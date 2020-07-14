УКР
8 593 11

Кулеба назвав особливі умови в'їзду до Туреччини, Хорватії, Чорногорії та ще 3 країн

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив вимоги для в'їзду в шість країн, які відкрили кордони українським туристам в умовах пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Туреччина. На кордоні потрібно пройти медогляд. У разі симптомів COVID-19 - зробити безкоштовний ПЛР-тест, потрібен страховий поліс на COVID-19. Його можна придбати онлайн або в туроператора, або безпосередньо в аеропорту".

За словами Кулеби, у Сербію в'їзд дозволений без обмежень, а в Хорватію для в'їзду потрібен результат ПЛР-тесту або зобов'язання пройти 14-денний карантин. Також умовою отримання дозволу в'їзду до Хорватії є наявність підтвердження резервації готелю або апартаментів, якщо українці прямують з туристичною метою.

"В'їзд у Чорногорію, теж популярний напрям для відпочинку, дозволений. Але для тих, хто в'їжджає з території Сербії, потрібна обов'язкова 14-денна обсервація у карантинному закладі", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт сформував дорожню карту розвитку туризму в Україні, - Ткаченко на нараді в Зеленського

Крім того, зауважив міністр, перед вильотом на Багамські острови потрібно отримати дозвіл на відвідування на електронній сторінці багамського агентства подорожей і після прибуття показати результати негативного тесту, якому не більше 10 днів.

"Туніс. Потрібен результат ПЛР-тесту і карантин від 7 до 14 днів", - повідомив Кулеба.

Кулеба також повідомив, що кількість країн, які відкрили кордони для українців, збільшилася до 25.

карантин (18172) подорож (92) туризм (1572) Кулеба Дмитро (3605) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+9
Вы не представляете себе как тут сейчас хорошо без козломордых) Ничто так не радует как отсутствие этих животных
14.07.2020 12:27 Відповісти
+8
Пока лучше сидеть дома . В отпуск хочется , очень хочется . А в Турции хорошо , наверное очень мало людей . Вата - не люди .
14.07.2020 12:17 Відповісти
+5
Представляю по крайней мере я, и моя семья, сейчас в Кемере- ни одной блди козломордной НЕТ! Отдыхаю телом и душой!!! Отель не заполнен на 100 процентов (по турецким условиям открытия, а из тех кто отдыхает 80% местные,20 % из Украины, как то так! Рекомендую, выбирайте отель по карману и на отдых, пока вонючих зверей не выпустили из вольера!!!
14.07.2020 15:06 Відповісти
Пока лучше сидеть дома . В отпуск хочется , очень хочется . А в Турции хорошо , наверное очень мало людей . Вата - не люди .
14.07.2020 12:17 Відповісти
Вы не представляете себе как тут сейчас хорошо без козломордых) Ничто так не радует как отсутствие этих животных
14.07.2020 12:27 Відповісти
Представляю по крайней мере я, и моя семья, сейчас в Кемере- ни одной блди козломордной НЕТ! Отдыхаю телом и душой!!! Отель не заполнен на 100 процентов (по турецким условиям открытия, а из тех кто отдыхает 80% местные,20 % из Украины, как то так! Рекомендую, выбирайте отель по карману и на отдых, пока вонючих зверей не выпустили из вольера!!!
14.07.2020 15:06 Відповісти
Все в Затоку и Кирилловку!
Украинцы богатый народ.
14.07.2020 12:23 Відповісти
Дневной тур на яхте 2 взрослых 1 ребенок 35долл. Питание включено! Друзья в бердянске кусают локти, раз пообедать (окрошка, картошка котлета) 20долл на двоих. СЮРРЕАЛИЗМ. Недельный тур в Кемер вышел 1700долл. АБСОЛЮТНО ВСЕ ВКЛЮЧЕНО включая дорогой алкоголь.
14.07.2020 12:31 Відповісти
1700 Maxx Royal или Amara.
Можно взять нормальную 5* на All за 1000.
14.07.2020 12:49 Відповісти
Выбрали baya club. Ultra all inclusive. В амаре были в прошлом году, baya на порядок выше)
14.07.2020 13:25 Відповісти
На любителя. Мне Baia kemer тоже нравится. Для Бельдиби вход в море отличный. Амара - повыпендриваться.
14.07.2020 16:10 Відповісти
В Кирилловке вроде как какое-то нашествие морских блох - можете загуглить "кирилловка блохи"
14.07.2020 14:16 Відповісти
Там всегда какое нибудь нашествие.
показати весь коментар
Кулеба должен ознакомить украинский народ ,что стало причиной принимаемых условий и закрытия границ для украинского народа, европейскими и другими странами...
показати весь коментар
