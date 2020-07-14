Основних суперників Лукашенка на виборах Бабарику та Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти Білорусі
ЦВК Білорусі відмовила у реєстрації кандидатом в президенти основних суперників чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка Віктора Бабарики та Валерія Цепкала.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Віктора Бабарику одноголосно не зареєстрували кандидатом в президенти за "іноземну фінансову допомогу", а також за "власність в офшорах, не відображену в декларації".
Такі дані ЦВК отримав від Комітету державного контролю (КГК).
Також ЦВК Білорусі не зареєструвала кандидатом у президенти Валерія Цепкала. ЦВК сказала, що Цепкало здав недостатня кількість підписів для реєстрації його як кандидата в Президенти Білорусі. Також в ЦВК заявили, що в декларації дружини Валерія Цепкала не вказані цінні папери та дохід від них.
Зазначимо, що згідно з соцопитуваннями Бабарико та Цепкало є основними суперниками на виборах чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Какое поле?!
- Ну не колхозное же!(с)
Беларусы будут выбирать между колхозником, Лукой и усатым)
Не вважають загрозою...
У бІЛОРУСІ МАЛОВІДОМА.
То есть реальность до 20%.
Самый доверчивый лохторат в виде мамаш и пенсов за него голосовать не будет за самодурство с короной, этот тормоз его просрал)
Короче Лука реально нарывается на майдан, если народ не заочкует, и там не важно кто будет лидером. Лидером станет любой, кто поднимет флаг революции.
Эта старая карга настолько приуспела в своих махинвция, что нарисовать столько сколько запросить её хозяин як 2 пальцы аб падлогу.
ОЧІКУВАНО.
--------------------------------------------
У Бацьки ще у резерві є фальсифікації у "ніч виборів".. про всяк випадок..
======================================================================
Реальная Беларусь:
У Канопацкой не выявили никакий нарушений, ее зарегистрировали
Андрея Дмитриева также зарегистрировали
🔥С. Черечень зарегистрирован.
_______
їх називають "спойлери"...
[Переслано від Выборы. Беларусь]
Учитывая как отказали Бабарико, на основании письма от КГК, вполне вероятно, что Светлане Тихановской припомнят $900 тысяч за диваном, не указанных в декларации.
Беларусь головного мозга, [14.07.20 13:08]
[Переслано від Выборы. Беларусь]
ЦИК говорит о невнесенном в декларацию Тихановского доме на 190 квадратных метров. Речь идет о доме, который представлял собой историко-культурную ценность, после приобретения которого и возникновения проблем с которым, Сергей создал свой канал
________________________________________________
https://belsat.eu/ru/program/prosvet/ ПРОСВЕТ Полковник Владимир Бородач: «Сергей Черечень - секретный сотрудник КГБ»09.07.2020
полковник Владимир Бородач озвучивает Сергею Пелесе сведения о секретном сотрудничестве претендента в президенты Беларуси Сергея Череченя с Комитетом государственной безопасности.
Сейчас полковник в отставке живет в Германии. Он ветеран войны в Афганистане и бывший командир отдельной бригады спецназа Главного управления разведки Генштаба СССР, а потом - Беларуси. Бригада дислоцирована в Марьиной Горке.Владимир Бородач ********* армии Афганистана.
Владимира уволили из армии в 1992 году - после принятия присяги на площади Независимости 8 сентября, в День белорусской воинской славы. Вместе с Николаем Статкевичем он принял участие в создании Белорусского объединения военных. Позже совместно с бывшим министром внутренних дел Юрием Захаренко формировал Союз белорусских военных.
АЛЕ..
ЖІНКА БЛОГЕРА ПРОТИ БАЦЬКИ -СЛАБКИЙ ПРОТИВНИК..
А ДО ВИБОРІВ МЕНШЕ МІСЯЦЯ.."РОЗКРУТИТИ " ВАЖКО...
тОМУ БАЦЬКА ПЕРЕМОЖЕ У ПЕРШОМУ ТУРІ.
ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА БУЛО ВБИТО,А НА ПОСТ ГОЛОВИ БУЛО ПІДСУНУТО НІКЧЕМНОГО ІМПОТЕНТНОГО УДОВЕНКО.
Полковник в отставке говорит, что был вынужден озвучить правду о Сергее Черечене, который заменил Станислава Шушкевича на посту председателя Белорусской социал-демократической грамады. Прежнего руководителя партии невозможно было подкупить. Поэтому ему подсунули секретного сотрудника КГБ.
на жаль ,це скоріше всього...
А на рахунок майдана прокремлівського, то підозрюю що зараз якраз намагання підняти майдана прокремлівського. Хутін обізлився на Лукашенка, який його за ніс водить.
При Лукашенко час іде на користь державності країни. Бо народ потихеньку відсовується від совка.
- Помните историю подполковника из Кричевского РОВД https://charter97.link/ru/news/2018/1/11/275494/ Игоря Вусика, который взбунтовался против системы ? Могут ли сейчас повториться такие случаи?
- Это зависит от нас с вами. В системе МВД много недовольных, но среди них - только единицы готовых открыто взбунтоваться, как Игорь Вусик. Но если народ выйдет на Площадь и будет стоять не час или два, а дни и недели, то https://charter97.link/ru/news/2020/6/7/381463/ сотрудники правоохранительных органов и военных учреждений встанут на сторону народа .
Только большое количество людей на Площади, хотя бы 3-5% от всего населения Беларуси, убедит милицию и армию перейти на нашу сторону. И потом: они должны быть уверены, что мы не предадим их, что не пойдем на попятную. Силовики должны быть уверены хотя бы на 90%, что мы будем стоять до конца.https://charter97.link/ru/news/2020/7/8/385046/
Як вы сабе гэта уяуляеце - 'так, я прайграу i цяпер пайду жыць у турму"?
Зарас галоунае пытанне - колькi беларусау здольны выйсцi на плошчу, каб абаранiць свой выбар? Цi збярэцца крытычная маса, якая напужае дыктатара i ягоных хунвэйбiнау? Ну, цi разгледзiць варыянт усеагульнай забастоукi i iншых актау грамадцкага непадпаракавання.
Нажаль прывентыуна затрыманы такiя моцныя лiдары, як Статкевiч, Северынец. Затрыманы вядучыя палiтычныя блогеры.
Ну i не трэба зкiдваць з рахунку пуцiнскую РФ - калi пуцен убачыць, што народ можа перамагчы... Ен не дазволiць Беларусi стаць дэмакратычнай дзяржавай - увайсцi у Эуразвяз ды НАТА.
Па другое - "вам цiкава", гэта каму? Якую секту прадстауляеш?
А у астатнiм добра - працягвай назiранне..
Не ми вам таке життя організували.
В Україні той, хто вирішив назавжди поселитись на Банковій (президентська контора), той і одну каденцію не досидів - чкурнув до Ростова-на-Дону.
Але у вашым каментары я угледзеу сарказм - як быццам беларусы на такое не здольны.
22 листопада 2004 р. народ вийшов на Майдан на "третій тур" і переміг.
А от у січні 2010 р. проти фальсифікацій виборів януковича-охендовського не вийшов ніхто (Ющенко зганьбив ідеї Помаранчевого майдану), у 2012 р. проти фальсифікації парламентських виборів вийшла купка людей (бєркутасти над нами сміялися).
Що буде у Білорусі не знаю. Я б вийшов, хоча більше варіантів потрапити за грати, ніж перемогти.
Єгипет спромігся на революцію через Фейсбук..
у бІЛОРУСІ ОДИН ШЛЯХ -РЕВОЛЮЦІЯ (ТИПУ МАЙДАНУ),ОРГАНІЗОВАНА ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛИ..с
АМЕ В СТОЛИЦІ..
бРЕСТ,ВІТЕБСЬК -ЕЛЕМЕНТАРНО ЗАДАВЛЯТЬ
А на рахунок, що "кгб там тільки і работає". Наприклад в Києві більшість автобусів МАЗ (Мінський автобусний завод). Це при тому, що в нас є два українські заводи - ЛАЗ, Богдан. Бо МАЗи мають кращу конструкцію і надійність.