо половина громадян України будуть розмовляти на англійській мові, що тоді, хтось посміє рота відкривати?
показати весь коментар
14.07.2020 12:00 Відповісти
кацUP спалився ти.
Ніколи, ніхто не казав про "розмовляти тільки Українською" то мокшанські казки для ідіотів. Довго ж ти прокидався Українцем тут.
показати весь коментар
14.07.2020 12:04 Відповісти
кацапа,не придумуй...бо у тебя хвантазия ущербная
показати весь коментар
14.07.2020 12:07 Відповісти
Троль стули свою пельку нікчемну.
показати весь коментар
14.07.2020 12:27 Відповісти
троли мерещатся?уменьшай дозу...
показати весь коментар
14.07.2020 12:28 Відповісти
"Кацапенятко мокшанське", що "дзявкає" по "лахтинських методичках, а що ти хотів?... "Я хачу сматреть на Крещатик и увидеть Рассею..."? Ты почитай полковника Генерального штаба Скоропадского, о "русских", удравших с "Рассеи"... Сейчас, у меня, "заблокировали" - я б тебе, привёл... Нажми - "Скоропадский, русские в Украине" - получишь много интересного...
показати весь коментар
14.07.2020 17:29 Відповісти
Не забывай нажимать ручку унитаза, серло.
показати весь коментар
14.07.2020 17:36 Відповісти
Щоб тебе змить? ... Запросто...
показати весь коментар
14.07.2020 19:12 Відповісти
Обкрадати власний народ краще на українській мові, це безпечніше і якось патріотично)
показати весь коментар
14.07.2020 11:59 Відповісти
вообщето,кацапа,надо говорить "українською мовою",а не "на українській".
вот потому вам ,лахте,никогда не замаскироваться.все равно кокошник стырчить
показати весь коментар
14.07.2020 12:10 Відповісти
Повчи батька свого як на мамці хекати)) Вообщето.... матінко рідна Вообще-то ти не українську не знаєшь ні російську - старий цензоровський бабуїн))
показати весь коментар
14.07.2020 14:12 Відповісти
кацапа,а чего ты своего триколора стыдаешься? чего чужой флаг натянул и брешешь как собака?
показати весь коментар
14.07.2020 14:18 Відповісти
З моїм триколором все ок!) Чі ти підсліпуватий вже став? Їж краще рибу, чі на цензорівських харчах хватає тільки на твій улюблений чупа-чупс? Не на той кактус ти залізти намагаєшся своєю голою сракою бабуїне) Хоча кому це я кажу?
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 5253
показати весь коментар
14.07.2020 14:33 Відповісти
кацапа,неважно шо ты на себя нацепил.главное шо три признака налицо...то кокошник мелькнет,то фуфайка вдруг оголится,то портянки завоняют.
дуй в свою избу и ***** обнуляй.пока он тебя не обнулил.
показати весь коментар
14.07.2020 14:37 Відповісти
Бабуїнчику, не кажи що мені робити і я не скажу куди тобі понуро йти.
А портянки - нюхати, то твоє покликання і улюблена робота. Не можу тобі відмовити в тому - нюхай.
показати весь коментар
14.07.2020 14:40 Відповісти
не борзей,лучше натяни себе свой власовский триколор.раз уж продал своих родных по украинской линии-теперь ты кацап.
показати весь коментар
14.07.2020 14:44 Відповісти
Отакої "не борзей"!!! Бабуїнчику ти рік від року все тупіший стаєш. Ти мені нижче попереку, чі нижче живота, а так як ти українську мову вивчав по пивним етикеткам, то декодую написане: Ти мені до сраки і похрін) Прийми це бабуїнчик) Твій ротожопий галас навіть на тарганів в твоїй конурі не справляє враження. А що казати про мене, який тебе знає як обдерту кобилу на цьому пабліку. Принюхуйся до портянок бабуїнчику, на більше ти вже не здатний)
показати весь коментар
15.07.2020 16:17 Відповісти
то добре,шо ти ся маєш тарганом .бо ти такий і є
показати весь коментар
15.07.2020 16:23 Відповісти
Нюхай портянки і не забивай свою порожню макітру мною, бо здурієш остаточно)))
показати весь коментар
16.07.2020 14:55 Відповісти
птн-пнх
показати весь коментар
16.07.2020 15:35 Відповісти
От тут я з тобою згоден.
показати весь коментар
16.07.2020 17:45 Відповісти
А у вати чєлюсть не тієї системи.
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 9416
показати весь коментар
14.07.2020 12:00 Відповісти
Хай Бужансько-Дубиньські, розкажуть, скільки шкіл з українською мовою викладання, на россіі.
показати весь коментар
14.07.2020 12:01 Відповісти
Можно обратиться в автономный Украинский округ в одну из колоний Московии и там всё узнать
показати весь коментар
14.07.2020 12:07 Відповісти
Долго тужился, чтобы пукнуть? А, бурято-пацак?
показати весь коментар
14.07.2020 12:12 Відповісти
Вот видите,тогда обратитесь в Еврейский автономный округ , там вам китайцы всё расскажут
показати весь коментар
14.07.2020 12:26 Відповісти
Вони не розкажуть. Вони кацапські покидьки.
показати весь коментар
14.07.2020 12:08 Відповісти
На росии, которая в поросячий визг верещит по поводу "угнетения руськагаварящих" в Украине, один гос. язык.
И хиба это не угнетение якутов, мордвы или удмуртов?
показати весь коментар
14.07.2020 12:55 Відповісти
Мені насрать на якутів і мордву, хай вони не ображаються, але за їхні права мають боротися вони самі. А от питання про те, що на росії утискаються мовні права українців, ми повинні піднімати на всіх рівнях, в ОБСЄ, в ООН, всюди.
показати весь коментар
14.07.2020 13:41 Відповісти
Украинцы, живущие на росии сами выбрали свой путь. Если они не торопятся возвращаться на Родину, значит их все устраивает. Например, в Канаде украинская диаспора делает все возможное, чтобы украинский язык, украинская культура и украинские традиции не канули в небытие.
А шо делает украинская диаспора на расии? Правильно, ничего. И почему мы должны переживать за тех, кому пох...
показати весь коментар
14.07.2020 13:47 Відповісти
Не согласен категорически. Если бы московия была демократическим государством, где можно высказывать свое мнение и не бояться, как, например, в упомянутой Вами Канаде, я б согласился, А так - нет. Им нужна не просто поддержка, а защита, в том числе и от преследования за то, что они украинцы.
показати весь коментар
14.07.2020 16:23 Відповісти
За такі ініциативи "нарцис" бужанській та іньше лайно має втрачати мандат депутата та вилітати з ВР після разяснювальної бесіди з СБУ... але це не при президенті какаяразніца.
показати весь коментар
14.07.2020 12:02 Відповісти
Як у Пінчука на Свободі Слова було помітно як рве Україну політична вигода та доцільність -Юля б'є по бабушкам с дєдушками , Голос щось несміливо всямятку протискує аби вижити, Палиця (читаємо Бєня) пре на Зеленського, і тільки ПЄС хоче зібрати до купи залишки справжніх українців що вболівають за неї не за тарифи та ковбасу, а за основу основ - мову, освіту . Саме те, проти чого в розвалі України, разом з армією кинули Слуги Кремля найактивніші свої дії ... Разумков сучий регіонал міняє день розгляду закону Бужанського прямо в ефірі , щоб збити наплив активних українців на супротив... Боже! Збережи Україну!
показати весь коментар
14.07.2020 12:06 Відповісти
мрази клоуны, на фронте трое погибших, а у них язык, игорный бизнес... Какой язык мрази ... вы о чём??? Япония- японский, Германия - немецкий, Америка- английский, Франция - французский, Україна - український...тчк.
показати весь коментар
14.07.2020 12:11 Відповісти
Так, эти же гандоны не в окопах! А жаль!
показати весь коментар
14.07.2020 12:13 Відповісти
Легше зустріти ведмедя в шахті ніж слугу народу в окопі.
показати весь коментар
14.07.2020 14:16 Відповісти
Если мы заявляем, что Украина - демократическая сторона, то язык получения образования
должен выбирать обучающийся. Есть же в некоторых вузах группы, где обучение на английском, немецком. А сколько нашей молодежи обучается в Европе? И не на украинском. Это нас не волнует? А вот мотивация к изучению украинского языка должна быть просто прописана в правилах (требованиях) приема на работу.
показати весь коментар
14.07.2020 12:23 Відповісти
Хочу учиться на суахили. Или на фарси. И шо?
Думай, шо пишешь.
показати весь коментар
14.07.2020 12:58 Відповісти
у нас много людей говорит на фарси или суахили? Хорошо и полезно знать много языков. Однако, при знании многих языков большинство людей мыслят на родном языке. И качество обучения поэтому на родном языке выше - это доказанный факт. Это особенно важно для специальностей, которые важны для экономики страны - ученых, инженеров. А хорошая научная и инженерная литература - на английском, немецком, французском и русском языке. Про китайский не говорю потому, что сложен и потому, что многие китайские ученые и инженеры уже давно в США и говорят на английском. При отличном знании английского. немецкого, французского наши талантливые молодые специалисты также не остануться в Украине.
показати весь коментар
14.07.2020 20:56 Відповісти
За державні гроші должно быть обучение исключительно державною мовою.
Са свои деньги - как в предыдущем комменте написано - учитесь хоть на фарси или суахили.
показати весь коментар
14.07.2020 13:27 Відповісти
Принципы демократии:
Нагнуть, запрещать, нипущщать ...
показати весь коментар
14.07.2020 12:26 Відповісти
Парубій про "мовний" законопроєкт Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти - Цензор.НЕТ 6910
показати весь коментар
14.07.2020 12:46 Відповісти
когда там уже очередной митинг в Киеве? и увольте уже Авакова наконец с поста министра МВД, это подбавит процессу (эвакуации наркомана из президентского кабинета) динамики
показати весь коментар
14.07.2020 12:57 Відповісти
краще дати бужанському ...изди, і він сам зніме свій законопроект і засуне бєні в ...опу.
показати весь коментар
14.07.2020 13:26 Відповісти
Софія Мелеграно
У вас землю вже забрали.
Нема землі - нема країни...((((((( То для чого вам мова?
Що ви колотитесь про мову і не колотитесь за землю?
Чи це відволікаючий момент від головного - кражі злодіями нашої української землі?
***
У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
https://bykvu.com/ua/bukvy/rada-podderzhala-zakonoproekt-o-rynke-zemli/
показати весь коментар
14.07.2020 14:13 Відповісти
проукраинские силы, а где они? выборы 2019 показали, что население страны на 2/3 из кремлеголовых овец и мовных не меньше, чем языковых.
показати весь коментар
14.07.2020 14:31 Відповісти
 
 