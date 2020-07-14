Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ - політична розправа, - нардепка "Голосу" Устінова
Народна депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова вважає, що законопроєкт №3133 про додаткові підстави звільнення директора Національного антикорупційного бюро є політичною розправою над чинним главою НАБУ.
Про це Устінова розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.
"Цей законопроєкт є абсолютно політично мотивованим. Коли у нас вносяться зміни в закон для того, щоб звільнити одну конкретну людину - це називається політична розправа. Тому що цілим законом (пропонується. - Ред) звільнення директора антикорупційного правоохоронного органу, який займається розслідуваннями щодо депутатів, їхніх знайомих, друзів, близьких, або навіть спонсорів депутатів, того ж, наприклад, Ігоря Коломойського - дуже багато його компаній фігурують в розслідуваннях НАБУ", - сказала нардепка.
Законопроєкт передбачає, за словами Устінової, звільнення глави НАБУ, якщо він є в реєстрі корупціонерів.
"Там йде колізія в тому, що якщо ви подивитеся рішення суду щодо Ситника, то там в суді завжди прописується санкція - штраф або звільнення. Суддя вирішив, що не потрібно звільнення (Ситника. - Ред.), а накладення штрафу. Але ми бачимо, що деяким людям цього мало і вони пишуть, що змінімо закон, щоб можна було звільнити", - додала нардепка.
Зазначимо, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №3133 сьогодні, 14 липня, на другому позачерговому засіданні.
голосгранты сороса.
Сытник тоже из их числа, а они своих не бросают. ))
И где же результаты расследований?Можно годами расследовать безрезультатно и при этом говорить,"Они же работают,дайте им возможность закончить начатое".Сколько еще надо лет,чтобы "закончить"?