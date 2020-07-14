За нинішніх показників в адаптивному карантині Київ перебуватиме найближчі півтора року, - Держпродспоживслужба
Адаптивний карантин, який за рішенням Кабміну діятиме до 31 липня, можливо, продовжать ще на невизначений термін.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
На його думку, карантин буде продовжено доти, поки не знизиться тенденція до високого росту захворюваності.
"Наразі в Києві стабільно високі показники захворюваності. І про жодні послаблення карантину поки годі й говорити. На який строк буде продовжений адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо та аналізуємо сьогодні, – не тішать. За таких показників в адаптивному карантині ми перебуватимемо найближчі півтора року", – зазначив Рубан.
До того ж він зауважує, що бізнес, як і раніше, працюватиме.
"Ми зараз зайшли в етап адаптивного карантину, як це відбувається в усьому світі. Нам необхідно розробити порядок для діяльності кожного бізнесу. І посилити спостереження за групами ризику – це люди старші 60 років і особи з хронічними захворюваннями, щоб уберегти їх від інфекції. Плюс продовження маскового режиму, дезінфекції рук та дотримання безпечної дистанції", – пояснив глава Держпродспоживслужби Києва.
Порошенко восстановил армию и экономику и при этом бюджет наполнил.
А ты всё гавном плюёшься, брехун черноротый.
За 5 лет не построили ни одного завода боеприпасов.
Проводил парад, когда под Иловайском нужна была помощь.
Пытался сдать в котле под Дебальцево более двух тысяч наших бойцов.
А армия была ДО Порошенко, иначе чем же Турчинов бил кацапню на Донбассе. Чтобы армию восстановить, нужно минимум три года работы, так что не надо брехать - армия у нас была и не плохо подготовленная судя по тому, как в мае спецназ освободил ДАП от превосходящего в 15 раз по численности кацапского войска имевшего 10 лет опыта войны в Чечне.
В следующий раз Беня забацает сериальчик про козу с барабаном. Она и станет президентом.
Кроме того, наши маски и респираторы хорошо продаются по всему миру, надо бы еще наладить производство качественных защитных костюмов. Могли бы и на отечественных ПЦР тестах не плохо заработать, но янелох прекратил финансирование отечественного центра, в тот момент, когда они уже были готовы к производству.
А вообще чел сказал правильно - ношение масок, социальная дистанция и дезинфекция, это необходимый минимум для того, чтобы инфекционные больницы не захлебнулись. На прошлой неделе масочный режим снова ввели в Каталонии и в столице Канады...
Два серьёзных сообщения, что иммунитет держится только три месяца!
Вы ещё долго эту "владу" терпеть собираетесь ?