Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ - політична розправа, - нардепка "Голосу" Устінова

Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ - політична розправа, - нардепка

Народна депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова вважає, що законопроєкт №3133 про додаткові підстави звільнення директора Національного антикорупційного бюро є політичною розправою над чинним главою НАБУ.

Про це Устінова розповіла в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Цей законопроєкт є абсолютно політично мотивованим. Коли у нас вносяться зміни в закон для того, щоб звільнити одну конкретну людину - це називається політична розправа. Тому що цілим законом (пропонується. - Ред) звільнення директора антикорупційного правоохоронного органу, який займається розслідуваннями щодо депутатів, їхніх знайомих, друзів, близьких, або навіть спонсорів депутатів, того ж, наприклад, Ігоря Коломойського - дуже багато його компаній фігурують в розслідуваннях НАБУ", - сказала нардепка.

Законопроєкт передбачає, за словами Устінової, звільнення глави НАБУ, якщо він є в реєстрі корупціонерів.

Незаконні юридичні дії Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Бахматюк - послам G7

"Там йде колізія в тому, що якщо ви подивитеся рішення суду щодо Ситника, то там в суді завжди прописується санкція - штраф або звільнення. Суддя вирішив, що не потрібно звільнення (Ситника. - Ред.), а накладення штрафу. Але ми бачимо, що деяким людям цього мало і вони пишуть, що змінімо закон, щоб можна було звільнити", - додала нардепка.

Зазначимо, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №3133 сьогодні, 14 липня, на другому позачерговому засіданні.

В майбутньому це з"ясує суд. І щось мені піказує, що печерський... з вовком.))
14.07.2020 13:14 Відповісти
На підставах відсутності коаліції депутатських фракцій з 2016 року.
14.07.2020 13:17 Відповісти
Знайди цей пункт у відповідній статті:
Згідно зі Статтею 90 Конституції України, президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:-протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій
-протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України
-протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
14.07.2020 13:33 Відповісти
Так она и не была сформированна после выхода Батькивщины и Самопомощи в 2016.
14.07.2020 13:58 Відповісти
Это Лена из КВНа????)))
Це Лена з КВНа????)))
14.07.2020 13:31 Відповісти
Баба да, баба да. Сосна. Корабельна.
14.07.2020 13:34 Відповісти
Голос, партия БЕЗСЛАВЫ. А какие все вумные.
14.07.2020 13:16 Відповісти
Так если глава Голоса патриотично уклонялся от уплаты налогов и военного сбора, то что хотеть?
14.07.2020 13:29 Відповісти
Как долго еще этому недоразумению под названием "Голос" (как мы знаем уже без голоса) делать заявления?
14.07.2020 13:17 Відповісти
У них есть другая мотивация - голос гранты сороса.
Сытник тоже из их числа, а они своих не бросают. ))
14.07.2020 13:32 Відповісти
В Германии соросята рулят, аж гай шумит. Но ты там пригрелся и тебе нравится. Чего ж ты тут на них батон крошишь?
14.07.2020 13:29 Відповісти
та не пригрелся он там...он в лахте пригрелся
14.07.2020 13:31 Відповісти
Та я в курсе, но ждал от него очередной гавноперл про "соросят"
14.07.2020 13:35 Відповісти
Ну звільняють його корупціонери на порядок бльші)
14.07.2020 13:30 Відповісти
Какая политрасправа, если глава Набу судом признан коррупционером? Соросята хотят войти в совет судей, чтобы управлять судами и не допускать признания коррупционерами таких оборотней как Сытник.
14.07.2020 13:27 Відповісти
Ермак корупционер?
14.07.2020 13:32 Відповісти
В суд,там определят.
14.07.2020 13:59 Відповісти
Потому что целым законом (предлагается. - Ред) увольнение директора антикоррупционного правоохранительного органа, который занимается расследованиями в отношении депутатов, их знакомых, друзей, близких, или даже спонсоров депутатов, того же, например, Игоря Коломойского - очень много его компаний фигурируют в расследованиях НАБУ", - сказала нардеп.

И где же результаты расследований?Можно годами расследовать безрезультатно и при этом говорить,"Они же работают,дайте им возможность закончить начатое".Сколько еще надо лет,чтобы "закончить"?
14.07.2020 13:42 Відповісти
 
 