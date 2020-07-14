"Негіднику, який убив матір, батька і двох дітей, сьогодні буде обрано запобіжний захід", - Геращенко про смертельну ДТП на Київщині
Сьогодні, 14 липня, о 13:20 у Шевченківському районному суді м.Києва відбудеться засідання суду щодо обрання запобіжного заходу водієві, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинули двоє дорослих і двоє дітей.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Негіднику, який убив матір, батька і двох дітей, сьогодні буде обрано запобіжний захід. Поліція і прокуратура наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою", - написав він.
Геращенко зазначив, що початок судового засідання відбудеться о 13:20 у Шевченківському районному суді м.Києва.
Суддя - Євген Сидоров.
Нагадаємо, в результаті ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желеп, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яним. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter.
13 липня водієві, який вчинив масштабну ДТП, було повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
Заместитель авакова.
Я лично знаю случаи когда берет приличные деньги с отмазкой. « их не вернуть а нам еще жить» вот и результат. А если бы убийцы и их родственники каждый день вздрагивали от шорохов что их отстрелят или прирежут то такого ужаса бы было меньше
Может министр хочет отчитаться, что уже отследили всю цепочку - права ведь раньше
изымали за пьянку, кто вернул, по закону, или нет, если все по закону, то с какими законодательными инициативами мвд выйдет в парламент чтобы исключить такие случаи?
Якби були закони , то цього не було б.
Потрібно в Зеленського спитати і йому вибирати міру покарання.
Вже просто заїбали суки своїми іграми, клоуни ******.