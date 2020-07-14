Найманці РФ забрали собі тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, убитий медик і поранений військовослужбовець досі на полі бою

Представники ОБСЄ ведуть переговори з найманцями РФ, щоб забрати пораненого воїна і тіло вбитого українського військового медика.

Боєць 35-ї бригади морської піхоти і тіло військового медика, які 13 липня потрапили у засідку бойовиків під час евакуації загиблого українського бійця, залишаються на полі бою поблизу Зайцевого. Тіло бійця, якого мали евакуювати, бойовики забрали собі.

Про це повідомив командир 35-ї окремої бригади морської піхоти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За даними ОБСЄ, тіло бійця, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої і якого вийшла евакуювати група, яка потрапила під ворожий обстріл, бойовики забрали собі. Як повідомляє кореспондентка ТСН, наразі ОБСЄ намагається домовитися з бойовиками, щоб забрати пораненого бійця та тіло військового медика. Інформації про те, чи живий наразі поранений військовослужбовець, немає.

Нагадаємо, 13 липня на передовій на Донбасі поблизу Зайцевого попри домовленість про припинення вогню підтримувані Росією бойовики обстріляли групу військовослужбовців. Вони намагалися евакуювати з поля бою тіло українського бійця. Унаслідок обстрілу загинув медик, ще двоє військових були поранені. У штабі ООС наголосили, що "підступне вбивство медика, на якому були усі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні підрозділи навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм.

