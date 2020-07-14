Підконтрольне Коломойському "Центренерго" закуповує вугілля в Грузії дорожче за "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк

Держпідприємство "Центренерго", яке контролює менеджмент олігарха Коломойського, закуповує вугілля в Грузії дорожче, ніж за формулою "Роттердам+".

Про це написав ексглава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці у Facebook.

"Поки на авансцені українські шахтарі й офіційне визнання "Роттердам+", новий старий менеджмент "Центренерго" не втрачає часу даремно – купує "грузинське вугілля" (300 тис. тонн, майже річний видобуток країни) за ціною US $83/тонна, що вища за API2+логістика, як, утім, і держшахт", - написав Вовк.