Через тиск САП і НАБУ ми будемо змушені закрити 6 птахофабрик, - Бахматюк
Агрохолдинг "Авангард" через відмову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) виконати рішення суду і закрити справу про стабкредит VAB Банку, що належав Олегу Бахматюку, буде змушений закрити 6 птахофабрик.
Олег Бахматюк, власник агрохолдингу "Авангард", найбільшого виробника курячих яєць в Україні, заявив, що через тиск на бізнес з боку НАБУ і САП, які не виконують рішення Печерського районного суду і не закривають незаконну справу проти нього, буде змушений протягом місяця-двох закрити шість із 27 птахофабрик у різних регіонах, на які припадає близько 20% обсягу виробництва агрохолдингу.
"Це не шантаж, це вимушені рішення. Щоб врятувати 10 тис. людей, 2,5 тис. змушені будемо звільнити. Якщо потім ще через два місяці не зміниться ситуація, то мені доведеться закривати половину фабрик", - сказав Бахматюк агентству "Інтерфакс -Україна". "І кожному (звільненому. - ІФ) роздамо телефон (глав НАБУ і САП Артема) Ситника і (Назара) Холодницького і скажемо, що ці люди добили вас", - додав бізнесмен.
Він нагадав, що Офіс Генерального прокурора 25 червня виконав рішення Печерського районного суду Києва від 5 червня цього року і скасував постанову експершого заступника генпрокурора Віталія Каська від 18 вересня минулого року про відновлення кримінального провадження у справі про видачу Нацбанком восени 2014 року VAB Банку стабілізаційного кредиту 1,2 млрд грн. Водночас НАБУ і САП продовжують розслідування. "Ми перебуваємо в цейтноті: фінансовому, економічному, людському. (На рішення про закриття фабрик вплинуло) все сукупно - будь-яка війна має початок і має завершення", - пояснив бізнесмен.
За його словами, виходом із ситуації могло б бути позикове фінансування і докапіталізація, в тому числі за участю держави, до чого вже закликає і МВФ, проте всі ці варіанти через конфлікт неприйнятні. "Єдиний спосіб пережити коливання попиту - кредитний ресурс або вливання в капітал. І ту, і ту можливість у мене забрали. Як бізнесмен, я змушений ухвалювати рішення і йти єдиним можливим шляхом - урізанням витрат", - підкреслив Бахматюк.
Бізнесмен додав, що неодноразово звертався до президента, уряду, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб з пропозицією до взаємної згоди врегулювати конфлікт, що виник після виведення з ринку VAB Банку і банку "Фінансова ініціатива", які належали йому, проте безрезультатно. Він уточнив, що у взаєминах з державою вдалося реструктуризувати лише борги перед Ощадбанком, тоді як з Укрексімбанком ситуація поки не врегульована. "Ми до нормального діалогу завжди готові. Якщо так піде далі, восени яйця будуть нести Ситник, Холодницький і активісти", - заявив Бахматюк.
Нагадаємо, справу проти Писарука і Бахматюка, яка була повторно відкрита НАБУ в порушення норм чинного законодавства, як визначив суд, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростували звинувачення НАБУ. Також детективи НАБУ підозрюються ДБР у втручанні в складання завідомо неправдивого експертного висновку у цій справі.
еще можешь пересмотреть кино про приключения голобородька.
или сватов.
просто ты пока, похоже, не сидел без курятины.
как посидишь - оценишь.
у зеленых жопы вместо голов и говно вместо мозгов.
Если ты имеешь ввиду великодуховность и сракальность, то расскажи - в чём они?
Кто то откроет!!!!
Напугал ежика голой попой!!!
иначе не дойдет - так и будут "бороться с барыхами".
а вот когда без "барых" жрать нечего станет - тогда "барыхи" сразу покажутся белыми и пушистыми...
Ибо чего-то сумления бируть...
Тем сетям вдесятеро выгодней договориться с Рябой о стабильных поставках со скидкой.
Ибо птицефабрика - это завод. Ну, поменьше, чем комбинат Ильича, но уж поболе, чем Арсенал.
И построить его с пол-пинка не получится.
А вот прихлопнуть - эт пжлста, зебилы вон успешно справляются
а почему ж никто не открывает ничего, дядя?
пока только закрывают, как можно видеть...
- Янукович - ідіот! - кгбіст.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2336559866648951?__cft__[0]=AZVDjOMWWd4Hl41ikzWFzCor8479OgVGGF8fb1P15J1vS3CxsmHxhBZvlLRfzNDZPpa5C_fZzp6YlgtV4zaZD7rvNgm0n0Z4rOe3vzg_NJX2yrkP-BirsyB5fwing_ZJfxV5llB19DR5C8JaXlGZovswaKRdrc5Xg9e1gxhvQ3K8rg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 липня о 15:23 ·
В своем слезливом письме к послам «Большой семерки» о том, как его, бедного, притесняют, пытаясь отжать «Укрлэндфарминг», Олег Бахматюк забыл указать одну маленькую, крошечную деталь.
О том, что его долг составляет 30 млрд гривен - в том числе, перед Фондом гарантирования вкладов, НБУ и госбанками.
И о том, что в свое время он собственноручно угробил свои банки - VAB и «Финансовая инициатива»: набирал и не отдавал кредиты, использовал рефинансирование НБУ не для поддержки банков, а для нужд собственного бизнеса.
И теперь, очевидно, в Бахматюке борются два противоречивых желания.
С одной стороны - ужасно не хочется отдавать эти деньги (да и где их взять, такую-то сумму?!).
С другой - хочется остаться в глазах остальных, особенно, Запада, респектабельным бизнесменом, которого преследуют не по делу, а потому что хотят отжать принадлежащую ему компанию.
Желание понятно, только вот в G7 тоже не дураки сидят.
Они все прекрасно знают и понимают. Так что, Олег Романович, с письмом этим промашка у вас вышла…
https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__%5b0%5d=AZUhvOFoM455PSH-UP8a9E-CyQpybktAcYDE__5oPKEn8qhLHAbEfqcHEq9AavpZ-hBT-JTHGYi-mdEqdqQB7_SXBr7kniIekb65Q4KD4vYXPGholpAm2STLB4HQ420VSHN-******************************************&__tn__=-UC%2CP-R Страсти
БАХ И МАТ
На вопрос «кто виноват?» на этой неделе власть отвечала предельно четко. Даже четенько. Порошенко, Гонтарева, Рожкова и НБУ в целом, Омелян, Стерненко.
А кто не виноват? А не виноват оказался Бахматюк. Славный парень, который сейчас в Вене, потому что украл у государства 30 млрд грн. У государства - это означает у каждого украинца. Так как деньги, которые Бахматюк вывел из двух своих банков VAB и "Финансовая инициатива", были компенсированы за счет наших налогов.
Бахматюк - это такой Коломойский на минималках. Разница в том, что Коломойский всегда исповедовал философию пирата, грабящего государственные корабли, а Бахматюк пытался развивать свой аграрный бизнес и толкать свои яйца по всему миру.
Назанимал под разрастающееся хозяйство миллиарды внутри страны и у зарубежных инвесторов, но грянул 2014, и дебет с кредитом у Олега не сошелся. Типичная история. Но Олега это совсем не расстроило и не сломило, он начал занимать новые миллиарды, благо, что тогдашний глава НБУ Кубив, очень тонко своего друга Олега понимал, и банки Бахматюка стали третьими по объемам рефинансирования в 2014 году после Коломойского и Лагуна, получив 13,8 млрд грн.
Кстати, Кубив и дальше лоббировал Бахматюка уже на посту вице-премьера, когда стало окончательно ясно, что рефинанс украден, и рассказывал, что «в случае с агрохолдингом Бахматюка нужен мудрый и хозяйственный подход», и «надо защищать своего производителя». То есть, Олега надо понять и простить, говорил нам Кубив.
Выпотрошенные Бахматюком банки начали валиться, и Гонтарева вывела их с рынка.
При этом Бахматюк долго не мог взять в толк, что Гонтаревой нельзя отлистать, как тому же Кубиву. Просто отказывался в это верить, предполагая, что просто сумма недостаточная. А Олег в этих вопросах совсем не скупился, и его юристы, которые занимались заносами, приходя в "Укрлэндфарминг" юными выпускниками вузов, за год-два становились миллионерами - на откатах от взяток судьям и чиновникам.
Когда стало ясно, что финансовая инициатива в этот раз не зашла, Бахматюк начал «шатать» НБУ. Сначала сам, а затем на паях с Коломойским.
Связано это было с тем, что Гонтарева открыла масштабное преследование Бахматюка, требуя вернуть рефинансирование НБУ на более чем 10 млрд грн. Именно тогда в ответ на эти иски и были разработаны и запущены все эти вирусные смыслы про «банкопад, уничтожение финансовой системы, разграбление банков и расхищение средств вкладчиков» и прочие мемчики, которые можно освежить в памяти, открыв любой пост Саши Дубинского того периода. Опять-таки денег на эти кампании ни Олег, ни Игорь Валерьевич не жалели. И шатали не только медийно и уличными акциями, но и через абонентский подкуп депутатов, в том числе и БПП.
Дела по банкам Бахматюка расследовали параллельно Нацполиция и НАБУ. При этом Нацполиция захоранивала, а НАБУ пыталось рыть, начав расследование еще в 2016 году. Но, как всегда, бездарно и внутренними процессами разложения. Чтобы тормозить НАБУ, Бахматюк использовал своего кума - заместителя Сытника Анатолия Новака. Примерно с 2017 года Сытника через людей Бахматюка и Новака начали «отдыхать» и записывать в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны». Таким образом, за 3 года НАБУ не смогло передать дело в суд, и нынешние стоны Сытника просто смешно слышать.
А в 2019 году Луценко сделал ход конем и передал дело НАБУ в Нацполицию. По одной из версий - при полном согласии Сытника. По крайней мере, никаких особых протестов от НАБУ тогда не было. Подвал стороннего предприятия, где полиция хранила 100 томов дела, постиг досадный форс-мажор - все залило водой, еще несколько томов просто пропали.
В общем, летом прошлого года дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
Но вот в конце октября в НАБУ приехал Зеленский и поставил новые задачи: а что там у нас с расхитителями банков? Дайте результат до Нового года. Сделано это было в ответ на прозвучавший накануне призыв МВФ к украинской власти расследовать преступления по выводу денег из банков. При этом МВФ-то, конечно, имел в виду Коломойского, а президент поставил задачу НАБУ по Бахматюку. Вы просили расследования преступлений по выводу денег из банков, Кристалина Георгиевна, вот вам расследования.
Придумал это иезуитское изящество, разумеется, не Зеленский, а Богдан, и, похоже, при творческой поддержке Коломойского.
И только после этой демонстрации перспектив Бахматюка принимает Богдан. Глава Офиса президента устраивает личную аудиенцию подозреваемому в хищениях, ну разве не прелесть? Наверное, о Рахманинове говорили, о сельском хозяйстве? Но не договорились, похоже, слишком много Андрей запросил. Потом, в декабре Бахматюк начнёт рассказывать о том, что Богдан его заказал и хотел отжать бизнес, но тогда ему спокойно дают выехать из страны, и 22 ноября прошлого года объявляют в розыск.
Бахматюк и тут не грустит, и из-за границы вовсю бодрит Сытника, устраивая шоу под НАБУ и Кабмином с гоняющими по Грушевского фурами с огромными портретами Сытника и лозунгами с требованиями его отставки на них. К фурам в центре города, заметим, никаких претензий нет у полиции. Словом, все как всегда.
Потом приходит Ермак, и дела начинают идти лучше. Защита Бахматюка оспаривает в Печерском суде постановление прокуратуры о возобновлении против него дела. И успешно. 5 июня суд принимает решение дело закрыть. И Венедиктова, посыпая голову пеплом, горестно сожалея и говоря «ай-ай-ай, какое незаконное решение», это дело и закрывает. Хотя сомнительна сама правомерность рассмотрения дела районным судом, а не ВАКСом, и Венедиктова прекрасно знает, что решение Печерского суда оспаривается САП в Апелляционной палате ВАКС.
И все, кто говорит о том, что Бахматюк что-то кому-то «заносил» и с кем-то за что-то рассчитывался - это люди, ищущие хайпа.
А Олег - не такой. И Генпрокурор - не такая. И президент - не такой, и вся его команда, которой иногда в спортивных сумках носят кэш, не такая.
И поэтому абсолютно логично, что и ситуация в стране - тоже не такая. Как должна или хотя бы могла бы быть.
Ну а на следующей неделе ждем новых триумфальных известий - снятия Бахматюка с розыска и допроса Порошенко по обвинению в захвате власти, которое вовремя успел заметить Портнов.
Карнавал продолжается.
Але надія на те, що збанкрутілі птафофабрики перейдуть у власність держави і будуть приносити прибуток в бюджет, або будуть вигідно продані іншим виробникам - примарна, не здісненна при цій владі.
може серед олігархів і трапляються більш-менш порядні люди(особисто сам не вірю), та тільки не в нашій країні.
поскольку за год на "барыгу" не нашли просто НИ-ЧЕ-ГО (от слова "ноль") - то, надо полагать, Бахматюк тоже совершенно нормальный мужик.
У которого вся вина - не захотел отдать свои фабрики представителям богоизбранного народа.
Дивно це...
День и ночь, по кирпичику, потный весь, строит 27 птицефабрик в различных регионах, на которые приходится около 20% объема производства агрохолдинга.....
А тут такое!