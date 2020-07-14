УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15310 відвідувачів онлайн
Новини
6 243 58

"Негіднику, який убив матір, батька і двох дітей, сьогодні буде обрано запобіжний захід", - Геращенко про смертельну ДТП на Київщині

Сьогодні, 14 липня, о 13:20 у Шевченківському районному суді м.Києва відбудеться засідання суду щодо обрання запобіжного заходу водієві, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинули двоє дорослих і двоє дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Негіднику, який убив матір, батька і двох дітей, сьогодні буде обрано запобіжний захід. Поліція і прокуратура наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою", - написав він.

Геращенко зазначив, що початок судового засідання відбудеться о 13:20 у Шевченківському районному суді м.Києва.

Суддя - Євген Сидоров.

Також читайте: Водієві, який скоїв масштабну ДТП з чотирма загиблими на Столичному шосе, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, в результаті ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желеп, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яним. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter.

13 липня водієві, який вчинив масштабну ДТП, було повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Також дивіться: Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4530) Київська область (4192) Геращенко Антон (935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
геращенко, ДЕ ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЛІДСТВО ПО РОЗСТРІЛУ АТОВЦІВ В НОВОСЕЛИЦІ?? Заткнулись вже, і ні пари з вуст про цей злочин !!!
показати весь коментар
14.07.2020 12:32 Відповісти
+7
Обміняють на якогось завербованого алкаша з лугандона
показати весь коментар
14.07.2020 12:32 Відповісти
+7
Целый замминистра отчитался - герои,избирают меру пресечения, люди то уже погибли.
Может министр хочет отчитаться, что уже отследили всю цепочку - права ведь раньше
изымали за пьянку, кто вернул, по закону, или нет, если все по закону, то с какими законодательными инициативами мвд выйдет в парламент чтобы исключить такие случаи?
показати весь коментар
14.07.2020 12:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
но долго и мучительно
показати весь коментар
14.07.2020 12:31 Відповісти
Це ви про Геращенко?
показати весь коментар
14.07.2020 12:33 Відповісти
Нє, зебілів
показати весь коментар
14.07.2020 12:51 Відповісти
В виде поцелуя в жопу?
показати весь коментар
14.07.2020 12:30 Відповісти
варсия Фунт не подтвердилась???
показати весь коментар
14.07.2020 12:31 Відповісти
гидота, а що, хіба для вас є "нєгодяї"?? Здається для вас гроші не пахнуть..
показати весь коментар
14.07.2020 12:31 Відповісти
Прими таблетку. Или не помогает?
показати весь коментар
14.07.2020 12:32 Відповісти
чого тобі, нульовка смердюча? Тут бояру не наливають. Геть пішло !
показати весь коментар
14.07.2020 12:35 Відповісти
и зачем такая мразь должна жить?!
показати весь коментар
14.07.2020 12:32 Відповісти
Обміняють на якогось завербованого алкаша з лугандона
показати весь коментар
14.07.2020 12:32 Відповісти
геращенко, ДЕ ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЛІДСТВО ПО РОЗСТРІЛУ АТОВЦІВ В НОВОСЕЛИЦІ?? Заткнулись вже, і ні пари з вуст про цей злочин !!!
показати весь коментар
14.07.2020 12:32 Відповісти
Ты в норме? Геращенко ведет следствие??? Или все таки полиция?
показати весь коментар
14.07.2020 12:34 Відповісти
привіт, геращенко, але я до тебе не звертався.
показати весь коментар
14.07.2020 12:36 Відповісти
Остинь. В свойо врємя Порошенко вел слєдствіє по дєлу Гандзюк лічно. Что тєпєрь нє так?
показати весь коментар
14.07.2020 12:37 Відповісти
А геращенко КТО? Не полиция?
Заместитель авакова.
показати весь коментар
14.07.2020 12:41 Відповісти
Нужно просто отомстить до седьмого колена ( которого не будет). Со следствия дела будет мало, можете не надеяться
показати весь коментар
14.07.2020 12:39 Відповісти
воно вже вбило жінку, вийшло на волю, і вбило ще чотирьох людей. В нього на мордяці тавро неповноцінної істоти. Невже копи цього не бачать? Є Закон, не заперечую, цивілізовані країни мають жити за Законом. Але, на жаль, є випадки, в яких Закон просто необхідно ігнорувати, та вбити цю істоту при намаганні втекти (наприклад).
показати весь коментар
14.07.2020 12:46 Відповісти
Я вам відповідала по Новоселиці
показати весь коментар
14.07.2020 12:57 Відповісти
а я все ж таки сподіваюсь що нам хоч про результати наголосять. Як це так? Ту нещасну Ганзюк вже їй кістки перемили за ці роки так, що нещасна дівчина в труні мабуть перевертається. Все маніпулюють тим вбивством. А тут така резонансна справа, і ці покидьки мовчать. Неспроможні - хай йдуть геть з посад.
показати весь коментар
14.07.2020 13:08 Відповісти
вот те "копы" которые насилуют женщин, убивают детей и будут решать кого "вбити при намаганні втекти"! то что вы предлагаете это не закон а право сильного и именно оно сейчас практикуется в Украине и в таком случае непонятно что вас не устраивает.
показати весь коментар
14.07.2020 15:08 Відповісти
яби воно практикувалось, то такі потвори як оце желепа не ходили б по українській землі.
показати весь коментар
14.07.2020 15:09 Відповісти
понятно, вас не устраивает что право сильного реализуете не вы.
показати весь коментар
14.07.2020 15:19 Відповісти
а вас влаштовує що право сильного зараз перевернуте до гори дригом? Сильним має бути той, на чиєму боці правда. Все інше від лукавого.
показати весь коментар
14.07.2020 15:24 Відповісти
а вы думаете что членин, сталин, гитлер, пуйло... не считали что на их стороне правда!?
показати весь коментар
14.07.2020 15:59 Відповісти
пис: і не всі копи гвалтують/вбивають.
показати весь коментар
14.07.2020 15:10 Відповісти
не треба утримувти людей, які цілком справедливо хотіли відкрутити башку цьому покидьку !! Є випадки, в яких поліція має підтримати народ !! І цей випадок саме такий! Така погань НЕ ПОВИННА ЖИТИ В СВІТІ ЛЮДЕЙ !!!
показати весь коментар
14.07.2020 12:34 Відповісти
А коли буде мєра присічєнія нєгодяю, який убив Сашка Музичка?
показати весь коментар
14.07.2020 12:34 Відповісти
Скоріше за все-ніколи
показати весь коментар
14.07.2020 12:38 Відповісти
То що цей подонок повинен бути покараний це звісно, але Геращенко ти така сма потвора тільки в своєму образі..брехливий жирний подонок..
показати весь коментар
14.07.2020 12:34 Відповісти
"Негодяю, убившему мать, отца и двоих детей, сегодня будет избрана мера пресечения", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6453
показати весь коментар
14.07.2020 12:35 Відповісти
Согласно знаку, ****** появляются с дождём???
показати весь коментар
14.07.2020 12:58 Відповісти
Збив людину пяним за кермом - пожитєве вилучення прав водія і кримінальна стаття як за вбивство
показати весь коментар
14.07.2020 12:36 Відповісти
Будет сидеть припеваючи на тюремном курорте, как Зайчиха угробившая 6 человек. За ДТП в пьяном состоянии повлекшее за собой гибель одного или несколько человек, должна быть высшая мера не связанная с дальнейшей жизнью преступника.
показати весь коментар
14.07.2020 12:37 Відповісти
А все потому что родственники тоже смиряются, Немезиду никто не отменял.

Я лично знаю случаи когда берет приличные деньги с отмазкой. « их не вернуть а нам еще жить» вот и результат. А если бы убийцы и их родственники каждый день вздрагивали от шорохов что их отстрелят или прирежут то такого ужаса бы было меньше
показати весь коментар
14.07.2020 13:01 Відповісти
да ты шо? говорящая голова главмусора, расскажи как там зайка, убившая шестерых?
показати весь коментар
14.07.2020 12:37 Відповісти
так она была трезвая, но это не точно.
показати весь коментар
14.07.2020 12:46 Відповісти
не встановлено. Бо зайцев сховав лікарку, яка робила тести одразу після вбивства зайчихою людей.
показати весь коментар
14.07.2020 12:47 Відповісти
частица "не" у тебя не на том месте: она была не трезвая, но это точно.
показати весь коментар
14.07.2020 12:52 Відповісти
сидит согласно закону
показати весь коментар
14.07.2020 12:58 Відповісти
по инсайдерской информации, зайка в колонии санаторного типа только числится, а на самом деле живет дома.
показати весь коментар
14.07.2020 13:06 Відповісти
по инсайдерской информации, тебя Шарий в рот имел
показати весь коментар
14.07.2020 13:19 Відповісти
влажные фантазии о своем кумире шмарие остав при себе, быдло.
показати весь коментар
14.07.2020 13:36 Відповісти
при чем тут я? Это же инсайдерская информация
показати весь коментар
14.07.2020 13:47 Відповісти
не при чем? вот и не проецируй свои сексуальные фантазии сквозь призму инсайдерской информации на меня, быдло. спасибо.
показати весь коментар
14.07.2020 13:49 Відповісти
конечно не при чем. Повторяю - это же инсайдерская информация. Ты же можешь озвучивать инсайдерскую информацию, а мне что, нельзя?
показати весь коментар
14.07.2020 14:00 Відповісти
Целый замминистра отчитался - герои,избирают меру пресечения, люди то уже погибли.
Может министр хочет отчитаться, что уже отследили всю цепочку - права ведь раньше
изымали за пьянку, кто вернул, по закону, или нет, если все по закону, то с какими законодательными инициативами мвд выйдет в парламент чтобы исключить такие случаи?
показати весь коментар
14.07.2020 12:39 Відповісти
А давайте Порохку меру пресечения изберем? А этого типичного избирателя Зеленского отпустим!
показати весь коментар
14.07.2020 12:40 Відповісти
Хіба цей дебіл винуватий що його не ізолювали вчасно?
Якби були закони , то цього не було б.
Потрібно в Зеленського спитати і йому вибирати міру покарання.
Вже просто заїбали суки своїми іграми, клоуни ******.
показати весь коментар
14.07.2020 12:45 Відповісти
А що з зеленим покидьком, який забороняє активно оборонятись, не постачає боєзапас на передову і тому, майже кожного дня, гинуть захисники України???
показати весь коментар
14.07.2020 12:58 Відповісти
И? Максимум 10 лет. По 2,5 года за каждую загубленную жизнь
показати весь коментар
14.07.2020 13:01 Відповісти
а у мальчишки который выжил, что жизнь удалась!?
показати весь коментар
14.07.2020 14:33 Відповісти
Чувак винуватий тільки в одному - у нього нема грошей відкупитись. Тому іде по повній програмі. ЗІ Скільки відсидів бувший мер Києва Омельченко? Отож.
показати весь коментар
14.07.2020 13:08 Відповісти
Геращенко, тебя много раз предупреждали: единственным способом предотвращения таких катастроф является конфискация транспортного средства, если оно превысило допустимую скорость на 40 км/ч. Несколько конфискаций - и все будут соблюдать ПДД как шёлковые.
показати весь коментар
14.07.2020 13:28 Відповісти
А цей лизоблюд тут яким боком?
показати весь коментар
14.07.2020 16:45 Відповісти
Чем называть подозреваемого негодяем, лучше реально исключить его освобождение из-под стражи под залог. А как его назвать - негодяем или еще как пожестче - это люди и сами разберутся.
показати весь коментар
14.07.2020 16:49 Відповісти
Блюдолиз не може стриматися, щоб когось не образити. Нєгодяй він чи годяй - це може визначити тільки суд. А твоя справа, Антоне, давати офіційну інформацію, а не свої примітивні емоції.
показати весь коментар
14.07.2020 21:58 Відповісти
 
 