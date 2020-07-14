УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14812 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 184 15

Сорочинський ярмарок у 2020 році не відбудеться через коронавірус, - організатори

Сорочинський ярмарок у 2020 році не відбудеться через коронавірус, - організатори

Національний Сорочинський ярмарок, який щорічно відбувається в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, в 2020 році не відбудеться.

Про це повідомляє організатор заходу ТОВ "Сорочинський ярмарок", передає Цензор.НЕТ.

"Не зважаючи на те, що епідемічна ситуація в Україні із захворюваністю на covid-19 стабілізована, карантинні обмеження знімаються, працюють найбільші оптові ринки, а на серпень дозволено проведення масштабних виставок в Україні та заходів на Полтавщині, політика подвійних стандартів щодо Національного Сорочинського ярмарку продовжується і тому ми не можемо піддавати можливій небезпеці тих, хто любить ярмарок і приїздить на нього, людей, яких ми також любимо та поважаємо", - зазначається в повідомленні.

Організатори підкреслюють, що не дозволять окремим деструктивним силам, які розпочали збір підписів проти проведення ярмарку і планують повторення подій у Нових Санжарах, зашкодити іміджу заходу з багатовіковою історією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 перевищує норму на Одещині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

"Ми не можемо допустити будь-яких проявів зневаги до наших учасників і гостей, які два десятки років підтримували нас, відвідували ярмарок, брали у ньому участь - тим самим згуртовували Україну навколо її історії, культури і традицій, а багатьом з них саме ярмарок давав можливість годувати свої родини", - заявили організатори.

Автор: 

карантин (18172) відміна (174) Сорочинці (4) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) Полтавська область (1210)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR9T34v88e11PTMZW7sHLInqJ8NYF6bPd9LdIAHovDWFfSEkpfcoqTtxwnY_LZNUvs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB0DUM6yGWGQzJ-LkE2p1YIiVT-SQdbtNUAcA-cw4fevC3SsN8ESPqxmr3ffQqDJ2Xmsrk2PaGJPn3iEoDRG7glUExrgbSHT8xqKCBBxB8wCYnC6N90pqFsDNTFFZLTkaAgtZNH3k3Ncnw-u6IBZRwIM8y4MutfQKu8egn3yKHmuqwu0NeXym-KRu4yZBrxk5-n_1Thy3EtMpEReaZeBkH5dYQh27xPOygFB7hWk_2YU_UALqy-Hfub5yj1ncWoAz3frZxKoQE-7ffp8GDrnULeA36W3LVKGFgzL-Yy0sfPMu5nFAyEd-LpwKK9YXl6I7o33JHryuFPRA&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158591898578953?__xts__%5B0%5D=68.ARB0DUM6yGWGQzJ-LkE2p1YIiVT-SQdbtNUAcA-cw4fevC3SsN8ESPqxmr3ffQqDJ2Xmsrk2PaGJPn3iEoDRG7glUExrgbSHT8xqKCBBxB8wCYnC6N90pqFsDNTFFZLTkaAgtZNH3k3Ncnw-u6IBZRwIM8y4MutfQKu8egn3yKHmuqwu0NeXym-KRu4yZBrxk5-n_1Thy3EtMpEReaZeBkH5dYQh27xPOygFB7hWk_2YU_UALqy-Hfub5yj1ncWoAz3frZxKoQE-7ffp8GDrnULeA36W3LVKGFgzL-Yy0sfPMu5nFAyEd-LpwKK9YXl6I7o33JHryuFPRA&__tn__=-R 2 ч. ·https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158591898578953#

Гм. "Луцька область", кажете?
Кияни ж пам'ятають цей шиболет ще з часів Майдану, коли - відразу після 1 грудня - почали з'являтися в юрбі страннєнькіє мальчікі з "русскім говором" (ще до гіркінців!), і одного з них (потім його ідентифікували, якийсь дрібний бандючок з Ульяновська) зловили були на провокації й привели в прес-центр, оточили й допитували на камери:
- Ну вы же не местный, вы же русский, по говору слышно!
- Нет, я украинец!
- Хорошо, назовите центр Волынской области?
Коротка пауза, схарапуджений пошук очима:
- Центр Волынской области? Волынск!
..................
Схоже, в президентській прес-службі тепер сидять оті фсбшні тітушки (яка б паскудна не була укр. освіта, але про адміністративний поділ країни в середній школі все-таки вчать!).
Тобто, в Кремлі тупо грають нам той самий сценарій. Леґітимного вже оточили й готуються вивозити?.. Патрушев із хто-там-тепер-замість-Клюєва уже зустрілись і запили могорич?..
(Як там у Солженіцина було про техніку чекістської вербовки: "хоть бы знали они правила шахмат: три раза повторение ходов, и фиксируется ничья. Но нет! На все ленивые, на это они не ленивые: сто раз он однообразно ****** меня с одной и той же клетки, сто раз я прячусь за ту же самую пешку..." Тільки тепер це відбувається в масштабі цілих країн.)
Тьфу.
Дзуськи вам уже, а не України, упиряки.
Біжіть держіть тепер обома руками Зелений Клин - він вам от-от відвалиться.
показати весь коментар
14.07.2020 12:53 Відповісти
+2
Шо ж ви всралися, організатори? Боїтеся зелених нікчем?
показати весь коментар
14.07.2020 13:18 Відповісти
+1
То ти і передай, прямо в ОП зеленського, дякую що підтвердив хто такий зеленський
показати весь коментар
14.07.2020 12:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сорочинская ярмарка в 2020 году не состоится из-за коронавируса, - организаторы - Цензор.НЕТ 8731
показати весь коментар
14.07.2020 12:34 Відповісти
Вообще-то в Волынской. Нету Луцкой области. Так что передай этой кацапке фак.
показати весь коментар
14.07.2020 12:42 Відповісти
То ти і передай, прямо в ОП зеленського, дякую що підтвердив хто такий зеленський
показати весь коментар
14.07.2020 12:47 Відповісти
На здоровье.
показати весь коментар
14.07.2020 12:49 Відповісти
а це тобі, щоб ти не сумнівався хто такий зєлєнський.

Сорочинський ярмарок у 2020 році не відбудеться через коронавірус, - організатори - Цензор.НЕТ 2969
показати весь коментар
14.07.2020 12:52 Відповісти
Ты меня в чём-то хочешь убедить? Или к соплям причисляешь?
показати весь коментар
14.07.2020 12:58 Відповісти
Ні, просто передаю кацапке фак, через тебе.
показати весь коментар
14.07.2020 13:01 Відповісти
Кацапы - твои папа и мама.
показати весь коментар
14.07.2020 13:08 Відповісти
конструктивна розмова, головне що ти Українською вільно володієш і пишеш нею, куди мені кацапу до тебе.....
показати весь коментар
14.07.2020 13:12 Відповісти
Я живу в свободной стране и говорю на том языке, на котором хочу.
показати весь коментар
14.07.2020 13:13 Відповісти
Та не питання, я правда не розумію інколи людей які румунською говорять, бо ми всі кацапи як ти мене обізвав Українською говоримо.
показати весь коментар
14.07.2020 13:18 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR9T34v88e11PTMZW7sHLInqJ8NYF6bPd9LdIAHovDWFfSEkpfcoqTtxwnY_LZNUvs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB0DUM6yGWGQzJ-LkE2p1YIiVT-SQdbtNUAcA-cw4fevC3SsN8ESPqxmr3ffQqDJ2Xmsrk2PaGJPn3iEoDRG7glUExrgbSHT8xqKCBBxB8wCYnC6N90pqFsDNTFFZLTkaAgtZNH3k3Ncnw-u6IBZRwIM8y4MutfQKu8egn3yKHmuqwu0NeXym-KRu4yZBrxk5-n_1Thy3EtMpEReaZeBkH5dYQh27xPOygFB7hWk_2YU_UALqy-Hfub5yj1ncWoAz3frZxKoQE-7ffp8GDrnULeA36W3LVKGFgzL-Yy0sfPMu5nFAyEd-LpwKK9YXl6I7o33JHryuFPRA&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158591898578953?__xts__%5B0%5D=68.ARB0DUM6yGWGQzJ-LkE2p1YIiVT-SQdbtNUAcA-cw4fevC3SsN8ESPqxmr3ffQqDJ2Xmsrk2PaGJPn3iEoDRG7glUExrgbSHT8xqKCBBxB8wCYnC6N90pqFsDNTFFZLTkaAgtZNH3k3Ncnw-u6IBZRwIM8y4MutfQKu8egn3yKHmuqwu0NeXym-KRu4yZBrxk5-n_1Thy3EtMpEReaZeBkH5dYQh27xPOygFB7hWk_2YU_UALqy-Hfub5yj1ncWoAz3frZxKoQE-7ffp8GDrnULeA36W3LVKGFgzL-Yy0sfPMu5nFAyEd-LpwKK9YXl6I7o33JHryuFPRA&__tn__=-R 2 ч. ·https://www.facebook.com/58843843952/posts/10158591898578953#

Гм. "Луцька область", кажете?
Кияни ж пам'ятають цей шиболет ще з часів Майдану, коли - відразу після 1 грудня - почали з'являтися в юрбі страннєнькіє мальчікі з "русскім говором" (ще до гіркінців!), і одного з них (потім його ідентифікували, якийсь дрібний бандючок з Ульяновська) зловили були на провокації й привели в прес-центр, оточили й допитували на камери:
- Ну вы же не местный, вы же русский, по говору слышно!
- Нет, я украинец!
- Хорошо, назовите центр Волынской области?
Коротка пауза, схарапуджений пошук очима:
- Центр Волынской области? Волынск!
..................
Схоже, в президентській прес-службі тепер сидять оті фсбшні тітушки (яка б паскудна не була укр. освіта, але про адміністративний поділ країни в середній школі все-таки вчать!).
Тобто, в Кремлі тупо грають нам той самий сценарій. Леґітимного вже оточили й готуються вивозити?.. Патрушев із хто-там-тепер-замість-Клюєва уже зустрілись і запили могорич?..
(Як там у Солженіцина було про техніку чекістської вербовки: "хоть бы знали они правила шахмат: три раза повторение ходов, и фиксируется ничья. Но нет! На все ленивые, на это они не ленивые: сто раз он однообразно ****** меня с одной и той же клетки, сто раз я прячусь за ту же самую пешку..." Тільки тепер це відбувається в масштабі цілих країн.)
Тьфу.
Дзуськи вам уже, а не України, упиряки.
Біжіть держіть тепер обома руками Зелений Клин - він вам от-от відвалиться.
показати весь коментар
14.07.2020 12:53 Відповісти
На слові оточили - здалося - от.......ли,а потім запитали......
показати весь коментар
14.07.2020 13:22 Відповісти
Ну и правильно! Сорочинская ярмарка опорочена современниками до абсурда.
Почитайте Гоголя, какая была ярмарка в те годы, и больше не позорьтесь!
показати весь коментар
14.07.2020 12:45 Відповісти
Шо ж ви всралися, організатори? Боїтеся зелених нікчем?
показати весь коментар
14.07.2020 13:18 Відповісти
 
 