УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14812 відвідувачів онлайн
Новини
4 667 54

Основних суперників Лукашенка на виборах Бабарику та Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти Білорусі

Основних суперників Лукашенка на виборах Бабарику та Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти Білорусі

ЦВК Білорусі відмовила у реєстрації кандидатом в президенти основних суперників чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка Віктора Бабарики та Валерія Цепкала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Віктора Бабарику одноголосно не зареєстрували кандидатом в президенти за "іноземну фінансову допомогу", а також за "власність в офшорах, не відображену в декларації".

Такі дані ЦВК отримав від Комітету державного контролю (КГК).

Також ЦВК Білорусі не зареєструвала кандидатом у президенти Валерія Цепкала. ЦВК сказала, що Цепкало здав недостатня кількість підписів для реєстрації його як кандидата в Президенти Білорусі. Також в ЦВК заявили, що в декларації дружини Валерія Цепкала не вказані цінні папери та дохід від них.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо почнемо з майдану, то все піде прахом. Треба взяти голову в руки і створити нову Конституцію, - Лукашенко

Зазначимо, що згідно з соцопитуваннями Бабарико та Цепкало є основними суперниками на виборах чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Автор: 

Білорусь (8029) вибори (6736) Лукашенко Олександр (2687) репресії (1629) Бабарико Віктор (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Було б дивно як би зареєстрували, а так всьо путьом.
показати весь коментар
14.07.2020 13:05 Відповісти
+4
ну, хоть живы, и на том спасибо...
показати весь коментар
14.07.2020 13:02 Відповісти
+4
А в Україні його рейтинг 73%...ну зараз може вже трохи менше...
показати весь коментар
14.07.2020 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
· - Чувствуешь моё биополе?
- Какое поле?!
- Ну не колхозное же!(с)
показати весь коментар
14.07.2020 12:59 Відповісти
У цьому СБХ ( спілка бацька і ху?ла) Лукашенко мусить одружиться на бабці ху?лисі.
показати весь коментар
14.07.2020 16:08 Відповісти
ну, хоть живы, и на том спасибо...
показати весь коментар
14.07.2020 13:02 Відповісти
Було б дивно як би зареєстрували, а так всьо путьом.
показати весь коментар
14.07.2020 13:05 Відповісти
Навіть сказати нічого... ВсЙО стабільно в баЦка...
показати весь коментар
14.07.2020 13:07 Відповісти
Чета ржу)
Беларусы будут выбирать между колхозником, Лукой и усатым)
показати весь коментар
14.07.2020 13:07 Відповісти
Тут в статье про Тихановскую ничего не пишут. Если и ей откажут, то таки да.
показати весь коментар
14.07.2020 13:18 Відповісти
ЗАТВЕРДИЛИ..
Не вважають загрозою...
У бІЛОРУСІ МАЛОВІДОМА.
показати весь коментар
14.07.2020 13:23 Відповісти
Все протестные голоса перейдут ей. В Беларуси сейчас настрой "хай хоть кто, лишь бы не шкловский выбл@док". Очень похоже на то, что реальные рейтинг Луки 3%. Как при таких условиях фальсифицировать выборы, тяжелейшая задача даже для Ермошиной...
показати весь коментар
14.07.2020 13:28 Відповісти
Какие 3 процента? Не смешите, вы очень переоцениваете сознательность беларусских граждан
показати весь коментар
14.07.2020 13:31 Відповісти
Тут дело уже даже не в сознательности. Цыган уже достал всех за 26 лет. Раньше хоть народу на "чарку и шкварку" хватало. Теперь и этого нет. Нет у него электората. Разве что силовики и чиновники. И то далеко не все.
показати весь коментар
14.07.2020 13:53 Відповісти
10% ваты у зомбоящика + 10% прикорытников от силы.
То есть реальность до 20%.
Самый доверчивый лохторат в виде мамаш и пенсов за него голосовать не будет за самодурство с короной, этот тормоз его просрал)
Короче Лука реально нарывается на майдан, если народ не заочкует, и там не важно кто будет лидером. Лидером станет любой, кто поднимет флаг революции.
показати весь коментар
14.07.2020 14:11 Відповісти
...... Как при таких условиях фальсифицировать выборы, тяжелейшая задача даже для Ермошиной......
Эта старая карга настолько приуспела в своих махинвция, что нарисовать столько сколько запросить её хозяин як 2 пальцы аб падлогу.
показати весь коментар
14.07.2020 16:12 Відповісти
бацька даже технических кандидатов боится а сябры уткнутся в дудочку и разойдутся по домам бульбу копать
показати весь коментар
14.07.2020 13:08 Відповісти
https://censor.net/forum/3207950/vibori_v_blorusskorocheno_nayivajlivshe

ОЧІКУВАНО.
--------------------------------------------
У Бацьки ще у резерві є фальсифікації у "ніч виборів".. про всяк випадок..
======================================================================

Реальная Беларусь:

У Канопацкой не выявили никакий нарушений, ее зарегистрировали

Андрея Дмитриева также зарегистрировали

🔥С. Черечень зарегистрирован.

_______
їх називають "спойлери"...
показати весь коментар
14.07.2020 13:09 Відповісти
А в Україні його рейтинг 73%...ну зараз може вже трохи менше...
показати весь коментар
14.07.2020 13:09 Відповісти
Беларусь головного мозга, [14.07.20 13:03]
[Переслано від Выборы. Беларусь]
Учитывая как отказали Бабарико, на основании письма от КГК, вполне вероятно, что Светлане Тихановской припомнят $900 тысяч за диваном, не указанных в декларации.
Беларусь головного мозга, [14.07.20 13:08]
[Переслано від Выборы. Беларусь]
ЦИК говорит о невнесенном в декларацию Тихановского доме на 190 квадратных метров. Речь идет о доме, который представлял собой историко-культурную ценность, после приобретения которого и возникновения проблем с которым, Сергей создал свой канал
показати весь коментар
14.07.2020 13:10 Відповісти
Кстати, а что тогда усатый черт приготовил для жены Тихановского?
показати весь коментар
14.07.2020 13:11 Відповісти
Luka - forever !
показати весь коментар
14.07.2020 13:14 Відповісти
Канопацкая, которой дорисовали несколько десятков тысяч подписей, говорит о важности соблюдения избирательного законодательства.

________________________________________________

https://belsat.eu/ru/program/prosvet/ ПРОСВЕТ Полковник Владимир Бородач: «Сергей Черечень - секретный сотрудник КГБ»09.07.2020

полковник Владимир Бородач озвучивает Сергею Пелесе сведения о секретном сотрудничестве претендента в президенты Беларуси Сергея Череченя с Комитетом государственной безопасности.

Сейчас полковник в отставке живет в Германии. Он ветеран войны в Афганистане и бывший командир отдельной бригады спецназа Главного управления разведки Генштаба СССР, а потом - Беларуси. Бригада дислоцирована в Марьиной Горке.Основних суперників Лукашенка на виборах Бабарику та Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти Білорусі - Цензор.НЕТ 8615Владимир Бородач ********* армии Афганистана.
Владимира уволили из армии в 1992 году - после принятия присяги на площади Независимости 8 сентября, в День белорусской воинской славы. Вместе с Николаем Статкевичем он принял участие в создании Белорусского объединения военных. Позже совместно с бывшим министром внутренних дел Юрием Захаренко формировал Союз белорусских военных.
показати весь коментар
14.07.2020 13:15 Відповісти
На цензоре некоторые беларусские кллуны писали, что вот мол в Беларуси подул ветер перемен, типа демократией и возможным Майданом запахло. Ну что теперь скажите?
показати весь коментар
14.07.2020 13:16 Відповісти
Поживем увидим, что будет. Может всё быть.
показати весь коментар
14.07.2020 13:19 Відповісти
Та может быть Майдан, но полностью под управлением кремля для захвата государства, демократии в Беларусь не будет ровно до того момента, пока ее не будет в рашке и рашка не откажется от своих имперских замашек. В белаоуссеом правительстве и армии намного больше кремлевским агентов чем когда либо было в нашем правительстве и армии. Там полностью все под контролем путлера
показати весь коментар
14.07.2020 13:26 Відповісти
ВІТЕР ПОДУВ..

АЛЕ..
ЖІНКА БЛОГЕРА ПРОТИ БАЦЬКИ -СЛАБКИЙ ПРОТИВНИК..
А ДО ВИБОРІВ МЕНШЕ МІСЯЦЯ.."РОЗКРУТИТИ " ВАЖКО...

тОМУ БАЦЬКА ПЕРЕМОЖЕ У ПЕРШОМУ ТУРІ.
показати весь коментар
14.07.2020 13:22 Відповісти
Сразу мем в голову лезет: "А что так можно было?"
показати весь коментар
14.07.2020 13:16 Відповісти
АНАЛОГІЧНО БУЛО В УКРАЇНІ ЗНИЩЕНО "РУХ".


ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА БУЛО ВБИТО,А НА ПОСТ ГОЛОВИ БУЛО ПІДСУНУТО НІКЧЕМНОГО ІМПОТЕНТНОГО УДОВЕНКО.

Полковник в отставке говорит, что был вынужден озвучить правду о Сергее Черечене, который заменил Станислава Шушкевича на посту председателя Белорусской социал-демократической грамады. Прежнего руководителя партии невозможно было подкупить. Поэтому ему подсунули секретного сотрудника КГБ.
показати весь коментар
14.07.2020 13:17 Відповісти
Теж абсолютно впевнений, що Черновола вбили.
показати весь коментар
14.07.2020 13:28 Відповісти
Потом главных патриотов - Лукьяненко, Хмару и т.п. переманила к себе юлька. После того как использовав их она укрепилась, то она их выбросила заменив всякими Портновыми и т.п. из окружения Коломойского.
показати весь коментар
15.07.2020 12:54 Відповісти
Основних суперників Лукашенка на виборах Бабарику та Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти Білорусі - Цензор.НЕТ 9520
показати весь коментар
14.07.2020 13:23 Відповісти
У лукашенко минимум 30 процентов, увы. За счет бюджетников, которых запугают, у луки даже без фалисификаций будет процентов 60
показати весь коментар
14.07.2020 13:30 Відповісти
Білорусь буде гнити далі..
на жаль ,це скоріше всього...
показати весь коментар
14.07.2020 13:32 Відповісти
На жаль так, кремлівськи курви дуже міцно засіли у всіх гілках білоруської влади. Навіть якщо теоретично бацька захотів би рухатись до демократії та Європи, проти нього одразу вийшов би Майдан але прокремлівський...
показати весь коментар
14.07.2020 13:36 Відповісти
Бацька не може рухатись до демократії та Європи. Ще й тому, що біларуський народ ще совок скрепний. Це щось близько до того, що наш Донбас. Не те що було на початку 90-х, але...
А на рахунок майдана прокремлівського, то підозрюю що зараз якраз намагання підняти майдана прокремлівського. Хутін обізлився на Лукашенка, який його за ніс водить.
При Лукашенко час іде на користь державності країни. Бо народ потихеньку відсовується від совка.
показати весь коментар
15.07.2020 13:11 Відповісти
Хаха, там будет фамилия Таракана и все .))
показати весь коментар
14.07.2020 13:30 Відповісти
Но если брать сотрудников ОМОНа, то это - «отбитые» на голову люди, без всякой внутренней культуры. Они пришли в МВД из колхозов, это https://charter97.link/ru/news/2020/7/7/384992/ бездари, которые только и могут, что бездумно исполнять приказы . У меня с ними будет особая разборка, как только сменится власть. Пусть они это знают.
- Помните историю подполковника из Кричевского РОВД https://charter97.link/ru/news/2018/1/11/275494/ Игоря Вусика, который взбунтовался против системы ? Могут ли сейчас повториться такие случаи?
- Это зависит от нас с вами. В системе МВД много недовольных, но среди них - только единицы готовых открыто взбунтоваться, как Игорь Вусик. Но если народ выйдет на Площадь и будет стоять не час или два, а дни и недели, то https://charter97.link/ru/news/2020/6/7/381463/ сотрудники правоохранительных органов и военных учреждений встанут на сторону народа .
Только большое количество людей на Площади, хотя бы 3-5% от всего населения Беларуси, убедит милицию и армию перейти на нашу сторону. И потом: они должны быть уверены, что мы не предадим их, что не пойдем на попятную. Силовики должны быть уверены хотя бы на 90%, что мы будем стоять до конца.https://charter97.link/ru/news/2020/7/8/385046/
показати весь коментар
14.07.2020 13:38 Відповісти
Дыктатары не зыходзяць з пасад у вынiку дэмакратычных выбарау.
Як вы сабе гэта уяуляеце - 'так, я прайграу i цяпер пайду жыць у турму"?
Зарас галоунае пытанне - колькi беларусау здольны выйсцi на плошчу, каб абаранiць свой выбар? Цi збярэцца крытычная маса, якая напужае дыктатара i ягоных хунвэйбiнау? Ну, цi разгледзiць варыянт усеагульнай забастоукi i iншых актау грамадцкага непадпаракавання.
Нажаль прывентыуна затрыманы такiя моцныя лiдары, як Статкевiч, Северынец. Затрыманы вядучыя палiтычныя блогеры.
Ну i не трэба зкiдваць з рахунку пуцiнскую РФ - калi пуцен убачыць, што народ можа перамагчы... Ен не дазволiць Беларусi стаць дэмакратычнай дзяржавай - увайсцi у Эуразвяз ды НАТА.
показати весь коментар
14.07.2020 13:47 Відповісти
Нам цікаво тільки одне - перевершить ваш Бацька рекорд Йосипа Сталіна, чи не дотягне?
показати весь коментар
14.07.2020 14:03 Відповісти
Па першае - ен мне не бацька (хiба табе).
Па другое - "вам цiкава", гэта каму? Якую секту прадстауляеш?
А у астатнiм добра - працягвай назiранне..
показати весь коментар
14.07.2020 14:16 Відповісти
Чого такий злий? Слово не скажи...
Не ми вам таке життя організували.
В Україні той, хто вирішив назавжди поселитись на Банковій (президентська контора), той і одну каденцію не досидів - чкурнув до Ростова-на-Дону.
показати весь коментар
14.07.2020 14:24 Відповісти
Украiнскi Майдан - гэта было моцна. Увесь сьвет пад уражаннем i з павагаю (безумоуна акрамя дыктатур Лукашэнка, Пуцiна).
Але у вашым каментары я угледзеу сарказм - як быццам беларусы на такое не здольны.
показати весь коментар
14.07.2020 14:29 Відповісти
Як я казав перед другим туром президентських виборів листопада 2004 року: Усе залежатиме від "третього туру". Тобто, від громадських протестів проти фальсифікацій.
22 листопада 2004 р. народ вийшов на Майдан на "третій тур" і переміг.
А от у січні 2010 р. проти фальсифікацій виборів януковича-охендовського не вийшов ніхто (Ющенко зганьбив ідеї Помаранчевого майдану), у 2012 р. проти фальсифікації парламентських виборів вийшла купка людей (бєркутасти над нами сміялися).
Що буде у Білорусі не знаю. Я б вийшов, хоча більше варіантів потрапити за грати, ніж перемогти.
показати весь коментар
14.07.2020 15:09 Відповісти
У выпадку, калi пераможа дыктатура, усе будзе залежыць ад рэакцыi Захаду на рэпрэсii. Калi будуць жорсткiя палiтычныя i эканамiчныя санкцыi, судовыя прысуды катам на Мiжнародным Трыбунале - Лукашэнка надоуга не утрымаецца. Але усе роуна дзеля поспеху патрэбны адначасовыя сур'езныя пратэсты у РФ - каб пуцен быу заняты збераганнем саей скуры i не рабiу уплыу на беларускiя падзеi.
показати весь коментар
14.07.2020 15:34 Відповісти
Нажаль прывентыуна затрыманы такiя моцныя лiдары, як Статкевiч, Северынец. Затрыманы вядучыя палiтычныя блогеры.

Єгипет спромігся на революцію через Фейсбук..

у бІЛОРУСІ ОДИН ШЛЯХ -РЕВОЛЮЦІЯ (ТИПУ МАЙДАНУ),ОРГАНІЗОВАНА ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛИ..с

АМЕ В СТОЛИЦІ..

бРЕСТ,ВІТЕБСЬК -ЕЛЕМЕНТАРНО ЗАДАВЛЯТЬ
показати весь коментар
14.07.2020 14:01 Відповісти
СУПРОТыВ БЕЗ ЛІДАРАВ.
показати весь коментар
14.07.2020 14:03 Відповісти
Оце і все, що треба знати про цю гниду лукоботам та лукодрочерам. Ах,бацька,нічєво нє распрадал,калхози і заводи работают,бла-бла-бла... кагебе там тільки і работає...
показати весь коментар
14.07.2020 16:24 Відповісти
Він дійсно не розпродав. У всякому випадку підприємства гіганти. Наша олігархія якраз і виникла за рахунок дерибану підприємств-гігантів. Подивіться чим володіють олігархи. Практично тільки підприємствами гігантами. І за рахунок цього і тим що вони водіють всима ЗМІ, олігархи володіють країною.
А на рахунок, що "кгб там тільки і работає". Наприклад в Києві більшість автобусів МАЗ (Мінський автобусний завод). Це при тому, що в нас є два українські заводи - ЛАЗ, Богдан. Бо МАЗи мають кращу конструкцію і надійність.
показати весь коментар
15.07.2020 13:35 Відповісти
Та все ви вірно,пані,кажете.От тільки якби у нас от так мєнти лупили і хватали людей,які вийшли,щоб сказати своє слово,то тоді б піднялась би вся країна.За прикладами далеко ходити не треба.А що стосується підприємств-гігантів,як зволили виразитись,то я маю дуже виликий сумнів з цього приводу. МАЗ- це тільки на теренах есенге тіпа підприєство-гігант. А любий нормальний чоловік,якби у нього був вибір,так він би вибрав вольво,мерседес,сканіа,ну і т.д.А щодо автобусів Києва-то це,мабудь,корупція.Ну мені так здається...
показати весь коментар
15.07.2020 13:53 Відповісти
 
 