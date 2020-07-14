УКР
За нинішніх показників в адаптивному карантині Київ перебуватиме найближчі півтора року, - Держпродспоживслужба

Адаптивний карантин, який за рішенням Кабміну діятиме до 31 липня, можливо, продовжать ще на невизначений термін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

На його думку, карантин буде продовжено доти, поки не знизиться тенденція до високого росту захворюваності.

"Наразі в Києві стабільно високі показники захворюваності. І про жодні послаблення карантину поки годі й говорити. На який строк буде продовжений адаптивний карантин після 31 липня, залежить від рівня захворюваності. Ті цифри, які ми бачимо та аналізуємо сьогодні, – не тішать. За таких показників в адаптивному карантині ми перебуватимемо найближчі півтора року", – зазначив Рубан.

До того ж він зауважує, що бізнес, як і раніше, працюватиме.

"Ми зараз зайшли в етап адаптивного карантину, як це відбувається в усьому світі. Нам необхідно розробити порядок для діяльності кожного бізнесу. І посилити спостереження за групами ризику – це люди старші 60 років і особи з хронічними захворюваннями, щоб уберегти їх від інфекції. Плюс продовження маскового режиму, дезінфекції рук та дотримання безпечної дистанції", – пояснив глава Держпродспоживслужби Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня в Києві можуть пом'якшити карантин, - Держпродспоживслужба

карантин (18172) Київ (20033) Держпродспоживслужба1 (585) Рубан Олег (113) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Адаптивный дурантин будет, пока народ не вынесет власть вперед ногами. А то сильно она начала переживать за народ что лишает людей возмоджность зарабатывать себе на жизнь. Этих г..ндонов при власте нужно уничтожать за их желания создать голодомор.
14.07.2020 12:50 Відповісти
карантин для "слуг" как палочка-выручалочка, ведь так можно и дотянуть до конца каденции и неудачи списать на ковид
14.07.2020 12:51 Відповісти
надо было границу закрывать, а не свозить людей из очагов заражения.
показати весь коментар
14.07.2020 12:41 Відповісти
надо было границу закрывать, а не свозить людей из очагов заражения.
14.07.2020 12:41 Відповісти
Слава янелоху оманському.
14.07.2020 12:56 Відповісти
И барыгемальдивскому, который ограбил банки, угробил экономику и выгнал на заработки миллионы украинцев.
14.07.2020 19:20 Відповісти
вот же ж мразь пздливая...
Порошенко восстановил армию и экономику и при этом бюджет наполнил.
А ты всё гавном плюёшься, брехун черноротый.
14.07.2020 21:49 Відповісти
Взорвано 5 арсеналов и армия оставлена практически с мизерными запасами.
За 5 лет не построили ни одного завода боеприпасов.
Проводил парад, когда под Иловайском нужна была помощь.
Пытался сдать в котле под Дебальцево более двух тысяч наших бойцов.

А армия была ДО Порошенко, иначе чем же Турчинов бил кацапню на Донбассе. Чтобы армию восстановить, нужно минимум три года работы, так что не надо брехать - армия у нас была и не плохо подготовленная судя по тому, как в мае спецназ освободил ДАП от превосходящего в 15 раз по численности кацапского войска имевшего 10 лет опыта войны в Чечне.
14.07.2020 22:05 Відповісти
Люди, пора виходити на протести проти безглуздого й вбивчого дурантину.
14.07.2020 13:19 Відповісти
Нічого завтра якийсь черговий зеблазень скаже щось інше...
14.07.2020 12:44 Відповісти
Карантином сыт не будешь. И не дай нам Бог заботы от правительства.
14.07.2020 12:45 Відповісти
ну,как и вся планета...
14.07.2020 12:47 Відповісти
Та да, правительство Всадников Апокалипсиса.
14.07.2020 12:50 Відповісти
Адаптивный дурантин будет, пока народ не вынесет власть вперед ногами. А то сильно она начала переживать за народ что лишает людей возмоджность зарабатывать себе на жизнь. Этих г..ндонов при власте нужно уничтожать за их желания создать голодомор.
14.07.2020 12:50 Відповісти
карантин для "слуг" как палочка-выручалочка, ведь так можно и дотянуть до конца каденции и неудачи списать на ковид
14.07.2020 12:51 Відповісти
Так само, як для папередников ато
14.07.2020 12:55 Відповісти
А для папіредніков папірєдніков наколотиє валяночкі.
14.07.2020 13:01 Відповісти
не, так само, як для "дидов" ОльгиЛюдмилы - Великая Отечественная
14.07.2020 13:15 Відповісти
И попыткой сорвать выборы, отправив наших моряков в плен ФСБ.
14.07.2020 19:21 Відповісти
А вы довольны результатами несорванных выборов ?
В следующий раз Беня забацает сериальчик про козу с барабаном. Она и станет президентом.
14.07.2020 23:57 Відповісти
При чем тут Беня, если Клованом управляют Ахметов и Порошенко?
15.07.2020 19:03 Відповісти
вот уж производители масок и антисептиков разбогатеют.
14.07.2020 12:55 Відповісти
Вже дозволили чи збираються дозволити їхній експорт...
14.07.2020 13:09 Відповісти
В то время, как промышленность лежит, оборонка в том числе.
14.07.2020 13:09 Відповісти
А кто мешает промышленности подняться? Лежит - ну и пусть себе лежит, раз её так хочется.
15.07.2020 00:15 Відповісти
Антисептики производят на основе спирта, а спирт заводы янелохмне42года распродать пока не успел.
Кроме того, наши маски и респираторы хорошо продаются по всему миру, надо бы еще наладить производство качественных защитных костюмов. Могли бы и на отечественных ПЦР тестах не плохо заработать, но янелох прекратил финансирование отечественного центра, в тот момент, когда они уже были готовы к производству.

А вообще чел сказал правильно - ношение масок, социальная дистанция и дезинфекция, это необходимый минимум для того, чтобы инфекционные больницы не захлебнулись. На прошлой неделе масочный режим снова ввели в Каталонии и в столице Канады...
14.07.2020 19:26 Відповісти
14.07.2020 13:03 Відповісти
До стойла будь ласка сами пойдете или штрафами погоним. Вот что он сксзал. Владу узурпаторив геть или жить будем в намордниках скильке вони схочуть.
14.07.2020 13:12 Відповісти
И кого ты нам взамен привести хочешь?
14.07.2020 17:45 Відповісти
Нанимать по договору. Сначала обсуждать и выбирать условия договора.Ученые только вне политики подскажут.
14.07.2020 18:30 Відповісти
Какой, в жопу, адаптивный?
Два серьёзных сообщения, что иммунитет держится только три месяца!
14.07.2020 13:20 Відповісти
Много лет работаю в сфере медиа и информации и впервые узнаю о существовании какойто непонятно организации, хер выговоришь. Риторика по ходу в стиле кацапского Роспотребнадзора или как там, которые всех и вся закрывают. Думаю это не простая новость, да бывают даже тут заказные. Чел с одиозной фамилией Рубан решил видать попиариться. А само ж дурко даже не понимает шо оно несет..
14.07.2020 21:30 Відповісти
Ждут когда Билл Гейтс свою вакцинку подвезёт. Чтобы уж наверняка всех порешить.

Вы ещё долго эту "владу" терпеть собираетесь ?
14.07.2020 23:55 Відповісти
это что бы в ближайшие 1,5 года предупредить майдан против Кокаинового Выслюка?
15.07.2020 13:39 Відповісти
 
 