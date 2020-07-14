УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15310 відвідувачів онлайн
Новини
1 772 26

Опозиція не наполягала на внесенні поправок до закону про гральний бізнес, оскільки прислухалася до аргументів, - "слуга народу" Гетманцев

Опозиція не наполягала на внесенні поправок до закону про гральний бізнес, оскільки прислухалася до аргументів, -

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев пояснив, чому опозиція передумала блокувати роботу парламенту, наполягаючи на поправках до законопроєкту про гральний бізнес.

Про це він розповів у коментарі журналістам після рішення ВР про підтримку законопроєкту в другому читанні про легалізацію грального бізнесу, передає Цензор.НЕТ.

"Дослухалися до аргументів. Ну, неможливо ж блокувати роботу парламенту держави, коли залишилося до кінця сесії менше тижня. Я вдячний за розуміння, за конструктивний підхід нашій опозиції", - сказав Гетманцев.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Таким чином ВР легалізувала гральний бізнес.

Дивіться: Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. ВIДЕО

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів в системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Автор: 

гральний бізнес (298) Гетманцев Данило (944)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Оппозиция не настаивала на внесении поправок к закону об игорном бизнесе, поскольку прислушалась к аргументам, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1843
показати весь коментар
14.07.2020 12:20 Відповісти
+4
оПОПазиція єнто ПЕС??
Пеца себе і назначив головним оПОПазиціонером.. ))
показати весь коментар
14.07.2020 12:31 Відповісти
+3
Теперь многие зелебобики будут очень благодарны Зеле за то что будут проигрывать последнее
показати весь коментар
14.07.2020 12:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь многие зелебобики будут очень благодарны Зеле за то что будут проигрывать последнее
показати весь коментар
14.07.2020 12:18 Відповісти
А форроффка заборонила... ))
показати весь коментар
14.07.2020 12:33 Відповісти
кто-то играть заставляет?
показати весь коментар
14.07.2020 12:47 Відповісти
Воо, енто самое интересное!! ))
показати весь коментар
14.07.2020 14:31 Відповісти
при порошенко такого не було...
Опозиція не наполягала на внесенні поправок до закону про гральний бізнес, оскільки прислухалася до аргументів, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5280
показати весь коментар
14.07.2020 12:53 Відповісти
Ну почему они такие смешные ? В стране экономический кризис , война , а у них желтая вода в голове .
показати весь коментар
14.07.2020 12:19 Відповісти
Оппозиция не настаивала на внесении поправок к закону об игорном бизнесе, поскольку прислушалась к аргументам, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1843
показати весь коментар
14.07.2020 12:20 Відповісти

-- За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят, - продам! …(С)
показати весь коментар
14.07.2020 12:21 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 12:24 Відповісти
Чистая математика - Сколько должны проиграть украинцы, чтобы наполнить бюджет на 5 млрд грн. !?
показати весь коментар
14.07.2020 12:27 Відповісти
В бюджет підуть копійки. Так сказати для Атвода глаз. Основні суми підуть в кармани властьпрідєржаШШіх та шелкопёрих.
показати весь коментар
14.07.2020 12:29 Відповісти
Потрібно програти 50 лярдів. Так вчора казала вароффка на Слабоді слова.
показати весь коментар
14.07.2020 12:31 Відповісти
это только официально нужно проиграть - т.е. то что засветят владельцы игорного бизнеса для отчета в налоговую... и как я помню что в этом законе их освободили на 2 года от налогов вообще...
показати весь коментар
14.07.2020 12:34 Відповісти
С интернет казино - 0, они все зарегистрированы в оффшорных зонах, с живых казино какие-то копейки потому что они все будут по максимум уходить от налогов
показати весь коментар
14.07.2020 12:34 Відповісти
Та ми і без нього знаєм, Шо пАрЄшалі... Учлі так сказать жЄланія жопоблока...
показати весь коментар
14.07.2020 12:27 Відповісти
Оппозиция не настаивала на внесении поправок к закону об игорном бизнесе, поскольку прислушалась к аргументам, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4944
показати весь коментар
14.07.2020 12:28 Відповісти
Да они двумя ногами за, просто показать себя хотят. Вроде за народ переживают, а большинство радуется таким законам.
показати весь коментар
14.07.2020 12:29 Відповісти
оПОПазиція єнто ПЕС??
Пеца себе і назначив головним оПОПазиціонером.. ))
показати весь коментар
14.07.2020 12:31 Відповісти
Це ПЕС і ЗаЖОП - блізьніци-братья.
Вони голосували проти.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=6828
показати весь коментар
14.07.2020 14:21 Відповісти
Наконец-то сегодня появилось хоть одно важное заявление от партии власти...
показати весь коментар
14.07.2020 12:33 Відповісти
https://censor.net/news/3207961/naemniki_rf_zabrali_telo_pogibshego_pod_zayitsevo_ukrainskogo_voina_ranenyyi_voennoslujaschiyi_i_ubityyi

Слугам не до цього, вони протягують гральний бізнес
показати весь коментар
14.07.2020 12:40 Відповісти
В связи с легализацией игорного бизнеса, президент Владимир Зеленский пообещал публично поиграть в русскую рулетку.(с)
показати весь коментар
14.07.2020 12:47 Відповісти
и какова была сумма аргумента??
показати весь коментар
14.07.2020 13:14 Відповісти
Нада и Домино азартной игрой признать и налог брать!!
😁
показати весь коментар
14.07.2020 13:27 Відповісти
https://censor.net/news/3207962/oppozitsiya_ne_nastaivala_na_vnesenii_popravok_k_zakonu_ob_igornom_biznese_poskolku_prislushalas_k_argumentam
показати весь коментар
14.07.2020 13:41 Відповісти
Юлія Тимошенко: Легалізація грального бізнесу позбавлятиме українців 82 мільярдів гривень щороку.

https://www.youtube.com/watch?v=8KWu7Vosyjk&fbclid=IwAR2ZgzwawW0oO7IinCWMX1XTCS5EhR7WqN7k6B_tfuJGolP5HkV4qea4Pbk
показати весь коментар
14.07.2020 14:09 Відповісти
 
 