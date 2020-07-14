Основних суперників Лукашенка на виборах Бабарику та Цепкала не зареєстрували кандидатами в президенти Білорусі

ЦВК Білорусі відмовила у реєстрації кандидатом в президенти основних суперників чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка Віктора Бабарики та Валерія Цепкала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Віктора Бабарику одноголосно не зареєстрували кандидатом в президенти за "іноземну фінансову допомогу", а також за "власність в офшорах, не відображену в декларації".

Такі дані ЦВК отримав від Комітету державного контролю (КГК).

Також ЦВК Білорусі не зареєструвала кандидатом у президенти Валерія Цепкала. ЦВК сказала, що Цепкало здав недостатня кількість підписів для реєстрації його як кандидата в Президенти Білорусі. Також в ЦВК заявили, що в декларації дружини Валерія Цепкала не вказані цінні папери та дохід від них.

Зазначимо, що згідно з соцопитуваннями Бабарико та Цепкало є основними суперниками на виборах чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.