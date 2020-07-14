За нинішніх показників в адаптивному карантині Київ перебуватиме найближчі півтора року, - Держпродспоживслужба

Адаптивний карантин, який за рішенням Кабміну діятиме до 31 липня, можливо, продовжать ще на невизначений термін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

На його думку, карантин буде продовжено доти, поки не знизиться тенденція до високого росту захворюваності.

"Наразі в Києві стабільно високі показники захворюваності. І про жодні послаблення карантину поки годі й говорити. На який строк буде продовжений адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо та аналізуємо сьогодні, – не тішать. За таких показників в адаптивному карантині ми перебуватимемо найближчі півтора року", – зазначив Рубан.

До того ж він зауважує, що бізнес, як і раніше, працюватиме.

"Ми зараз зайшли в етап адаптивного карантину, як це відбувається в усьому світі. Нам необхідно розробити порядок для діяльності кожного бізнесу. І посилити спостереження за групами ризику – це люди старші 60 років і особи з хронічними захворюваннями, щоб уберегти їх від інфекції. Плюс продовження маскового режиму, дезінфекції рук та дотримання безпечної дистанції", – пояснив глава Держпродспоживслужби Києва.

