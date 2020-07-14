Через тиск САП і НАБУ ми будемо змушені закрити 6 птахофабрик, - Бахматюк

Агрохолдинг "Авангард" через відмову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) виконати рішення суду і закрити справу про стабкредит VAB Банку, що належав Олегу Бахматюку, буде змушений закрити 6 птахофабрик.

Олег Бахматюк, власник агрохолдингу "Авангард", найбільшого виробника курячих яєць в Україні, заявив, що через тиск на бізнес з боку НАБУ і САП, які не виконують рішення Печерського районного суду і не закривають незаконну справу проти нього, буде змушений протягом місяця-двох закрити шість із 27 птахофабрик у різних регіонах, на які припадає близько 20% обсягу виробництва агрохолдингу.

"Це не шантаж, це вимушені рішення. Щоб врятувати 10 тис. людей, 2,5 тис. змушені будемо звільнити. Якщо потім ще через два місяці не зміниться ситуація, то мені доведеться закривати половину фабрик", - сказав Бахматюк агентству "Інтерфакс -Україна". "І кожному (звільненому. - ІФ) роздамо телефон (глав НАБУ і САП Артема) Ситника і (Назара) Холодницького і скажемо, що ці люди добили вас", - додав бізнесмен.

Він нагадав, що Офіс Генерального прокурора 25 червня виконав рішення Печерського районного суду Києва від 5 червня цього року і скасував постанову експершого заступника генпрокурора Віталія Каська від 18 вересня минулого року про відновлення кримінального провадження у справі про видачу Нацбанком восени 2014 року VAB Банку стабілізаційного кредиту 1,2 млрд грн. Водночас НАБУ і САП продовжують розслідування. "Ми перебуваємо в цейтноті: фінансовому, економічному, людському. (На рішення про закриття фабрик вплинуло) все сукупно - будь-яка війна має початок і має завершення", - пояснив бізнесмен.

За його словами, виходом із ситуації могло б бути позикове фінансування і докапіталізація, в тому числі за участю держави, до чого вже закликає і МВФ, проте всі ці варіанти через конфлікт неприйнятні. "Єдиний спосіб пережити коливання попиту - кредитний ресурс або вливання в капітал. І ту, і ту можливість у мене забрали. Як бізнесмен, я змушений ухвалювати рішення і йти єдиним можливим шляхом - урізанням витрат", - підкреслив Бахматюк.

Бізнесмен додав, що неодноразово звертався до президента, уряду, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб з пропозицією до взаємної згоди врегулювати конфлікт, що виник після виведення з ринку VAB Банку і банку "Фінансова ініціатива", які належали йому, проте безрезультатно. Він уточнив, що у взаєминах з державою вдалося реструктуризувати лише борги перед Ощадбанком, тоді як з Укрексімбанком ситуація поки не врегульована. "Ми до нормального діалогу завжди готові. Якщо так піде далі, восени яйця будуть нести Ситник, Холодницький і активісти", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, справу проти Писарука і Бахматюка, яка була повторно відкрита НАБУ в порушення норм чинного законодавства, як визначив суд, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростували звинувачення НАБУ. Також детективи НАБУ підозрюються ДБР у втручанні в складання завідомо неправдивого експертного висновку у цій справі.