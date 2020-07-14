Опозиція не наполягала на внесенні поправок до закону про гральний бізнес, оскільки прислухалася до аргументів, - "слуга народу" Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев пояснив, чому опозиція передумала блокувати роботу парламенту, наполягаючи на поправках до законопроєкту про гральний бізнес.

Про це він розповів у коментарі журналістам після рішення ВР про підтримку законопроєкту в другому читанні про легалізацію грального бізнесу, передає Цензор.НЕТ.

"Дослухалися до аргументів. Ну, неможливо ж блокувати роботу парламенту держави, коли залишилося до кінця сесії менше тижня. Я вдячний за розуміння, за конструктивний підхід нашій опозиції", - сказав Гетманцев.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Таким чином ВР легалізувала гральний бізнес.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів в системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.