Опозиція не наполягала на внесенні поправок до закону про гральний бізнес, оскільки прислухалася до аргументів, - "слуга народу" Гетманцев
Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев пояснив, чому опозиція передумала блокувати роботу парламенту, наполягаючи на поправках до законопроєкту про гральний бізнес.
Про це він розповів у коментарі журналістам після рішення ВР про підтримку законопроєкту в другому читанні про легалізацію грального бізнесу, передає Цензор.НЕТ.
"Дослухалися до аргументів. Ну, неможливо ж блокувати роботу парламенту держави, коли залишилося до кінця сесії менше тижня. Я вдячний за розуміння, за конструктивний підхід нашій опозиції", - сказав Гетманцев.
Як повідомлялося раніше, Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Таким чином ВР легалізувала гральний бізнес.
Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів в системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.
-- За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят, - продам! …(С)
Пеца себе і назначив головним оПОПазиціонером.. ))
Вони голосували проти.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=6828
Слугам не до цього, вони протягують гральний бізнес
😁
https://www.youtube.com/watch?v=8KWu7Vosyjk&fbclid=IwAR2ZgzwawW0oO7IinCWMX1XTCS5EhR7WqN7k6B_tfuJGolP5HkV4qea4Pbk