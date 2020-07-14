Сорочинський ярмарок у 2020 році не відбудеться через коронавірус, - організатори

Національний Сорочинський ярмарок, який щорічно відбувається в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, в 2020 році не відбудеться.

Про це повідомляє організатор заходу ТОВ "Сорочинський ярмарок", передає Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на те, що епідемічна ситуація в Україні із захворюваністю на covid-19 стабілізована, карантинні обмеження знімаються, працюють найбільші оптові ринки, а на серпень дозволено проведення масштабних виставок в Україні та заходів на Полтавщині, політика подвійних стандартів щодо Національного Сорочинського ярмарку продовжується і тому ми не можемо піддавати можливій небезпеці тих, хто любить ярмарок і приїздить на нього, людей, яких ми також любимо та поважаємо", - зазначається в повідомленні.

Організатори підкреслюють, що не дозволять окремим деструктивним силам, які розпочали збір підписів проти проведення ярмарку і планують повторення подій у Нових Санжарах, зашкодити іміджу заходу з багатовіковою історією.

"Ми не можемо допустити будь-яких проявів зневаги до наших учасників і гостей, які два десятки років підтримували нас, відвідували ярмарок, брали у ньому участь - тим самим згуртовували Україну навколо її історії, культури і традицій, а багатьом з них саме ярмарок давав можливість годувати свої родини", - заявили організатори.