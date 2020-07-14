УКР
Підконтрольне Коломойському "Центренерго" закуповує вугілля в Грузії дорожче за "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк

Підконтрольне Коломойському

Держпідприємство "Центренерго", яке контролює менеджмент олігарха Коломойського, закуповує вугілля в Грузії дорожче, ніж за формулою "Роттердам+".

Про це написав ексглава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці у Facebook.

"Поки на авансцені українські шахтарі й офіційне визнання "Роттердам+", новий старий менеджмент "Центренерго" не втрачає часу даремно – купує "грузинське вугілля" (300 тис. тонн, майже річний видобуток країни) за ціною US $83/тонна, що вища за API2+логістика, як, утім, і держшахт", - написав Вовк.

вугілля (2489) Вовк (185) Центренерго (553)
+20
Але ж це не "Роттердам+"! Це чергова зелена перемога!
14.07.2020 12:05 Відповісти
+20
ЗеДятлы, вы в курсе, что вам (и нам
, к сожалению) с 1 августа электроэнергию будет этот поц продавать на 54% дороже? А это значит, что и ВСЕ товары и услуги подорожают. Впрочем, что то пояснять вам, это всё равно, что пояснять баранам. Да и баран, в отличии от вас, способен понять, что он баран, а вы нет.
14.07.2020 12:06 Відповісти
+19
Вот и компетентное объяснение от зелупоэксперта.
14.07.2020 12:11 Відповісти
Але ж це не "Роттердам+"! Це чергова зелена перемога!
14.07.2020 12:05 Відповісти
Вроде вчера писали,что Ценрэнерго(78,3% вроде госсобственности на начало 2020 года)будет закупать угля на 1,2 млдр у Ахметова. Да и год назад у Ахметова анонсировали цену около(именно около)100$.А тут у Грузии 83 $.
Какая то путаница или опять под дудку Ахметова СМИ пляшут,делая из него благодетеля Украины.
14.07.2020 12:56 Відповісти
Конечно, Беня теперь может бесплатно делать всё, что хочет...
14.07.2020 12:20 Відповісти
Грузинские шахтеры в поте лица рубят уголек для Украины Какой маразм! ( 73% )
14.07.2020 12:06 Відповісти
Я впевнений, що зараз зебільні експерти нам все пояснять.
14.07.2020 12:08 Відповісти
ага. повилазять з шахт, та пояснять.
14.07.2020 12:14 Відповісти
Це ви сраку шахтой називаєте. То нехай спочатку від "вугілля" відмиються, а то сильно смердить, а потім пельки відкривають
15.07.2020 09:41 Відповісти
Сколько Вовка не корми, все равно к Ахметову бежит.
14.07.2020 12:06 Відповісти
Вова сейчас на шпагате. И Рината обслужить и Беню ублажить ))
14.07.2020 12:07 Відповісти
Приймає у будь якій кількості та з усіх боків.
14.07.2020 12:08 Відповісти
Многовекторность Данилыча реализует ))))
14.07.2020 12:14 Відповісти
это не шпагат называется
14.07.2020 12:09 Відповісти
Почему? Есть такая поза на шпагате ))
14.07.2020 12:13 Відповісти
это непрактично для всех троих.
14.07.2020 12:27 Відповісти
А им нравиться и Вова порожняк не гонит ))
14.07.2020 12:37 Відповісти
Ничего, лохам нужно срочно сделать отрицательное понижение тарифа. Процентов на 60, не более )))
14.07.2020 12:06 Відповісти
Отрицательное понижение. Интересный оборот, но для зебилов это сложно. Они не поймут.
14.07.2020 12:08 Відповісти
Ну им же обещали понижение тарифов. Это из Раисси. Отрицательное понижение )))
14.07.2020 12:15 Відповісти
Да, верно. Про "отрицательное" никто не обещал, а потому все честно
14.07.2020 12:18 Відповісти
Это как в *********, там придумали "Отрицательный рост"
14.07.2020 12:21 Відповісти
ЗеДятлы, вы в курсе, что вам (и нам
, к сожалению) с 1 августа электроэнергию будет этот поц продавать на 54% дороже? А это значит, что и ВСЕ товары и услуги подорожают. Впрочем, что то пояснять вам, это всё равно, что пояснять баранам. Да и баран, в отличии от вас, способен понять, что он баран, а вы нет.
14.07.2020 12:06 Відповісти
Вот и компетентное объяснение от зелупоэксперта.
14.07.2020 12:11 Відповісти
Подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" закупает уголь в Грузии дороже "Роттердам+" - экс-глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 6536
14.07.2020 12:14 Відповісти
Пацачка под голландским прапорцем
14.07.2020 12:15 Відповісти
Я аж кавою поперхнувся!
14.07.2020 12:11 Відповісти
Глубокій і конструктівний аналіз. Браво! 🤣
14.07.2020 12:15 Відповісти
Так ведь я оказался прав. баран быстрее поймет чем ЗеДятел.
14.07.2020 12:16 Відповісти
Дарагуша, свої деферамби іди у фб на сторінку зєлєнського і там співай, а тут факти потрібні.
14.07.2020 12:17 Відповісти
ленка,ты чего цвета в своем рваном триколоре попутала?
14.07.2020 12:20 Відповісти
🤣 Єлена, позвольтє я открою Вам страшную тайну!? Ви нє Дрозд, Ви Дятєл!
14.07.2020 12:22 Відповісти
Зебка, это твоё время прошло 21 апреля 2019 года, когда Лахта вас покинула.
14.07.2020 12:23 Відповісти
на Цензорі я бачу вашу кількість, аж 0,27%. На росії вам місце зємалороси.
14.07.2020 12:31 Відповісти
Вот же вштымило тебя...
14.07.2020 12:19 Відповісти
Підконтрольне Коломойському "Центренерго" закуповує вугілля в Грузії дорожче за "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 6736
14.07.2020 12:21 Відповісти
Ахахахах=))) Єлєна, більше не пиши такої дурні- виглядаєш вкрай некомпетентно та неприглядно =)
14.07.2020 13:15 Відповісти
Зебилам (73%) пох. Им до сих пор "главное не Порошенко".
14.07.2020 12:10 Відповісти
От саме завдяки таким як ти й стає головним- аби не Порошенко!
Але ти не зупиняйся!
14.07.2020 12:13 Відповісти
не зупинімось,кацапля,навіть не сподівайся...на ось тобі,про твою енергетіку

Підконтрольне Коломойському "Центренерго" закуповує вугілля в Грузії дорожче за "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 37
14.07.2020 12:19 Відповісти
То подякуй синьоносому за "зелену" енергетику, завдяки якому будемо гарантовано платити 0.15 євро за кВт*год протягом 10 років! А також Рінату Леонідовичу за балансуючу енергію.
14.07.2020 12:12 Відповісти
Як називається документ на який ти посилаєшся, та де його можна почитати?
14.07.2020 12:15 Відповісти
Виноват,а кто такой синеносый?
14.07.2020 12:17 Відповісти
Та ясный перец, Порошенко до сих пор президент Украины. А на...ера Зеля обещал тарифы снизить, если не может этого сделать?
14.07.2020 12:19 Відповісти
Ой. НКРЭ повысил тариф на ПЕРЕДАЧУ э/э для "Укрэнерго" на 54%. Повышение цен на э/э для населения будет на несколько процентов. Ну и льготные 0,9 грн до 100 квт отменят. И это скоро. А затем кратное, осенью, повышение цены именно на потребление э/э для нас всех и для всего бизнеса. Привет инвесторам "зелёной" энергии с их ценами. Ну и шахтёрам с шахт ахметова. И да. Ахметов не так давно купил особняк за 200 млн.ойро. Шахтёры. Постучите касками ещё разок. Зеленский вас услышит.Интересно, продаётся ли где-то в мире жильё за 500 млн ойро/долларов? Продаётся? Так первый покупатель- ахметов же.
14.07.2020 12:41 Відповісти
Пусть калло мойский занимается своими прямыми обязанностями ! А экономикой и финансами должны заниматся умные люди !
14.07.2020 12:09 Відповісти
Коломойський - риба у воді, багатій на зебільний планктон.
14.07.2020 12:14 Відповісти
Его прямая обязанность - отсидка в тюряге. Лет на 40. И суды Лондона и штата Делавер уверенно делают для этого всё возможное. Ну и для его подельника с ЗЕлёным кипрским офшором.
14.07.2020 12:18 Відповісти
для зедебилов это что нужно
14.07.2020 12:11 Відповісти
ну наверное не в грузии,а ордловский в абхазии...
14.07.2020 12:16 Відповісти
И шо вы ему сделаете? Страна такая, один ушел, другой пришел, имена разные, а делишки одинаковые.
14.07.2020 12:19 Відповісти
Человек двадцать тут регулярно чему-то возмущаются. Так выйдите первыми на майдан с плакатами против повышения тарифов! Народ глядишь подтянется. Или вам и за троллинг хорошо платят?
14.07.2020 12:30 Відповісти
Отак завжди- Більшість насре, а розгрібати меншості....
14.07.2020 13:14 Відповісти
похєр! беріть скіко тре,аби не барига
14.07.2020 12:30 Відповісти
Підконтрольне Коломойському "Центренерго" закуповує вугілля в Грузії дорожче за "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 5816
14.07.2020 12:58 Відповісти
и чёш мудрый нарит и прочие бигусы не вопят на явную схему мойша+?
14.07.2020 13:00 Відповісти
Про це треба робити наголос перед місцевими виборами.... Збирати всі проколи- і вивалювати на голову "електорату зе".... Можливо щось там у голові увімкнеться.
14.07.2020 13:13 Відповісти
Зебилы, а шо такое? Ослик закупает уголь дороже ротердам+, может пора уже зеленую эпоху нищеты и развала экономики ГЕТЬ или еще с украинским языком не разобрались?
14.07.2020 13:01 Відповісти
Грузія - то країна шахтарів...
14.07.2020 13:09 Відповісти
Виборці Зе, вам не здається, що вас жорстоко "на***ли"? Відповідно і противники вашого вибору будуть потерпати.
14.07.2020 13:12 Відповісти
Выходит Порох экономил госсредства по ротердаму+ и Гладковского суд оправдал по всем статьям получается наркоман на вранье стал духовным лидером бобиков
14.07.2020 13:20 Відповісти
у козломойско и его цирка, конец эпохи бедности.
14.07.2020 14:25 Відповісти
 
 