За умови жорсткого контролю з боку держави легалізація грального бізнесу принесе в бюджет мінімум 4 млрд грн на рік, - Палатний

За умови жорсткого контролю з боку держави легалізація грального бізнесу принесе в бюджет мінімум 4 млрд грн на рік, - Палатний

Легалізація принесе державному бюджету щонайменше 4 млрд грн на рік та унеможливить перебування в казино чи залах ігрових автоматів людей з лудоманією.

Про це заявив народний депутат України VII-VIII скликань, який очолював Комітет ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль Артур Палатний, коментуючи прийняття законопроекту №2285-д.

"Я завжди послідовно підтримував позицію, що гральний бізнес повинен бути легальним, проте жорстко контрольованим державою. Тому, вітаю ухвалення парламентом закону №2285-д.

У різних країнах були спроби заборонити гральний бізнес, але жодного разу це не дало результату: він просто йшов у "тінь". Це дуже прибуткова діяльність, тому вона існуватиме завжди. Різниця тільки в тому, що тепер держава нарешті зможе отримувати податки та здійснювати жорсткий контроль. Наша команда ще в 8 скликанні працювала над концепцією легалізованого і жорстко контрольованого грального бізнесу та, на жаль, через різні групи впливу прийняти її не вдалося", — сказав Артур Палатний.

Відповідно до концепції врегулювання грального бізнесу за законопроектом №2285-д, ліцензія на відкриття казино у Києві обійдеться у $6 млн на рік, а після запровадження системи онлайн-моніторингу — $2 млн. Ліцензія на один гральний автомат — $100 на місяць.

Наземні казино дозволено відкривати лише в готелях 5* або спеціальних гральних зонах, створених рішенням Кабміну. Ще одне правило: гральні автомати не старші 2019 року виключно у власності організатора з обов’язковою українською та іноземною сертифікацією.

Доступ до казино буде відкритий особам від 21 року. В кожному закладі має бути ідентифікація гравців на вході. Крім того, передбачений Реєстр гравців, яким обмежено доступ до гри. Зокрема, йдеться про людей з лудоманією — залежністю від азартних ігор.

На думку Артура Палатного, держава повинна створити Фонд боротьби з лудоманією та спрямувати надходження від грального бізнесу на захищені статті бюджету та соціальну сферу.

"Переконаний, є дві складові, що дозволяють цьому виду бізнесу працювати на користь держави. По-перше – жорстока контрольованість. По-друге – соціальна орієнтованість. Державні органи методом таємних перевірок повинні постійно контролювати, чи дійсно проходить ідентифікація гостей, що за столами і автоматами немає людей молодших 21 року та людей з реєстру. Найголовніше — гроші від грального бізнесу повинні бути спрямовані на захищені статті: спорт, медицину, соціальні потреби. Це практика багатьох європейських держав", — наголосив Артур Палатний.

Відповідно до концепції, роботу гральних автоматів дозволено в готелях 5*, 4* і 3*. Мінімальна кількість автоматів в одному залі — 50. Річна ліцензія на вид діяльності: $250 тис. на рік, щомісячна плата за один автомат становитиме $100.

За використання несертифікованого грального обладнання, зміни в модифікації грального обладнання та прийняття ставок у осіб до 21 року передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафів. Анулювання ліцензії передбачено в разі надання недостовірної інформації, несплати платежів за ліцензію, не підключення грального обладнання до онлайн-системи, наявність контролю за організатором з боку держави-окупанта, порушення закону про фінансовий моніторинг, порушення умов видачі інвестиційної ліцензії.

+13
Таможня за год уже принесла миллиарды... только не в бюджет.
14.07.2020 13:09 Відповісти
+5
При условии жесткого контроля со стороны государства легализация игорного бизнеса принесет в бюджет минимум 4 млрд грн в год. А винесе з сімей ігрозалежних українців?
14.07.2020 13:10 Відповісти
+5
Зебіли привели до влади шулерів.
14.07.2020 13:17 Відповісти
Травы не хватает . Будет веселее .
14.07.2020 13:07 Відповісти
Сейчас зелекторату не просто помочились в глаза, а справили более серьезную нужду туда же. Более того, ведь это - не одноразовая акция. Теперь уже всей этой массовке прилетит то, что они вспоминали как дурной сон. И главное, теперь они будут знать, кого за это благодарить.
https://defence-line.org/2020/07/ruletka/
14.07.2020 13:24 Відповісти
Палатний бреше, неможливо організувати жорсткий контроль он-лайн казіно. Це в принципі неможливо і Палатний це знає, але бреше!
Україна християнська країна, а християнські цінності несумісні з ігорним бізнесом, тим більше під час війни! Тому наступна влада закриє гральний бізнес і припинить цей бандиський шабаш! За час легального існування грального бізнесу він не сплачував і десятої частини всіх податків, цими грошима наповнювались кишені мафії, цими грошима підкуповувались правоохоронці та чиновники! Україні непотрібен такий потужний фінансовий ресурс в руках мафії і тому гральний бізнес буде знищено! Є ще один аспект грального бізнесу в Україні - на відміну від грального бізнесу в США та ЄС і взагалі у світі, в Україні відосток виграшів гравців рідко буває більшим ніж 15-17%, натомість як в США та ЄС, 60% грошей віддаються гравцям! Нескладно зрозуміти що гральний бізнес по-українські це традиційний обман і гравців і держави і Закону і тому відповідальні гродяни та патріоти України не можуть допустити відновленне гральної вакханалії в Україні! Цей закон буде відмінено і скасовано, тому панове не поспішайте вкладати гроші в цю дурну забаву!
14.07.2020 13:37 Відповісти
игор, ты же зробив це разом
14.07.2020 14:29 Відповісти
та там на одних "лицензиях" за решалово поднять можно по карманам! мама не горюй!!! правда?
14.07.2020 13:12 Відповісти
Згадується радянський дитячий фільм "Гостья из будущего"

- "Мальчик, а ты романтик?" (С)
14.07.2020 13:10 Відповісти
Эти деньги изьяты из товарооборота и осядут на щетах.
14.07.2020 13:10 Відповісти
Десь 50-80
14.07.2020 13:57 Відповісти
какие жадные глаза на фото 4 лярда примерещились.....
14.07.2020 13:11 Відповісти
По этой теме - Дурень думкою багатіє; Не надо делить шкуру не убитого медведя.
14.07.2020 13:11 Відповісти
Я вкотре хочу сказати - ігровий бізнес базується на слабкостях людин, як наркоманія, проституція і т.п. Тому приймайте цю муйню пакетом.
14.07.2020 13:12 Відповісти
"..на слабкостях людини.." - на ЛОХах простіше сказати.
14.07.2020 13:13 Відповісти
Трезвенник?
14.07.2020 13:15 Відповісти
в нашем кумовском государстве как раз с жестким контролем государства есть проблема, зачем платить 6 лямом за лицензию, когда можно 3 занести кому надо и тебя не будут замечать
14.07.2020 13:12 Відповісти
Из кармана гражданина переложить в бюджет государства, доход, гениально
14.07.2020 13:15 Відповісти
Зебіли привели до влади шулерів.
14.07.2020 13:17 Відповісти
Як би то державі.
14.07.2020 13:58 Відповісти
Канєшна вірю.
14.07.2020 13:15 Відповісти
Не спорю. Кто то карманы набьет, но сколько семей разорится и погрузится в нищету.
14.07.2020 13:15 Відповісти
Кода выйдешь на протест против продажи бухла? Оно несоизмеримо больше семей разоряет и калечит.
14.07.2020 13:17 Відповісти
Столько, сколько можно проиграть за ОДИН!!! час, ты за всю жизнь не выпьешь!
14.07.2020 14:13 Відповісти
За час можно нажраться и умереть. Каждый человек сам хозяин своей судьбы. Не играй, не пей. Тебе же водку в рот насильно никто не заливает и в казино не тянет. Я не играю и другим не советую. Тем более все знают, что выиграть у казино невозможно, как и в лотерею.
14.07.2020 14:38 Відповісти
Не пей - это ты пойди алкашне скажи, которая под заборами гадит. Что ответят?! правильно! А "не играй" - Т.е. ты - ЗА игровые залы? В условиях кризиса? Чтоб диванные Лоханкины полследние СЕМЕЙНЫЕ бюджеты спускаи... А дальше!? На паперть? А может - на криминал?! Как в Израиле - знаешь? Поиграть? Пожалуйста! На пароход и - в море! (В Красное, кажется) Там играй. А если эти мерзкие салоны через каждые 100 метров (как раньше) торчать будут - ... Есть разница по "охвату целевой аудитории"!?
14.07.2020 14:48 Відповісти
Пятизвездочные отели через каждые 100 метров? Не перегибай.
Еще раз говорю: каждый человек сам хозяин своей судьбы.
14.07.2020 17:04 Відповісти
А если ни одного лярда не принесет эта легализация.
14.07.2020 13:15 Відповісти
Если бы у нас было много иностранных туристов, то возможно и принесли бы. А так нет особой разницы кто заплатит эти деньги в бюджет организаторы игорного бизнеса, или производители товаров и услуг, на которые бы потратились эти деньги при отсутствии казино.
14.07.2020 13:16 Відповісти
Якщо 4 млрд.грн. податків прийде в бюджет, то скільки ж лохи повинні занести бабла в лохотрони щоб вийшла така сума?
Палатний не шкодує божої роси для нєлохторату щоб пропихнути цей закон.
14.07.2020 13:17 Відповісти
ну это заграницей рентабельность в 3 процента это уже успех, а 10 - серьезный бизнес. "наши" "лидеры жизни" обученные кацапами работают воруют минимум за 50% а тут еще обслуга, аренда (ну, у некоторых которые хотят "честно"). так что должны грабить народ минимум ярдов на 800. а поскольку вряд ли у нас столько богатых дебилов (да и вообще население уменьшается), то автоматы скорее всего будут стоять для отмывания бабла.
14.07.2020 14:55 Відповісти
Хотели бы наполнить бюджет, сделали бы розыгрыш денежно-вещевой лотереи, как при совке было.
14.07.2020 13:19 Відповісти
Що далі? Канабіс, проституція?
14.07.2020 13:19 Відповісти
А еще больше - тем кто это будет крышевать! Ментам, сбушникам, бандитам, впрочем это примерно одно и тоже...
14.07.2020 13:21 Відповісти
Из ничего что-то не получится. Деньги потраченые в автоматах не будут потрачены на развитие бизнеса, на покупку товаров, на услуги и т.д. Уйдут в песок
14.07.2020 13:24 Відповісти
Что-то ничего не приносить денег в бюджет, а вот еврею Коломойского и еврейке Монике зеленски все приносит . Так будет и на этот раз
14.07.2020 13:25 Відповісти
это ж надо как спешили протащить этот закон, что даже на внеочередное заседание монобольшевистская кодла собралась. Видать, кому-то сильно надо
14.07.2020 13:26 Відповісти
Проституция тоже выгодный бизнес. Сначала добровольно, потом можно в виде десятины.
14.07.2020 13:27 Відповісти
а де будуть ці "державні мужі" через рік? відзвітують суспільству про дохід в бюджет в 4 лярди? та й хто в них про те спитає? "мудрий нарід"? чи продажні журнашлюшки?
14.07.2020 13:50 Відповісти
бред
14.07.2020 13:52 Відповісти
Без справки о том что не лудоман в казино не входить.А...И алкоголикам водяру не продавать.
14.07.2020 13:54 Відповісти
Зелена шмаркля, вирішила взяти на роботу, окрім всяких мерзотників ще і шулерів. А кишенькова шобла забезпечила законне прикриття. Наступне напевно легалізація наркотиків.
14.07.2020 13:55 Відповісти
В казино выграть не возможно, а кто выигрывает тех в казино не пускают, значит в казино будут пригрывать не олигархи,потому, что они сами владеют казино и не те кто действительно может выиграть, а "лохи"- те кто квартиру будут закладывать - населерие, а что бы государство получило , как депутаты говорят 4 миллрд.грн надо, что бы население проиграло 40 миллрдов, а так как население в Украине бедное, потому, что бизнес поделен олигархами,а платят они мало, да конечно есть еще немного живой мелкий и средний, но основной бизнес, который приносит большие прибыли приватизировала олигархическая власть, потому бедному населению за проиграш в казино прийдется закладывать квартиры, в среднем квартира пусть стоит 50 тыс $, это означает, что в год должны проигрывать и терять свои квартиры 40 миллрд.грн/ 50 тыс х 27 = 29630 семей. Неплохие апетиты у власти если прибавить еще 13,5 тыс.инвесторов в квартиры , построеных на 70% Укрбудом и выкинутых из рынка "няней"-новой властью в угоду своим застойщикам, то становиться понятным, что делать украинцев бездомными и оставлять их без средств существования умерать от болезней с недофинансированной медициной,это цель власти потому, они вымывают, крадут банкротят все,в том числе и государство , что бы украсть все что есть и приналежит народу, что бы объязать народ долгами и целое государство и править вечно, и что бы карать народ за долги и держать в подчинении уже на "законных" основаниях, кредитора, как они говорят, налоги должны платить нам все ,только они не понимают, что править они не будут, а будут надсмотрщиками и в случай если наород проснется то не все смогут сбежать,а провить будут кредиторы -МВФ, ФРС и другие Центра банки иностранных государств и с ними международные фонды спекулянтов, которые при помощи украинофобской власти таким образом вводят Украину в долги в том числе и через казино.
14.07.2020 14:04 Відповісти
І будинки Червоних ліхтариків теж принесли б не менше 4 млрд в бюджет від корабельних сосен, валютних шпал і інших танцівниць і масажисток без освіти, а не в кишеню тих, в основному в погонах поліції , хто має з проституії свій гешефт.
14.07.2020 14:15 Відповісти
Нет, чтоб о рабочих местах в кризис репу почесать, они, г-доны, казино открывают!!! Ну не уроды!?!?
14.07.2020 14:16 Відповісти
пандемия, война, убитые каждый день, экономика под олигархами, монополии, колаборанты, образование и наука в ж..., границы закрыты (кроме границ с оккупантами), ездить отдыхать некуда, действительно, грустно, нужно открыть казино, будет веселее.
14.07.2020 15:00 Відповісти
Фактически закон принесет ровно наоборот 4 млд. грн. убытков для государства и общества Украины и самое страшное сломанные человеческие судьбы. и новое процветание для мафии и уголовщины.
14.07.2020 15:09 Відповісти
Чувак, который точно знает, как нужно контролировать игорный бизнес. Клейма негде ставить
14.07.2020 15:36 Відповісти
По этому жосткий контроль откладывается на 4 года!
14.07.2020 16:15 Відповісти
Мрази и законченные ЗЕ-подонки! 4 миллиарда в "зе-общак" и десятки миллиардов из домов украинцев + массовая социальная психопатология - адреналиновая наркомания (игромания), рост преступности и обнищание и так убогого населения. Парзхатые твари! Пора вешать!
14.07.2020 16:48 Відповісти
Нью-Васюки, во всей красе. "«Приезд Хозе-Рауля Капабланки, https://chesswood.ru/biography/emanuel-lasker.html Эммануила Ласкера , https://chesswood.ru/biography/alexander-alekhine.html Алехина , Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева - обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!» (С)
14.07.2020 20:35 Відповісти
В бюджет принесе мільярди, але чи буде то державний бюджет☹️
15.07.2020 11:57 Відповісти
Может стоит и с онлайн казино так поступить, потому что не смотря на все запреты, через впн можно спокойно зайти на https://parimatch-casino.info/ официальный сайт для игроков пм и играть в игровые автоматы без проблем, в любом комфортном для игроков месте.
25.07.2020 23:36 Відповісти
Легалізувати здирництво? Заборонити будь-яку рекламу - найкраще рішення, для початку.
04.04.2024 12:28 Відповісти
 
 