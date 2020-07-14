Кулеба назвав особливі умови в'їзду до Туреччини, Хорватії, Чорногорії та ще 3 країн
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив вимоги для в'їзду в шість країн, які відкрили кордони українським туристам в умовах пандемії коронавірусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.
"Туреччина. На кордоні потрібно пройти медогляд. У разі симптомів COVID-19 - зробити безкоштовний ПЛР-тест, потрібен страховий поліс на COVID-19. Його можна придбати онлайн або в туроператора, або безпосередньо в аеропорту".
За словами Кулеби, у Сербію в'їзд дозволений без обмежень, а в Хорватію для в'їзду потрібен результат ПЛР-тесту або зобов'язання пройти 14-денний карантин. Також умовою отримання дозволу в'їзду до Хорватії є наявність підтвердження резервації готелю або апартаментів, якщо українці прямують з туристичною метою.
"В'їзд у Чорногорію, теж популярний напрям для відпочинку, дозволений. Але для тих, хто в'їжджає з території Сербії, потрібна обов'язкова 14-денна обсервація у карантинному закладі", - сказав Кулеба.
Крім того, зауважив міністр, перед вильотом на Багамські острови потрібно отримати дозвіл на відвідування на електронній сторінці багамського агентства подорожей і після прибуття показати результати негативного тесту, якому не більше 10 днів.
"Туніс. Потрібен результат ПЛР-тесту і карантин від 7 до 14 днів", - повідомив Кулеба.
Кулеба також повідомив, що кількість країн, які відкрили кордони для українців, збільшилася до 25.
