Через тиск САП і НАБУ ми будемо змушені закрити 6 птахофабрик, - Бахматюк

Через тиск САП і НАБУ ми будемо змушені закрити 6 птахофабрик, - Бахматюк

Агрохолдинг "Авангард" через відмову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) виконати рішення суду і закрити справу про стабкредит VAB Банку, що належав Олегу Бахматюку, буде змушений закрити 6 птахофабрик.

Олег Бахматюк, власник агрохолдингу "Авангард", найбільшого виробника курячих яєць в Україні, заявив, що через тиск на бізнес з боку НАБУ і САП, які не виконують рішення Печерського районного суду і не закривають незаконну справу проти нього, буде змушений протягом місяця-двох закрити шість із 27 птахофабрик у різних регіонах, на які припадає близько 20% обсягу виробництва агрохолдингу.

"Це не шантаж, це вимушені рішення. Щоб врятувати 10 тис. людей, 2,5 тис. змушені будемо звільнити. Якщо потім ще через два місяці не зміниться ситуація, то мені доведеться закривати половину фабрик", - сказав Бахматюк агентству "Інтерфакс -Україна". "І кожному (звільненому. - ІФ) роздамо телефон (глав НАБУ і САП Артема) Ситника і (Назара) Холодницького і скажемо, що ці люди добили вас", - додав бізнесмен.

Він нагадав, що Офіс Генерального прокурора 25 червня виконав рішення Печерського районного суду Києва від 5 червня цього року і скасував постанову експершого заступника генпрокурора Віталія Каська від 18 вересня минулого року про відновлення кримінального провадження у справі про видачу Нацбанком восени 2014 року VAB Банку стабілізаційного кредиту 1,2 млрд грн. Водночас НАБУ і САП продовжують розслідування. "Ми перебуваємо в цейтноті: фінансовому, економічному, людському. (На рішення про закриття фабрик вплинуло) все сукупно - будь-яка війна має початок і має завершення", - пояснив бізнесмен.

За його словами, виходом із ситуації могло б бути позикове фінансування і докапіталізація, в тому числі за участю держави, до чого вже закликає і МВФ, проте всі ці варіанти через конфлікт неприйнятні. "Єдиний спосіб пережити коливання попиту - кредитний ресурс або вливання в капітал. І ту, і ту можливість у мене забрали. Як бізнесмен, я змушений ухвалювати рішення і йти єдиним можливим шляхом - урізанням витрат", - підкреслив Бахматюк.

Бізнесмен додав, що неодноразово звертався до президента, уряду, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб з пропозицією до взаємної згоди врегулювати конфлікт, що виник після виведення з ринку VAB Банку і банку "Фінансова ініціатива", які належали йому, проте безрезультатно. Він уточнив, що у взаєминах з державою вдалося реструктуризувати лише борги перед Ощадбанком, тоді як з Укрексімбанком ситуація поки не врегульована. "Ми до нормального діалогу завжди готові. Якщо так піде далі, восени яйця будуть нести Ситник, Холодницький і активісти", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, справу проти Писарука і Бахматюка, яка була повторно відкрита НАБУ в порушення норм чинного законодавства, як визначив суд, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростували звинувачення НАБУ. Також детективи НАБУ підозрюються ДБР у втручанні в складання завідомо неправдивого експертного висновку у цій справі.

НАБУ (5434) Бахматюк Олег (295)
Топ коментарі
+10
Свистешь чистейшей воды. Во-первых сокращение поголовья птицы на всех птицефабриках в тч и Авангарда начался еще в марте месяце ,когда цена на опте опустилась ниже 9 грн ,это ниже себестоимости на 3-4 грн. У далось выравнять ситуацию ,в период поста торговали 15-16 грн.Сейчас опустилоась ниже 10 грн.Но это нормальная цена для лета.Дело другое под этот шум аферист Бахматюк втирает брехню таким людям как Бутусов и самое главное не нужно отдавать 500 млн долл занятые на Лондонской бирже,сначала было оправдание ,что война на Донбассе ,а там Бахматюк скупил весь хлам птицефабрик ,теперь не дают работать правоохоронные органы
14.07.2020 12:00 Відповісти
+8
https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__[0]=AZVDjOMWWd4Hl41ikzWFzCor8479OgVGGF8fb1P15J1vS3CxsmHxhBZvlLRfzNDZPpa5C_fZzp6YlgtV4zaZD7rvNgm0n0Z4rOe3vzg_NJX2yrkP-BirsyB5fwing_ZJfxV5llB19DR5C8JaXlGZovswaKRdrc5Xg9e1gxhvQ3K8rg&__tn__=-UC%2CP-R Страсти

1 липня о 15:23 ·

В своем слезливом письме к послам «Большой семерки» о том, как его, бедного, притесняют, пытаясь отжать «Укрлэндфарминг», Олег Бахматюк забыл указать одну маленькую, крошечную деталь.
О том, что его долг составляет 30 млрд гривен - в том числе, перед Фондом гарантирования вкладов, НБУ и госбанками.
И о том, что в свое время он собственноручно угробил свои банки - VAB и «Финансовая инициатива»: набирал и не отдавал кредиты, использовал рефинансирование НБУ не для поддержки банков, а для нужд собственного бизнеса.

И теперь, очевидно, в Бахматюке борются два противоречивых желания.

С одной стороны - ужасно не хочется отдавать эти деньги (да и где их взять, такую-то сумму?!).
С другой - хочется остаться в глазах остальных, особенно, Запада, респектабельным бизнесменом, которого преследуют не по делу, а потому что хотят отжать принадлежащую ему компанию.

Желание понятно, только вот в G7 тоже не дураки сидят.
Они все прекрасно знают и понимают. Так что, Олег Романович, с письмом этим промашка у вас вышла…
14.07.2020 12:02 Відповісти
+6
Много букв, но по делу.) Для тех, кому действительно интересно.

https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__%5b0%5d=AZUhvOFoM455PSH-UP8a9E-CyQpybktAcYDE__5oPKEn8qhLHAbEfqcHEq9AavpZ-hBT-JTHGYi-mdEqdqQB7_SXBr7kniIekb65Q4KD4vYXPGholpAm2STLB4HQ420VSHN-******************************************&__tn__=-UC%2CP-R Страсти
БАХ И МАТ

На вопрос «кто виноват?» на этой неделе власть отвечала предельно четко. Даже четенько. Порошенко, Гонтарева, Рожкова и НБУ в целом, Омелян, Стерненко.
А кто не виноват? А не виноват оказался Бахматюк. Славный парень, который сейчас в Вене, потому что украл у государства 30 млрд грн. У государства - это означает у каждого украинца. Так как деньги, которые Бахматюк вывел из двух своих банков VAB и "Финансовая инициатива", были компенсированы за счет наших налогов.
Бахматюк - это такой Коломойский на минималках. Разница в том, что Коломойский всегда исповедовал философию пирата, грабящего государственные корабли, а Бахматюк пытался развивать свой аграрный бизнес и толкать свои яйца по всему миру.
Назанимал под разрастающееся хозяйство миллиарды внутри страны и у зарубежных инвесторов, но грянул 2014, и дебет с кредитом у Олега не сошелся. Типичная история. Но Олега это совсем не расстроило и не сломило, он начал занимать новые миллиарды, благо, что тогдашний глава НБУ Кубив, очень тонко своего друга Олега понимал, и банки Бахматюка стали третьими по объемам рефинансирования в 2014 году после Коломойского и Лагуна, получив 13,8 млрд грн.
Кстати, Кубив и дальше лоббировал Бахматюка уже на посту вице-премьера, когда стало окончательно ясно, что рефинанс украден, и рассказывал, что «в случае с агрохолдингом Бахматюка нужен мудрый и хозяйственный подход», и «надо защищать своего производителя». То есть, Олега надо понять и простить, говорил нам Кубив.
14.07.2020 12:05 Відповісти
Зедобули!
14.07.2020 11:49 Відповісти
Как минимум для 73% персонала ета новость должна стать таким же праздніком, как взятіє Рєйхстага в 1945ом.😁
14.07.2020 11:52 Відповісти
Ты не поверишь, но взятие рейхстага действительно праздник для всех разумных существ независимо от политики и национальности!
14.07.2020 11:55 Відповісти
мы рады за тебя - ты будешь сидеть без курятины, но тебя будет согревать мысль о взятии рейхстага
еще можешь пересмотреть кино про приключения голобородька.
или сватов.
14.07.2020 11:59 Відповісти
Убого. Это не работает.
14.07.2020 12:00 Відповісти
еще каааак работает!
просто ты пока, похоже, не сидел без курятины.
как посидишь - оценишь.
14.07.2020 12:03 Відповісти
Прикольно так, набраться кредитов, не отдавать их, а потом хныкать, что вот как закрою свой бизнес, как станет всем вам плохо...
14.07.2020 12:03 Відповісти
нехай би продав щось, якісь яхти, вілли,машини, там вистачить всі проблеми вирішити, але ж ні шкода, краще ще взяти грошей
15.07.2020 10:34 Відповісти
Отож. Жадоба.
показати весь коментар
Бахматюк только яйцо производит.И я вас прошу свято место пусто не бывает
показати весь коментар
Сравнение было по уровню эмоциональности...
показати весь коментар
Бєзусловно, поетому позволь мнє, от ліца всех разумних людей, поздравіть єтіх сущєств с праздніком повторного взятія Рєйхстага.
показати весь коментар
Нехай ті 2500 працівників з сімями і мисками, ложками та кастрюлями пруть на Банкову або Конча Заспу. І бажано пішки до Києві, може 250 000 людей і дійде з ними до Києва
показати весь коментар
Это обыкновенный шантаж со стороны Бахмателло
показати весь коментар
а с зелеными талпайопами иначе нельзя.
у зеленых жопы вместо голов и говно вместо мозгов.
показати весь коментар
Побєда за побєдой! Ну што, зебіли, вас уже сдєлалі ілі єщьо нєт?
показати весь коментар
Це перемога?
показати весь коментар
- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
показати весь коментар
То металлурги шантажируют, то химики, то аграрии, теперь этот еще... бедные несчастные! Набрались невозвратных кредитов, миллиарды зарабатывают, дотации получают- все равно плохо бедным буржуям!
показати весь коментар
Коммуняка, расскажи об успехах хоть одной коммуняцкой страны.
Если ты имеешь ввиду великодуховность и сракальность, то расскажи - в чём они?
14.07.2020 12:05 Відповісти
Закрывай!
Кто то откроет!!!!
Напугал ежика голой попой!!!
14.07.2020 11:55 Відповісти
Я даже знаю кто откроет...
14.07.2020 11:57 Відповісти
Какой же у нас разносторонне развитая бородатая бабушка!
показати весь коментар
бахматюк лакомый кусочек для зеленой плесени)) его курятина продается даже в европе,зарабатывает хорошо,пора делиться))
показати весь коментар
Да Бахматюк для вашего сведения ( кстати аферист чистейшей воды ) ,мясо бройлеров не производит ,он делает только гоголь- моголь
показати весь коментар
Вишь ты, а вернуться в Украину Бахматюку таки сцыкотно
показати весь коментар
Согласен полностью ,Украл и начинает торг ,я верну ,но не все и не сразу....
показати весь коментар
Нужно ещё добавить "...может быть..."
показати весь коментар
зебильное население должно малость поголодать.

иначе не дойдет - так и будут "бороться с барыхами".

а вот когда без "барых" жрать нечего станет - тогда "барыхи" сразу покажутся белыми и пушистыми...
показати весь коментар
А вы промышленную курятину покупаете? В Киеве супермаркеты собственным разведением обзавелись и успешно конкурируют и с нашей рябой и с гавриливськими курчатами.
показати весь коментар
нельзя ли поподробнее: где и когда сети типа Билла, В-Кишеня и т.п. построили СОБСТВЕННЬЕ ПТИЦЕФАБРИКИ?

Ибо чего-то сумления бируть...
Тем сетям вдесятеро выгодней договориться с Рябой о стабильных поставках со скидкой.
Ибо птицефабрика - это завод. Ну, поменьше, чем комбинат Ильича, но уж поболе, чем Арсенал.
И построить его с пол-пинка не получится.
А вот прихлопнуть - эт пжлста, зебилы вон успешно справляются
показати весь коментар
Свято место пусто не бывает. Эти закроют другие откроют.
показати весь коментар
падение промпроизводства за год зеленожопого правления - 25 %.
а почему ж никто не открывает ничего, дядя?
пока только закрывают, как можно видеть...
показати весь коментар
Что скажут, то и будет, за бугром виднее. Центр управления где? Порохне известно, у них не спрашиваю.
показати весь коментар
- Янукович масон? - журналіст.

- Янукович - ідіот! - кгбіст.
показати весь коментар
Свистешь чистейшей воды. Во-первых сокращение поголовья птицы на всех птицефабриках в тч и Авангарда начался еще в марте месяце ,когда цена на опте опустилась ниже 9 грн ,это ниже себестоимости на 3-4 грн. У далось выравнять ситуацию ,в период поста торговали 15-16 грн.Сейчас опустилоась ниже 10 грн.Но это нормальная цена для лета.Дело другое под этот шум аферист Бахматюк втирает брехню таким людям как Бутусов и самое главное не нужно отдавать 500 млн долл занятые на Лондонской бирже,сначала было оправдание ,что война на Донбассе ,а там Бахматюк скупил весь хлам птицефабрик ,теперь не дают работать правоохоронные органы
14.07.2020 12:00 Відповісти
https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__[0]=AZVDjOMWWd4Hl41ikzWFzCor8479OgVGGF8fb1P15J1vS3CxsmHxhBZvlLRfzNDZPpa5C_fZzp6YlgtV4zaZD7rvNgm0n0Z4rOe3vzg_NJX2yrkP-BirsyB5fwing_ZJfxV5llB19DR5C8JaXlGZovswaKRdrc5Xg9e1gxhvQ3K8rg&__tn__=-UC%2CP-R Страсти

1 липня о 15:23 ·

В своем слезливом письме к послам «Большой семерки» о том, как его, бедного, притесняют, пытаясь отжать «Укрлэндфарминг», Олег Бахматюк забыл указать одну маленькую, крошечную деталь.
О том, что его долг составляет 30 млрд гривен - в том числе, перед Фондом гарантирования вкладов, НБУ и госбанками.
И о том, что в свое время он собственноручно угробил свои банки - VAB и «Финансовая инициатива»: набирал и не отдавал кредиты, использовал рефинансирование НБУ не для поддержки банков, а для нужд собственного бизнеса.

И теперь, очевидно, в Бахматюке борются два противоречивых желания.

С одной стороны - ужасно не хочется отдавать эти деньги (да и где их взять, такую-то сумму?!).
С другой - хочется остаться в глазах остальных, особенно, Запада, респектабельным бизнесменом, которого преследуют не по делу, а потому что хотят отжать принадлежащую ему компанию.

Желание понятно, только вот в G7 тоже не дураки сидят.
Они все прекрасно знают и понимают. Так что, Олег Романович, с письмом этим промашка у вас вышла…
14.07.2020 12:02 Відповісти
По стопам "шахтера" Ахмедова двинулся "птицевод" Бахматюк. Откровенный шантаж слабеющей власти Зеленского становится обычной формой общения. Бахматюк заявил об увольнении 2,5 тысяч работников птицефабрик. Причина - отказ САП и НАБУ закрыть дело о стабилизационном кредите VAB Банку, принадлежавшему Бахматюку.(с)
показати весь коментар
Много букв, но по делу.) Для тех, кому действительно интересно.

https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__%5b0%5d=AZUhvOFoM455PSH-UP8a9E-CyQpybktAcYDE__5oPKEn8qhLHAbEfqcHEq9AavpZ-hBT-JTHGYi-mdEqdqQB7_SXBr7kniIekb65Q4KD4vYXPGholpAm2STLB4HQ420VSHN-******************************************&__tn__=-UC%2CP-R Страсти
БАХ И МАТ

На вопрос «кто виноват?» на этой неделе власть отвечала предельно четко. Даже четенько. Порошенко, Гонтарева, Рожкова и НБУ в целом, Омелян, Стерненко.
А кто не виноват? А не виноват оказался Бахматюк. Славный парень, который сейчас в Вене, потому что украл у государства 30 млрд грн. У государства - это означает у каждого украинца. Так как деньги, которые Бахматюк вывел из двух своих банков VAB и "Финансовая инициатива", были компенсированы за счет наших налогов.
Бахматюк - это такой Коломойский на минималках. Разница в том, что Коломойский всегда исповедовал философию пирата, грабящего государственные корабли, а Бахматюк пытался развивать свой аграрный бизнес и толкать свои яйца по всему миру.
Назанимал под разрастающееся хозяйство миллиарды внутри страны и у зарубежных инвесторов, но грянул 2014, и дебет с кредитом у Олега не сошелся. Типичная история. Но Олега это совсем не расстроило и не сломило, он начал занимать новые миллиарды, благо, что тогдашний глава НБУ Кубив, очень тонко своего друга Олега понимал, и банки Бахматюка стали третьими по объемам рефинансирования в 2014 году после Коломойского и Лагуна, получив 13,8 млрд грн.
Кстати, Кубив и дальше лоббировал Бахматюка уже на посту вице-премьера, когда стало окончательно ясно, что рефинанс украден, и рассказывал, что «в случае с агрохолдингом Бахматюка нужен мудрый и хозяйственный подход», и «надо защищать своего производителя». То есть, Олега надо понять и простить, говорил нам Кубив.
14.07.2020 12:05 Відповісти
Но после доброго к госфинансам Кубива пришла злая Гонтарева, которая банки Бахматюка перестала заливать деньгами. Последний рефинанс в 1,2 млрд, который в дальнейшем стал главным кейсом расследования НАБУ, Бахматюк получил в 2014, подделав документацию по залогам, и все эти деньги тут же вывел через связанные компании. С вкладчиками рассчитываться было нечем, а новых кредитов НБУ уже не давал.
Выпотрошенные Бахматюком банки начали валиться, и Гонтарева вывела их с рынка.
При этом Бахматюк долго не мог взять в толк, что Гонтаревой нельзя отлистать, как тому же Кубиву. Просто отказывался в это верить, предполагая, что просто сумма недостаточная. А Олег в этих вопросах совсем не скупился, и его юристы, которые занимались заносами, приходя в "Укрлэндфарминг" юными выпускниками вузов, за год-два становились миллионерами - на откатах от взяток судьям и чиновникам.
Когда стало ясно, что финансовая инициатива в этот раз не зашла, Бахматюк начал «шатать» НБУ. Сначала сам, а затем на паях с Коломойским.
Связано это было с тем, что Гонтарева открыла масштабное преследование Бахматюка, требуя вернуть рефинансирование НБУ на более чем 10 млрд грн. Именно тогда в ответ на эти иски и были разработаны и запущены все эти вирусные смыслы про «банкопад, уничтожение финансовой системы, разграбление банков и расхищение средств вкладчиков» и прочие мемчики, которые можно освежить в памяти, открыв любой пост Саши Дубинского того периода. Опять-таки денег на эти кампании ни Олег, ни Игорь Валерьевич не жалели. И шатали не только медийно и уличными акциями, но и через абонентский подкуп депутатов, в том числе и БПП.
показати весь коментар
Все это время Бахматюк рассказывал, что готов отдавать долги, ну не сразу, конечно, потому что денег нет, а в рассрочку лет на 20-30 по проценту в год, но почему-то НБУ идти навстречу не хочет, и из-за неконструктивной позиции НБУ никто ему больше не дает кредита, а внешние кредиторы и партнёры о сотрудничестве с ним и слышать не хотят. То есть, для Бахматюка НБУ был куда более страшным, чем силовики, которые вели по нему расследования, и с которыми он разными способами «решал».
Дела по банкам Бахматюка расследовали параллельно Нацполиция и НАБУ. При этом Нацполиция захоранивала, а НАБУ пыталось рыть, начав расследование еще в 2016 году. Но, как всегда, бездарно и внутренними процессами разложения. Чтобы тормозить НАБУ, Бахматюк использовал своего кума - заместителя Сытника Анатолия Новака. Примерно с 2017 года Сытника через людей Бахматюка и Новака начали «отдыхать» и записывать в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны». Таким образом, за 3 года НАБУ не смогло передать дело в суд, и нынешние стоны Сытника просто смешно слышать.
А в 2019 году Луценко сделал ход конем и передал дело НАБУ в Нацполицию. По одной из версий - при полном согласии Сытника. По крайней мере, никаких особых протестов от НАБУ тогда не было. Подвал стороннего предприятия, где полиция хранила 100 томов дела, постиг досадный форс-мажор - все залило водой, еще несколько томов просто пропали.
В общем, летом прошлого года дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Но вот в конце октября в НАБУ приехал Зеленский и поставил новые задачи: а что там у нас с расхитителями банков? Дайте результат до Нового года. Сделано это было в ответ на прозвучавший накануне призыв МВФ к украинской власти расследовать преступления по выводу денег из банков. При этом МВФ-то, конечно, имел в виду Коломойского, а президент поставил задачу НАБУ по Бахматюку. Вы просили расследования преступлений по выводу денег из банков, Кристалина Георгиевна, вот вам расследования.
Придумал это иезуитское изящество, разумеется, не Зеленский, а Богдан, и, похоже, при творческой поддержке Коломойского.
14.07.2020 12:07 Відповісти
Потому что после визита Зе главной мишенью становится не столько Бахматюк, сколько бывший заместитель Гонтаревой Писарук, работавший затем в МВФ. Элегантно же - МВФ просит расследований, вот вашего же экс-менеджера и порасследуем. Рябошапка через своего зама Касько реанимирует закрытое Нацполом дело и передает его НАБУ, и то объявляет подозрения - Писаруку, Гончаруку и еще ряду фигурантов.
И только после этой демонстрации перспектив Бахматюка принимает Богдан. Глава Офиса президента устраивает личную аудиенцию подозреваемому в хищениях, ну разве не прелесть? Наверное, о Рахманинове говорили, о сельском хозяйстве? Но не договорились, похоже, слишком много Андрей запросил. Потом, в декабре Бахматюк начнёт рассказывать о том, что Богдан его заказал и хотел отжать бизнес, но тогда ему спокойно дают выехать из страны, и 22 ноября прошлого года объявляют в розыск.
Бахматюк и тут не грустит, и из-за границы вовсю бодрит Сытника, устраивая шоу под НАБУ и Кабмином с гоняющими по Грушевского фурами с огромными портретами Сытника и лозунгами с требованиями его отставки на них. К фурам в центре города, заметим, никаких претензий нет у полиции. Словом, все как всегда.
Потом приходит Ермак, и дела начинают идти лучше. Защита Бахматюка оспаривает в Печерском суде постановление прокуратуры о возобновлении против него дела. И успешно. 5 июня суд принимает решение дело закрыть. И Венедиктова, посыпая голову пеплом, горестно сожалея и говоря «ай-ай-ай, какое незаконное решение», это дело и закрывает. Хотя сомнительна сама правомерность рассмотрения дела районным судом, а не ВАКСом, и Венедиктова прекрасно знает, что решение Печерского суда оспаривается САП в Апелляционной палате ВАКС.
показати весь коментар
Но ничего не поделаешь, закон есть закон - раз Печерский суд принял, надо выполнять.

И все, кто говорит о том, что Бахматюк что-то кому-то «заносил» и с кем-то за что-то рассчитывался - это люди, ищущие хайпа.

А Олег - не такой. И Генпрокурор - не такая. И президент - не такой, и вся его команда, которой иногда в спортивных сумках носят кэш, не такая.

И поэтому абсолютно логично, что и ситуация в стране - тоже не такая. Как должна или хотя бы могла бы быть.

Ну а на следующей неделе ждем новых триумфальных известий - снятия Бахматюка с розыска и допроса Порошенко по обвинению в захвате власти, которое вовремя успел заметить Портнов.
Карнавал продолжается.
14.07.2020 12:08 Відповісти
Так он вор или бизнесмен. Его бизнес это сплошное воровство государственных кредитов и только делает вид что платит налоги. Все чего я жду от Зе это разрушить воровские схемы, на конструктив у него вряд-ли останется время.
показати весь коментар
Мне безразлично кто такой Бахматюк. Но я искренне рад за 2500, которых уволит бахматюк. Ибо эти 2500 однозначно входили в те самые 73%.
показати весь коментар
Что делают с имуществом тех, кто не возвращает кредиты? Конфискуют имущество и продают с аукциона. Пусть Бахматюк идет лесом. Он уже сколько шантажирует государство на деньги налогоплательщиков. Конфисковать за долги и перепродать. Если никто не купит, пусть будут государственные птицефабрики.
показати весь коментар
а бахматюк то с яйцами
показати весь коментар
Только с куриными...
показати весь коментар
орлиное зрение у тебя Соколов
показати весь коментар
Да уж не петушиное, чтобы шантаж не заметить.
показати весь коментар
пардон, орнитологии не шарю
показати весь коментар
У каждого свои пробелы в знаниях. ))
показати весь коментар
Прикол в том, что сам Бахматюк - миллиардер! И он рассказывает, что мол нужны денежки от государства, а то бедных рабочих увольнять придется! Аппетиты пусть снизит и уменьшит количество денег, которые он выводит из Украины в оффшоры!
показати весь коментар
Якраз проблема в тому, що Бахматюк - дутий міліардер. Читав я про нього багато матеріалу ще років з десять тому. І як він купляв в США збанкрутілі птафофабрики під гарантії держави а потім теж закривав їх. Таким чином паскудячи державу в очах американців. Читав, як він увійшов у Вабанк Мірімського (здається), як обманом віджимав там і таке інше. Клейма на цьому пройдисвіті нема де ставити.
Але надія на те, що збанкрутілі птафофабрики перейдуть у власність держави і будуть приносити прибуток в бюджет, або будуть вигідно продані іншим виробникам - примарна, не здісненна при цій владі.
показати весь коментар
"Ножки Буша" никто не отменял.
показати весь коментар
повірити міліардеру - віддати йому останні свої гроші. або віддати гроші з держбюджету.
може серед олігархів і трапляються більш-менш порядні люди(особисто сам не вірю), та тільки не в нашій країні.
показати весь коментар
Ворюга бахматюк, за всі скоєні ним злочини, має сидіти по-життєво.............. як і барига.
показати весь коментар
во-во!
поскольку за год на "барыгу" не нашли просто НИ-ЧЕ-ГО (от слова "ноль") - то, надо полагать, Бахматюк тоже совершенно нормальный мужик.
У которого вся вина - не захотел отдать свои фабрики представителям богоизбранного народа.
показати весь коментар
як так... при найбільшій ціні птиці в європі у них проблеми... ах.. да.. дотацій же нема від "партнера".
показати весь коментар
І чому то інвєстори не бажають в Україну заходити???
Дивно це...
показати весь коментар
Бедный Бахматюк!
День и ночь, по кирпичику, потный весь, строит 27 птицефабрик в различных регионах, на которые приходится около 20% объема производства агрохолдинга.....
А тут такое!
показати весь коментар
