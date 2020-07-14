"Негіднику, який убив матір, батька і двох дітей, сьогодні буде обрано запобіжний захід", - Геращенко про смертельну ДТП на Київщині

Сьогодні, 14 липня, о 13:20 у Шевченківському районному суді м.Києва відбудеться засідання суду щодо обрання запобіжного заходу водієві, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинули двоє дорослих і двоє дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Негіднику, який убив матір, батька і двох дітей, сьогодні буде обрано запобіжний захід. Поліція і прокуратура наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою", - написав він.

Геращенко зазначив, що початок судового засідання відбудеться о 13:20 у Шевченківському районному суді м.Києва.

Суддя - Євген Сидоров.

Також читайте: Водієві, який скоїв масштабну ДТП з чотирма загиблими на Столичному шосе, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, в результаті ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желеп, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яним. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter.

13 липня водієві, який вчинив масштабну ДТП, було повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Також дивіться: Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж