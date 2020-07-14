Сорочинський ярмарок у 2020 році не відбудеться через коронавірус, - організатори
Національний Сорочинський ярмарок, який щорічно відбувається в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, в 2020 році не відбудеться.
Про це повідомляє організатор заходу ТОВ "Сорочинський ярмарок", передає Цензор.НЕТ.
"Не зважаючи на те, що епідемічна ситуація в Україні із захворюваністю на covid-19 стабілізована, карантинні обмеження знімаються, працюють найбільші оптові ринки, а на серпень дозволено проведення масштабних виставок в Україні та заходів на Полтавщині, політика подвійних стандартів щодо Національного Сорочинського ярмарку продовжується і тому ми не можемо піддавати можливій небезпеці тих, хто любить ярмарок і приїздить на нього, людей, яких ми також любимо та поважаємо", - зазначається в повідомленні.
Організатори підкреслюють, що не дозволять окремим деструктивним силам, які розпочали збір підписів проти проведення ярмарку і планують повторення подій у Нових Санжарах, зашкодити іміджу заходу з багатовіковою історією.
"Ми не можемо допустити будь-яких проявів зневаги до наших учасників і гостей, які два десятки років підтримували нас, відвідували ярмарок, брали у ньому участь - тим самим згуртовували Україну навколо її історії, культури і традицій, а багатьом з них саме ярмарок давав можливість годувати свої родини", - заявили організатори.
Гм. "Луцька область", кажете?
Кияни ж пам'ятають цей шиболет ще з часів Майдану, коли - відразу після 1 грудня - почали з'являтися в юрбі страннєнькіє мальчікі з "русскім говором" (ще до гіркінців!), і одного з них (потім його ідентифікували, якийсь дрібний бандючок з Ульяновська) зловили були на провокації й привели в прес-центр, оточили й допитували на камери:
- Ну вы же не местный, вы же русский, по говору слышно!
- Нет, я украинец!
- Хорошо, назовите центр Волынской области?
Коротка пауза, схарапуджений пошук очима:
- Центр Волынской области? Волынск!
..................
Схоже, в президентській прес-службі тепер сидять оті фсбшні тітушки (яка б паскудна не була укр. освіта, але про адміністративний поділ країни в середній школі все-таки вчать!).
Тобто, в Кремлі тупо грають нам той самий сценарій. Леґітимного вже оточили й готуються вивозити?.. Патрушев із хто-там-тепер-замість-Клюєва уже зустрілись і запили могорич?..
(Як там у Солженіцина було про техніку чекістської вербовки: "хоть бы знали они правила шахмат: три раза повторение ходов, и фиксируется ничья. Но нет! На все ленивые, на это они не ленивые: сто раз он однообразно ****** меня с одной и той же клетки, сто раз я прячусь за ту же самую пешку..." Тільки тепер це відбувається в масштабі цілих країн.)
Тьфу.
Дзуськи вам уже, а не України, упиряки.
Біжіть держіть тепер обома руками Зелений Клин - він вам от-от відвалиться.
Почитайте Гоголя, какая была ярмарка в те годы, и больше не позорьтесь!