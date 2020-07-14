Підконтрольне Коломойському "Центренерго" закуповує вугілля в Грузії дорожче за "Роттердам+", - ексглава НКРЕКП Вовк
Держпідприємство "Центренерго", яке контролює менеджмент олігарха Коломойського, закуповує вугілля в Грузії дорожче, ніж за формулою "Роттердам+".
Про це написав ексглава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці у Facebook.
"Поки на авансцені українські шахтарі й офіційне визнання "Роттердам+", новий старий менеджмент "Центренерго" не втрачає часу даремно – купує "грузинське вугілля" (300 тис. тонн, майже річний видобуток країни) за ціною US $83/тонна, що вища за API2+логістика, як, утім, і держшахт", - написав Вовк.
Топ коментарі
+20 vitaliymkua
показати весь коментар14.07.2020 12:05 Відповісти Посилання
+20 Старый зольдат
показати весь коментар14.07.2020 12:06 Відповісти Посилання
+19 Виктор Ямской
показати весь коментар14.07.2020 12:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Какая то путаница или опять под дудку Ахметова СМИ пляшут,делая из него благодетеля Украины.
, к сожалению) с 1 августа электроэнергию будет этот поц продавать на 54% дороже? А это значит, что и ВСЕ товары и услуги подорожают. Впрочем, что то пояснять вам, это всё равно, что пояснять баранам. Да и баран, в отличии от вас, способен понять, что он баран, а вы нет.
Але ти не зупиняйся!