Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ - політична розправа, - нардепка "Голосу" Устінова

Народна депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова вважає, що законопроєкт №3133 про додаткові підстави звільнення директора Національного антикорупційного бюро є політичною розправою над чинним главою НАБУ.

Про це Устінова розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Цей законопроєкт є абсолютно політично мотивованим. Коли у нас вносяться зміни в закон для того, щоб звільнити одну конкретну людину - це називається політична розправа. Тому що цілим законом (пропонується. - Ред) звільнення директора антикорупційного правоохоронного органу, який займається розслідуваннями щодо депутатів, їхніх знайомих, друзів, близьких, або навіть спонсорів депутатів, того ж, наприклад, Ігоря Коломойського - дуже багато його компаній фігурують в розслідуваннях НАБУ", - сказала нардепка.

Законопроєкт передбачає, за словами Устінової, звільнення глави НАБУ, якщо він є в реєстрі корупціонерів.

"Там йде колізія в тому, що якщо ви подивитеся рішення суду щодо Ситника, то там в суді завжди прописується санкція - штраф або звільнення. Суддя вирішив, що не потрібно звільнення (Ситника. - Ред.), а накладення штрафу. Але ми бачимо, що деяким людям цього мало і вони пишуть, що змінімо закон, щоб можна було звільнити", - додала нардепка.

Зазначимо, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №3133 сьогодні, 14 липня, на другому позачерговому засіданні.