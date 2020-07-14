Рада виділила 342 млн грн з Держбюджету, щоб погасити борги "Південмашу" із зарплати (виправлено)

Верховна Рада внесла зміни в закон про Держбюджет-2020 (щодо додаткових заходів щодо фінансового оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова")".

Ухвалення законопроєкту №3697 у другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками підтримали 324 народні депутати, повідомляє Цензор.НЕТ.

Законом передбачено впровадження нової бюджетної програми "Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Фінансова підтримка державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, окремих податків і зборів (платежів)" з обсягом видатків 342 млн 063 тис. грн.

Раніше передбачалося, що, крім зазначеної суми, "Південмаш" отримає ще 1.976,2 млн грн для погашення заборгованості перед державою за кредитом під державну гарантію.

Однак сьогодні Бюджетний комітет ВР на своєму засіданні ухвалив рішення не виділяти цю суму, оскільки погашення заборгованості перед державою за кредитом під державну гарантію (1.976,2 млн грн) не узгоджується з іншою пропозицією законопроєкту про внесення змін до Закону № 3396-VI щодо відтермінування погашення зазначеної заборгованості (починаючи з 2025) і в тексті законопроєкту не передбачено зобов'язання "Південмашу" погасити її частину протягом 2020 року, на що також звертає увагу Мінфін.