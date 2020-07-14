За умови жорсткого контролю з боку держави легалізація грального бізнесу принесе в бюджет мінімум 4 млрд грн на рік, - Палатний
Легалізація принесе державному бюджету щонайменше 4 млрд грн на рік та унеможливить перебування в казино чи залах ігрових автоматів людей з лудоманією.
Про це заявив народний депутат України VII-VIII скликань, який очолював Комітет ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль Артур Палатний, коментуючи прийняття законопроекту №2285-д.
"Я завжди послідовно підтримував позицію, що гральний бізнес повинен бути легальним, проте жорстко контрольованим державою. Тому, вітаю ухвалення парламентом закону №2285-д.
У різних країнах були спроби заборонити гральний бізнес, але жодного разу це не дало результату: він просто йшов у "тінь". Це дуже прибуткова діяльність, тому вона існуватиме завжди. Різниця тільки в тому, що тепер держава нарешті зможе отримувати податки та здійснювати жорсткий контроль. Наша команда ще в 8 скликанні працювала над концепцією легалізованого і жорстко контрольованого грального бізнесу та, на жаль, через різні групи впливу прийняти її не вдалося", — сказав Артур Палатний.
Відповідно до концепції врегулювання грального бізнесу за законопроектом №2285-д, ліцензія на відкриття казино у Києві обійдеться у $6 млн на рік, а після запровадження системи онлайн-моніторингу — $2 млн. Ліцензія на один гральний автомат — $100 на місяць.
Наземні казино дозволено відкривати лише в готелях 5* або спеціальних гральних зонах, створених рішенням Кабміну. Ще одне правило: гральні автомати не старші 2019 року виключно у власності організатора з обов’язковою українською та іноземною сертифікацією.
Доступ до казино буде відкритий особам від 21 року. В кожному закладі має бути ідентифікація гравців на вході. Крім того, передбачений Реєстр гравців, яким обмежено доступ до гри. Зокрема, йдеться про людей з лудоманією — залежністю від азартних ігор.
На думку Артура Палатного, держава повинна створити Фонд боротьби з лудоманією та спрямувати надходження від грального бізнесу на захищені статті бюджету та соціальну сферу.
"Переконаний, є дві складові, що дозволяють цьому виду бізнесу працювати на користь держави. По-перше – жорстока контрольованість. По-друге – соціальна орієнтованість. Державні органи методом таємних перевірок повинні постійно контролювати, чи дійсно проходить ідентифікація гостей, що за столами і автоматами немає людей молодших 21 року та людей з реєстру. Найголовніше — гроші від грального бізнесу повинні бути спрямовані на захищені статті: спорт, медицину, соціальні потреби. Це практика багатьох європейських держав", — наголосив Артур Палатний.
Відповідно до концепції, роботу гральних автоматів дозволено в готелях 5*, 4* і 3*. Мінімальна кількість автоматів в одному залі — 50. Річна ліцензія на вид діяльності: $250 тис. на рік, щомісячна плата за один автомат становитиме $100.
За використання несертифікованого грального обладнання, зміни в модифікації грального обладнання та прийняття ставок у осіб до 21 року передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафів. Анулювання ліцензії передбачено в разі надання недостовірної інформації, несплати платежів за ліцензію, не підключення грального обладнання до онлайн-системи, наявність контролю за організатором з боку держави-окупанта, порушення закону про фінансовий моніторинг, порушення умов видачі інвестиційної ліцензії.
Україна християнська країна, а християнські цінності несумісні з ігорним бізнесом, тим більше під час війни! Тому наступна влада закриє гральний бізнес і припинить цей бандиський шабаш! За час легального існування грального бізнесу він не сплачував і десятої частини всіх податків, цими грошима наповнювались кишені мафії, цими грошима підкуповувались правоохоронці та чиновники! Україні непотрібен такий потужний фінансовий ресурс в руках мафії і тому гральний бізнес буде знищено! Є ще один аспект грального бізнесу в Україні - на відміну від грального бізнесу в США та ЄС і взагалі у світі, в Україні відосток виграшів гравців рідко буває більшим ніж 15-17%, натомість як в США та ЄС, 60% грошей віддаються гравцям! Нескладно зрозуміти що гральний бізнес по-українські це традиційний обман і гравців і держави і Закону і тому відповідальні гродяни та патріоти України не можуть допустити відновленне гральної вакханалії в Україні! Цей закон буде відмінено і скасовано, тому панове не поспішайте вкладати гроші в цю дурну забаву!
- "Мальчик, а ты романтик?" (С)
Еще раз говорю: каждый человек сам хозяин своей судьбы.
Палатний не шкодує божої роси для нєлохторату щоб пропихнути цей закон.
работаютворуют минимум за 50% а тут еще обслуга, аренда (ну, у некоторых которые хотят "честно"). так что должны грабить народ минимум ярдов на 800. а поскольку вряд ли у нас столько богатых дебилов (да и вообще население уменьшается), то автоматы скорее всего будут стоять для отмывания бабла.