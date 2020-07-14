УКР
Рада виділила 342 млн грн з Держбюджету, щоб погасити борги "Південмашу" із зарплати (виправлено)

Верховна Рада внесла зміни в закон про Держбюджет-2020 (щодо додаткових заходів щодо фінансового оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова")".

Ухвалення законопроєкту №3697 у другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками підтримали 324 народні депутати, повідомляє Цензор.НЕТ.

Законом передбачено впровадження нової бюджетної програми "Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Фінансова підтримка державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, окремих податків і зборів (платежів)" з обсягом видатків 342 млн 063 тис. грн.

Раніше передбачалося, що, крім зазначеної суми, "Південмаш" отримає ще 1.976,2 млн грн для погашення заборгованості перед державою за кредитом під державну гарантію.

Однак сьогодні Бюджетний комітет ВР на своєму засіданні ухвалив рішення не виділяти цю суму, оскільки погашення заборгованості перед державою за кредитом під державну гарантію (1.976,2 млн грн) не узгоджується з іншою пропозицією законопроєкту про внесення змін до Закону № 3396-VI щодо відтермінування погашення зазначеної заборгованості (починаючи з 2025) і в тексті законопроєкту не передбачено зобов'язання "Південмашу" погасити її частину протягом 2020 року, на що також звертає увагу Мінфін.

+14
Не деньги надо давать, а ракеты заказывать
14.07.2020 11:57 Відповісти
+4
І де б була сьогодні Україна якщо б не державні К,Л,Х,М - бтрз, КБ Луч, Міг-ремонт, Мотор, Івченко-Прогрес і т.д? Багато вам "ахметови" зброї виробили?
14.07.2020 12:14 Відповісти
+2
+100500
14.07.2020 12:05 Відповісти
Не деньги надо давать, а ракеты заказывать
14.07.2020 11:57 Відповісти
+100500
14.07.2020 12:05 Відповісти
Кто-то пролоббировал заказ на южно-корейские электробусы. Кто и за сколько ?
14.07.2020 12:15 Відповісти
Хроника основных событий.

http://www.hartron.com.ua/ru/content/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
Хроника основных событий.

http://www.hartron.com.ua/ru/content/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
14.07.2020 17:04 Відповісти
http://hartron.com.ua/sites/default/files/pictures/Sergeev_100/Kniga_SERGEEV_small.pdf
https://www.buran.ru/htm/memory44.htm

Хроника обрывается потому ,
что директора и главного конструктора НПО ЭП (электроприбор) " Хартрона" Якова Ейновича Айзенберга продавшего

за $ 1 .0 млн. дол. USA все предприятие ВПК, сбил на авто ЗАЗ 968 "Запорожец" -
бывший уволенный сотрудник этого предприятия , проработавший на нем 35 лет .
14.07.2020 20:46 Відповісти
Жесть... меня кто спасет от банкротства?
14.07.2020 11:59 Відповісти
А ты тоже являешься государственным предприятием? Если да, то государство спасет.
показати весь коментар
14.07.2020 12:02 Відповісти
Я не госпредприятие, но 6 лет работал, не смотря ни на что. Пока государство на карантин не закрыло.так что иди на ***.
показати весь коментар
14.07.2020 12:25 Відповісти
А свое хамство обязательно нужно было показать? Многие работают гораздо дольше и что?
показати весь коментар
14.07.2020 14:24 Відповісти
При чем тут срок работы? Я тебе говорб, что зубами выгрызал кусок хлеба, платил налоги, теперь меня закрыли а мои налоги куда то в дыру выбросили.
показати весь коментар
14.07.2020 17:12 Відповісти
Ну если платил налоги, то можешь рассчитывать на пособие по безработице. Такова ситуация в нашей стране.
показати весь коментар
15.07.2020 13:16 Відповісти
Нічо, оно скоро казіно відкриються...
Удачі.
показати весь коментар
14.07.2020 12:07 Відповісти
Иди на ***.
показати весь коментар
14.07.2020 12:26 Відповісти
Краще, щоб казино в "чорну" працювали?
показати весь коментар
14.07.2020 12:53 Відповісти
Всі ці державні підприємства застаріли і нінащо не здатні.Їх потрібно ліквідувати,а не вкладати гроші.Ви порахуйте за 30 років,скільки вони грошей зжерли.Ці гроші пішли директорам і іншим людям,які присмокталися,до таких підприємств.
показати весь коментар
14.07.2020 12:03 Відповісти
https://censor.net/user/472605 Правильно! Взяти все і на чермет. І всі в Польщу, на заробітки!
показати весь коментар
14.07.2020 12:09 Відповісти
https://censor.net/user/327143 Ну зараз звісно правильніше.Українці фінансують ці неспроможні заводи і так само їдуть в Польщу.Ви ж зрозумійте,такі підприємства не конкурентно-спроможні.На них тільки заробляють окремі особистості,які просто присмокталися і тягнуть гроші з бюджету,щоб жити добре і будувати палаци.Ви подивіться на США і Європу,все озброєння випускають приватні компані.Всією електронікою,якою ви користуєтесь,випускають приватні компанії,маю на увазі високотехнологічні телевізори,пк,ноутбуки,смартфони і тд.
показати весь коментар
14.07.2020 16:54 Відповісти
https://censor.net/user/472605 Звичайно, "не конкурентоспроможні", якщо не готувати зміну робітникам і інженерам,якщо різати заводи на метелолом, якщо знищувати будування літаків, тракторів, танків,ракет і т.д. І, звичайно, якщо слухати послів G-7 і знищувати свою промисловість, слухаючи казки про "аграрну супердержаву". Її не буде, бо таких держав не має, а буде бананова республіка, хоча, вже є.
показати весь коментар
14.07.2020 22:05 Відповісти
https://censor.net/user/327143 Наше сьогоднішнє барахло нікому не потрібно.Воно застаріло і вся електроніка куплена за дорого в цих виробах,за рахунок бідних українців.Якісну продукцію тільки приватники можуть виготовляти і ви ніяк це не можете заперечити.У вас вдома що не гаджет, то приватні компанії випускають.Навіть автівка,якщо у вас вона є,також приватна компанія зробила.Далі,люба західна компанія,яка випускає військову техніку,також приватна.А ми хочемо йти шляхом московитів.Ті також державні компанії мають,які випускають сміття.за рахунок рабів.Інша справа.що в нормальних країнах,є різні антимонопольні і інші комітети,які регулюють все.
показати весь коментар
14.07.2020 22:22 Відповісти
https://censor.net/user/472605 Зараз ракети не будуються і населення, мабуть, стало багате? Приватні компанії, але не наші. Нашу приватні компанії націлені не на те, щоб щось створювати, а на те, щоб щось вирвати і вивезти, за кордон. Тому у нас не буде ні державних компаній, здатних щось побудувати, ні приватних. В США дещо не так: "Основу производственных мощностей большинства американских, как и многих других военно-промышленных концернов, составляют заводы и установки, построенные целиком на государственные средства и переданные концернам в управление. Такая система позволяет концернам в короткий срок и фактически безо всяких затрат расширять выпуск вооружений в периоды подъема военной конъюнктуры и в то же время избавляет их от необходимости реконструировать заводы за собственный счёт при переходе к новым видам вооружений. При затратах на капитальное строительство не более 1 % от суммы годового оборота, эти концерны перекладывают на правительство фактически все расходы связанные с расширением и реконструкцией не только арендованных государственных, но и собственных военных заводов."
показати весь коментар
14.07.2020 22:41 Відповісти
https://censor.net/user/327143 В нас немає нормальних приватних компаній.Нам потрібно було одразу після розвалу совка робити,подібне до США,зараз вже пізно.Ці державні підприємства,що в нас є,це чорні діри.З застарілим обладнанням.Туда скільки не влий,все пропаде,як пропадало до цього.Нашим олігархам вони не вигідні,щоб їх купляти,краще їм продавати електроенергію і сировину за дорого.А підприємства ці,тільки і беруть дотації з України.тобто з громадян.Тому олігархи енергосистеми скупили,а не південмаші і антонови.
показати весь коментар
14.07.2020 22:55 Відповісти
Рада виділила 342 млн грн з Держбюджету, щоб погасити борги "Південмашу" із зарплати (виправлено) - Цензор.НЕТ 7405 https://censor.net/user/472605 Ось тут згоден, повністю!
показати весь коментар
15.07.2020 13:18 Відповісти
Заводы ВПК работали на СССР. Страну с населением под 600 млн. Даже для работы на РФ, они были избыточны. А уж после 2014, смысл существования этих заводов был полностью утрачен. Никто не станет импортировать оружие, если может сделать его сам. (а ракеты Южмаша, ещё и нельзя передавать третьим странам)
показати весь коментар
14.07.2020 22:38 Відповісти
На южмаше средний возраст работников 73 года ( не шучу), его еще Кучма начал разваливать, но последователи продолжили такие начинания. Там уже и кбю переходит на трехдневку, хотя еще пару лет тому фигачили иногда без выходных ))))) а при новом правительстве в космос говорят летают телепортацией )))))) так что нафиг ракеты )))))
показати весь коментар
14.07.2020 12:12 Відповісти
Чуть не главной продукцией Южмаша были ракеты Зенит, для морского старта. Это единственная ракета которую после 92 года Южмаш собирал до готового изделия.

Морской старт принадлежит России, с Россией отношения испортились. Ну и чем теперь заниматься Южмашу? Самостоятельно вести космическую программу Украина не может. Партнёров - не нашла. Единственное что остаётся - эпизодически делать для американцев совместно с РФ элементы их ракет - носителей.
показати весь коментар
14.07.2020 15:29 Відповісти
І де б була сьогодні Україна якщо б не державні К,Л,Х,М - бтрз, КБ Луч, Міг-ремонт, Мотор, Івченко-Прогрес і т.д? Багато вам "ахметови" зброї виробили?
показати весь коментар
14.07.2020 12:14 Відповісти
https://censor.net/user/411394 Lockhed Martin,Northrop Gruman і тд.Це все приватні компанії.Те саме можна сказати за Європейські компанії.Наші приватні компанії випускають неконкурентну продукцію.Причому дотуються з бюджету.
показати весь коментар
14.07.2020 15:32 Відповісти
https://censor.net/user/411394 Помилочка вийшла.Наші державні компанії випускають неконкурентну продукцію.
показати весь коментар
14.07.2020 16:44 Відповісти
Рада виділила 2,3 млрд грн з Держбюджету, щоб урятувати "Південмаш" від банкрутства - Цензор.НЕТ 6859
показати весь коментар
14.07.2020 12:40 Відповісти
https://censor.net/user/414862 Ці ракети будувалися за рахунок бідного населення.Зараз вони би коштували десятки мільярдів доларів,для українців.
показати весь коментар
14.07.2020 16:46 Відповісти
Мертвi бджоли не гудять, i меду не несуть
показати весь коментар
14.07.2020 13:58 Відповісти
южмашу пора на пенсию. Давай, досвидания..
показати весь коментар
14.07.2020 15:19 Відповісти
 
 