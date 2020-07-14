УКР
Найманці РФ забрали собі тіло загиблого під Зайцевим українського воїна, убитий медик і поранений військовослужбовець досі на полі бою

Представники ОБСЄ ведуть переговори з найманцями РФ, щоб забрати пораненого воїна і тіло вбитого українського військового медика.

Боєць 35-ї бригади морської піхоти і тіло військового медика, які 13 липня потрапили у засідку бойовиків під час евакуації загиблого українського бійця, залишаються на полі бою поблизу Зайцевого. Тіло бійця, якого мали евакуювати, бойовики забрали собі.

Про це повідомив командир 35-ї окремої бригади морської піхоти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За даними ОБСЄ, тіло бійця, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої і якого вийшла евакуювати група, яка потрапила під ворожий обстріл, бойовики забрали собі. Як повідомляє кореспондентка ТСН, наразі ОБСЄ намагається домовитися з бойовиками, щоб забрати пораненого бійця та тіло військового медика. Інформації про те, чи живий наразі поранений військовослужбовець, немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Вбивство медика на Донбасі містить ознаки військового злочину. ВIДЕО (оновлено)

Нагадаємо, 13 липня на передовій на Донбасі поблизу Зайцевого попри домовленість про припинення вогню підтримувані Росією бойовики обстріляли групу військовослужбовців. Вони намагалися евакуювати з поля бою тіло українського бійця. Унаслідок обстрілу загинув медик, ще двоє військових були поранені. У штабі ООС наголосили, що "підступне вбивство медика, на якому були усі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні підрозділи навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм.

Також читайте: Троє українських воїнів загинули, ще двоє зазнали поранень і бойових травм. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб

Автор: 

ОБСЄ (3524) поранення (2835) смерть (6812) евакуація (2399) Донбас (22361) втрати (4534) найманці рф (2071) операція Об’єднаних сил (6725) 35 окрема бригада (69)
+81
Так , что там в глазах Путина? Или это были не глаза?
14.07.2020 12:16 Відповісти
+72
А где главнокомандующий? Где какие нибудь заявления? Это вообще что ?
14.07.2020 12:17 Відповісти
+71
Наемники РФ забрали себе тело погибшего под Зайцево украинского воина, убитый медик и раненный военнослужащий до сих пор на поле боя - Цензор.НЕТ 8604
14.07.2020 12:23 Відповісти
Сивоху послать, хай витягне з поля бою.
14.07.2020 15:33 Відповісти
Якого хрена наші військові при окопній війні не сидять в окопах? В них багато здоров'я, чи командири схотіли щоб вони потрапили в полон? Панове Генерали, що за тактика, якщо солдат і навіть офіцерів вбивають по 5 на день, як це було позавчора? Ви що, по Жуківським методичкам вчилися як з солдатів м'ясо робити?
14.07.2020 15:51 Відповісти
Воєнний, подзвони Путіну, і запитай його, чому його війська вбивають по 5 українських солдат на день.
14.07.2020 16:09 Відповісти
Один момент наиболее мерзкий..Наши пошли эвакуировать тело погибшего (внимание) - " под гарантии ОБСЕ..!! То есть по хорошему эту импотентную кацапскую шоблу нужно нахрен вычеркнуть из всех планов действий и любых миссий в Украине . Скандала в 2014-15 годах с этими ******** имени Элэкзендера *** - этого продажного ******** с птичьим тупым рылом, - было мало видимо. Кулеба должен не угрожать"международным **** осуждением" которое кацапня на х..ю видела вместе с Кулебой , а на весь мир ( набравшись яиц) заявить уже в конце концов за 6 лет наконец о том что на сегодня ОБСЕ - бесполезная дармоедская организация "по интересам" и Украина прекращает с ней любую работу до тех пор пока оттуда не уберутся кацапы и организация не переформатируется во что то адекватное и хоть мало -мальски полезное. А по поводу ответа на инцидент - разговаривать должны пушки предварительно с объяснением за что кацапню прессуют. Хотя это из фантастического фильма " Как это должно быть" а в реальности - тупарина на должности преза - обосранный жидо-кацапский лох и сцыкун, Наев - тоже позорный сцыкун, который только способен тупо гудеть как буйвол какие то дебильные лозунги имени Красной тупорылой армии. Штаб - наполовину кацапский и украинофобский - сброд тупых трусов и негодяев имени поросятины ещё..и петуховича.. Кто будет защищать наших бойцов??? Идёт к тому что ..улица что ли? Как так **** можно?!
14.07.2020 16:39 Відповісти
А главнокомандующий ВСУ меняет себе кальсоны со страха!!
14.07.2020 20:15 Відповісти
Какие могут быть договоренности с БАНДИТАМИ? С ними нужно не договариваться, а отстреливать и зачищать местность! Когда же это дойдет до туповатого Бубочки? Долго наши ребята будут служить мишенями для российских оккупантов?
15.07.2020 12:13 Відповісти
